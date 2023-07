Go America lancia le proposte “Tutti a…” dedicata agli Usa easy’n cheap Sei proposte dedicate a chi vuole esplorare le località più iconiche degli Stati Uniti anche (e soprattutto) fuori stagione, con short break di sei giorni/ quattro notti. Go America di Go World lancia la collezione “Tutti a…” dedicata agli Stati Uniti easy’n cheap, con pacchetti soggiorno + volo + escursioni per vivere a pieno l’atmosfera dei luoghi visitati. Quote sempre a partire da, sulla base delle migliori tariffe del volato al di fuori dell’alta stagione. Tutti a New Orleans porta in particolare alla scoperta della patria del Jazz, della cucina creola, del Mardi Gras, con il suo sfarzo cattolico che convive a fianco del misticismo pagano della cultura Voodoo, dei vampiri, della magia. Quote a partire da 790 euro, volo incluso dai principali aeroporti italiani (tasse aeroportuali escluse). Tutti a Chicago catapulta invece i viaggiatori in un’esplosione di attività culturali, orgoglio civico e multiculturalità, tra architettura stupefacente e musei di fama mondiale, senza dimenticare i parchi sulle rive del lago e i quartieri etnici pieni di vita. Quote a partire da 950 euro, volo diretto da Roma e Milano (tasse aeroportuali escluse). Non mancano poi le tre metropoli must, da apprezzare al meglio con esperienze sempre personalizzabili: Tutti a New York (da 1.250 euro, volo diretto da Milano), Tutti a Los Angeles (da 990 euro, volo diretto da Roma), Tutti a Miami (da 1.430 euro, volo diretto da Roma). Ispirato alla stessa filosofia, con un programma di dieci giorni/ sette notti è Tutti alle Hawaii: a partire da 1.699 euro (volo da Roma) si visitano le isole Oahu e Maui, praticando sport acquatici e snorkeling, respirando la brezza dell’oceano, il profumo del gelsomino e apprezzando la varietà dei paesaggi, e le tradizioni frutto di una lunga storia. Tutti i programmi sono su base individuale, minimo due passeggeri, e includono volo dall’Italia, soggiorni in hotel selezionati e alcune escursioni. Non incluse nella quota: tasse aeroportuali e quota e di iscrizione di 95 euro. Condividi

