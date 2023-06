Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca. Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno – 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine. “Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia – ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”.

