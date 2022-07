Glamour To presenta il catalogo Capodanno 2022/23

Pacchetti per mete classiche, ma anche diversi itinerari inediti verso destinazioni più esotiche con l’anteprima di alcune offerte per il Capodanno 2022/23 e una programmazione con escursioni e safari a contatto con la natura selvaggia, soggiorni alla scoperta della destinazione on the road o rilassanti vacanze sulle coste dell’oceano Indiano e di Zanzibar in strutture selezionate. Quote con la formula All-in che include volo, tasse aeroportuali, prezzo in camera (e non a persona), quota d’iscrizione e pacchetto assicurativo Rischio Zero.

Si arricchisce l’offerta di Glamour Tour Operator che punta al Capodanno con un catalogo ricco di proposte. L’operatore viareggino dà in questo modo agli agenti di viaggio l’opportunità di scoprire e riscoprire quanto, destinazioni come Guadalupe, Costarica e Martinica, abbiano ancora molto da offrire e siano oltre che sicure e accessibili, adatte a qualsiasi tipo di viaggiatore. Destinazioni per tutti i gusti, per chi programma un Capodanno in città, al mare o immersi nella natura. Un prodotto tailor made basato sulla filosofia che da sempre caratterizza il tour operator toscano: offrire alle agenzie di viaggio e ai loro clienti assistenza, servizi, itinerari e alberghi sempre nuovi e particolari, collaborazione e consulenza, con l’obiettivo di rendere ogni viaggio un’avventura indimenticabile.