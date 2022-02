Glamour To: il nuovo contratto ad Astra premia il grado di fidelizzazione delle adv

Un accordo annuale che dà attenzione al numero di pratiche più che al volume, offrendo la possibilità di guadagnare grazie alle commissioni applicabili ai diversi servizi dei pacchetti All in (interamente commissionati al 13% e con prezzo vendita bloccato senza nessun adeguamento), oppure con una fee variabile, che può arrivare a valere fino al 18% sui pacchetti normali. E’ il nuovo contratto Ad Astra pensato dal direttore vendite e marketing di Glamour To, Simone Prinari, per premiare il grado di fidelizzazione delle agenzie partner e dare loro un concreto segnale di vicinanza in questo periodo complicato.

“Abbiamo pensato di incentivare e supportare le adv che sono state fortemente penalizzate in questi ultimi due anni, per costruire con loro un rapporto di fiducia sempre più personalizzato”, sottolinea lo stesso Prinari.

Le agenzie sono fondamentali per Glamour, così come sono fondamentali per i viaggiatori che ne hanno apprezzato ancora di più il valore, soprattutto negli ultimi due anni: “Il rapporto umano deve essere sempre protagonista, perché il viaggiatore si sente tutelato e seguito solo quando dietro un’adv ci sono persone disposte a consigliare e a condividere le proprie esperienze e a suggerire la soluzione migliore per ogni richiesta ed esigenza”, aggiunge il titolare del to toscano, Luca Buonpensiere.