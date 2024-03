Giver torna (quasi) ai volumi pre-Covid e pianifica il cambio d’immagine Giver festeggia i propri primi 75 anni, celebrando il tanto agognato ritorno ai volumi pre-Covid, grazie a un 2023 che ha fatto segnare una crescita dei passeggeri del 36% rispetto al 2023. “Il tutto, al netto dei 2 mila crocieristi all’anno che salpavano sui nostri dieci itinerari in programmazione tra San Pietroburgo e Mosca”, ci tiene a precisare Andrea Carraro, a margine dell’evento organizzato ieri sera nella suggestiva location genovese della terrazza Colombo in occasione dello storico compleanno. “Nonostante le ottime performance di tutte le altre nostre destinazioni, la Russia insomma ci manca ancora– ha proseguito il responsabile marketing e comunicazione del to -. Ci sono stati persino momenti in cui noleggiavamo una nave suppletiva sulla tratta Mosca – San Pietroburgo. E in Ucraina organizzavamo anche crociere tra Kiev e Istanbul”. A trainare i numeri di Giver l’anno scorso sono state sicuramente le partenze legate al Grande Nord di Babbo Natale. “Ma anche le nostre crociere fluviali primaverili sono già sold-out da dicembre, così come molto bene stanno andando le proposte per il prossimo Capodanno. E abbiamo disponibilità esaurite pure per l’estate in arrivo“. Tra le novità del 2024 ci sono in particolare le crociere sulla Loira, che si aggiungono a quelle in programmazione su Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba. Ma sarà con ogni probabilità il 2025 l’anno dei grandi cambiamenti: Giver sta infatti ragionando sul lancio di un nuovo sito, parte di un progetto più vasto di rivisitazione dell’intera identità corporate. Condividi

