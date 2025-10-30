Gioco Viaggi, Torre: «Le crociere premium catalizzano i viaggiatori italiani» Il segmento delle crociere premium e di lusso sta vivendo sul mercato italiano un momento molto favorevole. A confermarlo l’accoglienza positiva degli agenti di viaggio, che stanno intercettando nuovi target in un settore dalle ampie potenzialità di sviluppo. «Le compagnie internazionali si stanno indirizzando con più attenzione al nostro mercato – spiega il presidente di Gioco Viaggi, Gigi Torre -. Princess ad esempio posizionerà Princess Enchanted per roud trip da Civitavecchia nel Mediterraneo. Ci sono poi destinazioni in grado di catturare quella fascia di clientela che sceglie la crociera anche per entrare in contatto con il territorio visitato. E’ ad esempio il caso dell’Alaska, destinazione sulla quale Princess vanta una lunga esperienza, forte di otto navi che la inseriscono nei propri itinerari. Fra queste l’ultima varata, la Star Princess, nave modernissima alimentata a gnl che offre crociere all’insegna della scoperta del territorio. Princess prevede anche l’abbinamento fra la navigazione e un tour a terra, organizzato sempre dalla compagnia che si appoggia a propri lodge nei pressi dei parchi nazionali di Kenai, Wrangell-St. Elias e Denali». Fra le altre opportunità, la possibilità di spingersi nell’estremo nord dello Stato, «un itinerario unico, riservato ai veri viaggiatori» aggiunge Torre, che con Gioco Viaggi rappresenta in Italia la compagnia. Spostandosi a est, anche il Giappone vedrà un potenziamento delle crociere firmate Princess, con l’introduzione dal 2027 di una seconda nave. Il lusso firmato Ponant Nell’ambito delle crociere di lusso, Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi, sottolinea l’ampiezza e la profondità dell’offerta di Ponant. «Ad esempio, la crociera esclusiva al Polo Nord in partenza da luglio a settembre 2026, intende celebrare il centenario della spedizione del dirigibile Norge. A bordo del rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot – 123 fra cabine e suite per soli 245 passeggeri – si scoprirà un angolo incontaminato e unico del mondo in compagnia di Lucia Sala Simion, naturalista e guida polare». E ancora, fra i progetti di Gioco Viaggi quello di spingere sulla Polinesia, meta ideale per i viaggi di nozze e non solo, visitabile a bordo della Paul Gauguin di Ponant. Infine, sempre in Polinesia, dal 2027 Windstar Cruises proporrà la possibilità di effettuare crociere 12 mesi all’anno non solo a bordo dello yacht di lusso con sole suite Star Breeze, ma anche di un nuovo veliero. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico. L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica. “Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”. “In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”. “Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”. Il colosso tedesco aveva già avvertito che nel terzo trimestre avrebbe potuto registrare un leggero calo della domanda, in particolare nel mercato statunitese. Nella presentazione dei risultati ha affermato che il calo della domanda nel terzo trimestre è stato un “contrattempo temporaneo”. I numeri parlano di un calo degli utili netti del 12% a 966 milioni di euro e un utile operativo a 1,3 miliardi di euro (-8%) a fronte di un fatturato record di 11,2 miliardi di euro (+4%) e 41,7 milioni di passeggeri trasportati. Nei nove mesi gli utili netti sono saliti del 32% a 1,093 miliardi di euro e del 17% quelli operativi. «Il bilancio del terzo trimestre è complessivamente positivo - commenta il ceo, Carsten Spohr -. Abbiamo registrato la migliore estate degli ultimi dieci anni in termini di operazioni di volo, con una regolarità superiore al 99% e un miglioramento a doppia cifra della puntualità. Allo stesso tempo, le tanto attese consegne di aeromobili stanno finalmente accelerando, così come i miglioramenti sostanziali apportati alla nostra flotta a lungo raggio. Grazie alle numerose innovazioni digitali, ai servizi aggiornati e alle lounge di nuova concezione, la soddisfazione dei passeggeri è aumentata in modo significativo nel terzo trimestre. Con la soddisfazione dei dipendenti che ha raggiunto nuovi livelli record in tutto il Gruppo, il 2025 segna una svolta positiva. Ciò vale anche per i nostri costi unitari nella seconda metà dell'anno, che stanno registrando un andamento significativamente migliore rispetto ai trimestri precedenti grazie a una rigorosa gestione dei costi e a numerose misure di efficienza. Inoltre, la domanda rimane stabile, con il segmento premium che continua a essere particolarmente forte, e le prospettive di prenotazione per il quarto trimestre sono positive. Anche se dobbiamo continuare a lavorare intensamente sul turnaround del nostro core business e sull'efficienza delle nostre compagnie aeree, oggi possiamo confermare la nostra previsione di un significativo miglioramento degli utili nel 2025. Tuttavia, continuiamo a essere preoccupati dal fatto che la Germania come sede di attività stia beneficiando sempre meno del nostro successo, come dimostra il fatto che i voli interni alla Germania si sono dimezzati dal 2019 a causa dell'andamento dei costi normativi». [post_title] => Lufthansa: trimestre segnato dal calo della domanda verso gli Stati Uniti [post_date] => 2025-10-30T11:14:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761822846000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, il costo di una settimana bianca è cresciuto sensibilmente, con rincari che – secondo Assoutenti – in alcune località italiane sfiorano il +30%. In questo contesto Club Med si approccia al mercato con la formula Premium all inclusive, che tra i numerosi servizi offerti include anche skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo garantendo un modo più semplice e trasparente di vivere la montagna, senza rinunciare alla qualità del tempo e del servizio. Il segmento montagna di Club Med conferma la solidità di questo modello, registrando nella stagione invernale una crescita del 26% rispetto al 2024, con Pragelato Sestriere e Saint Moritz tra i resort più richiesti, insieme a Club Med Serre Chevalier. I servizi inclusi Per chi ama lo sci, i resort Club Med garantiscono un'ottima occasione di vacanza. Grazie all’accesso diretto alle piste con la formula ski-in/ski-out, gli ospiti possono indossare gli sci direttamente dal resort, uscire dalla ski-room e immergersi subito nel piacere delle discese. Con attrezzature di alta qualità provenienti dai migliori brand come Rossignol, che i clienti possono noleggiare pagando un supplemento, e ski room attrezzate con armadietti privati inclusi nel costo del soggiorno, tutto è pensato per garantire un’esperienza senza stress. Un altro punto forte è la disponibilità di fino a 25 ore di lezioni incluse di sci e snowboard sui pacchetti settimanali, per principianti ed esperti, bambini (che fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente in resort) e adulti. [post_title] => Club Med, cresce la montagna: prenotazioni a + 26% [post_date] => 2025-10-29T15:07:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761750421000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network di linee marittime strategiche ed una flotta di navi moderne. Una proposta tariffaria flessibile che asseconda le esigenze dei vari target. Sono questi i punti fermi del successo di una stagione che Grimaldi Lines ha appena concluso all’insegna di risultati positivi su tutte le rotte, sia nazionali che internazionali. La varietà delle rotte offerte e l’accesso immediato alle più belle località del Mar Mediterraneo sono un valore aggiunto anche per tutti i partner commerciali di Grimaldi Lines e per il mondo dell’intermediazione, poiché consentono agli agenti di viaggio di creare per ogni cliente un prodotto personalizzato in ogni periodo dell’anno, magari legandolo a manifestazioni, festival e altri eventi speciali in programma nella destinazione prescelta. Infinite possibilità di personalizzazione offre anche la programmazione di Grimaldi lines tour operator. «Nonostante il core business sia sempre il trasporto – sottolinea Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – l’offerta leisure è sempre più corposa. Rappresenta il giusto supporto per chi vuole il prodotto finito. Per andare incontro alle esigenze del mercato il nostro t.o. può personalizzare le offerte, fornendo così un valore aggiunto». Le vacanze mediterranee con viaggio in nave sono infatti il modo migliore di vivere appieno la magia del Mediterraneo, scegliendo di soggiornare in hotel, villaggio, residence o appartamento in base alle proprie esigenze. A cura di Grimaldi Lines Tour Operator sono anche gli originali viaggi a tema, che da sempre rappresentano un “unicum” nello scenario del trasporto passeggeri: location di queste proposte sono le moderne e tecnologiche navi gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres- Barcellona, e l’elegante nave Cruise Ausonia, regina della linea Napoli-Palermo. Maria Carniglia [post_title] => Grimaldi Lines tour operator rafforza le proposte per chi vuole il prodotto finito ma personalizzato [post_date] => 2025-10-29T12:16:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761740212000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490131" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre. Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea. “Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”. Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro. Miglioramento I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”. Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale. Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo. Gestione Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale. “Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”. A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative. “Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”. [post_title] => Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD [post_date] => 2025-10-29T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761734821000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale. «La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València. Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo. Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore. Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale. Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice. [post_title] => Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori [post_date] => 2025-10-28T14:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761661919000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall'ottobre 2026. Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L'apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa. I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell'intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio. La compagnia statunitense amplia così l'offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l'hub di Atlanta. Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale. [post_title] => Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026 [post_date] => 2025-10-28T11:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651709000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gioco viaggi torre le crociere premium catalizzano i viaggiatori italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1495,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico.\r

\r

\r

L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica.\r

\r

“Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”.\r

\r

“In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”.\r

\r

“Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”.","post_title":"Daniela Santanchè incontra le crociere e crea un tavolo per valorizzare i territori","post_date":"2025-10-30T14:46:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761835595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiara Lagioni e Gigi Torre[/caption]\r

\r

Il segmento delle crociere premium e di lusso sta vivendo sul mercato italiano un momento molto favorevole. A confermarlo l'accoglienza positiva degli agenti di viaggio, che stanno intercettando nuovi target in un settore dalle ampie potenzialità di sviluppo.\r

\r

«Le compagnie internazionali si stanno indirizzando con più attenzione al nostro mercato - spiega il presidente di Gioco Viaggi, Gigi Torre -. Princess ad esempio posizionerà Princess Enchanted per roud trip da Civitavecchia nel Mediterraneo. Ci sono poi destinazioni in grado di catturare quella fascia di clientela che sceglie la crociera anche per entrare in contatto con il territorio visitato. E' ad esempio il caso dell'Alaska, destinazione sulla quale Princess vanta una lunga esperienza, forte di otto navi che la inseriscono nei propri itinerari. Fra queste l'ultima varata, la Star Princess, nave modernissima alimentata a gnl che offre crociere all'insegna della scoperta del territorio. Princess prevede anche l'abbinamento fra la navigazione e un tour a terra, organizzato sempre dalla compagnia che si appoggia a propri lodge nei pressi dei parchi nazionali di Kenai, Wrangell-St. Elias e Denali».\r

\r

Fra le altre opportunità, la possibilità di spingersi nell'estremo nord dello Stato, «un itinerario unico, riservato ai veri viaggiatori» aggiunge Torre, che con Gioco Viaggi rappresenta in Italia la compagnia. Spostandosi a est, anche il Giappone vedrà un potenziamento delle crociere firmate Princess, con l'introduzione dal 2027 di una seconda nave.\r

Il lusso firmato Ponant\r

Nell'ambito delle crociere di lusso, Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi, sottolinea l'ampiezza e la profondità dell'offerta di Ponant. «Ad esempio, la crociera esclusiva al Polo Nord in partenza da luglio a settembre 2026, intende celebrare il centenario della spedizione del dirigibile Norge. A bordo del rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot - 123 fra cabine e suite per soli 245 passeggeri - si scoprirà un angolo incontaminato e unico del mondo in compagnia di Lucia Sala Simion, naturalista e guida polare».\r

\r

E ancora, fra i progetti di Gioco Viaggi quello di spingere sulla Polinesia, meta ideale per i viaggi di nozze e non solo, visitabile a bordo della Paul Gauguin di Ponant.\r

\r

Infine, sempre in Polinesia, dal 2027 Windstar Cruises proporrà la possibilità di effettuare crociere 12 mesi all'anno non solo a bordo dello yacht di lusso con sole suite Star Breeze, ma anche di un nuovo veliero.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, Torre: «Le crociere premium catalizzano i viaggiatori italiani»","post_date":"2025-10-30T14:09:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761833345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa centra utili operativi leggermente superiori alle aspettative e traguarda un quarto trimestre solido, con una domanda che è destinata a migliorare, anche se le prenotazioni sul Nord Atlantico frenano l'ulteriore potenziale di crescita.\r

\r

Il colosso tedesco aveva già avvertito che nel terzo trimestre avrebbe potuto registrare un leggero calo della domanda, in particolare nel mercato statunitese. Nella presentazione dei risultati ha affermato che il calo della domanda nel terzo trimestre è stato un “contrattempo temporaneo”.\r

\r

I numeri parlano di un calo degli utili netti del 12% a 966 milioni di euro e un utile operativo a 1,3 miliardi di euro (-8%) a fronte di un fatturato record di 11,2 miliardi di euro (+4%) e 41,7 milioni di passeggeri trasportati. Nei nove mesi gli utili netti sono saliti del 32% a 1,093 miliardi di euro e del 17% quelli operativi.\r

\r

«Il bilancio del terzo trimestre è complessivamente positivo - commenta il ceo, Carsten Spohr -. Abbiamo registrato la migliore estate degli ultimi dieci anni in termini di operazioni di volo, con una regolarità superiore al 99% e un miglioramento a doppia cifra della puntualità. Allo stesso tempo, le tanto attese consegne di aeromobili stanno finalmente accelerando, così come i miglioramenti sostanziali apportati alla nostra flotta a lungo raggio. Grazie alle numerose innovazioni digitali, ai servizi aggiornati e alle lounge di nuova concezione, la soddisfazione dei passeggeri è aumentata in modo significativo nel terzo trimestre. Con la soddisfazione dei dipendenti che ha raggiunto nuovi livelli record in tutto il Gruppo, il 2025 segna una svolta positiva. Ciò vale anche per i nostri costi unitari nella seconda metà dell'anno, che stanno registrando un andamento significativamente migliore rispetto ai trimestri precedenti grazie a una rigorosa gestione dei costi e a numerose misure di efficienza.\r

\r

Inoltre, la domanda rimane stabile, con il segmento premium che continua a essere particolarmente forte, e le prospettive di prenotazione per il quarto trimestre sono positive. Anche se dobbiamo continuare a lavorare intensamente sul turnaround del nostro core business e sull'efficienza delle nostre compagnie aeree, oggi possiamo confermare la nostra previsione di un significativo miglioramento degli utili nel 2025. Tuttavia, continuiamo a essere preoccupati dal fatto che la Germania come sede di attività stia beneficiando sempre meno del nostro successo, come dimostra il fatto che i voli interni alla Germania si sono dimezzati dal 2019 a causa dell'andamento dei costi normativi».","post_title":"Lufthansa: trimestre segnato dal calo della domanda verso gli Stati Uniti","post_date":"2025-10-30T11:14:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761822846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni, il costo di una settimana bianca è cresciuto sensibilmente, con rincari che – secondo Assoutenti – in alcune località italiane sfiorano il +30%. In questo contesto Club Med si approccia al mercato con la formula Premium all inclusive, che tra i numerosi servizi offerti include anche skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo garantendo un modo più semplice e trasparente di vivere la montagna, senza rinunciare alla qualità del tempo e del servizio.\r

\r

Il segmento montagna di Club Med conferma la solidità di questo modello, registrando nella stagione invernale una crescita del 26% rispetto al 2024, con Pragelato Sestriere e Saint Moritz tra i resort più richiesti, insieme a Club Med Serre Chevalier.\r

\r

\r

I servizi inclusi\r

Per chi ama lo sci, i resort Club Med garantiscono un'ottima occasione di vacanza. Grazie all’accesso diretto alle piste con la formula ski-in/ski-out, gli ospiti possono indossare gli sci direttamente dal resort, uscire dalla ski-room e immergersi subito nel piacere delle discese. Con attrezzature di alta qualità provenienti dai migliori brand come Rossignol, che i clienti possono noleggiare pagando un supplemento, e ski room attrezzate con armadietti privati inclusi nel costo del soggiorno, tutto è pensato per garantire un’esperienza senza stress.\r

\r

Un altro punto forte è la disponibilità di fino a 25 ore di lezioni incluse di sci e snowboard sui pacchetti settimanali, per principianti ed esperti, bambini (che fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente in resort) e adulti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club Med, cresce la montagna: prenotazioni a + 26%","post_date":"2025-10-29T15:07:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761750421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network di linee marittime strategiche ed una flotta di navi moderne. Una proposta tariffaria flessibile che asseconda le esigenze dei vari target. Sono questi i punti fermi del successo di una stagione che Grimaldi Lines ha appena concluso all’insegna di risultati positivi su tutte le rotte, sia nazionali che internazionali.\r

\r

La varietà delle rotte offerte e l’accesso immediato alle più belle località del Mar Mediterraneo sono un valore aggiunto anche per tutti i partner commerciali di Grimaldi Lines e per il mondo dell’intermediazione, poiché consentono agli agenti di viaggio di creare per ogni cliente un prodotto personalizzato in ogni periodo dell’anno, magari legandolo a manifestazioni, festival e altri eventi speciali in programma nella destinazione prescelta.\r

\r

Infinite possibilità di personalizzazione offre anche la programmazione di Grimaldi lines tour operator.\r

\r

«Nonostante il core business sia sempre il trasporto – sottolinea Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – l’offerta leisure è sempre più corposa. Rappresenta il giusto supporto per chi vuole il prodotto finito. Per andare incontro alle esigenze del mercato il nostro t.o. può personalizzare le offerte, fornendo così un valore aggiunto».\r

\r

Le vacanze mediterranee con viaggio in nave sono infatti il modo migliore di vivere appieno la magia del Mediterraneo, scegliendo di soggiornare in hotel, villaggio, residence o appartamento in base alle proprie esigenze. A cura di Grimaldi Lines Tour Operator sono anche gli originali viaggi a tema, che da sempre rappresentano un “unicum” nello scenario del trasporto passeggeri: location di queste proposte sono le moderne e tecnologiche navi gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres- Barcellona, e l’elegante nave Cruise Ausonia, regina della linea Napoli-Palermo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Grimaldi Lines tour operator rafforza le proposte per chi vuole il prodotto finito ma personalizzato","post_date":"2025-10-29T12:16:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761740212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490131\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre.\r

\r

Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea.\r

“Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”.\r

Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro.\r

\r

Miglioramento\r

I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”.\r

Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale.\r

Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo.\r

\r

Gestione\r

Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale.\r

“Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”.\r

A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative.\r

“Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”.","post_title":"Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD","post_date":"2025-10-29T10:47:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761734821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale.\r

«La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València.\r

Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo.\r

Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore.\r

Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale.\r

Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. \r

\r

Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice.\r

","post_title":"Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori","post_date":"2025-10-28T14:31:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761661919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall'ottobre 2026.\r

\r

Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L'apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa.\r

I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell'intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio.\r

\r

La compagnia statunitense amplia così l'offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l'hub di Atlanta.\r

\r

Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale.","post_title":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026","post_date":"2025-10-28T11:41:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761651709000]}]}}