Gioco Viaggi, in crescita le richieste per crociere nei Caraibi e nel Mediterraneo Dopo un 2023 in ripresa, per l’operatore crocieristico genovese Gioco Viaggi il 2024 si preannuncia in ulteriore crescita.

«La stagione sta andando bene sui Caraibi di Carnival – spiega Chiara Lagioni, product manager per il t.o. – Anche il Mediterraneo di Cunard, Princess Cruises e Holland è in crescita. Per l’Alaska le richieste fanno registrare un ottimo andamento. Il Nord Europa è spinto dall’arrivo della Queen Anne della Cunard previsto per il prossimo maggio». In crescita anche il segmento luxury con Ponant e Seabourn. «Registriamo moltissime famiglie sul Mediterraneo- aggiunge Lagioni – grazie anche alla disponibilità di cabine triple e quadruple. Mentre nel lusso il trend riguarda gli over 55. Su Holland la componente principale è costituita da coppie e su Carnival Cruise sono moltissimi i giovani attirati dalle tantissime occasioni di divertimento a bordo».

La politica tariffaria premia ancora una volta chi sceglie l’advance booking. «I prezzi sono molto convenienti se si prenota in anticipo – commenta Lagioni – anche con Cunard su Alaska e Mediterraneo e poi salgono quando ci si avvicina alla data di partenza. Per quanto riguarda Princess Cruises, in particolare la nuova nave, la richiesta è alta e di conseguenza i prezzi non sono bassi. A favore del mercato Italia però gioca il fatto che le date richieste dal crocierista italiano non collimano mai con quelle del pubblico americano”.

Molte le offerte nel corso dell’anno, a cominciare dai Flash Sales di Holland sul Mediterraneo.

«Da evidenziare i pacchetti tutto incluso (mance, Wi-Fi, bevande e credito per escursioni) – continua Lagioni – che piacciono molto alla clientela. Ed inoltre Ponant su molte partenze non applica il supplemento singola». Gioco Viaggi sta promuovendo la Polinesia di Windstar.

«Si tratta di proposte a bordo dello yacht Star Breeze – conclude Lagioni – una delle unità ingrandite, con aggiunta di ristoranti e bagni più grandi nelle suite. È possibile scegliere tra itinerari di 7, 11 e 14 giorni. I prezzi sono competitivi se rapportati a quelli dei resort». Tra le novità anche il lancio delle Quark Expedition sulle destinazioni Polari, con il 50% di sconto. Non solo, ma è previsto un buono Amazon da 250 euro per l’agenzia (ogni passeggero prenotato) che viene riconosciuto sulle nuove prenotazioni Quark Expeditions, effettuate entro il 31 marzo, sulle partenze 2024 in Artico. Condividi

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (Napoli, 14 - 16 marzo 2024), la fintech dei pagamenti rateali senza interessi si racconta, rispetto al suo anno dei record. Dichiara Matteo Ciccalè, travel partnership director: “Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeaters, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”. L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni, più ricettive ed esposte alle campagne promozionali dell’Unicorno sui canali social. Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree. La fintech riporta come esempio la straordinaria partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed. [post_title] => Scalapay registra una grande crescita nel segmento trasporti [post_date] => 2024-03-08T13:04:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709903094000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 in ripresa, per l’operatore crocieristico genovese Gioco Viaggi il 2024 si preannuncia in ulteriore crescita. «La stagione sta andando bene sui Caraibi di Carnival - spiega Chiara Lagioni, product manager per il t.o. - Anche il Mediterraneo di Cunard, Princess Cruises e Holland è in crescita. Per l’Alaska le richieste fanno registrare un ottimo andamento. Il Nord Europa è spinto dall’arrivo della Queen Anne della Cunard previsto per il prossimo maggio». In crescita anche il segmento luxury con Ponant e Seabourn. «Registriamo moltissime famiglie sul Mediterraneo- aggiunge Lagioni - grazie anche alla disponibilità di cabine triple e quadruple. Mentre nel lusso il trend riguarda gli over 55. Su Holland la componente principale è costituita da coppie e su Carnival Cruise sono moltissimi i giovani attirati dalle tantissime occasioni di divertimento a bordo». La politica tariffaria premia ancora una volta chi sceglie l’advance booking. «I prezzi sono molto convenienti se si prenota in anticipo - commenta Lagioni - anche con Cunard su Alaska e Mediterraneo e poi salgono quando ci si avvicina alla data di partenza. Per quanto riguarda Princess Cruises, in particolare la nuova nave, la richiesta è alta e di conseguenza i prezzi non sono bassi. A favore del mercato Italia però gioca il fatto che le date richieste dal crocierista italiano non collimano mai con quelle del pubblico americano”. Molte le offerte nel corso dell’anno, a cominciare dai Flash Sales di Holland sul Mediterraneo. «Da evidenziare i pacchetti tutto incluso (mance, Wi-Fi, bevande e credito per escursioni) - continua Lagioni - che piacciono molto alla clientela. Ed inoltre Ponant su molte partenze non applica il supplemento singola». Gioco Viaggi sta promuovendo la Polinesia di Windstar. «Si tratta di proposte a bordo dello yacht Star Breeze - conclude Lagioni - una delle unità ingrandite, con aggiunta di ristoranti e bagni più grandi nelle suite. È possibile scegliere tra itinerari di 7, 11 e 14 giorni. I prezzi sono competitivi se rapportati a quelli dei resort». Tra le novità anche il lancio delle Quark Expedition sulle destinazioni Polari, con il 50% di sconto. Non solo, ma è previsto un buono Amazon da 250 euro per l’agenzia (ogni passeggero prenotato) che viene riconosciuto sulle nuove prenotazioni Quark Expeditions, effettuate entro il 31 marzo, sulle partenze 2024 in Artico. [post_title] => Gioco Viaggi, in crescita le richieste per crociere nei Caraibi e nel Mediterraneo [post_date] => 2024-03-08T12:48:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709902111000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un inizio anno con il vento in poppa per Toscana Aeroporti, che registra il miglior febbraio della sua storia con un totale di oltre 443.000 passeggeri nei due scali di Firenze e Pisa, il 14,7% in più rispetto al 2023. Un traguardo tagliato grazie alla crescita sia dei movimenti totali dei voli (+8,4% su febbraio 2023) sia del load factor che ha visto un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, passando dall'81,1% all'84%. Nei primi due mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 903.000 passeggeri complessivi, con una crescita del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, il Vespucci di Firenze ha registrato un nuovo mese record, con oltre 192.000 passeggeri, segnando il miglior febbraio di sempre con una crescita del +32,2% rispetto al 2023. A febbraio, sia il traffico nazionale (+88,7%) che internazionale (+26,1%) sono in crescita rispetto al 2023. Tra le destinazioni più richieste ci sono Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Madrid. Complessivamente, nei primi due mesi del 2024, entrambi mesi record per l'aeroporto di Firenze, sono transitati 387.000 passeggeri, +32,3% sul 2023. Il Galilei di Pisa ha invece totalizzato più di 250.000 passeggeri, con un incremento del +4,1% rispetto allo stesso mese del 2023, in netta ripresa rispetto al mese precedente di gennaio, in cui si era registrata una diminuzione del 4,1%. Il traffico passeggeri internazionale è in crescita (+12,6%) rispetto alla diminuzione (-10,7%) di quello domestico. Le destinazioni più apprezzate a febbraio 2024 sono state Tirana, Londra, Palermo, Parigi e Catania. Il traffico passeggeri totale dello scalo pisano nei primi due mesi dell’anno ha raggiunto oltre 516.000 passeggeri, in linea (-0,3%) con il traffico dello stesso periodo 2023. [post_title] => Toscana Aeroporti: inizio 2024 con un boom di traffico passeggeri [post_date] => 2024-03-08T10:21:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709893305000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia amplia ulteriormente il network da Milano Linate andando a posizionarsi sulla rotta per eccellenza e cioè quella per Roma Fiumicino: la compagnia aerea opererà, dal prossimo 6 aprile, due voli alla settimana, il sabato e la domenica, con tariffe a partire da 29,99 euro. Le due nuove frequenze da Linate si sommano alle 11 settimanali già operate dall'aeroporto di Milano Bergamo. "Siamo lieti di ampliare il nostro servizio tra Roma e Milano aggiungendo anche l'aeroporto di Linate e fornendo per la prima volta in quasi dieci anni una vera concorrenza su uno dei mercati più richiesti in Italia e in Europa - Roma-Milano - ha dichiarato Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia -. Possiamo così fornire più opzioni di viaggio a tariffe competitive tra queste importanti città e crediamo davvero che nei prossimi anni questo mercato sarà servito da almeno due compagnie aeree per recuperare il suo vero potenziale a beneficio sia dei clienti business che di quelli lesure" [post_title] => Aeroitalia si inserisce sulla Milano Linate-Roma Fiumicino, dal 6 aprile [post_date] => 2024-03-08T09:12:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709889148000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione. Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'"indagine approfondita" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione. La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza. Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera. Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori. Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024. [post_title] => Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by [post_date] => 2024-03-07T15:06:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709823960000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership per il gruppo Alpitour World che ha scelto adesso.it per potenziare la propria software factory. La digital factory italiana parte del gruppo internazionale adesso Se, quotato alla Borsa di Francoforte, supporterà l'operatore nel suo programma di modernizzazione del portafoglio applicativo. Negli ultimi anni, infatti, Alpitour ha impresso una forte accelerazione all’innovazione, con progetti che abbracciano anche le più recenti evoluzioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale generativa e la Blockchain con gli Nft. “La decisione di collaborare con adesso.it – afferma Francesco Ciuccarelli, cio e cto di Alpitour World – riflette il nostro impegno nel fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia e un’esperienza di viaggio sempre migliore. Modernizzare il parco applicativo che gestisce i processi chiave dell’azienda ci permette di essere scalabili e più rapidi nell’innovazione, per poter seguire la velocità richiesta dal mercato ed essere più pronti a recepire nuove opportunità tecnologiche.” [post_title] => Adesso.it nuovo partner della software factory Alpitour. Obiettivo rinnovare il parco applicativo [post_date] => 2024-03-07T13:07:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709816857000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462971" align="alignright" width="300"] il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota[/caption] Forte di un 2023 che ha fatto registrare importanti dati di crescita, l’Istria Slovena si affaccia alla nuova stagione turistica con motivato ottimismo, e un'ampia varietà di esperienze e servizi in grado di rispondere alle richieste di diversi target. Il territorio offre un mix perfetto di natura, cultura, enogastronomia e storia. Oltre ad un'ampia varietà di attività sportive e un’attenzione sempre più evidente alla sostenibilità ambientale e sociale. Nonostante le inondazioni della scorsa estate, e gli eventi politici sfavorevoli, nel 2023 il pernottamento dei turisti stranieri ha superato di quasi il 2% il livello pre-pandemia, mentre i pernottamenti di turisti nazionali è salito al +4%. Con il benchmark del 2019, la ripresa della Slovenia è stata più veloce della media europea e mondiale (-1%) e si conferma una meta molto amata dai viaggiatori italiani che, nel 2023, hanno fatto segnare incrementi importanti del numero dei pernottamenti. «Il 2023 è stato un anno da record per la Slovenia - ha osservato il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota -, che è andata a posizionarsi in cima alle classifiche europee per gli incrementi negli arrivi (6,2 milioni) e nei pernottamenti (16,1 milioni), con una crescita rispettivamente del 5,5% e del 3,5% sui valori dello stesso periodo del 2022, secondi solo alla Germania. Superarci è, quindi, una missione molto ambiziosa, che può realizzarsi solo con la stretta collaborazione di tutti i territori sloveni e con un presidio costante e professionale del mercato turistico italiano». Dopo quelli originati da mercati storici per Portorose, quali l’Austria e la Germania, i flussi legati all’incoming italiano occupano la terza posizione e continuano a dare segnali di crescita per la località dell’Istria Slovena. Osservando i dati da vicino, si rileva che in totale i pernottamenti prodotti nel 2023 dalla piazza italiana nei quattro comuni dell’Istria Slovena sono stati oltre 191.500. La capacità di attrarre visitatori dal Bel Paese è frutto di differenti fattori che rendono l'Istria Slovena una meta davvero adatta in ogni stagione con un'offerta ricettiva attiva tutto l'anno e diversi asset molto forti: il mare, interessante sia per la vacanza prettamente balneare sia per il turismo nautico; il wellness, con una varietà di offerta tra le più complete d'Europa; l'enogastronomia che spazia dal fine dining della stella Michelin alle realtà agricole che aprono le loro porte al pubblico per visite guidate e degustazioni. Senza dimenticare un patrimonio culturale che mette insieme echi mitteleuropei e della Serenissima e che propone appuntamenti di caratura internazionale come il Tartini Festival di Pirano; una rara varietà paesaggistica, resa unica dal tesoro ambientale delle saline di Sicciole e di Strugnano, perfetta per le attività outdoor con, in particolare, tracciati e risorse per gli amanti della bicicletta e dell'escursionismo. «Il mercato italiano è molto importante per le diverse località dell’Istria Slovena - ha commentato Patricija Gržinič, direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano - e siamo davvero molto contenti che tutti e quattro i comuni che la compongono (Pirano e Portrose, Ancarano, Isola e Capodistria) abbiano evidenziato crescite importanti per ciò che concerne arrivi e pernottamenti. In sinergia con l’Ente nazionale continueremo a lavorare per valorizzare al meglio sia le nostre risorse presso la piazza italiana sia nuovi asset come la scelta da parte di Ryanair di far diventare Trieste Airport base e il nuovo collegamento ferroviario tra Milano e Lubiana. Importante, naturalmente, anche la sinergia con gli operatori italiani che propongono la nostra destinazione e che, anche grazie all’incremento delle opzioni di collegamento e alle novità in ambito alberghiero, potranno diversificare ulteriormente la programmazione. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere». [post_title] => L’Istria Slovena punta ad incrementare il mercato italiano nel 2024 [post_date] => 2024-03-07T09:26:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => istria [2] => istria-slovena ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Istria [2] => Istria Slovena ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709803597000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462932 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: "Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze". Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L'incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni - spiega Scajola - Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici". L'assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l'urgenza di un confronto. «Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori - prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie». [post_title] => Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo [post_date] => 2024-03-07T09:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709802642000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' andato alle flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana del gruppo Carnival Corporation, il premio della guardia costiera italiana in materia di sicurezza 2023. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, director hsa & dpa di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi Costa e Aida, in occasione dell’incontro annuale tra armatori italiani e amministrazione di bandiera. Le due compagnie sono state scelte come le più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base a un algoritmo utilizzato dalla guardia costiera per valutare le performance di sicurezza delle società tricolori. La formula prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port state control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris Mou, Tokyo Mou e Uscg). “Siamo lieti di ricevere questo premio, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le nostre navi - commenta Grimaldi -. Ringraziamo la guardia costiera per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse”. [post_title] => Premio sicurezza 2023 a Costa e Aida dalla guardia costiera italiana [post_date] => 2024-03-06T13:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709730207000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gioco viaggi crescita le richieste crociere nei caraibi nel mediterraneo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2222,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flessibilità, co-marketing e digitalizzazione: le tre parole d’ordine tracciano la strada che Scalapay percorrerà per i prossimi 12 mesi, nei settori trasporti e tour operator.\r

Il 2023 è stato un anno rivoluzionario per i pagamenti rateali nel mercato turistico. Il famigerato buy now pay later è entrato ufficialmente nelle abitudini di consumo di oltre 10 milioni di italiani, che lo utilizzano per i propri acquisti quotidiani. Nel mondo dei viaggi, e più precisamente nei settori in cui operano le società di trasporto e i tour operator, questo metodo di pagamento innovativo conosce un ampio sviluppo, grazie alle differenti opportunità proposte, arrivando a essere richiesto da oltre il 30% dei consumatori. \r

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (Napoli, 14 - 16 marzo 2024), la fintech dei pagamenti rateali senza interessi si racconta, rispetto al suo anno dei record. \r

Dichiara Matteo Ciccalè, travel partnership director: “Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeaters, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”.\r

L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni, più ricettive ed esposte alle campagne promozionali dell’Unicorno sui canali social.\r

Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree.\r

La fintech riporta come esempio la straordinaria partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed. ","post_title":"Scalapay registra una grande crescita nel segmento trasporti","post_date":"2024-03-08T13:04:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709903094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 in ripresa, per l’operatore crocieristico genovese Gioco Viaggi il 2024 si preannuncia in ulteriore crescita.\r

«La stagione sta andando bene sui Caraibi di Carnival - spiega Chiara Lagioni, product manager per il t.o. - Anche il Mediterraneo di Cunard, Princess Cruises e Holland è in crescita. Per l’Alaska le richieste fanno registrare un ottimo andamento. Il Nord Europa è spinto dall’arrivo della Queen Anne della Cunard previsto per il prossimo maggio».\r

\r

In crescita anche il segmento luxury con Ponant e Seabourn.\r

\r

«Registriamo moltissime famiglie sul Mediterraneo- aggiunge Lagioni - grazie anche alla disponibilità di cabine triple e quadruple. Mentre nel lusso il trend riguarda gli over 55. Su Holland la componente principale è costituita da coppie e su Carnival Cruise sono moltissimi i giovani attirati dalle tantissime occasioni di divertimento a bordo».\r

La politica tariffaria premia ancora una volta chi sceglie l’advance booking.\r

\r

«I prezzi sono molto convenienti se si prenota in anticipo - commenta Lagioni - anche con Cunard su Alaska e Mediterraneo e poi salgono quando ci si avvicina alla data di partenza. Per quanto riguarda Princess Cruises, in particolare la nuova nave, la richiesta è alta e di conseguenza i prezzi non sono bassi. A favore del mercato Italia però gioca il fatto che le date richieste dal crocierista italiano non collimano mai con quelle del pubblico americano”.\r

Molte le offerte nel corso dell’anno, a cominciare dai Flash Sales di Holland sul Mediterraneo.\r

«Da evidenziare i pacchetti tutto incluso (mance, Wi-Fi, bevande e credito per escursioni) - continua Lagioni - che piacciono molto alla clientela. Ed inoltre Ponant su molte partenze non applica il supplemento singola».\r

\r

Gioco Viaggi sta promuovendo la Polinesia di Windstar.\r

«Si tratta di proposte a bordo dello yacht Star Breeze - conclude Lagioni - una delle unità ingrandite, con aggiunta di ristoranti e bagni più grandi nelle suite. È possibile scegliere tra itinerari di 7, 11 e 14 giorni. I prezzi sono competitivi se rapportati a quelli dei resort».\r

\r

Tra le novità anche il lancio delle Quark Expedition sulle destinazioni Polari, con il 50% di sconto.\r

\r

Non solo, ma è previsto un buono Amazon da 250 euro per l’agenzia (ogni passeggero prenotato) che viene riconosciuto sulle nuove prenotazioni Quark Expeditions, effettuate entro il 31 marzo, sulle partenze 2024 in Artico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, in crescita le richieste per crociere nei Caraibi e nel Mediterraneo","post_date":"2024-03-08T12:48:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709902111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un inizio anno con il vento in poppa per Toscana Aeroporti, che registra il miglior febbraio della sua storia con un totale di oltre 443.000 passeggeri nei due scali di Firenze e Pisa, il 14,7% in più rispetto al 2023.\r

\r

Un traguardo tagliato grazie alla crescita sia dei movimenti totali dei voli (+8,4% su febbraio 2023) sia del load factor che ha visto un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, passando dall'81,1% all'84%.\r

\r

Nei primi due mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 903.000 passeggeri complessivi, con una crescita del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

\r

Nel dettaglio, il Vespucci di Firenze ha registrato un nuovo mese record, con oltre 192.000 passeggeri, segnando il miglior febbraio di sempre con una crescita del +32,2% rispetto al 2023. A febbraio, sia il traffico nazionale (+88,7%) che internazionale (+26,1%) sono in crescita rispetto al 2023. Tra le destinazioni più richieste ci sono Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Madrid. Complessivamente, nei primi due mesi del 2024, entrambi mesi record per l'aeroporto di Firenze, sono transitati 387.000 passeggeri, +32,3% sul 2023.\r

\r

Il Galilei di Pisa ha invece totalizzato più di 250.000 passeggeri, con un incremento del +4,1% rispetto allo stesso mese del 2023, in netta ripresa rispetto al mese precedente di gennaio, in cui si era registrata una diminuzione del 4,1%. Il traffico passeggeri internazionale è in crescita (+12,6%) rispetto alla diminuzione (-10,7%) di quello domestico. Le destinazioni più apprezzate a febbraio 2024 sono state Tirana, Londra, Palermo, Parigi e Catania. Il traffico passeggeri totale dello scalo pisano nei primi due mesi dell’anno ha raggiunto oltre 516.000 passeggeri, in linea (-0,3%) con il traffico dello stesso periodo 2023.","post_title":"Toscana Aeroporti: inizio 2024 con un boom di traffico passeggeri","post_date":"2024-03-08T10:21:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709893305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia amplia ulteriormente il network da Milano Linate andando a posizionarsi sulla rotta per eccellenza e cioè quella per Roma Fiumicino: la compagnia aerea opererà, dal prossimo 6 aprile, due voli alla settimana, il sabato e la domenica, con tariffe a partire da 29,99 euro. \r

\r

Le due nuove frequenze da Linate si sommano alle 11 settimanali già operate dall'aeroporto di Milano Bergamo.\r

\r

\"Siamo lieti di ampliare il nostro servizio tra Roma e Milano aggiungendo anche l'aeroporto di Linate e fornendo per la prima volta in quasi dieci anni una vera concorrenza su uno dei mercati più richiesti in Italia e in Europa - Roma-Milano - ha dichiarato Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia -. Possiamo così fornire più opzioni di viaggio a tariffe competitive tra queste importanti città e crediamo davvero che nei prossimi anni questo mercato sarà servito da almeno due compagnie aeree per recuperare il suo vero potenziale a beneficio sia dei clienti business che di quelli lesure\"","post_title":"Aeroitalia si inserisce sulla Milano Linate-Roma Fiumicino, dal 6 aprile","post_date":"2024-03-08T09:12:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709889148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione.\r

\r

Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'\"indagine approfondita\" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione.\r

\r

La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza.\r

\r

Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera.\r

\r

Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori.\r

\r

Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024.","post_title":"Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by","post_date":"2024-03-07T15:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709823960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per il gruppo Alpitour World che ha scelto adesso.it per potenziare la propria software factory. La digital factory italiana parte del gruppo internazionale adesso Se, quotato alla Borsa di Francoforte, supporterà l'operatore nel suo programma di modernizzazione del portafoglio applicativo. Negli ultimi anni, infatti, Alpitour ha impresso una forte accelerazione all’innovazione, con progetti che abbracciano anche le più recenti evoluzioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale generativa e la Blockchain con gli Nft.\r

\r

“La decisione di collaborare con adesso.it – afferma Francesco Ciuccarelli, cio e cto di Alpitour World – riflette il nostro impegno nel fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia e un’esperienza di viaggio sempre migliore. Modernizzare il parco applicativo che gestisce i processi chiave dell’azienda ci permette di essere scalabili e più rapidi nell’innovazione, per poter seguire la velocità richiesta dal mercato ed essere più pronti a recepire nuove opportunità tecnologiche.”","post_title":"Adesso.it nuovo partner della software factory Alpitour. Obiettivo rinnovare il parco applicativo","post_date":"2024-03-07T13:07:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709816857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462971\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota[/caption]\r

\r

Forte di un 2023 che ha fatto registrare importanti dati di crescita, l’Istria Slovena si affaccia alla nuova stagione turistica con motivato ottimismo, e un'ampia varietà di esperienze e servizi in grado di rispondere alle richieste di diversi target. Il territorio offre un mix perfetto di natura, cultura, enogastronomia e storia. Oltre ad un'ampia varietà di attività sportive e un’attenzione sempre più evidente alla sostenibilità ambientale e sociale.\r

\r

Nonostante le inondazioni della scorsa estate, e gli eventi politici sfavorevoli, nel 2023 il pernottamento dei turisti stranieri ha superato di quasi il 2% il livello pre-pandemia, mentre i pernottamenti di turisti nazionali è salito al +4%. Con il benchmark del 2019, la ripresa della Slovenia è stata più veloce della media europea e mondiale (-1%) e si conferma una meta molto amata dai viaggiatori italiani che, nel 2023, hanno fatto segnare incrementi importanti del numero dei pernottamenti.\r

\r

«Il 2023 è stato un anno da record per la Slovenia - ha osservato il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota -, che è andata a posizionarsi in cima alle classifiche europee per gli incrementi negli arrivi (6,2 milioni) e nei pernottamenti (16,1 milioni), con una crescita rispettivamente del 5,5% e del 3,5% sui valori dello stesso periodo del 2022, secondi solo alla Germania. Superarci è, quindi, una missione molto ambiziosa, che può realizzarsi solo con la stretta collaborazione di tutti i territori sloveni e con un presidio costante e professionale del mercato turistico italiano».\r

\r

Dopo quelli originati da mercati storici per Portorose, quali l’Austria e la Germania, i flussi legati all’incoming italiano occupano la terza posizione e continuano a dare segnali di crescita per la località dell’Istria Slovena. Osservando i dati da vicino, si rileva che in totale i pernottamenti prodotti nel 2023 dalla piazza italiana nei quattro comuni dell’Istria Slovena sono stati oltre 191.500.\r

\r

La capacità di attrarre visitatori dal Bel Paese è frutto di differenti fattori che rendono l'Istria Slovena una meta davvero adatta in ogni stagione con un'offerta ricettiva attiva tutto l'anno e diversi asset molto forti: il mare, interessante sia per la vacanza prettamente balneare sia per il turismo nautico; il wellness, con una varietà di offerta tra le più complete d'Europa; l'enogastronomia che spazia dal fine dining della stella Michelin alle realtà agricole che aprono le loro porte al pubblico per visite guidate e degustazioni. Senza dimenticare un patrimonio culturale che mette insieme echi mitteleuropei e della Serenissima e che propone appuntamenti di caratura internazionale come il Tartini Festival di Pirano; una rara varietà paesaggistica, resa unica dal tesoro ambientale delle saline di Sicciole e di Strugnano, perfetta per le attività outdoor con, in particolare, tracciati e risorse per gli amanti della bicicletta e dell'escursionismo. \r

\r

«Il mercato italiano è molto importante per le diverse località dell’Istria Slovena - ha commentato Patricija Gržinič, direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano - e siamo davvero molto contenti che tutti e quattro i comuni che la compongono (Pirano e Portrose, Ancarano, Isola e Capodistria) abbiano evidenziato crescite importanti per ciò che concerne arrivi e pernottamenti. In sinergia con l’Ente nazionale continueremo a lavorare per valorizzare al meglio sia le nostre risorse presso la piazza italiana sia nuovi asset come la scelta da parte di Ryanair di far diventare Trieste Airport base e il nuovo collegamento ferroviario tra Milano e Lubiana. Importante, naturalmente, anche la sinergia con gli operatori italiani che propongono la nostra destinazione e che, anche grazie all’incremento delle opzioni di collegamento e alle novità in ambito alberghiero, potranno diversificare ulteriormente la programmazione. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere».","post_title":"L’Istria Slovena punta ad incrementare il mercato italiano nel 2024","post_date":"2024-03-07T09:26:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["incoming","istria","istria-slovena"],"post_tag_name":["Incoming","Istria","Istria Slovena"]},"sort":[1709803597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: \"Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze\".\r

\r

Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L'incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni - spiega Scajola - Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici\".\r

\r

L'assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l'urgenza di un confronto.\r

\r

«Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori - prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie».","post_title":"Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo","post_date":"2024-03-07T09:10:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709802642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' andato alle flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana del gruppo Carnival Corporation, il premio della guardia costiera italiana in materia di sicurezza 2023. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, director hsa & dpa di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi Costa e Aida, in occasione dell’incontro annuale tra armatori italiani e amministrazione di bandiera.\r

\r

Le due compagnie sono state scelte come le più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base a un algoritmo utilizzato dalla guardia costiera per valutare le performance di sicurezza delle società tricolori. La formula prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port state control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris Mou, Tokyo Mou e Uscg).\r

\r

“Siamo lieti di ricevere questo premio, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le nostre navi - commenta Grimaldi -. Ringraziamo la guardia costiera per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse”.","post_title":"Premio sicurezza 2023 a Costa e Aida dalla guardia costiera italiana","post_date":"2024-03-06T13:03:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709730207000]}]}}