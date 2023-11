Gioco Viaggi: al via le vendite 2025-2026 in Australia di Carnival Cruise Line Saranno Sydney e Brisbane i principali porti d’imbarco delle crociere australiane di Carnival Cruise Line per la stagione 2025-2026, di cui la compagnia ha appena aperto le vendite. Le due navi destinate a questi itinerari attraverso la Grande Barriera Corallina sono la Carnival Splendor, con percorsi verso le Fiji e la Nuova Zelanda, e la Carnival Luminosa, con rotte verso le Fiji e la Papua Nuova Guinea. La Splendor, in particolare, offrirà una varietà di itinerari da Sydney, da tre a 12 giorni, dirigendosi verso alcune tra le destinazioni più amate dell’Australia, quali la Grande Barriera Corallina, Moreton Island, la Tasmania, Fiji, le isole del Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda. Inoltre, sarà proposta una crociera speciale in occasione della Melbourne Cup. Con una capacità di 3.012 passeggeri, la Splendor vanta una serie di opzioni gastronomiche incluso il Guy’s Burger Joint, la Pizzeria del Capitano e l’Alchemy Bar. Dagli scivoli d’acqua del parco acquatico WaterWorks all’area di relax Serenity Adult-Only Retreat, la nave offre anche un’ampia gamma di esperienze adatte a tutte le età. Da Brisbane, pure la Luminosa navigherà verso alcune rinomate destinazioni australiane, tra cui Airlie Beach e la Grande Barriera Corallina, insieme a paradisi tropicali nel Pacifico meridionale, come Fiji, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Vanuatu. La durata delle crociere varierà da tre a 11 giorni. Con una capacità di 2.260 passeggeri, la Luminosa ospita alcune tre le location più apprezzate dagli ospiti di Carnival, tra cui il Fahrenheit 555 Steakhouse, il RedFrog Rum Bar, il Piano Bar 88 e il Punchliner Comedy Club. “Siamo entusiasti di presentare la nuova programmazione Carnival 2025-26 in Australia, caratterizzata da itinerari unici che promettono esperienze straordinarie in questo affascinante continente”, ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia. Condividi

