Giappone, India, Norvegia e Oman protagoniste dei prossimi viaggi di gruppo Travel World Escape Viaggi per piccoli gruppi, durante i quali la sostenibilità è elemento fondamentale dell’esperienza, grazie a una scelta attenta di strutture e mezzi di trasporto eco-friendly. Travel World Escape lancia i propri primi tour di gruppo del 2024. Protagonisti della programmazione saranno il Giappone e il fascino del foliage (25 ottobre – 4 novembre), l’India, speciale fiera di Pushkar (8 – 19 novembre), le Notti magiche in Norvegia (2 – 6 dicembre) e l’Oman, tra natura e tradizione (20 – 28 dicembre). “Durante ogni viaggio – si legge in una nota dell’operatore veneziano – un referente Travel World Escape sarà sempre presente per assistere e arricchire l’esperienza dei partecipanti, garantendo un valore aggiunto e un approccio personalizzato. Esperienze uniche e rigenerative costituiranno il fulcro stesso del viaggio”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464851 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per il ponte delle festività pasquali in casa Swiss, con previsioni altrettanto positive anche per i prossimi mesi. Il vettore del gruppo Lufthansa segna che tra il venerdì santo (29 marzo) e il lunedì di Pasqua (1° aprile) sono stati effettuati poco meno di 1.600 voli in tutto il network, l'1,2% in più rispetto al periodo pasquale del 2023. I passeggeri trasportati sono stati circa 200.000, il 4,5% in più rispetto al periodo dell'anno precedente. Swiss è stata inoltre in grado di operare il 99% dei suoi voli come previsto per la Pasqua 2024. Durante il periodo le città europee e statunitensi sono state tra le destinazioni più gettonate. «Abbiamo intrapreso una serie di azioni di pianificazione, come la creazione di "cuscini" supplementari, l'aumento dei turni di lavoro degli equipaggi in attesa e la messa a disposizione di aeromobili di riserva, per mantenere stabili le nostre operazioni di volo durante il periodo pasquale di quest'anno - spiega Oliver Buchhofer, head of operations del vettore -. Ne avevamo bisogno: un'elevata stabilità degli orari era la nostra massima priorità, ed è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere». [post_title] => Swiss: oltre 200.000 passeggeri trasportati durante il ponte pasquale [post_date] => 2024-04-04T10:44:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712227445000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciato già più di un anno fa, e successivamente protagonista di molti degli incontri del to di famiglia Azemar, aprirà finalmente i propri battenti il prossimo 1° di giugno a Zanzibar il Bawe Island della Cocoon Collection. Si tratta di un 5 stelle lusso, primo one island one resort della destinazione. Situato a 15 minuti di trasferimento in barca o taxi water da Stone Town, sull’isola principale di Zanzibar, il resort fonde il design contemporaneo con influenze african chic. Su un’ampia superficie di oltre 30 ettari, sorgono solo 70 ville: sistemazioni che vanno dalla camera più piccola, la Sunrise villa, di ben 200 mq, fino ai 500 mq della Sultan Palace. Tutte le camere hanno giardino privato e piscina, servizio di maggiordomo esclusivo e chef a disposizione degli ospiti nelle cinque ville più grandi. Ma Bawe Island include pure quattro ristoranti principali e un main bar a disposizione degli ospiti. La struttura è stata realizzata seguendo il concept dine around, che consente ai clienti di poter accedere a ogni area f&b liberamente senza costi extra e di avere a disposizione un servizio a là carte sin dalla colazione. “Zanzibar è per noi un luogo importante sul quale abbiamo investito moltissimo - sottolinea il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Proprio per le sue unicità e contrasti, è un mondo affascinante che offre ai nostri clienti una luxury experience senza eguali. I visitatori di Bawe, ma anche delle altre strutture firmate The Cocoon Collection presenti sull’isola, potranno unire a un servizio di altissimo profilo un’esperienza diretta e profonda con l’ambiente circostante, apprezzandone l’importante patrimonio culturale e naturale che il territorio racchiude.” [post_title] => L'attesa è finita: il 1° giugno apre a Zanzibar il Bawe Island della Cocoon Collection [post_date] => 2024-04-04T10:29:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712226540000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oman Air ha ufficialmente concluso il phase-out dell'Airbus A330, dopo ben 15 anni di servizio nella flotta della compagnia aerea. Negli ultimi 12 mesi, Oman Air ha attuato un ampio processo di ristrutturazione nell'intento di ripristinare la propria salute finanziaria. In questo contesto, la compagnia di bandiera omanita ha anche deciso di ridurre la flotta di lungo raggio, ritirando gli Airbus A330 con effetto immediato: un ritiro che rappresenta una significativa riduzione della capacità operativa del vettore, con l'eliminazione di dieci aeromobili pari a circa il 22% del parco macchine complessivo. Al momento del ritiro la flotta contava quattro A330-200 e sei A330-300, alcuni dei quali inattivi. In particolare, una parte di questi A330 era stata data in wet lease a Qatar Airways: il futuro di questi contratti ACMI è ancora in discussione e Oman Air non ha ancora fornito i dettagli dell'accordo. L'ottimizzazione della flotta consentirà alla compagnia aerea di continuare a concentrarsi su aeromobili più nuovi e più efficienti dal punto di vista dei consumi, in particolare i Boeing 737 Max e i 787 Dreamliner. Attualmente Oman Air dispone di 6 737-800, 5 737-900Er, 13 737 Max8 (+7 in arrivo), 2 787-8 e 7 787-9 (+3 in arrivo). [post_title] => Oman Air: gli Airbus A330 escono definitivamente dalla flotta di lungo raggio [post_date] => 2024-04-04T10:23:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712226200000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464846" align="alignleft" width="300"] La città di Cusco, in Perù[/caption] Più che di new entry si tratta di un gradito ritorno. Fatto sta che l'estate di Maldindia quest'anno presenta le novità Sri Lanka e Perù. Forti di una collaborazione consolidata con le migliori dmc, in oltre 15 anni di spedizioni e viaggi su misura, le due destinazioni sono state riscoperte e ridisegnate dal travel designer milanese per offrire viaggi su misura che permettano ai viaggiatori di scoprire destinazioni classiche in modo insolito e creativo. Si va dal tour tradizionale di dieci giorni in Sri Lanka, per visitare i siti archeologici buddisti immersi nella natura tropicale, con alberghi di categoria 4/5 stelle o 5 stelle deluxe, servizi privati e guide parlanti italiano, ai viaggi di 13 giorni in Perù, dove riscoprire la cultura Inca, i siti archeologici di Machu Picchu e Cusco, e la natura incontaminata del lago Titicaca e della valle del Colca. Hotel a 4/5 stelle accolgono i visitatori in Sudamerica; sono previsti anche tour su misura nei Belmond e con il treno Hiram Bingham che attraversa le Ande fino a Machu Picchu. Ma è naturalmente ancora una volta l’India la destinazione protagonista dei viaggi, su misura e di gruppo, dell’estate 2024 dell'operatore meneghino. Si parte dal Rajasthan, la terra dei Maharaja, con un tour classico che permette di visitare le città dei guerrieri Rajput (Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer), il Taj Mahal di Agra, simbolo dell'architettura Moghul, per poi addentrarsi nei villaggi e nei mercati delle campagne indiane di Churu e Nagaur, sconosciute al grande pubblico italiano. Un viaggio ideale per coppie, gruppi di amici o famiglie, disegnato per vivere la vera India, con servizi privati, guide parlanti italiano, autisti professionali e alberghi 4/5 stelle ex residenze dei Maharaja. Per i viaggiatori più esigenti, il Rajasthan può inoltre essere organizzato su misura con alberghi delle catene alberghiere 5 stelle lusso Oberoi Hotels, Taj Hotels, Raas e Sujan. Partenze individuali tutti i giorni; partenza di gruppo: 8 agosto 2024. L'altra conferma per l'estate 2024 è il Ladakh, il piccolo Tibet indiano, incastonato a oltre 3 mila metri di altitudine sull'Himalaya. Qui è possibile scoprire i segreti della cultura buddista, con la visita degli antichi monasteri e la vita dei monaci, ma soprattutto entrare in contatto con silenzi, suoni, colori e luci dei paesaggi locali, tra montagne rocciose, verdi oasi, deserti d'alta quota, laghi turchesi, canyon scavati dal corso del fiume Indo a oltre 4 mila metri d'altitudine. In Ladakh è anche possibile scegliere tra soluzioni alberghiere classiche, boutique hotel e campi tendati super deluxe, dove vivere esperienze glamping sotto le stelle. Partenze individuali tutti i giorni, partenze di gruppo 12 giugno (Festival di Hemis) e 8 agosto 2024. [post_title] => Sri Lanka e Perù new entry 2024 della programmazione Maldindia [post_date] => 2024-04-04T10:18:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712225898000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole. Immediatamente dopo la notizia del prossimo aumento di capitale, il gruppo open-air forlivese annuncia una serie di new entry, parte di una politica di sviluppo ambiziosa che mira a raddoppiare i ricavi consolidati in quattro anni. “Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro, mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2 mila risorse (1.300 nel 2023). Il nostro piano di sviluppo vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un territorio inedito per noi, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo”. In Friuli-Venezia Giulia, per quest'anno si aggiunge quindi al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia) il Tenuta Primero Resort incastonato nella laguna di Grado, con le sue opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow fino ad arrivare ai lodge di design recentemente installati, distribuiti su una superficie di ben 120 ettari. Oltre a uno yatch club, il villaggio vanta anche un golf club con percorso a 18 buche. Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo è già presente con la Risacca Family Camping Village, è stato poi acquisito il villaggio le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenities: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica e una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ci sono ben 140 lodge, di cui dieci recentemente rinnovati, e una sala convegni. La proprietà dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe, con servizi e attività dedicate. I nuovi ingressi non potevano non includere l’Emilia-Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà. Qui, a pochi passi dal centro e dalle saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico, che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie. Una piscina semi-olimpionica e una con scivoli sono gli elementi che connotano la proprietà, sviluppata su un’area di 35 mila mq e dotata di 40 alloggi e 250 piazzole. Grazie a queste acquisizioni, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 23 strutture per un totale di più di 9 mila soluzioni abitative. Ma le novità 2024 non si fermano qua e comprendono anche un ampio progetto di rinnovamento: fra gli interventi in corso si annoverano infatti il completo restyling del Pineta Beach Village a Milano Marittima, nonché l’installazione di nuovi lodge di design e parchi gioco in varie strutture del gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village, che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina. [post_title] => Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni [post_date] => 2024-04-04T10:06:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712225176000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto i battenti ieri a Tel Aviv l'International Mediterranean Tourism Market, la principale fiera annuale focalizzata sull'industria del turismo in Israele: l'edizione 2024 segna sicuramente un importante traguardo poiché coincide con il trentennale della kermesse. Tra le realtà dall’alto profilo internazionali presenti spiccano enti del turismo, tra cui quelli della Grecia, della Repubblica Ceca, di Cipro, dell’India, dell’Azerbaigian e di Panama; compagnie crocieristiche, quali Norwegian Cruise Line, e istituzioni, come il Taipei Economic Cultural Office di Tel Aviv e l’Ambasciata del Salvador, oltre a diversi Dmc. Parole chiave della manifestazione (organizzata da Israel Travel News e dalla società di eventi Ortra Meeting Point, in collaborazione con il Ministero del Turismo di Israele e con il coinvolgimento di realtà quali la municipalità di Tel Aviv, The Israel Association of Travel Agencies & Consultants e l'Israel Hotel Association) “Engage”, “Connect”, “Create”. «Anche nel 2024 l’Imtm, giunto alla sua trentesima edizione, si conferma un appuntamento di primo piano per l’industria turistica di tutto il Paese, che non si è mai fermata e che continua lavorare per essere pronta ad accogliere i visitatori di tutto il mondo e per valorizzare ulteriormente le nostre risorse - commenta Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio del Turismo -. La folta partecipazione di realtà nazionali e la presenza di rilevanti realtà internazionali sono un segnale importante per tutto il comparto e testimoniano l’impegno per un settore vitale per la nostra economia, così come importanti sono le presentazioni degli studi effettuati dal Ministero e dall’Università Ben Gurion per il rilancio del turismo, che mettono in evidenza il desiderio di tornare a viaggiare nel nostro bellissimo Paese». [post_title] => Israele: a Tel Aviv la 30esima edizione dell'International Mediterranean Tourism Market [post_date] => 2024-04-04T09:56:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712224610000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cinque personaggi, cinque approcci, cinque filosofie per 35 itinerari unici, per cui è prevista una sola partenza, che si snodano lungo sei rotte geografiche, dedicati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti. Turisanda svela finalmente i dettagli dei propri viaggi limited edition Signature – Once in a Lifetime annunciati in occasione della Bit per festeggiare i primi 100 anni del brand. Le proposte sono raccolte in un coffee table book, che racconta spedizioni geografiche, storiche e naturalistiche capaci di ripercorrere le vie tracciate dai pionieri. Sfogliando le pagine del nuovo catalogo sarà così possibile farsi trasportare dalle parole di Christian Greco, egittologo e direttore del museo Egizio di Torino, Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, Pablo Trincia, giornalista, autore e personaggio televisivo, e Filippa Lagerbäck, conduttrice televisiva e showgirl. Partendo dal Nord Europa per scoprire il fascino delle aurore e delle magie del Nord, gli itinerari passano dal Nord Africa alla penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; dall’Outback alla spiritualità dell’India tra gli spazi sconfinati dell’Australia, il Sud-Est asiatico e i colori del subcontinente indiano; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta Panamericana, passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina, paesi caratterizzati da climi, panorami e storie che non potrebbero essere più lontane né più affascinanti, fino alla possibilità di conoscere i sapori d’Oriente partendo dall’Italia verso la penisola Balcanica e il Caucaso, dove in passato si scambiavano merci e si incontravano culture e storie di cui oggi rimangono i profumi e i sapori di un viaggio da vivere con tutti i cinque sensi. Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione, senza rinunciare alle migliori opportunità di relax, con guide professionali parlanti italiano che ben conoscono i luoghi da visitare e capaci di coinvolgere al meglio i singoli partecipanti, a cui si aggiunge la possibilità di vivere esperienze autentiche: dalle visite private a siti e musei dopo la chiusura al pubblico, al trekking notturno nella giungla, fino alle crociere romantiche al tramonto, alle cene nel deserto sotto le stelle e agli incontri di personaggi che hanno fatto la storia. Inoltre, per sei tour, uno per ciascuna delle sei rotte geografiche che compongono la collezione, all’esperienza firmata Turisanda, si unisce la possibilità di viverla insieme a dei compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller che, insieme alla guida, accompagneranno i viaggiatori in queste sei spedizioni, che racconteranno anche sui loro profili social. [post_title] => Disponibile il catalogo dei viaggi Signature - Once in a Lifetime per i 100 anni di Turisanda [post_date] => 2024-04-03T12:29:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712147361000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passati già dieci anni dall'esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E' in quell'anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. "Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione", spiega la stessa Gioja Tresoldi. Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l'Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu “Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”. [post_title] => Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co'mpleanno di JoyCo’ [post_date] => 2024-04-03T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712143787000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "World’s Best Mice City” è il claim della nuova campagna di marketing varata dal Singapore Tourism Board nell'intento di posizionare Singapore come destinazione leader nel settore, in grado di offrire agli organizzatori di eventi Mice dei risultati mirati ed eventi aziendali con un impatto positivo e duraturo, in un panorama competitivo. Questa è la prima di sei campagne globali che Stb lancerà nei prossimi anni, affinando il modo in cui la destinazione viene raccontata. In quanto importante hub commerciale e luogo di innovazione, tecnologia e ricerca all'avanguardia, Singapore è sede di un vivace ecosistema imprenditoriale in cui si incontrano leader di pensiero, investitori e aziende. La città offre inoltre un terreno neutrale per un dialogo significativo, l'accesso a un'offerta turistica unica nel suo genere e mantiene un'ottima reputazione nell'ospitare eventi di alta qualità, come quelli che si terranno nel 2024 Oltre a capacità, infrastrutture ed eventi di rilevanza internazionale, Singapore ha fissato obiettivi, standard, programmi di certificazione e incentivi chiari per costruire un futuro più green per l'industria Mice. Tuttavia, l'evoluzione del panorama sottolinea l'intensificarsi della necessità per le destinazioni di ridefinire l'esperienza e il supporto che forniscono agli organizzatori, alle aziende e ai delegati del settore, i quali sono sempre più orientati a promuovere un cambiamento significativo. Secondo l’International Congress and Convention Association’s Meeting Needs Survey (2023) le associazioni hanno sottolineato l'importanza di avere un impatto positivo nella destinazione dove organizzano i loro eventi e che le loro attività lascino un'eredità. I risultati hanno anche evidenziato vari modi in cui le associazioni cercano di contribuire positivamente, dall'organizzazione di eventi sostenibili al coinvolgimento di segmenti di mercato per un approccio più inclusivo. «Posizionare Singapore come “World’s Best Mice City” è parte integrante del nostro obiettivo di mantenere un vantaggio competitivo e di consolidare i punti di forza di Singapore - ha dichiaratoYap Chin Siang, deputy chief executive di Stb -. Questo è particolarmente importante in quanto gli organizzatori di eventi Mice e le aziende cercano destinazioni che offrano valore e promuovano un impatto positivo. Continuiamo a investire in nuovi prodotti ed esperienze legate al settore e invitiamo gli organizzatori di eventi a creare insieme a noi eventi aziendali che producano risultati significativi». L'ente del turismo ha anche lanciato il Singapore Mice Advantage Programme per attirare ulteriormente gli organizzatori di eventi Mice: il programma presenta una serie rinnovata di privilegi, tra cui una riduzione dei costi presso i nuovi partner lifestyle e retail Mandai Wildlife Group e Design Orchard. Anche i privilegi dei partner esistenti sono stati ampliati e includono buoni spesa ed esperienze gratuite, tra cui cibo e bevande. [post_title] => Singapore ambisce a diventare la destinazione leader per il segmento Mice [post_date] => 2024-04-03T11:08:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712142491000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giappone india norvegia e oman protagoniste dei prossimi viaggi di gruppo travel world escape" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2943,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per il ponte delle festività pasquali in casa Swiss, con previsioni altrettanto positive anche per i prossimi mesi. Il vettore del gruppo Lufthansa segna che tra il venerdì santo (29 marzo) e il lunedì di Pasqua (1° aprile) sono stati effettuati poco meno di 1.600 voli in tutto il network, l'1,2% in più rispetto al periodo pasquale del 2023.\r

\r

I passeggeri trasportati sono stati circa 200.000, il 4,5% in più rispetto al periodo dell'anno precedente. Swiss è stata inoltre in grado di operare il 99% dei suoi voli come previsto per la Pasqua 2024. Durante il periodo le città europee e statunitensi sono state tra le destinazioni più gettonate.\r

\r

«Abbiamo intrapreso una serie di azioni di pianificazione, come la creazione di \"cuscini\" supplementari, l'aumento dei turni di lavoro degli equipaggi in attesa e la messa a disposizione di aeromobili di riserva, per mantenere stabili le nostre operazioni di volo durante il periodo pasquale di quest'anno - spiega Oliver Buchhofer, head of operations del vettore -. Ne avevamo bisogno: un'elevata stabilità degli orari era la nostra massima priorità, ed è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere».","post_title":"Swiss: oltre 200.000 passeggeri trasportati durante il ponte pasquale","post_date":"2024-04-04T10:44:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712227445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciato già più di un anno fa, e successivamente protagonista di molti degli incontri del to di famiglia Azemar, aprirà finalmente i propri battenti il prossimo 1° di giugno a Zanzibar il Bawe Island della Cocoon Collection. Si tratta di un 5 stelle lusso, primo one island one resort della destinazione. Situato a 15 minuti di trasferimento in barca o taxi water da Stone Town, sull’isola principale di Zanzibar, il resort fonde il design contemporaneo con influenze african chic. Su un’ampia superficie di oltre 30 ettari, sorgono solo 70 ville: sistemazioni che vanno dalla camera più piccola, la Sunrise villa, di ben 200 mq, fino ai 500 mq della Sultan Palace. Tutte le camere hanno giardino privato e piscina, servizio di maggiordomo esclusivo e chef a disposizione degli ospiti nelle cinque ville più grandi.\r

\r

Ma Bawe Island include pure quattro ristoranti principali e un main bar a disposizione degli ospiti. La struttura è stata realizzata seguendo il concept dine around, che consente ai clienti di poter accedere a ogni area f&b liberamente senza costi extra e di avere a disposizione un servizio a là carte sin dalla colazione. “Zanzibar è per noi un luogo importante sul quale abbiamo investito moltissimo - sottolinea il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Proprio per le sue unicità e contrasti, è un mondo affascinante che offre ai nostri clienti una luxury experience senza eguali. I visitatori di Bawe, ma anche delle altre strutture firmate The Cocoon Collection presenti sull’isola, potranno unire a un servizio di altissimo profilo un’esperienza diretta e profonda con l’ambiente circostante, apprezzandone l’importante patrimonio culturale e naturale che il territorio racchiude.”","post_title":"L'attesa è finita: il 1° giugno apre a Zanzibar il Bawe Island della Cocoon Collection","post_date":"2024-04-04T10:29:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712226540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oman Air ha ufficialmente concluso il phase-out dell'Airbus A330, dopo ben 15 anni di servizio nella flotta della compagnia aerea. Negli ultimi 12 mesi, Oman Air ha attuato un ampio processo di ristrutturazione nell'intento di ripristinare la propria salute finanziaria.\r

\r

In questo contesto, la compagnia di bandiera omanita ha anche deciso di ridurre la flotta di lungo raggio, ritirando gli Airbus A330 con effetto immediato: un ritiro che rappresenta una significativa riduzione della capacità operativa del vettore, con l'eliminazione di dieci aeromobili pari a circa il 22% del parco macchine complessivo.\r

\r

Al momento del ritiro la flotta contava quattro A330-200 e sei A330-300, alcuni dei quali inattivi. In particolare, una parte di questi A330 era stata data in wet lease a Qatar Airways: il futuro di questi contratti ACMI è ancora in discussione e Oman Air non ha ancora fornito i dettagli dell'accordo.\r

\r

L'ottimizzazione della flotta consentirà alla compagnia aerea di continuare a concentrarsi su aeromobili più nuovi e più efficienti dal punto di vista dei consumi, in particolare i Boeing 737 Max e i 787 Dreamliner. Attualmente Oman Air dispone di 6 737-800, 5 737-900Er, 13 737 Max8 (+7 in arrivo), 2 787-8 e 7 787-9 (+3 in arrivo).","post_title":"Oman Air: gli Airbus A330 escono definitivamente dalla flotta di lungo raggio","post_date":"2024-04-04T10:23:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712226200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La città di Cusco, in Perù[/caption]\r

\r

Più che di new entry si tratta di un gradito ritorno. Fatto sta che l'estate di Maldindia quest'anno presenta le novità Sri Lanka e Perù. Forti di una collaborazione consolidata con le migliori dmc, in oltre 15 anni di spedizioni e viaggi su misura, le due destinazioni sono state riscoperte e ridisegnate dal travel designer milanese per offrire viaggi su misura che permettano ai viaggiatori di scoprire destinazioni classiche in modo insolito e creativo. Si va dal tour tradizionale di dieci giorni in Sri Lanka, per visitare i siti archeologici buddisti immersi nella natura tropicale, con alberghi di categoria 4/5 stelle o 5 stelle deluxe, servizi privati e guide parlanti italiano, ai viaggi di 13 giorni in Perù, dove riscoprire la cultura Inca, i siti archeologici di Machu Picchu e Cusco, e la natura incontaminata del lago Titicaca e della valle del Colca. Hotel a 4/5 stelle accolgono i visitatori in Sudamerica; sono previsti anche tour su misura nei Belmond e con il treno Hiram Bingham che attraversa le Ande fino a Machu Picchu.\r

Ma è naturalmente ancora una volta l’India la destinazione protagonista dei viaggi, su misura e di gruppo, dell’estate 2024 dell'operatore meneghino. Si parte dal Rajasthan, la terra dei Maharaja, con un tour classico che permette di visitare le città dei guerrieri Rajput (Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer), il Taj Mahal di Agra, simbolo dell'architettura Moghul, per poi addentrarsi nei villaggi e nei mercati delle campagne indiane di Churu e Nagaur, sconosciute al grande pubblico italiano. Un viaggio ideale per coppie, gruppi di amici o famiglie, disegnato per vivere la vera India, con servizi privati, guide parlanti italiano, autisti professionali e alberghi 4/5 stelle ex residenze dei Maharaja. Per i viaggiatori più esigenti, il Rajasthan può inoltre essere organizzato su misura con alberghi delle catene alberghiere 5 stelle lusso Oberoi Hotels, Taj Hotels, Raas e Sujan. Partenze individuali tutti i giorni; partenza di gruppo: 8 agosto 2024.\r

\r

L'altra conferma per l'estate 2024 è il Ladakh, il piccolo Tibet indiano, incastonato a oltre 3 mila metri di altitudine sull'Himalaya. Qui è possibile scoprire i segreti della cultura buddista, con la visita degli antichi monasteri e la vita dei monaci, ma soprattutto entrare in contatto con silenzi, suoni, colori e luci dei paesaggi locali, tra montagne rocciose, verdi oasi, deserti d'alta quota, laghi turchesi, canyon scavati dal corso del fiume Indo a oltre 4 mila metri d'altitudine. In Ladakh è anche possibile scegliere tra soluzioni alberghiere classiche, boutique hotel e campi tendati super deluxe, dove vivere esperienze glamping sotto le stelle. Partenze individuali tutti i giorni, partenze di gruppo 12 giugno (Festival di Hemis) e 8 agosto 2024.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sri Lanka e Perù new entry 2024 della programmazione Maldindia","post_date":"2024-04-04T10:18:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712225898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole. Immediatamente dopo la notizia del prossimo aumento di capitale, il gruppo open-air forlivese annuncia una serie di new entry, parte di una politica di sviluppo ambiziosa che mira a raddoppiare i ricavi consolidati in quattro anni.\r

\r

“Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro, mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2 mila risorse (1.300 nel 2023). Il nostro piano di sviluppo vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un territorio inedito per noi, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo”.\r

\r

In Friuli-Venezia Giulia, per quest'anno si aggiunge quindi al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia) il Tenuta Primero Resort incastonato nella laguna di Grado, con le sue opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow fino ad arrivare ai lodge di design recentemente installati, distribuiti su una superficie di ben 120 ettari. Oltre a uno yatch club, il villaggio vanta anche un golf club con percorso a 18 buche.\r

\r

Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo è già presente con la Risacca Family Camping Village, è stato poi acquisito il villaggio le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenities: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica e una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ci sono ben 140 lodge, di cui dieci recentemente rinnovati, e una sala convegni. La proprietà dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe, con servizi e attività dedicate.\r

\r

I nuovi ingressi non potevano non includere l’Emilia-Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà. Qui, a pochi passi dal centro e dalle saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico, che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie. Una piscina semi-olimpionica e una con scivoli sono gli elementi che connotano la proprietà, sviluppata su un’area di 35 mila mq e dotata di 40 alloggi e 250 piazzole.\r

\r

Grazie a queste acquisizioni, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 23 strutture per un totale di più di 9 mila soluzioni abitative. Ma le novità 2024 non si fermano qua e comprendono anche un ampio progetto di rinnovamento: fra gli interventi in corso si annoverano infatti il completo restyling del Pineta Beach Village a Milano Marittima, nonché l’installazione di nuovi lodge di design e parchi gioco in varie strutture del gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village, che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni","post_date":"2024-04-04T10:06:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712225176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto i battenti ieri a Tel Aviv l'International Mediterranean Tourism Market, la principale fiera annuale focalizzata sull'industria del turismo in Israele: l'edizione 2024 segna sicuramente un importante traguardo poiché coincide con il trentennale della kermesse.\r

\r

Tra le realtà dall’alto profilo internazionali presenti spiccano enti del turismo, tra cui quelli della Grecia, della Repubblica Ceca, di Cipro, dell’India, dell’Azerbaigian e di Panama; compagnie crocieristiche, quali Norwegian Cruise Line, e istituzioni, come il Taipei Economic Cultural Office di Tel Aviv e l’Ambasciata del Salvador, oltre a diversi Dmc.\r

\r

Parole chiave della manifestazione (organizzata da Israel Travel News e dalla società di eventi Ortra Meeting Point, in collaborazione con il Ministero del Turismo di Israele e con il coinvolgimento di realtà quali la municipalità di Tel Aviv, The Israel Association of Travel Agencies & Consultants e l'Israel Hotel Association) “Engage”, “Connect”, “Create”.\r

\r

«Anche nel 2024 l’Imtm, giunto alla sua trentesima edizione, si conferma un appuntamento di primo piano per l’industria turistica di tutto il Paese, che non si è mai fermata e che continua lavorare per essere pronta ad accogliere i visitatori di tutto il mondo e per valorizzare ulteriormente le nostre risorse - commenta Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio del Turismo -. La folta partecipazione di realtà nazionali e la presenza di rilevanti realtà internazionali sono un segnale importante per tutto il comparto e testimoniano l’impegno per un settore vitale per la nostra economia, così come importanti sono le presentazioni degli studi effettuati dal Ministero e dall’Università Ben Gurion per il rilancio del turismo, che mettono in evidenza il desiderio di tornare a viaggiare nel nostro bellissimo Paese».","post_title":"Israele: a Tel Aviv la 30esima edizione dell'International Mediterranean Tourism Market","post_date":"2024-04-04T09:56:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712224610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinque personaggi, cinque approcci, cinque filosofie per 35 itinerari unici, per cui è prevista una sola partenza, che si snodano lungo sei rotte geografiche, dedicati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti. Turisanda svela finalmente i dettagli dei propri viaggi limited edition Signature – Once in a Lifetime annunciati in occasione della Bit per festeggiare i primi 100 anni del brand. Le proposte sono raccolte in un coffee table book, che racconta spedizioni geografiche, storiche e naturalistiche capaci di ripercorrere le vie tracciate dai pionieri.\r

\r

Sfogliando le pagine del nuovo catalogo sarà così possibile farsi trasportare dalle parole di Christian Greco, egittologo e direttore del museo Egizio di Torino, Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, Pablo Trincia, giornalista, autore e personaggio televisivo, e Filippa Lagerbäck, conduttrice televisiva e showgirl.\r

\r

Partendo dal Nord Europa per scoprire il fascino delle aurore e delle magie del Nord, gli itinerari passano dal Nord Africa alla penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; dall’Outback alla spiritualità dell’India tra gli spazi sconfinati dell’Australia, il Sud-Est asiatico e i colori del subcontinente indiano; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta Panamericana, passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina, paesi caratterizzati da climi, panorami e storie che non potrebbero essere più lontane né più affascinanti, fino alla possibilità di conoscere i sapori d’Oriente partendo dall’Italia verso la penisola Balcanica e il Caucaso, dove in passato si scambiavano merci e si incontravano culture e storie di cui oggi rimangono i profumi e i sapori di un viaggio da vivere con tutti i cinque sensi.\r

\r

Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione, senza rinunciare alle migliori opportunità di relax, con guide professionali parlanti italiano che ben conoscono i luoghi da visitare e capaci di coinvolgere al meglio i singoli partecipanti, a cui si aggiunge la possibilità di vivere esperienze autentiche: dalle visite private a siti e musei dopo la chiusura al pubblico, al trekking notturno nella giungla, fino alle crociere romantiche al tramonto, alle cene nel deserto sotto le stelle e agli incontri di personaggi che hanno fatto la storia.\r

\r

Inoltre, per sei tour, uno per ciascuna delle sei rotte geografiche che compongono la collezione, all’esperienza firmata Turisanda, si unisce la possibilità di viverla insieme a dei compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller che, insieme alla guida, accompagneranno i viaggiatori in queste sei spedizioni, che racconteranno anche sui loro profili social.","post_title":"Disponibile il catalogo dei viaggi Signature - Once in a Lifetime per i 100 anni di Turisanda","post_date":"2024-04-03T12:29:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712147361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passati già dieci anni dall'esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E' in quell'anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. \"Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione\", spiega la stessa Gioja Tresoldi.\r

\r

Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l'Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu\r

\r

“Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”.","post_title":"Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co'mpleanno di JoyCo’","post_date":"2024-04-03T11:29:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1712143787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"World’s Best Mice City” è il claim della nuova campagna di marketing varata dal Singapore Tourism Board nell'intento di posizionare Singapore come destinazione leader nel settore, in grado di offrire agli organizzatori di eventi Mice dei risultati mirati ed eventi aziendali con un impatto positivo e duraturo, in un panorama competitivo. Questa è la prima di sei campagne globali che Stb lancerà nei prossimi anni, affinando il modo in cui la destinazione viene raccontata.\r

\r

In quanto importante hub commerciale e luogo di innovazione, tecnologia e ricerca all'avanguardia, Singapore è sede di un vivace ecosistema imprenditoriale in cui si incontrano leader di pensiero, investitori e aziende. La città offre inoltre un terreno neutrale per un dialogo significativo, l'accesso a un'offerta turistica unica nel suo genere e mantiene un'ottima reputazione nell'ospitare eventi di alta qualità, come quelli che si terranno nel 2024\r

Oltre a capacità, infrastrutture ed eventi di rilevanza internazionale, Singapore ha fissato obiettivi, standard, programmi di certificazione e incentivi chiari per costruire un futuro più green per l'industria Mice. Tuttavia, l'evoluzione del panorama sottolinea l'intensificarsi della necessità per le destinazioni di ridefinire l'esperienza e il supporto che forniscono agli organizzatori, alle aziende e ai delegati del settore, i quali sono sempre più orientati a promuovere un cambiamento significativo.\r

Secondo l’International Congress and Convention Association’s Meeting Needs Survey (2023) le associazioni hanno sottolineato l'importanza di avere un impatto positivo nella destinazione dove organizzano i loro eventi e che le loro attività lascino un'eredità. I risultati hanno anche evidenziato vari modi in cui le associazioni cercano di contribuire positivamente, dall'organizzazione di eventi sostenibili al coinvolgimento di segmenti di mercato per un approccio più inclusivo.\r

\r

«Posizionare Singapore come “World’s Best Mice City” è parte integrante del nostro obiettivo di mantenere un vantaggio competitivo e di consolidare i punti di forza di Singapore - ha dichiaratoYap Chin Siang, deputy chief executive di Stb -. Questo è particolarmente importante in quanto gli organizzatori di eventi Mice e le aziende cercano destinazioni che offrano valore e promuovano un impatto positivo. Continuiamo a investire in nuovi prodotti ed esperienze legate al settore e invitiamo gli organizzatori di eventi a creare insieme a noi eventi aziendali che producano risultati significativi».\r

L'ente del turismo ha anche lanciato il Singapore Mice Advantage Programme per attirare ulteriormente gli organizzatori di eventi Mice: il programma presenta una serie rinnovata di privilegi, tra cui una riduzione dei costi presso i nuovi partner lifestyle e retail Mandai Wildlife Group e Design Orchard. Anche i privilegi dei partner esistenti sono stati ampliati e includono buoni spesa ed esperienze gratuite, tra cui cibo e bevande.","post_title":"Singapore ambisce a diventare la destinazione leader per il segmento Mice","post_date":"2024-04-03T11:08:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712142491000]}]}}