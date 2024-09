Futura Vacanze vicina all’obiettivo dei 100 mln di fatturato Si avvicina il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato per Futura Vacanze, che si appresta a chiudere a breve il proprio anno commerciale centrando l’obiettivo del superamento della soglia revenue in tripla cifra. Lo rivela il direttore commerciale, Belinda Coccia, che spiega anche come il 2024 stia consolidando alcuni trend della domanda già evidenti da qualche anno: “Il segmento delle famiglie continua in particolare a mostrare una crescente preferenza per i mesi di giugno e luglio, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi. Settembre, invece, si conferma sempre più attrattivo per il segmento senior, oltre che per incentive e gruppi organizzati”. A livello commerciale, bene sono andate le campagne di early booking, già avviate a partire da novembre con i Club Days e proseguite poi con le iniziative da listino. “Ma pure le vendite last minute hanno registrato ottimi risultati, con gli sconti più significativi lanciati solo molto a ridosso della partenza. Buono, infine, l’andamento del comparto incoming che, a partire dal post-Covid, registra una costante crescita”. A trainare le performance del to capitolino il prodotto mare Italia, quest’anno rinforzato dalla new entry Futura Club le Cale d’Otranto. In ripresa pure l’Egitto, con i due club sul mar Rosso e le crociere sul Nilo, mentre c’è soddisfazione per il primo anno del Futura Club Twiga di Watamu, struttura di debutto sul lungo raggio dell’operatore. Il resort kenyota ha infatti guidato la crescita dell’outgoing insieme al Futura Club Vila Baleira a Porto Santo. Infine una parola sulla Tunisia, new entry di quest’anno con il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort: “La destinazione ha confermato le nostre previsioni, rivelandosi una meta molto apprezzata – conclude Belinda Coccia -. La combinazione di brevi tempi di volo e un ottimo rapporto qualità-prezzo ha infatti reso il Paese una valida alternativa all’Egitto. I risultati della prima stagione sono estremamente positivi e ci spingono a ricercare ulteriori nuove opportunità a caccia di numeri ancora più premianti”. Condividi

C'è entusiasmo nel relais piemontese Castello Dal Pozzo per l'entrata della proprietà nel network internazionale Preferred Hotels & Resorts. "Guardiamo al futuro con grande entusiasmo e ottimismo. Questa affiliazione rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dell'ospitalità di lusso - sottolinea infatti l'amministratore, Aimone Dal Pozzo -. Le prospettive sono molto promettenti: grazie a questa alleanza, intendiamo aumentare la visibilità del nostro brand e attrarre una clientela globale". Riedificato nel diciassettesimo secolo e trasformato in un esemplare unico in Italia di stile neogotico Vittoriano dall'architetto Richard Popwell Pullan, il relais, di proprietà della famiglia Dal Pozzo da sei generazioni, si trova a 25 minuti dall'aeroporto di Milano Malpensa e ad appena due chilometri dal lago Maggiore. Offre 46 camere, il ristorante gourmet Le Fief, un american bar, la Dan Garden lounge e una piscina con il bistrò Folia Life. Il tutto immerso in 24 ettari di parco secolare all'inglese. "La storia del castello affonda le sue radici in un passato millenario - racconta il presidente Cassiano Dal Pozzo -. Da sempre, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità di Oleggio, che deve il suo nome proprio a questa storica dimora. Con passione, dedizione e una visione chiara, abbiamo intrapreso un lungo e complesso percorso di recupero, aggiornando strutture e servizi per soddisfare le esigenze contemporanee". Il piemontese Castello Dal Pozzo entra in Preferred Hotels & Resorts Lo rivela il direttore commerciale, Belinda Coccia, che spiega anche come il 2024 stia consolidando alcuni trend della domanda già evidenti da qualche anno: "Il segmento delle famiglie continua in particolare a mostrare una crescente preferenza per i mesi di giugno e luglio, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi. Settembre, invece, si conferma sempre più attrattivo per il segmento senior, oltre che per incentive e gruppi organizzati". A livello commerciale, bene sono andate le campagne di early booking, già avviate a partire da novembre con i Club Days e proseguite poi con le iniziative da listino. "Ma pure le vendite last minute hanno registrato ottimi risultati, con gli sconti più significativi lanciati solo molto a ridosso della partenza. Buono, infine, l'andamento del comparto incoming che, a partire dal post-Covid, registra una costante crescita". A trainare le performance del to capitolino il prodotto mare Italia, quest'anno rinforzato dalla new entry Futura Club le Cale d’Otranto. In ripresa pure l'Egitto, con i due club sul mar Rosso e le crociere sul Nilo, mentre c'è soddisfazione per il primo anno del Futura Club Twiga di Watamu, struttura di debutto sul lungo raggio dell'operatore. Il resort kenyota ha infatti guidato la crescita dell'outgoing insieme al Futura Club Vila Baleira a Porto Santo. Infine una parola sulla Tunisia, new entry di quest'anno con il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort: "La destinazione ha confermato le nostre previsioni, rivelandosi una meta molto apprezzata - conclude Belinda Coccia -. La combinazione di brevi tempi di volo e un ottimo rapporto qualità-prezzo ha infatti reso il Paese una valida alternativa all'Egitto. I risultati della prima stagione sono estremamente positivi e ci spingono a ricercare ulteriori nuove opportunità a caccia di numeri ancora più premianti". Futura Vacanze vicina all'obiettivo dei 100 mln di fatturato Arrivano i primi dettagli dell'operazione che qualche settimana fa ha portato il gruppo Barletta (azionista di maggioranza della società Arsenale attiva nell'hospitality management e promotrice del progetto dei treni della Dolce Vita Orient Express) ad acquisire da Gais Hotels la proprietà siciliana per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. L'investimento totale, lavori di restyling compresi, sarà però superiore agli 85 milioni. Il tutto per un indirizzo storico dell'isola mediterranea, fondato alla fine dell'Ottocento da Giuseppe e Isabella Bambara, tra i primi operatori dell’ospitalità a Taormina. “Il nostro intento è quello di valorizzare asset in posizione strategica sul territorio italiano, convertendoli in hotel di lusso, ampliando così l’offerta di alta gamma nel nostro Paese - spiega Paolo Barletta, ceo del gruppo omonimo -. Valorizziamo i territori in cui operiamo, creando sinergie che fungano da volano per la crescita e lo sviluppo. La Sicilia è ricca di arte, natura e storia, merita un comparto hotellerie di primissimo livello. Taormina, poi, ha una posizione straordinaria, in grado di sostenere l’ampliamento della ricettività della regione. Il nostro percorso di crescita in Sicilia passa da simili operazioni, capaci anche di creare future sinergie con la nostra offerta la Dolce Vita Orient Express”. Per l’operazione, Gais Hotels Group è stato assistito da Novenero in qualità di advisor finanziario e strategico nella persona del managing partner, Andrea Ivancevich, mentre lo studio legale Abbadessa Franchina nella persona dell’avvocato Gaetano Franchina ha gestito i profili legali relativi all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e alla dismissione dell’asset. Per il gruppo Barletta, l’operazione è stata curata da Nicola Adile Diego Vacca, chief legal officer, e Mario Cappon, cfo del gruppo, mentre lo studio Fgalex ha fornito consulenza esterna e Cbre ha agito come advisor immobiliare in tutte le fasi dell’acquisizione: dall’origination off-market dell’operazione sino al closing. [post_title] => Barletta - Arsenale: i dettagli dell'operazione Villa Diodoro a Taormina [post_date] => 2024-09-04T11:36:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725449796000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473770 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno. Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale. L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini. La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari. Francia, Messico, India, Italia e Spagna La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica. L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025. Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale. [post_title] => Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro [post_date] => 2024-09-04T11:00:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725447636000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I percorsi naturalistici vicini a Villa Cordevigo (Cavaion Veronese – Verona), cinque stelle associato a Relais & Châteaux, rappresentano la partenza perfetta per scoprire il territorio del Garda. Cinque stelle lusso, risalente al XVIII secolo, Villa Cordevigo è situata nella prestigiosa tenuta delle famiglie Cristoforetti e Delibori, nella zona del Bardolino. Pochi chilometri separano Bardolino da Cisano, località di partenza del celebre “Giro dei Vigneti”, adatto a tutti – anche alle famiglie con bambini – alla scoperta di vigneti e di oliveti. Un percorso ad anello, dove sono possibili diverse tappe, per assaggiare prodotti e degustare i vini tipici: 150 metri di dislivello facilmente pedalabili, in sella a una mountain bike, per gli appassionati, oppure a una e-bike, per gli amatori. Proprio per coloro che prediligono la pedalata assistita, Villa Cordevigo mette a disposizione dei propri ospiti (a prenotazione obbligatoria in struttura) le bici. Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili». E ancora per gli amatori il percorso Calmasino, 11 km alla scoperta dei vini dell’entroterra bardolinese; lungo il percorso è possibile visitare la chiesa di San Francesco, risalente al 1500, continuando in un alternarsi di uliveti, vigne e panoramiche mozzafiato sul Lago di Garda. Pochi chilometri, poi, separano la Villa da più di 30 percorsi diversi che si snodano nei territori delle vicine Bardolino, Lazise, Costermano sul Garda e Caprino: itinerari che regalano un susseguirsi di ambienti e paesaggi differenti, dal fascino senza tempo, mappati grazie al lavoro di Federalberghi Garda Veneto che, con il portale Bike Trekking Lago di Garda (www.bike-trekking-lagodigarda.it), fornisce al mondo del turismo un’offerta speciale per qualità e ricchezza. Diversi per praticabilità, dislivello e grado di difficoltà, i percorsi sono adatti a chi sceglie di perdersi nell’entroterra come a chi desidera pedalare guardando la sponda veneta del lago di Garda, per ritornare poi alla pace di Villa Cordevigo, e ripartire il giorno successivo alla scoperta di un nuovo pezzo di territorio. [post_title] => Villa Cordevigo tra outdoor e buon vino, i percorsi proposti dal 5 stelle lusso [post_date] => 2024-09-04T10:42:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725446566000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_473763" align="alignleft" width="300"] Il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna[/caption] Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel. Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita. Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le proprie porte a breve. Ma i primi sei mesi del 2024 hanno segnato anche l'introduzione del marchio Radisson Individuals nella regione francese della costa Azzurra e l'espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l'acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey. Crescita record per il gruppo Radisson: 130 nuovi hotel nel solo primo semestre dell'anno Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel. Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita. Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà La destinazione, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, offre tante attività, tra eventi gastronomici ed escursioni gratuite in bicicletta, sport in acqua e degustazioni in cantina. La spiaggia è ancora la protagonista indiscussa a settembre con attività di degustazione, giri in bici, momenti di meditazione e non solo. Il mese si apre infatti con un evento dedicato ai sapori della tradizione locale. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico che celebra il pesce dell’Alto Adriatico: una due giorni, da venerdì 6 a sabato 7 settembre, all’insegna di degustazioni di pesce, laboratori e show cooking di grandi chef, per apprezzare al meglio antiche ma attuali tradizioni enogastronomiche attraverso un intenso viaggio sensoriale. Per chi invece preferisce rigenerarsi e dedicarsi al benessere fisico e mentale, c’è l’opportunità di praticare l’odaka yoga. Mentre, per chi ha voglia di giocare con il mare, il divertimento è servito grazie a sport acquatici come il windsurf, la vela, la canoa, il SUP, il kayak, il wing o wingfoil. Ci si può cimentare in tutte queste attività presso i numerosi centri sportivi attrezzati presenti sulla lunga spiaggia lignanese. C’è inoltre spazio anche per gli appassionati di bike grazie alle escursioni su piste ciclopedonali tra le dune di sabbia e il verde della pineta, oppure verso la laguna con percorsi che abbinano la bici alla barca. Un appuntamento da non perdere è poi la Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience (dal 27 al 29 settembre). Per chi ama la natura e le attività all’aria aperta potrà vivere esperienze a stretto contatto con il mondo animale anche vistando la Riserva Naturale Valle Canal Novo, ideale per gli appassionati di birdwatching che qui potranno ammirare l’elegante cavaliere d’Italia e l’airone rosso. Tra le varie attività che la località propone c’è anche infatti il kitesurf all’Isola delle Conchiglie, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. Un luogo facile da raggiungere via mare poiché dal Faro Rosso di Lignano si arriva, in pochi minuti, sulla sua spiaggia tranquilla e ideale per volare sulla propria tavola da kite. Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre. Ad esempio, pranzando su un battello grazie a “Laguna in Tecja”: un’imbarcazione munita di un salone coperto che permette di pranzare e andare alla scoperta dei paesaggi e delle secolari tradizioni culinarie locali. Gli appassionati di enogastronomia possono anche rilassarsi con un aperitivo o una degustazione in una delle tante cantine vitivinicole della zona e gustare i vini locali: dalla Ribolla Gialla al Friulano, dal Pinot Grigio alla Malvasia, solo per citarne qualcuno. Durante le degustazioni, i vini sono serviti in abbinata con piatti del territorio come, ad esempio, le sarde in saor, alici marinate in un condimento di cipolle in agrodolce, i sievoli sotto sal o la zuppa di pesce alla maranese, piatto autentico della storia di questa zona. Pensando invece ai più piccoli, si può scegliere l’opzione Lignano Zoo & Fun (attiva nei fine settimana di ottobre): alloggiando in un hotel convenzionato, si ha accesso illimitato alle attrazioni del Parco Junior, il luogo di divertimento, situato nel cuore di Lignano, per famiglie e bambini di qualsiasi età, e a una giornata al Parco Zoo Punta Verde a Lignano Riviera per conoscere da vicino le più disparate specie di animali. [post_title] => Lignano Sabbiadoro, proposte mare tra settembre e ottobre [post_date] => 2024-09-04T10:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725444614000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte oggi la nuova promozione All inclusive - Bevande gratis, valida per le prenotazioni effettuate fino al 4 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai dieci ai 15 giorni. La tariffa All inclusive comprende tasse portuali e quote di servizio. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto My Drinks è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail. Nuove opportunità anche soci Costa Club, ai quali è dedicata la nuova promo C-Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserva tripli punti crociera su una vasta selezione di partenze ed è cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. “Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore e della soddisfazione del cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il quarto periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super all inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”. [post_title] => Costa: al via la nuova promo All inclusive - Bevande gratis, fino al 4 ottobre [post_date] => 2024-09-04T09:55:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725443720000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia potrebbe accogliere nel 2024 fino a quasi 36 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo iniziale di 35 milioni, con relative entrate che dovrebbero raggiungere i 53 miliardi di dollari. Secondo la Tat - Tourism Authority of Thailand, infatti, negli ultimi quattro mesi dell'anno, arriveranno nel Paese ben 12,2 milioni di visitatori stranieri che genereranno entrate per 19,9 miliardi di dollari. I turisti saranno in gran parte provenienti dall'Asia orientale, dall'Europa e dall'Asia meridionale. Complessivamente, tra il 1° gennaio e il 25 agosto, la Thailandia ha accolto oltre 23 milioni di turisti stranieri, secondo il Ministero del Turismo, per una spesadi 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il primo mercato, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia. «Le prospettive per il 2024 prevedono che 35,99 milioni di turisti stranieri visiteranno la Thailandia, con un aumento del 28%, in linea con l'obiettivo del Tat di raggiungere almeno i 35 milioni. Le entrate turistiche dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.800 miliardi di Thb (53 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente» ha affermato Thapanee Kiatphaibool, governor della Tat. Una performance positiva per la destinazione, benché sia ancora al di sotto di quella pre-Covid, quanto i visitatori erano stati 39,8 milioni. Intanto, per il 2025, la Tat punta ad un incremento delle entrate turistiche del Paese del 7,5%. [post_title] => Thailandia oltre l'obiettivo dei 35 milioni di arrivi internazionali previsti nel 2024 [post_date] => 2024-09-04T09:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725443259000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "futura vacanze vicina allobiettivo dei 100 mln di fatturato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3805,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è entusiasmo nel relais piemontese Castello Dal Pozzo per l'entrata della proprietà nel network internazionale Preferred Hotels & Resorts. \"Guardiamo al futuro con grande entusiasmo e ottimismo. Questa affiliazione rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dell’ospitalità di lusso - sottolinea infatti l'amministratore, Aimone Dal Pozzo -. Le prospettive sono molto promettenti: grazie a questa alleanza, intendiamo aumentare la visibilità del nostro brand e attrarre una clientela globale\".\r

\r

Riedificato nel diciassettesimo secolo e trasformato in un esemplare unico in Italia di stile neogotico Vittoriano dall’architetto Richard Popwell Pullan, il relais, di proprietà della famiglia Dal Pozzo da sei generazioni, si trova a 25 minuti dall'aeroporto di Milano Malpensa e ad appena due chilometri dal lago Maggiore. Offre 46 camere, il ristorante gourmet Le Fief, un american bar, la Dan Garden lounge e una piscina con il bistrò Folia Life. Il tutto immerso in 24 ettari di parco secolare all’inglese.\r

\r

“La storia del castello affonda le sue radici in un passato millenario - racconta il presidente Cassiano Dal Pozzo -. Da sempre, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità di Oleggio, che deve il suo nome proprio a questa storica dimora. Con passione, dedizione e una visione chiara, abbiamo intrapreso un lungo e complesso percorso di recupero, aggiornando strutture e servizi per soddisfare le esigenze contemporanee\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"473828,473827,473826\"]\r

\r

","post_title":"Il piemontese Castello Dal Pozzo entra in Preferred Hotels & Resorts","post_date":"2024-09-04T15:08:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725462504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato per Futura Vacanze, che si appresta a chiudere a breve il proprio anno commerciale centrando l'obiettivo del superamento della soglia revenue in tripla cifra. Lo rivela il direttore commerciale, Belinda Coccia, che spiega anche come il 2024 stia consolidando alcuni trend della domanda già evidenti da qualche anno: \"Il segmento delle famiglie continua in particolare a mostrare una crescente preferenza per i mesi di giugno e luglio, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi. Settembre, invece, si conferma sempre più attrattivo per il segmento senior, oltre che per incentive e gruppi organizzati\".\r

\r

A livello commerciale, bene sono andate le campagne di early booking, già avviate a partire da novembre con i Club Days e proseguite poi con le iniziative da listino. \"Ma pure le vendite last minute hanno registrato ottimi risultati, con gli sconti più significativi lanciati solo molto a ridosso della partenza. Buono, infine, l'andamento del comparto incoming che, a partire dal post-Covid, registra una costante crescita\".\r

\r

A trainare le performance del to capitolino il prodotto mare Italia, quest'anno rinforzato dalla new entry Futura Club le Cale d’Otranto. In ripresa pure l'Egitto, con i due club sul mar Rosso e le crociere sul Nilo, mentre c'è soddisfazione per il primo anno del Futura Club Twiga di Watamu, struttura di debutto sul lungo raggio dell'operatore. Il resort kenyota ha infatti guidato la crescita dell'outgoing insieme al Futura Club Vila Baleira a Porto Santo.\r

\r

Infine una parola sulla Tunisia, new entry di quest'anno con il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort: \"La destinazione ha confermato le nostre previsioni, rivelandosi una meta molto apprezzata - conclude Belinda Coccia -. La combinazione di brevi tempi di volo e un ottimo rapporto qualità-prezzo ha infatti reso il Paese una valida alternativa all'Egitto. I risultati della prima stagione sono estremamente positivi e ci spingono a ricercare ulteriori nuove opportunità a caccia di numeri ancora più premianti\".\r

\r

","post_title":"Futura Vacanze vicina all'obiettivo dei 100 mln di fatturato","post_date":"2024-09-04T12:52:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725454344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuerà a essere gestito dalla famiglia Bambara - De Luca sino a fine gennaio 2025 l'hotel Villa Diodoro di Taormina. A quel punto inizieranno i lavori di ristrutturazione per riposizionare l'attuale 4 stelle da 102 camere in un 5 stelle da 72 chiavi. Arrivano i primi dettagli dell'operazione che qualche settimana fa ha portato il gruppo Barletta (azionista di maggioranza della società Arsenale attiva nell'hospitality management e promotrice del progetto dei treni della Dolce Vita Orient Express) ad acquisire da Gais Hotels la proprietà siciliana per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. L'investimento totale, lavori di restyling compresi, sarà però superiore agli 85 milioni. Il tutto per un indirizzo storico dell'isola mediterranea, fondato alla fine dell'Ottocento da Giuseppe e Isabella Bambara, tra i primi operatori dell’ospitalità a Taormina.\r

\r

“Il nostro intento è quello di valorizzare asset in posizione strategica sul territorio italiano, convertendoli in hotel di lusso, ampliando così l’offerta di alta gamma nel nostro Paese - spiega Paolo Barletta, ceo del gruppo omonimo -. Valorizziamo i territori in cui operiamo, creando sinergie che fungano da volano per la crescita e lo sviluppo. La Sicilia è ricca di arte, natura e storia, merita un comparto hotellerie di primissimo livello. Taormina, poi, ha una posizione straordinaria, in grado di sostenere l’ampliamento della ricettività della regione. Il nostro percorso di crescita in Sicilia passa da simili operazioni, capaci anche di creare future sinergie con la nostra offerta la Dolce Vita Orient Express”.\r

\r

Per l’operazione, Gais Hotels Group è stato assistito da Novenero in qualità di advisor finanziario e strategico nella persona del managing partner, Andrea Ivancevich, mentre lo studio legale Abbadessa Franchina nella persona dell’avvocato Gaetano Franchina ha gestito i profili legali relativi all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e alla dismissione dell’asset. Per il gruppo Barletta, l’operazione è stata curata da Nicola Adile Diego Vacca, chief legal officer, e Mario Cappon, cfo del gruppo, mentre lo studio Fgalex ha fornito consulenza esterna e Cbre ha agito come advisor immobiliare in tutte le fasi dell’acquisizione: dall’origination off-market dell’operazione sino al closing.","post_title":"Barletta - Arsenale: i dettagli dell'operazione Villa Diodoro a Taormina","post_date":"2024-09-04T11:36:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725449796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno.\r

\r

Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini.\r

\r

La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari.\r

Francia, Messico, India, Italia e Spagna\r

La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025.\r

\r

Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro","post_date":"2024-09-04T11:00:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725447636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I percorsi naturalistici vicini a Villa Cordevigo (Cavaion Veronese – Verona), cinque stelle associato a Relais & Châteaux, rappresentano la partenza perfetta per scoprire il territorio del Garda.\r

\r

Cinque stelle lusso, risalente al XVIII secolo, Villa Cordevigo è situata nella prestigiosa tenuta delle famiglie Cristoforetti e Delibori, nella zona del Bardolino.\r

Pochi chilometri separano Bardolino da Cisano, località di partenza del celebre “Giro dei Vigneti”, adatto a tutti – anche alle famiglie con bambini – alla scoperta di vigneti e di oliveti.\r

Un percorso ad anello, dove sono possibili diverse tappe, per assaggiare prodotti e degustare i vini tipici: 150 metri di dislivello facilmente pedalabili, in sella a una mountain bike, per gli appassionati, oppure a una e-bike, per gli amatori. Proprio per coloro che prediligono la pedalata assistita, Villa Cordevigo mette a disposizione dei propri ospiti (a prenotazione obbligatoria in struttura) le bici.\r

Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di \r

sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili».\r

E ancora per gli amatori il percorso Calmasino, 11 km alla scoperta dei vini dell’entroterra bardolinese; lungo il percorso è possibile visitare la chiesa di San Francesco, risalente al 1500, continuando in un alternarsi di uliveti, vigne e panoramiche mozzafiato sul Lago di Garda.\r

Pochi chilometri, poi, separano la Villa da più di 30 percorsi diversi che si snodano nei territori delle vicine \r

Bardolino, Lazise, Costermano sul Garda e Caprino: itinerari che regalano un susseguirsi di ambienti e\r

paesaggi differenti, dal fascino senza tempo, mappati grazie al lavoro di Federalberghi Garda Veneto che, con il portale Bike Trekking Lago di Garda (www.bike-trekking-lagodigarda.it), fornisce al mondo del turismo un’offerta speciale per qualità e ricchezza.\r

Diversi per praticabilità, dislivello e grado di difficoltà, i percorsi sono adatti a chi sceglie di perdersi\r

nell’entroterra come a chi desidera pedalare guardando la sponda veneta del lago di Garda, per ritornare poi alla pace di Villa Cordevigo, e ripartire il giorno successivo alla scoperta di un nuovo pezzo di territorio.","post_title":"Villa Cordevigo tra outdoor e buon vino, i percorsi proposti dal 5 stelle lusso","post_date":"2024-09-04T10:42:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725446566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna[/caption]\r

\r

Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel.\r

\r

\r

\r

Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita.\r

\r

Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le proprie porte a breve. Ma i primi sei mesi del 2024 hanno segnato anche l'introduzione del marchio Radisson Individuals nella regione francese della costa Azzurra e l'espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l'acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey. In collaborazione con il partner strategico di lunga data Pphe Hotel Group, Radisson ha quindi aperto le porte dell'art Hotel Hoxton a Londra. Una struttura frutto di una combinazione esclusiva di arte e lifestyle, con l'esposizione di opere d'arte dell'originale artista D*Face. E' infine proseguita la crescita delle destinazioni turistiche resort di alto livello con acquisizioni e aperture in località quali Sardegna, Polonia, Montenegro, Indonesia, Vietnam e India.","post_title":"Crescita record per il gruppo Radisson: 130 nuovi hotel nel solo primo semestre dell'anno","post_date":"2024-09-04T10:34:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725446049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lignano Sabbiadoro propone brevi fughe di fine estate a settembre e anche ad ottobre.\r

\r

La destinazione, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, offre tante attività, tra eventi gastronomici ed escursioni gratuite in bicicletta, sport in acqua e degustazioni in cantina.\r

\r

La spiaggia è ancora la protagonista indiscussa a settembre con attività di degustazione, giri in bici, momenti di meditazione e non solo. Il mese si apre infatti con un evento dedicato ai sapori della tradizione locale. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico che celebra il pesce dell’Alto Adriatico: una due giorni, da venerdì 6 a sabato 7 settembre, all’insegna di degustazioni di pesce, laboratori e show cooking di grandi chef, per apprezzare al meglio antiche ma attuali tradizioni enogastronomiche attraverso un intenso viaggio sensoriale.\r

\r

Per chi invece preferisce rigenerarsi e dedicarsi al benessere fisico e mentale, c’è l’opportunità di praticare l’odaka yoga.\r

\r

Mentre, per chi ha voglia di giocare con il mare, il divertimento è servito grazie a sport acquatici come il windsurf, la vela, la canoa, il SUP, il kayak, il wing o wingfoil. Ci si può cimentare in tutte queste attività presso i numerosi centri sportivi attrezzati presenti sulla lunga spiaggia lignanese.\r

\r

C’è inoltre spazio anche per gli appassionati di bike grazie alle escursioni su piste ciclopedonali tra le dune di sabbia e il verde della pineta, oppure verso la laguna con percorsi che abbinano la bici alla barca. Un appuntamento da non perdere è poi la Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience (dal 27 al 29 settembre).\r

\r

Per chi ama la natura e le attività all’aria aperta potrà vivere esperienze a stretto contatto con il mondo animale anche vistando la Riserva Naturale Valle Canal Novo, ideale per gli appassionati di birdwatching che qui potranno ammirare l’elegante cavaliere d’Italia e l’airone rosso.\r

\r

Tra le varie attività che la località propone c’è anche infatti il kitesurf all’Isola delle Conchiglie, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. Un luogo facile da raggiungere via mare poiché dal Faro Rosso di Lignano si arriva, in pochi minuti, sulla sua spiaggia tranquilla e ideale per volare sulla propria tavola da kite.\r

\r

Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre. Ad esempio, pranzando su un battello grazie a “Laguna in Tecja”: un’imbarcazione munita di un salone coperto che permette di pranzare e andare alla scoperta dei paesaggi e delle secolari tradizioni culinarie locali.\r

\r

Gli appassionati di enogastronomia possono anche rilassarsi con un aperitivo o una degustazione in una delle tante cantine vitivinicole della zona e gustare i vini locali: dalla Ribolla Gialla al Friulano, dal Pinot Grigio alla Malvasia, solo per citarne qualcuno. Durante le degustazioni, i vini sono serviti in abbinata con piatti del territorio come, ad esempio, le sarde in saor, alici marinate in un condimento di cipolle in agrodolce, i sievoli sotto sal o la zuppa di pesce alla maranese, piatto autentico della storia di questa zona.\r

\r

Pensando invece ai più piccoli, si può scegliere l’opzione Lignano Zoo & Fun (attiva nei fine settimana di ottobre): alloggiando in un hotel convenzionato, si ha accesso illimitato alle attrazioni del Parco Junior, il luogo di divertimento, situato nel cuore di Lignano, per famiglie e bambini di qualsiasi età, e a una giornata al Parco Zoo Punta Verde a Lignano Riviera per conoscere da vicino le più disparate specie di animali.","post_title":"Lignano Sabbiadoro, proposte mare tra settembre e ottobre","post_date":"2024-09-04T10:10:14+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725444614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte oggi la nuova promozione All inclusive - Bevande gratis, valida per le prenotazioni effettuate fino al 4 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai dieci ai 15 giorni. La tariffa All inclusive comprende tasse portuali e quote di servizio. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto My Drinks è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.\r

\r

Nuove opportunità anche soci Costa Club, ai quali è dedicata la nuova promo C-Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserva tripli punti crociera su una vasta selezione di partenze ed è cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

“Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore e della soddisfazione del cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il quarto periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super all inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”.","post_title":"Costa: al via la nuova promo All inclusive - Bevande gratis, fino al 4 ottobre","post_date":"2024-09-04T09:55:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725443720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia potrebbe accogliere nel 2024 fino a quasi 36 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo iniziale di 35 milioni, con relative entrate che dovrebbero raggiungere i 53 miliardi di dollari.\r

\r

Secondo la Tat - Tourism Authority of Thailand, infatti, negli ultimi quattro mesi dell'anno, arriveranno nel Paese ben 12,2 milioni di visitatori stranieri che genereranno entrate per 19,9 miliardi di dollari. I turisti saranno in gran parte provenienti dall'Asia orientale, dall'Europa e dall'Asia meridionale.\r

\r

Complessivamente, tra il 1° gennaio e il 25 agosto, la Thailandia ha accolto oltre 23 milioni di turisti stranieri, secondo il Ministero del Turismo, per una spesadi 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il primo mercato, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia.\r

\r

«Le prospettive per il 2024 prevedono che 35,99 milioni di turisti stranieri visiteranno la Thailandia, con un aumento del 28%, in linea con l'obiettivo del Tat di raggiungere almeno i 35 milioni. Le entrate turistiche dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.800 miliardi di Thb (53 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente» ha affermato Thapanee Kiatphaibool, governor della Tat.\r

\r

Una performance positiva per la destinazione, benché sia ancora al di sotto di quella pre-Covid, quanto i visitatori erano stati 39,8 milioni. Intanto, per il 2025, la Tat punta ad un incremento delle entrate turistiche del Paese del 7,5%.","post_title":"Thailandia oltre l'obiettivo dei 35 milioni di arrivi internazionali previsti nel 2024","post_date":"2024-09-04T09:47:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725443259000]}]}}