Futura Vacanze sale a quota tre club in Puglia con le Cale d’Otranto Nuovo colpo di mercato per Futura Vacanze che, dopo l’approdo in Tunisia, annuncia una new entry tutta italiana: il Futura Club le Cale d’Otranto è un resort over 12 dotato di ben 420 unità abitative, inserite in un contesto architettonico realizzato dell’architetta Gae Aulenti. Un prodotto che mira a intercettare un target medio alto, che ambisce a staccare dalla quotidianità, tra relax totale, intrattenimento d’autore, sport e contatto con la natura. Oltre alle attività di intrattenimento, con artisti delle più importanti produzioni italiane, che hanno contribuito a rendere il complesso molto apprezzato e il celeberrimo White party, il complesso vanta pure una ricca serie di dotazioni, con una particolare vocazione per lo sport. Gli ospiti avranno, infatti, a disposizione due piscine, sette campi da tennis e aree per calcio e calcetto, pallavolo, tiro con l’arco, ping pong, palestra e centro fitness. Da evidenziare anche il campo pratica golf Driving Range con corsi collettivi. La novità porta a tre il numero di club in Puglia, affiancandosi ai Futura Club Torre Rinalda e aBarone di Mare. A supportare il prodotto, il piano voli già strutturato per la destinazione che vanta partenze settimanali con voli speciali da Malpensa, Bergamo e Verona. “Comunichiamo questa new entry con grandissima soddisfazione – sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Si tratta di un nuovo importante inserimento nella nostra programmazione, di grande notorietà e storicità nell’ambito della villaggistica italiana. Il Futura Club le Cale D’Otranto inoltre s’inserisce in una sequenza di nuovi innesti e di una rilevante fase di sviluppo, che stanno caratterizzando questa stagione e vanno dal Futura Club Twiga di Watamu alla recente apertura della destinazione Tunisia con il Futura Club Cesar Thalasso e Aqua Resort a Djerba”. Condividi

