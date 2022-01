Futura Vacanze: per l’estate tre nuovi Club e tariffe in linea con quelle degli ultimi due anni

Il 2022 si apre ancora una volta all’insegna del mare Italia. L’unica certezza su cui in questo momento possono contare gli operatori tricolori, anche se la notizia di oggi relativa ai nuovi corridoi fa finalmente ben sperare per un’estate più sfaccettata rispetto a quelle appena trascorse. In ogni caso in molti si stanno già preparando all’alta stagione balneare. E tra questi c’è sicuramente Futura Vacanze, che inizia la stagione con l’arrivo già annunciato di tre nuovi Futura Club: “In primis il Barone di Mare di Torre dell’Orso: un tassello importante per la nostra programmazione Puglia, che va ad affiancarsi ai Futura Club Torre Rinalda ed Emmanuele – spiega il direttore commerciale del to, Belinda Coccia -. La new entry salentina è peraltro una struttura ben conosciuta e apprezzata dal mercato per qualità e location. Novità anche in Calabria, con il Futura Club La Praya di Pizzo Calabro, anche questo molto conosciuto. In Campania avremo infine il Futura Club Eleamare di Ascea Marina: di nuova costruzione, situato in prossimità del parco archeologico di Velia, il complesso gode di una posizione privilegiata, praticamente a ridosso del mare”.

A fronte di un mercato ancora poco leggibile, caratterizzato da una parte da notevoli spinte inflazionistiche e dall’altro dalla riduzione della capacità di spesa di chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia, Futura Vacanza prevede quindi di applicare una strategia tariffaria non molto diversa da quelle degli ultimi due anni: “Punteranno sempre alla flessibilità, con un occhio di riguardo alle esigenze delle famiglie con bambini – aggiunge Belinda Coccia -. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai pacchetti con trasporto aereo, che potranno beneficiare di promozioni ad hoc. Abbiamo inoltre deciso di non regolamentare totalmente il nostro advance booking su date stabilite, prediligendo al suo posto alcuni contingentamenti di disponibilità“.