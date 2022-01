Futura Vacanze apre le vendite mare Italia per l’estate 2022

Tutta la programmazione mare Italia griffata Futura Vacanze è oggi già a disposizione del mercato: oltre ai villaggi Futura Club, sono infatti, già prenotabili anche i marchi Futura Style e Futura Selected. L’offerta conta complessivamente oltre 100 strutture, distribuite tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, riviera adriatica e tirrenica. Le vendite sono aperte sia per il solo soggiorno sia per il prodotto pacchettizzato, in abbinamento al trasporto aereo e navale. Ingenti, in particolare, gli investimenti per il piano trasporti che interesserà i principali scali italiani con particolare attenzione rivolta agli aeroporti di Bergamo, Milano Malpensa, Verona con voli speciali operati da Neos e Albastar.

“Archiviata con soddisfazione la programmazione delle festività natalizie, diamo il via ufficialmente all’estate 2022 con tante e importanti novità, all’insegna della qualità del servizio e della bellezza delle mete programmate, che vanno ad affiancare le nostre strutture storiche – spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -, Abbiamo lavorato molto per presentarci a questo appuntamento con un’ampia scelta di prodotto e per essere in grado di offrire una vasta disponibilità di collegamenti, capaci di mettere a disposizione della distribuzione una larga scelta di proposte di tutta la stagione”.