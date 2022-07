Francorosso torna in Uzbekistan con il tour la Terra di Tamerlano

Con il tour la Terra di Tamerlano, Francorosso torna dopo tre anni di assenza in Uzbekistan. Le prime partenze del 2022 sono previste per il prossimo 26 agosto da Milano Malpensa e il 27 settembre da Roma Fiumicino. Il viaggio è organizzato in collaborazione con la compagnia di bandiera Uzbekistan Airways: voli diretti verso Tashkent, capitale da cui parte il tour, e rientro dalla città di Urgench, ultima tappa dell’itinerario.

Il tour è un’esclusiva del brand mainstream di fascia più elevata di casa Alpitour e consentirà ai viaggiatori di percorrere le tappe più celebri della via della Seta: Khiva, sito di valore universale protetto dall’Unesco; Bukhara, la città santa magnificamente conservata; Samarcanda, ricca di preziosi monumenti dell’epoca di Tamerlano; Tashkent, città moderna e affascinante. Gli ospiti soggiorneranno in hotel 4 stelle e saranno accompagnati dall’Italia da un tour leader Francorosso, per poi essere seguiti in loco da una guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio.

“Dopo tre anni, siamo pronti a tornare in Uzbekistan e a riscoprire gli antichi tesori di questa meta – spiega Massimiliano Ceriani, Europe, Jordan & Central Asia destination manager per il pillar mainstream di Alpitour World -. Torniamo a lavorare con i nostri partner di fiducia, servendoci di collegamenti rapidi e affidabili grazie a Uzbekistan Airways, delle migliori guide locali parlanti italiano e con la garanzia della sicurezza e della qualità di Francorosso. Da settembre abbiamo già diversi gruppi prenotati e, per il 2023, avremo un rafforzamento della programmazione tour verso gli stati dell’Asia Centrale, per permettere a tutti di conoscere questo angolo di mondo”.