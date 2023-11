Fincantieri: consegnata ad Ancona la Seven Seas Grandeur Consegnata ieri presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona la Seven Seas Grandeur, terza nave da crociera di lusso della classe Explorer che l’impresa italiana ha realizzato per conto del brand Regent Seven Seas Cruises del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. Come le prime due unità della medesima classe, la Grandeur ha circa 55.500 tonnellate di stazza lorda e ospiterà a bordo 746 passeggeri, con un rapporto personale-ospiti tra i più alti del settore. L’unità è stata inoltre costruita adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L’allestimento è stato particolarmente ricercato, con una grande attenzione all’esperienza a bordo dei passeggeri. Oltre a Regent Seven Seas Cruises fanno parte della Norwegian Cruise Line Holdings i brand Norwegian Cruise Line (Ncl), che riceverà da Fincantieri altre quattro unità della classe Prima nei prossimi anni, nonché Oceania Cruises, per cui il gruppo ha già consegnato Vista, la prima di due navi di nuova generazione della classe Allura, con la seconda in consegna nel 2025. Dal 2016 Fincantieri e Lloyd’s Register collaborano con Norwegian Cruise Line Holdings su tutti i marchi del gruppo per realizzare la nuova generazione di navi. Condividi

