Fatturato Quality oggi già sopra i livelli 2019. Ma la Cina è da ripensare Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. Anzi al momento i numeri tendono verso la parte più alta della già ottimistica forbice previsionale di due mesi fa, quando si pensava di chiudere a livelli pari o appena superiori ai 165 milioni di euro di quattro anni fa (110 milioni nel 2022, ndr). “L’estate 2023 è stata una delle più difficili dal punto di vista operativo a causa degli incendi, dei tifoni e delle tante difficoltà che la parte volata del viaggio ha subito – racconta il direttore commerciale dell’operatore torinese, Marco Peci -. Dal punto di vista del fatturato è però andata oltre le aspettative, anche se la disponibilità dei posti volo, e in alcuni casi anche dei servizi a terra, ha limitato la possibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale. Stati uniti, Europa, Giappone, Indonesia, Uzbekistan, Messico e Canada sono solo alcune delle destinazioni che hanno registrato le migliori performance, anche paragonandole al periodo pre-Covid”. Proprio il Giappone è peraltro uno dei grandi ritorni di un anno, il 2023, che ha visto la ripartenza in Oriente di altre mete fondamentali quali l’India e la Cina. “Si tratta di destinazioni oggi in condizioni di appeal molto diverse tra loro – riprende Peci -. Il Giappone, come dicevo, è uno dei best seller 2023: tutte le linee di prodotto e tipologie di viaggio sono state apprezzate. È uno dei Paesi più trendy al mondo. Discorso diverso invece per l’india, che è in sensibile ricrescita ma ancora non al livello del periodo pre-Covid, Ma soprattutto per la Cina che necessiterebbe di una grande promozione da parte dell’ente del turismo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e con un approccio molto diverso dalla promozione che se ne faceva in passato. Peci è tornato recentemente in Cina dopo tre anni di assenza e decine di viaggi fatti negli ultimi 25 anni: “L’ho trovata più bella che mai. Ha tutti gli ingredienti giusti per essere ancora una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo, grazie alle bellezze che custodisce, culturali e naturalistiche, allo stile di vita dei cinesi che offre scorci di futuro e passato unici, alle esperienze assolutamente uniche che si possono fare e alle infrastrutture che sono tra le migliori al mondo. Il problema è che la percezione che abbiamo qui in Occidente della destinazione è fortemente distonica rispetto a quanto offra realmente. Ci sono pregiudizi che chi ama viaggiare dovrebbe superare soprattutto quando, come in questo caso, sono spesso senza reale fondamento”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. Anzi al momento i numeri tendono verso la parte più alta della già ottimistica forbice previsionale di due mesi fa, quando si pensava di chiudere a livelli pari o appena superiori ai 165 milioni di euro di quattro anni fa (110 milioni nel 2022, ndr). "L’estate 2023 è stata una delle più difficili dal punto di vista operativo a causa degli incendi, dei tifoni e delle tante difficoltà che la parte volata del viaggio ha subito - racconta il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci -. Dal punto di vista del fatturato è però andata oltre le aspettative, anche se la disponibilità dei posti volo, e in alcuni casi anche dei servizi a terra, ha limitato la possibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale. Stati uniti, Europa, Giappone, Indonesia, Uzbekistan, Messico e Canada sono solo alcune delle destinazioni che hanno registrato le migliori performance, anche paragonandole al periodo pre-Covid". Proprio il Giappone è peraltro uno dei grandi ritorni di un anno, il 2023, che ha visto la ripartenza in Oriente di altre mete fondamentali quali l'India e la Cina. "Si tratta di destinazioni oggi in condizioni di appeal molto diverse tra loro - riprende Peci -. Il Giappone, come dicevo, è uno dei best seller 2023: tutte le linee di prodotto e tipologie di viaggio sono state apprezzate. È uno dei Paesi più trendy al mondo. Discorso diverso invece per l’india, che è in sensibile ricrescita ma ancora non al livello del periodo pre-Covid, Ma soprattutto per la Cina che necessiterebbe di una grande promozione da parte dell’ente del turismo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e con un approccio molto diverso dalla promozione che se ne faceva in passato. Peci è tornato recentemente in Cina dopo tre anni di assenza e decine di viaggi fatti negli ultimi 25 anni: "L’ho trovata più bella che mai. Ha tutti gli ingredienti giusti per essere ancora una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo, grazie alle bellezze che custodisce, culturali e naturalistiche, allo stile di vita dei cinesi che offre scorci di futuro e passato unici, alle esperienze assolutamente uniche che si possono fare e alle infrastrutture che sono tra le migliori al mondo. Il problema è che la percezione che abbiamo qui in Occidente della destinazione è fortemente distonica rispetto a quanto offra realmente. Ci sono pregiudizi che chi ama viaggiare dovrebbe superare soprattutto quando, come in questo caso, sono spesso senza reale fondamento". [post_title] => Fatturato Quality oggi già sopra i livelli 2019. Ma la Cina è da ripensare [post_date] => 2023-09-08T12:36:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694176564000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulle novità dell'offerta turistica delle Seychelles grazie al workshop organizzato da Tourism Seychelles a Roma, il prossimo 18 settembre. Gli agenti di viaggio sono invitati a partecipare per conoscere e approfondire il prodotto, anche grazie alla presenza di numerosi operatori presenti: Alidays Travel Experiences, Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med, Constance Hotels & Resorts, Creo, Glamour Tour Operator, Going, I viaggi dell’Airone, Idee per Viaggiare, Mason’s Travel, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Quality Group-Il Diamante, Raffles, Silverpearl, Turisanda-Presstour, Turkish Airlines, Volonline. L'appuntamento è presso The Hive Hotel (Via Torino 6): per partecipare è necessario registrarsi qui. [post_title] => Le Seychelles chiamano a raccolta il trade: workshop a Roma il 18 settembre [post_date] => 2023-09-08T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694175486000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da qui a fine anno si raggiungerà la soglia del milione di italiani in crociera. Un dato che segna un +26% sul 2022, ma soprattutto che si attesta a livelli superiori al record di 950 mila passeggeri tricolori del 2019, confermando in questo modo l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale. Sono i primi numeri del tradizionale Italian Cruise Watch a cura di Risposte Turismo, che sarà presentato in occasione dell'Italian Cruise Day, in programma venerdì 27 ottobre presso il castello Aragonese di Taranto. Organizzato dalla stessa Risposte Turismo, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e il comune di Taranto, l'appuntamento consentirà a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi primati. «La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione. E lo faremo durante la giornata di lavori, perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità.» Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori ed altri ancora. All’Italian Cruise Day 2023 sono in particolare attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri. L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia, [post_title] => Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica [post_date] => 2023-09-08T12:09:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694174943000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 24 settembre 2023 è la Giornata Internazionale del buon vivere slow, slogan e filosofia di Cittaslow. Giunta alla 14a edizione, Cittaslow Sunday è l’occasione per promuovere universalmente concetti e progetti di Cittaslow. In questo giorno ogni comune appartenente a Cittaslow organizza una o più iniziative nel proprio territorio ispirandosi al concetto del buon vivere slow. Sindaci delle piccole città della rete, cittadini, ma anche viaggiatori ospiti possono portare il proprio contributo concreto per la sensibilizzazione di queste tematiche a favore di una qualità di vita migliore. Tra le numerose Cittaslow coinvolte c’è Greve in Chianti, in Toscana, dove di recente l’amministrazione comunale in collaborazione con Cai Firenze ha inaugurato una nuova rete sentieristica. Sei percorsi ad anello storico-naturalistici, corredati di segnaletica e accessibili a tutti, per oltre 70 km di camminate alla scoperta del territorio. Dalla Toscana scendiamo fino alla Puglia, dove la Cittaslow Cisternino presenta diversi trail a stretto contatto con la natura. Tra gli itinerari: Monti Comunali, Marinelli, Monte Castel Pagano, Monte Specchia-Cirasulo. Il paesaggio è quello tipico della Murgia e della Valle d’Itria, con masserie e tratturi contornati da muretti a secco e alberi monumentali di olivi e carrubi. E ancora roccia calcarea che si alterna a ricca vegetazione di macchia mediterranea, boschi misti a pino d’Aleppo con esemplari secolari, terrazzamenti e trulli, cisterne d’acqua fino al maestoso acquedotto pugliese. Un interessante itinerario naturalistico è quello che da Monte Pizzuto conduce a un sito geologico rappresentato da un affioramento su roccia carbonatica di numerosissime tracce di molluschi fossili tipici del Cretaceo, risalenti quindi a 150-65 milioni di anni fa. Protagonista dello Slow Tourism è anche la bicicletta che permette di esplorare il territorio con lentezza, godendosi i panorami e i rapporti con gli abitanti del posto, un mezzo perfettamente sostenibile che sposa la mobilità dolce. Riflettori accesi, a questo proposito, sulla Cittaslow Pineto, in Abruzzo, che si conferma ComuneCiclabile, grazie ai 4 “bikesmile” assegnati anche quest’anno da Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta). Ci spostiamo in Liguria dove la Cittaslow Levanto mette a disposizione degli amanti della bicicletta la ciclabile che porta a Framura, un itinerario da percorrere lentamente per godere dei panorami mozzafiato sul mare. Il facile percorso pianeggiante segue il tracciato ferroviario dismesso e riqualificato e si snoda anche tra le antiche gallerie del treno, ben illuminate e segnalate, che grazie a una ristrutturazione conservativa dona alla pista un aspetto d’altri tempi. Le arcate delle gallerie inoltre formano delle terrazze naturali con splendide viste sulle calette sottostanti. L’autunno tra l’altro è la stagione ideale per assaggiare specialità culinarie originali e uniche. Tra i prodotti di stagione, il tartufo è una vera prelibatezza da degustare ad esempio nella Cittaslow Acqualagna nelle Marche che propone la sua Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ma anche ad Abbiategrasso in Lombardia, nell’ambito della manifestazione AbbiateGusto. È un’occasione per provare ricette tipiche e conoscere nuovi utilizzi in cucina. Dal tartufo all’olio, protagonista in diverse Cittaslow umbre con “Frantoi aperti”, tra cui Todi e Amelia con il suo AmerinOlio. Sono appuntamenti che permettono di valorizzare le piccole produzioni locali attraverso degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, visite ai frantoi, laboratori didattici, ma anche passeggiate e momenti musicali tra gli ulivi. [post_title] => CittàSlow Sunday, 24 settembre a spasso e in bici per l’Italia [post_date] => 2023-09-08T11:14:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694171694000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato l'ultimo segmento del turismo a riprendersi dopo l'emergenza pandemica, ma ora anche il business travel pare essersi finalmente avviato lungo il sentiero della ripresa. Stando a una recente analisi Deloitte, le spese per i viaggi d'affari quest'anno sono ancora inferiori del 24% a quelle del 2019 ma entro il 2024 ci si aspetta un ritorno ai livelli pre-pandemia. E anche l'indagine Business of Travel di Accor rivela come il 57% delle aziende del settore tecnologico, legale, energetico, ingegneristico e farmaceutico interpellato abbia intenzione di incrementare nel 2024 il budget dei propri viaggi business, rispetto al 2023. Le aziende inseriscono la travel experience al secondo posto tra le priorità, subito dopo il risparmio sui costi, e il 46% degli interpellati conferma di non voler limitare i propri viaggi di lavoro in futuro. Il valore delle interazioni è innegabile: gli esperti stimano infatti un aumento di fatturato pari al 25% quando gli incontri avvengono di persona. Non solo: oltre a una variabile di utile, entrano in gioco anche la salute mentale di colleghi e collaboratori e la loro soddisfazione. Ogni viaggio viene quindi valutato attentamente in termini di roi e roe, ovvero di ritorno sull'investimento e, sempre più spesso, di ritorno sulle aspettative. Inoltre, dal report di Accor emerge che anche le questioni ambientali sono prioritarie: il 54% dei viaggiatori corporate pone le emissioni di anidride carbonica al primo posto in ambito csr. La responsabilità ricade sia sugli albergatori, sia sui viaggiatori: entrambe le parti devono collaborare per viaggi più sostenibili. Si conferma poi il trend bleisure: una pratica in espansione, che coniuga lavoro e tempo libero, già molto apprezzata da manager e subordinati, tanto che il 67% degli intervistati dichiara di aver esteso la durata dei propri soggiorni di lavoro durante il 2022. "I dati dimostrano come la ripresa del business travel sia oggi finalmente solida in tutte le destinazioni dove operiamo - sottolinea il vp sales, strategy & transformation, business development, Europe & North Africa di Accor, Martin Sapori -. Naturalmente le esigenze del viaggiatore d’affari si sono evolute negli ultimi anni e l’utilizzo della tecnologia è oramai largamente diffuso all’interno delle aziende. Tuttavia, vi è ancora una forte necessità di incontrare i propri colleghi, clienti e fornitori ed è largamente dimostrato come gli incontri in presenza abbiano un’efficacia maggiore del 30% rispetto agli incontri cosiddetti ibridi. Con riferimento al mercato italiano riscontriamo livelli complessivi di spesa comparabili alla situazione pre-pandemica, unitamente a una forte presa di coscienza da parte dei buyer italiani sui temi della sostenibilità, della diversità e dell’inclusione". [post_title] => Il ritorno del business travel: per Accor nel 2024 domanda nuovamente su livelli pre-Covid [post_date] => 2023-09-08T10:47:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694170041000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling a caccia di nuovi piloti nell'intento di "coprire i posti vacanti necessari per poter operare ai livelli di attività del 2019". In un messaggio pubblicato sui social media ripreso da Preferente.com, la compagnia del gruppo Iag dichiara che "continuiamo a fare progressi nel nostro piano di trasformazione che ci permetterà di rimanere il riferimento low cost nei mercati in cui operiamo, garantendo al contempo la nostra competitività e sostenibilità futura". Il vettore è alla ricerca di primi ufficiali per i suoi A320 basati a Barcellona. I requisiti sono consultabili attraverso il sito web Vueling. Come sottolineato da Preferente.com, Vueling sta trattando con il personale per adeguare i costi "al fine di essere competitivi". Il ceo, Marco Sansavini, ha avvertito che "finché non chiuderemo gli accordi non potremo continuare a investire nella crescita e nel rinnovo della flotta". Le prospettive sembrano però positive: "Le trattative si stanno muovendo in una direzione costruttiva". [post_title] => Vueling alla ricerca di nuovi piloti per riportare l'operatività ai livelli 2019 [post_date] => 2023-09-08T10:18:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694168331000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451803" align="alignleft" width="300"] Tom Brady con il ceo di Delta, Ed Bastian[/caption] Delta Air Lines scommette su Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo, che diventa nuovo consulente strategico a lungo termine per la compagnia aerea, portando con sè la sua esperienza nel lavoro di squadra, nelle prestazioni e nella capacità di perseverare. Una partnership che si rispecchia nella filosofia 'Keep Climbing' di Delta e che include molteplici iniziative che coinvolgeranno Brady in attività strategiche a fianco di dipendenti, clienti e di altri importanti stakeholder di Delta. "Il personale di Delta è motivato dal suo impegno nel raggiungere prestazioni altissimo livello, dall'eccellenza e dal desiderio di realizzare i risultati migliori del settore", ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta. "L'ingresso di un leader come Tom nel team di Delta porta avanti la nostra missione di connettere il mondo e contribuisce ad accelerare il nostro impegno nel migliorare continuamente per i nostri colleghi, i nostri clienti e le nostre comunità". La partnership combinerà lo spirito vincente e la passione di Brady nell'ispirare le persone a essere la migliore versione di se stesse con l'obiettivo di Delta di avvicinarle al loro massimo potenziale. Il lavoro si concentrerà sulle seguenti aree chiave: dipendenti: Brady collaborerà con il vettore per sviluppare e suggerire strumenti strategici di formazione e lavoro di squadra per gli oltre 90.000 dipendenti della compagnia aerea. Passeggeri: Brady sosterrà l'identità del marchio della compagnia in alcuni elementi del marketing e del coinvolgimento dei clienti. Comunità: Brady supporterà il lavoro di Delta per incidere positivamente sulle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano, ispirando la prossima generazione di community leaders Delta. "Crescendo con una madre assistente di volo, ho sempre ammirato le persone che rendono il volare un’attività piacevole e senza intoppi - ha commentato Brady - . Nel corso della mia carriera, io e i miei compagni di squadra abbiamo volato con Delta innumerevoli volte, trascorrendo ore e ore in viaggio per alcune delle partite più importanti della nostra vita, persino per festeggiare in aereo le vittorie del Super Bowl. Quelle squadre di campioni sono state costruite grazie a una grande leadership e a un impegno per l'eccellenza, e Delta condivide certamente queste qualità". [post_title] => Delta Air Lines scommette sulla consulenza strategica del campione di football Tom Brady [post_date] => 2023-09-08T09:34:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694165692000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz. Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York. “Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”. [post_title] => Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand [post_date] => 2023-09-07T14:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694096371000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Sardegna la prima regione a subire i tagli di Ryanair a causa dell'introduzione del decreto da parte del Governo italiano che pone un tetto all'aumento delle tariffe aeree: limite che la low cost definisce «illegale» e che ha portato alla cancellazione di «tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridotte le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi». La stagione invernale di Ryanair sulla Sardegna prevede quindi: due Boeing 737 basati e un investimento totale di 200 milioni di dollari a Cagliari – in calo rispetto ai 3 aeromobili presenti quest'estate; 29 rotte e oltre 200 voli settimanali cioè l'8% in meno rispetto alla winter 2022. La low cost stima circa 3,2 milioni di passeggeri quest’anno, in pratica 300.000 in meno rispetto a quanto pianificato prima del decreto. «In qualità di compagnia aerea low cost n. 1 in Europa, Italia e Sardegna, Ryanair chiede al Governo Italiano di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair -. A seguito di questo decreto, Ryanair è stata costretta ad annunciare un operativo invernale '23 ridotto per Cagliari (-6% rispetto a winter '22) e Alghero (-16% rispetto a winter '22). I principi economici di base impongono che l’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra la Sardegna e la Sicilia e l’Italia continentale, sia aumentare il numero di voli offerti. È inspiegabile che il Governo Italiano continui a ignorare questi principi economici fondamentali perseguendo invece politiche illogiche ed illegali che non fanno nulla per aumentare l’offerta di posti tra le Isole e la terraferma. Ryanair chiede al Ministro Urso e al Governo Italiano di abrogare immediatamente questo decreto per evitare ulteriori danni irreparabili alla connettività sarda, dando invece priorità a misure che abbassino i costi di accesso e aumentino l'offerta di posti disponibili per i residenti in Sicilia e Sardegna. Il Governo Italiano ha il potere di trasformare la connettività con le Isole da un giorno all’altro eliminando l’addizionale municipale che aggiunge 6,50 euro al prezzo pagato da ogni uomo, donna e bambino che viaggia dalle Isole alla terraferma. Se l’addizionale municipale venisse abolita, Ryanair avrebbe le risorse e gli aerei per reagire immediatamente e aggiungere fino a 2 milioni di posti in più per la Sardegna e 3 milioni di posti in più per la Sicilia a partire dal 2024». [post_title] => Ryanair a muso duro col Governo italiano: tagliate rotte e frequenze sulla Sardegna [post_date] => 2023-09-07T13:31:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694093472000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fatturato quality oggi gia sopra i livelli 2019 ma la cina e da ripensare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2706,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. Anzi al momento i numeri tendono verso la parte più alta della già ottimistica forbice previsionale di due mesi fa, quando si pensava di chiudere a livelli pari o appena superiori ai 165 milioni di euro di quattro anni fa (110 milioni nel 2022, ndr). \"L’estate 2023 è stata una delle più difficili dal punto di vista operativo a causa degli incendi, dei tifoni e delle tante difficoltà che la parte volata del viaggio ha subito - racconta il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci -. Dal punto di vista del fatturato è però andata oltre le aspettative, anche se la disponibilità dei posti volo, e in alcuni casi anche dei servizi a terra, ha limitato la possibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale. Stati uniti, Europa, Giappone, Indonesia, Uzbekistan, Messico e Canada sono solo alcune delle destinazioni che hanno registrato le migliori performance, anche paragonandole al periodo pre-Covid\".\r

\r

Proprio il Giappone è peraltro uno dei grandi ritorni di un anno, il 2023, che ha visto la ripartenza in Oriente di altre mete fondamentali quali l'India e la Cina. \"Si tratta di destinazioni oggi in condizioni di appeal molto diverse tra loro - riprende Peci -. Il Giappone, come dicevo, è uno dei best seller 2023: tutte le linee di prodotto e tipologie di viaggio sono state apprezzate. È uno dei Paesi più trendy al mondo. Discorso diverso invece per l’india, che è in sensibile ricrescita ma ancora non al livello del periodo pre-Covid, Ma soprattutto per la Cina che necessiterebbe di una grande promozione da parte dell’ente del turismo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e con un approccio molto diverso dalla promozione che se ne faceva in passato.\r

\r

Peci è tornato recentemente in Cina dopo tre anni di assenza e decine di viaggi fatti negli ultimi 25 anni: \"L’ho trovata più bella che mai. Ha tutti gli ingredienti giusti per essere ancora una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo, grazie alle bellezze che custodisce, culturali e naturalistiche, allo stile di vita dei cinesi che offre scorci di futuro e passato unici, alle esperienze assolutamente uniche che si possono fare e alle infrastrutture che sono tra le migliori al mondo. Il problema è che la percezione che abbiamo qui in Occidente della destinazione è fortemente distonica rispetto a quanto offra realmente. Ci sono pregiudizi che chi ama viaggiare dovrebbe superare soprattutto quando, come in questo caso, sono spesso senza reale fondamento\".","post_title":"Fatturato Quality oggi già sopra i livelli 2019. Ma la Cina è da ripensare","post_date":"2023-09-08T12:36:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694176564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi sulle novità dell'offerta turistica delle Seychelles grazie al workshop organizzato da Tourism Seychelles a Roma, il prossimo 18 settembre.\r

Gli agenti di viaggio sono invitati a partecipare per conoscere e approfondire il prodotto, anche grazie alla presenza di numerosi operatori presenti: Alidays Travel Experiences, Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med, Constance Hotels & Resorts, Creo, Glamour Tour Operator, Going, I viaggi dell’Airone, Idee per Viaggiare, Mason’s Travel, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Quality Group-Il Diamante, Raffles, Silverpearl, Turisanda-Presstour, Turkish Airlines, Volonline. \r

L'appuntamento è presso The Hive Hotel (Via Torino 6): per partecipare è necessario registrarsi qui.","post_title":"Le Seychelles chiamano a raccolta il trade: workshop a Roma il 18 settembre","post_date":"2023-09-08T12:18:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694175486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da qui a fine anno si raggiungerà la soglia del milione di italiani in crociera. Un dato che segna un +26% sul 2022, ma soprattutto che si attesta a livelli superiori al record di 950 mila passeggeri tricolori del 2019, confermando in questo modo l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale. Sono i primi numeri del tradizionale Italian Cruise Watch a cura di Risposte Turismo, che sarà presentato in occasione dell'Italian Cruise Day, in programma venerdì 27 ottobre presso il castello Aragonese di Taranto.\r

\r

Organizzato dalla stessa Risposte Turismo, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e il comune di Taranto, l'appuntamento consentirà a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi primati.\r

\r

«La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione. E lo faremo durante la giornata di lavori, perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità.»\r

\r

Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori ed altri ancora. All’Italian Cruise Day 2023 sono in particolare attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri. L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia,","post_title":"Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica","post_date":"2023-09-08T12:09:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694174943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 24 settembre 2023 è la Giornata Internazionale del buon vivere slow, slogan e filosofia di Cittaslow. Giunta alla 14a edizione, Cittaslow Sunday è l’occasione per promuovere universalmente concetti e progetti di Cittaslow. \r

\r

In questo giorno ogni comune appartenente a Cittaslow organizza una o più iniziative nel proprio territorio ispirandosi al concetto del buon vivere slow. Sindaci delle piccole città della rete, cittadini, ma anche viaggiatori ospiti possono portare il proprio contributo concreto per la sensibilizzazione di queste tematiche a favore di una qualità di vita migliore. \r

\r

Tra le numerose Cittaslow coinvolte c’è Greve in Chianti, in Toscana, dove di recente l’amministrazione comunale in collaborazione con Cai Firenze ha inaugurato una nuova rete sentieristica. Sei percorsi ad anello storico-naturalistici, corredati di segnaletica e accessibili a tutti, per oltre 70 km di camminate alla scoperta del territorio. \r

\r

Dalla Toscana scendiamo fino alla Puglia, dove la Cittaslow Cisternino presenta diversi trail a stretto contatto con la natura. Tra gli itinerari: Monti Comunali, Marinelli, Monte Castel Pagano, Monte Specchia-Cirasulo. Il paesaggio è quello tipico della Murgia e della Valle d’Itria, con masserie e tratturi contornati da muretti a secco e alberi monumentali di olivi e carrubi. E ancora roccia calcarea che si alterna a ricca vegetazione di macchia mediterranea, boschi misti a pino d’Aleppo con esemplari secolari, terrazzamenti e trulli, cisterne d’acqua fino al maestoso acquedotto pugliese. Un interessante itinerario naturalistico è quello che da Monte Pizzuto conduce a un sito geologico rappresentato da un affioramento su roccia carbonatica di numerosissime tracce di molluschi fossili tipici del Cretaceo, risalenti quindi a 150-65 milioni di anni fa.\r

\r

Protagonista dello Slow Tourism è anche la bicicletta che permette di esplorare il territorio con lentezza, godendosi i panorami e i rapporti con gli abitanti del posto, un mezzo perfettamente sostenibile che sposa la mobilità dolce.\r

\r

Riflettori accesi, a questo proposito, sulla Cittaslow Pineto, in Abruzzo, che si conferma ComuneCiclabile, grazie ai 4 “bikesmile” assegnati anche quest’anno da Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta).\r

\r

Ci spostiamo in Liguria dove la Cittaslow Levanto mette a disposizione degli amanti della bicicletta la ciclabile che porta a Framura, un itinerario da percorrere lentamente per godere dei panorami mozzafiato sul mare. Il facile percorso pianeggiante segue il tracciato ferroviario dismesso e riqualificato e si snoda anche tra le antiche gallerie del treno, ben illuminate e segnalate, che grazie a una ristrutturazione conservativa dona alla pista un aspetto d’altri tempi. Le arcate delle gallerie inoltre formano delle terrazze naturali con splendide viste sulle calette sottostanti.\r

\r

L’autunno tra l’altro è la stagione ideale per assaggiare specialità culinarie originali e uniche. Tra i prodotti di stagione, il tartufo è una vera prelibatezza da degustare ad esempio nella Cittaslow Acqualagna nelle Marche che propone la sua Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ma anche ad Abbiategrasso in Lombardia, nell’ambito della manifestazione AbbiateGusto. È un’occasione per provare ricette tipiche e conoscere nuovi utilizzi in cucina. \r

\r

Dal tartufo all’olio, protagonista in diverse Cittaslow umbre con “Frantoi aperti”, tra cui Todi e Amelia con il suo AmerinOlio. Sono appuntamenti che permettono di valorizzare le piccole produzioni locali attraverso degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, visite ai frantoi, laboratori didattici, ma anche passeggiate e momenti musicali tra gli ulivi. \r

\r

\r

","post_title":"CittàSlow Sunday, 24 settembre a spasso e in bici per l’Italia","post_date":"2023-09-08T11:14:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1694171694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato l'ultimo segmento del turismo a riprendersi dopo l'emergenza pandemica, ma ora anche il business travel pare essersi finalmente avviato lungo il sentiero della ripresa. Stando a una recente analisi Deloitte, le spese per i viaggi d'affari quest'anno sono ancora inferiori del 24% a quelle del 2019 ma entro il 2024 ci si aspetta un ritorno ai livelli pre-pandemia. E anche l'indagine Business of Travel di Accor rivela come il 57% delle aziende del settore tecnologico, legale, energetico, ingegneristico e farmaceutico interpellato abbia intenzione di incrementare nel 2024 il budget dei propri viaggi business, rispetto al 2023. Le aziende inseriscono la travel experience al secondo posto tra le priorità, subito dopo il risparmio sui costi, e il 46% degli interpellati conferma di non voler limitare i propri viaggi di lavoro in futuro.\r

\r

Il valore delle interazioni è innegabile: gli esperti stimano infatti un aumento di fatturato pari al 25% quando gli incontri avvengono di persona. Non solo: oltre a una variabile di utile, entrano in gioco anche la salute mentale di colleghi e collaboratori e la loro soddisfazione. Ogni viaggio viene quindi valutato attentamente in termini di roi e roe, ovvero di ritorno sull'investimento e, sempre più spesso, di ritorno sulle aspettative.\r

\r

Inoltre, dal report di Accor emerge che anche le questioni ambientali sono prioritarie: il 54% dei viaggiatori corporate pone le emissioni di anidride carbonica al primo posto in ambito csr. La responsabilità ricade sia sugli albergatori, sia sui viaggiatori: entrambe le parti devono collaborare per viaggi più sostenibili. Si conferma poi il trend bleisure: una pratica in espansione, che coniuga lavoro e tempo libero, già molto apprezzata da manager e subordinati, tanto che il 67% degli intervistati dichiara di aver esteso la durata dei propri soggiorni di lavoro durante il 2022.\r

\r

\"I dati dimostrano come la ripresa del business travel sia oggi finalmente solida in tutte le destinazioni dove operiamo - sottolinea il vp sales, strategy & transformation, business development, Europe & North Africa di Accor, Martin Sapori -. Naturalmente le esigenze del viaggiatore d’affari si sono evolute negli ultimi anni e l’utilizzo della tecnologia è oramai largamente diffuso all’interno delle aziende. Tuttavia, vi è ancora una forte necessità di incontrare i propri colleghi, clienti e fornitori ed è largamente dimostrato come gli incontri in presenza abbiano un’efficacia maggiore del 30% rispetto agli incontri cosiddetti ibridi. Con riferimento al mercato italiano riscontriamo livelli complessivi di spesa comparabili alla situazione pre-pandemica, unitamente a una forte presa di coscienza da parte dei buyer italiani sui temi della sostenibilità, della diversità e dell’inclusione\".","post_title":"Il ritorno del business travel: per Accor nel 2024 domanda nuovamente su livelli pre-Covid","post_date":"2023-09-08T10:47:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694170041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling a caccia di nuovi piloti nell'intento di \"coprire i posti vacanti necessari per poter operare ai livelli di attività del 2019\". In un messaggio pubblicato sui social media ripreso da Preferente.com, la compagnia del gruppo Iag dichiara che \"continuiamo a fare progressi nel nostro piano di trasformazione che ci permetterà di rimanere il riferimento low cost nei mercati in cui operiamo, garantendo al contempo la nostra competitività e sostenibilità futura\".\r

\r

Il vettore è alla ricerca di primi ufficiali per i suoi A320 basati a Barcellona. I requisiti sono consultabili attraverso il sito web Vueling.\r

\r

Come sottolineato da Preferente.com, Vueling sta trattando con il personale per adeguare i costi \"al fine di essere competitivi\". Il ceo, Marco Sansavini, ha avvertito che \"finché non chiuderemo gli accordi non potremo continuare a investire nella crescita e nel rinnovo della flotta\". Le prospettive sembrano però positive: \"Le trattative si stanno muovendo in una direzione costruttiva\".","post_title":"Vueling alla ricerca di nuovi piloti per riportare l'operatività ai livelli 2019","post_date":"2023-09-08T10:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694168331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tom Brady con il ceo di Delta, Ed Bastian[/caption]\r

\r

Delta Air Lines scommette su Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo, che diventa nuovo consulente strategico a lungo termine per la compagnia aerea, portando con sè la sua esperienza nel lavoro di squadra, nelle prestazioni e nella capacità di perseverare. Una partnership che si rispecchia nella filosofia 'Keep Climbing' di Delta e che include molteplici iniziative che coinvolgeranno Brady in attività strategiche a fianco di dipendenti, clienti e di altri importanti stakeholder di Delta.\r

\r

\"Il personale di Delta è motivato dal suo impegno nel raggiungere prestazioni altissimo livello, dall'eccellenza e dal desiderio di realizzare i risultati migliori del settore\", ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta. \"L'ingresso di un leader come Tom nel team di Delta porta avanti la nostra missione di connettere il mondo e contribuisce ad accelerare il nostro impegno nel migliorare continuamente per i nostri colleghi, i nostri clienti e le nostre comunità\".\r

\r

La partnership combinerà lo spirito vincente e la passione di Brady nell'ispirare le persone a essere la migliore versione di se stesse con l'obiettivo di Delta di avvicinarle al loro massimo potenziale. Il lavoro si concentrerà sulle seguenti aree chiave: dipendenti: Brady collaborerà con il vettore per sviluppare e suggerire strumenti strategici di formazione e lavoro di squadra per gli oltre 90.000 dipendenti della compagnia aerea. Passeggeri: Brady sosterrà l'identità del marchio della compagnia in alcuni elementi del marketing e del coinvolgimento dei clienti. Comunità: Brady supporterà il lavoro di Delta per incidere positivamente sulle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano, ispirando la prossima generazione di community leaders Delta.\r

\r

\"Crescendo con una madre assistente di volo, ho sempre ammirato le persone che rendono il volare un’attività piacevole e senza intoppi - ha commentato Brady - . Nel corso della mia carriera, io e i miei compagni di squadra abbiamo volato con Delta innumerevoli volte, trascorrendo ore e ore in viaggio per alcune delle partite più importanti della nostra vita, persino per festeggiare in aereo le vittorie del Super Bowl. Quelle squadre di campioni sono state costruite grazie a una grande leadership e a un impegno per l'eccellenza, e Delta condivide certamente queste qualità\".","post_title":"Delta Air Lines scommette sulla consulenza strategica del campione di football Tom Brady","post_date":"2023-09-08T09:34:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694165692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz.\r

\r

Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York.\r

\r

“Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”.","post_title":"Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand","post_date":"2023-09-07T14:19:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694096371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Sardegna la prima regione a subire i tagli di Ryanair a causa dell'introduzione del decreto da parte del Governo italiano che pone un tetto all'aumento delle tariffe aeree: limite che la low cost definisce «illegale» e che ha portato alla cancellazione di «tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridotte le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi».\r

\r

La stagione invernale di Ryanair sulla Sardegna prevede quindi: due Boeing 737 basati e un investimento totale di 200 milioni di dollari a Cagliari – in calo rispetto ai 3 aeromobili presenti quest'estate; 29 rotte e oltre 200 voli settimanali cioè l'8% in meno rispetto alla winter 2022. La low cost stima circa 3,2 milioni di passeggeri quest’anno, in pratica 300.000 in meno rispetto a quanto pianificato prima del decreto.\r

«In qualità di compagnia aerea low cost n. 1 in Europa, Italia e Sardegna, Ryanair chiede al Governo Italiano di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair -. A seguito di questo decreto, Ryanair è stata costretta ad annunciare un operativo invernale '23 ridotto per Cagliari (-6% rispetto a winter '22) e Alghero (-16% rispetto a winter '22). \r

I principi economici di base impongono che l’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra la Sardegna e la Sicilia e l’Italia continentale, sia aumentare il numero di voli offerti. È inspiegabile che il Governo Italiano continui a ignorare questi principi economici fondamentali perseguendo invece politiche illogiche ed illegali che non fanno nulla per aumentare l’offerta di posti tra le Isole e la terraferma. \r

Ryanair chiede al Ministro Urso e al Governo Italiano di abrogare immediatamente questo decreto per evitare ulteriori danni irreparabili alla connettività sarda, dando invece priorità a misure che abbassino i costi di accesso e aumentino l'offerta di posti disponibili per i residenti in Sicilia e Sardegna. Il Governo Italiano ha il potere di trasformare la connettività con le Isole da un giorno all’altro eliminando l’addizionale municipale che aggiunge 6,50 euro al prezzo pagato da ogni uomo, donna e bambino che viaggia dalle Isole alla terraferma. Se l’addizionale municipale venisse abolita, Ryanair avrebbe le risorse e gli aerei per reagire immediatamente e aggiungere fino a 2 milioni di posti in più per la Sardegna e 3 milioni di posti in più per la Sicilia a partire dal 2024».","post_title":"Ryanair a muso duro col Governo italiano: tagliate rotte e frequenze sulla Sardegna","post_date":"2023-09-07T13:31:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694093472000]}]}}