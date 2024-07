Fabio Massimo Ragusa nuovo chief operating officer della divisione ospitalità Nicolaus Fabio Massimo Ragusa è il nuovo chief operating officer della divisione ospitalità del gruppo Nicolaus. Con una laurea in economia e management dei servizi turistici, oltre 20 di esperienza e una lunga collaborazione con Accor come franchising development e operation manager, Ragusa si inserisce in un team strutturato e competente, composto da professionisti del settore, che risponde a Giuseppe Cavallo, amministratore delegato della società della compagnia di Ostuni con focus verticale sulle gestioni alberghiere. “Sono molto felice di dare inizio a una nuova tappa della mia vita lavorativa presso una realtà come il gruppo Nicolaus, azienda in costante evoluzione su più ambiti e orientata a una crescita solida e sostenibile – commenta lo steso Ragusa -. Mossa costantemente da una grande capacità di visione del panorama turistico mondiale, nell’arco di pochi anni è già riuscita a esprimere eccellenza e innovazione nell’ambito dell’hospitality, settore complesso e sfidante. Il desiderio di mettersi in evidenza anche grazie a un approccio inedito a questo settore è per me una forte leva motivazionale e non vedo l’ora di condividere la mia esperienza con un team i cui asset differenzianti sono la competenza e la passione dei suoi stimati professionisti”. Condividi

