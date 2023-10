Explora Journeys potenzia la squadra manageriale con due nuove figure senior Explora Journeys potenzia la squadra di executive leadership con l’ingresso di due figure senior: Koray Savas e Alban Gjoka. Il primo, entrato a far parte del brand di lusso del Gruppo Msc e proveniente da Msc Cruises, ha assunto il ruolo di vice presidente hotel, mentre Gjoka è stato promosso a vice presidente Food and Beverage. Entrambi riporteranno al ceo, Michael Ungerer. “Sono passati quasi tre mesi dal lancio della nostra prima nave, Explora I, e ci stiamo dirigendo verso il prossimo capitolo della crescita del nostro brand – sottolinea Ungerer -. Koray e Alban porteranno esperienza e competenze che saranno fondamentali per i nostri servizi alberghieri e di ristorazione, valorizzando la nostra nave e aumentando l’esperienza a bordo delle nostre prossime cinque unità di lusso.” Savas lavora nell’industria delle crociere da 22 anni ed ha trascorso gli ultimi cinque in Msc Cruises. Recentemente ha accumulato esperienza presso la sede dell’azienda a Ginevra, in Svizzera, dove per due anni è stato Direttore delle Performance del Brand (BPD), responsabile delle operazioni alberghiere e dell’esperienza degli ospiti per le navi della compagnia con base in Asia, nella regione del Golfo e nel Mar Mediterraneo. Gjoka è entrato a far parte di Explora Journeys all’inizio del 2022 come Senior Lead Culinary Operation, dopo aver lavorato per 15 anni per il gruppo Apollo. In quest’ultima esperienza, ha ricoperto il ruolo di Executive Chef Senior e Culinary Manager per una compagnia di crociere di lusso, dove ha supervisionato le operazioni internazionali nel settore food & beverage su larga scala. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454501" align="alignleft" width="300"] Koray Savas[/caption] Explora Journeys potenzia la squadra di executive leadership con l'ingresso di due figure senior: Koray Savas e Alban Gjoka. Il primo, entrato a far parte del brand di lusso del Gruppo Msc e proveniente da Msc Cruises, ha assunto il ruolo di vice presidente hotel, mentre Gjoka è stato promosso a vice presidente Food and Beverage. Entrambi riporteranno al ceo, Michael Ungerer. "Sono passati quasi tre mesi dal lancio della nostra prima nave, Explora I, e ci stiamo dirigendo verso il prossimo capitolo della crescita del nostro brand - sottolinea Ungerer -. Koray e Alban porteranno esperienza e competenze che saranno fondamentali per i nostri servizi alberghieri e di ristorazione, valorizzando la nostra nave e aumentando l’esperienza a bordo delle nostre prossime cinque unità di lusso." Savas lavora nell'industria delle crociere da 22 anni ed ha trascorso gli ultimi cinque in Msc Cruises. Recentemente ha accumulato esperienza presso la sede dell'azienda a Ginevra, in Svizzera, dove per due anni è stato Direttore delle Performance del Brand (BPD), responsabile delle operazioni alberghiere e dell'esperienza degli ospiti per le navi della compagnia con base in Asia, nella regione del Golfo e nel Mar Mediterraneo. [caption id="attachment_454500" align="alignright" width="289"] Alban Gjoka[/caption] Gjoka è entrato a far parte di Explora Journeys all'inizio del 2022 come Senior Lead Culinary Operation, dopo aver lavorato per 15 anni per il gruppo Apollo. In quest’ultima esperienza, ha ricoperto il ruolo di Executive Chef Senior e Culinary Manager per una compagnia di crociere di lusso, dove ha supervisionato le operazioni internazionali nel settore food & beverage su larga scala. [post_title] => Explora Journeys potenzia la squadra manageriale con due nuove figure senior [post_date] => 2023-10-20T15:14:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697814852000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate. “Essere 'small' è bellissimo, è prezioso, è sostenibile - afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta. Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud. “Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”. Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta. Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”. [post_title] => Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024 [post_date] => 2023-10-20T12:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => donna-carmela [1] => hotel-de-la-ville [2] => small-luxury-hotel ) [post_tag_name] => Array ( [0] => donna carmela [1] => hotel de la ville [2] => small luxury hotel ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805555000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno. La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona. Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese. Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative. [post_title] => Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre [post_date] => 2023-10-20T11:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697802221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida. Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure. Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante». «In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici». [post_title] => La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast [post_date] => 2023-10-20T10:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697798964000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località. «Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato». Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme». Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma "upgrade". [post_title] => Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto [post_date] => 2023-10-19T14:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697727552000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445778" align="alignright" width="300"] Dina Ravera[/caption] Destination Italia ha lanciato due importanti progetti Incoming Italia, dopo aver appena inaugurato a New York la sede americana del Gruppo per lo sviluppo del business Usa. La società sta avviando su scala nazionale il progetto “Destination Local Expert”: si tratta di una rete di professionisti ed imprenditori del turismo che, in qualità di esperti del proprio territorio, avranno l’obiettivo di individuare e valorizzare le eccellenze che costituiscono attrazioni turistiche e trasformarle in servizi esperienziali e motivazioni di viaggio; tutto ciò raccontando ai mercati esteri un’Italia nuova, unica, autentica ed ancora più attrattiva, spingendo in particolare mete e territori alternativi anche in periodi di bassa stagione e sviluppando il settore nell’arco di tutto l’anno. I “Destination Local Expert” rappresentano il punto di contatto locale per l’assistenza ai clienti di Destination Italia. Nelle intenzioni del management vi è l’inserimento di 70 nuovi esperti del turismo locale per raggiungere, con i Local già operativi in Sardegna, circa 90 unità dislocate sul territorio italiano. Destination Italia ha già avviato il progetto di selezione dei nuovi “Local Expert”, tra le caratteristiche che dovranno possedere rientrano uno spiccato spirito imprenditoriale, manageriale e commerciale con un forte orientamento all’accoglienza, all’ospitalità ed alla gestione del cliente, e l’ambizione a diventare i prossimi protagonisti dello sviluppo turistico del proprio territorio. Il secondo nuovo progetto lanciato da Destination Italia è Smart Tours, la piattaforma di Destination Discovery per scoprire le destinazioni turistiche – città d’arte e borghi, percorsi enogastronomici, itinerari nella natura e tanto altro – attraverso il linguaggio smart e social di video informativi, che vengono geolocalizzati e seguiti dai turisti in maniera autonoma. Diversamente dai servizi professionali di guida turistica, essenziali per approfondire e conoscere nel dettaglio, gli Smart Tours consistono in video-pillole, spesso girate con il contributo di guide turistiche professionali, costruite intorno a formati “smart” – veloci, interessanti, curiosi, adattabili a interessi verticali. Il Gruppo Destination Italia sta progressivamente integrando gli Smart Tour nei suoi cataloghi di prodotto. «L'Italia è l’unica destinazione nel panorama turistico mondiale a possedere eccellenze in ognuno dei cinque comparti principali (mare, montagna, arte, terme, laghi) – spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - a cui si aggiunge il mondo enogastronomico in continua crescita. Tuttavia le nostre eccellenze da sole non possono bastare perché ciò che la clientela esige sempre più è la qualità del servizio in ogni fase del processo di acquisto. La cura assoluta dei dettagli, la ricerca continua di innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’attenzione agli impatti ambientali e sociali del turismo sono i valori che guidano la nostra azione». [post_title] => Destination Italia: il futuro dell’incoming passa per i progetti Local Expert e Smart Tours [post_date] => 2023-10-19T11:50:25+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697716225000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali». I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali». Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia». [gallery ids="454375,454378,454380,454376,454377,454379"] [post_title] => Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze [post_date] => 2023-10-19T10:18:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697710683000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama AirPass Explorer il nuovo prodotto firmato Binter che consente ai passeggeri in volo verso le Canarie di esplorare diverse isole a tariffe altamente competitive. La compagnia aerea aumenta così la connettività all'interno dell'arcipelago, agevolando l'accesso a tutte le isole. Un obiettivo già raggiunto da prodotti come Discover, lo scalo di Binter che si converte in una meta, progettato per visitare due isole nello stesso viaggio; o il volo di coincidenza gratuito per le Isole, offerto dalla compagnia su tutti i voli domestici che hanno origine fuori dalle isole e sui voli internazionali verso l'Italia. La tariffa speciale di 40 euro a volo, più le tasse, consente quindi di visitare più di due isole e scoprire la varietà di paesaggi ed esperienze che l'arcipelago ha da offrire. Attraverso il sito web di Binter, i passeggeri possono acquistare e personalizzare il proprio AirPass Explorer con almeno sette giorni di anticipo rispetto al primo volo, scegliendo tra un minimo di tre e un massimo di otto voli. Non è previsto un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno quattro notti tra il primo e l'ultimo volo e 24 ore tra ciascuno di essi. Con AirPass Explorer, al momento del check-in o dell'imbarco, sarà richiesto di presentare un biglietto di andata e ritorno con partenza fuori dalle Isole Canarie. Per promuovere l'AirPass Explorer Binter ha stretto una partnership con Promotur, l'ente turistico delle Canarie: l'obiettivo è acquisire visibilità sui mercati internazionali e posizionarsi come marchio di riferimento e destinazione turistica principale. L'intesa mira a consolidare le Isole Canarie come un arcipelago e una destinazione globale, fornendo servizi di almeno 200 voli di collegamento al giorno tra le isole. [post_title] => Binter: alla scoperta di più isole in un solo viaggio con l'AirPass Explorer [post_date] => 2023-10-19T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697706931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. “É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”. La tecnologia è ancora uno spauracchio? “Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”. Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience. Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”. Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive. Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista. Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati. Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”. [post_title] => Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale [post_date] => 2023-10-18T11:17:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza-artificiale [2] => tecnologie ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza artificiale [2] => tecnologie ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697627821000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys potenzia la squadra manageriale con due nuove figure senior" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1072,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454501\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Koray Savas[/caption]\r

Explora Journeys potenzia la squadra di executive leadership con l'ingresso di due figure senior: Koray Savas e Alban Gjoka. Il primo, entrato a far parte del brand di lusso del Gruppo Msc e proveniente da Msc Cruises, ha assunto il ruolo di vice presidente hotel, mentre Gjoka è stato promosso a vice presidente Food and Beverage. Entrambi riporteranno al ceo, Michael Ungerer.\r

\"Sono passati quasi tre mesi dal lancio della nostra prima nave, Explora I, e ci stiamo dirigendo verso il prossimo capitolo della crescita del nostro brand - sottolinea Ungerer -. Koray e Alban porteranno esperienza e competenze che saranno fondamentali per i nostri servizi alberghieri e di ristorazione, valorizzando la nostra nave e aumentando l’esperienza a bordo delle nostre prossime cinque unità di lusso.\"\r

Savas lavora nell'industria delle crociere da 22 anni ed ha trascorso gli ultimi cinque in Msc Cruises. Recentemente ha accumulato esperienza presso la sede dell'azienda a Ginevra, in Svizzera, dove per due anni è stato Direttore delle Performance del Brand (BPD), responsabile delle operazioni alberghiere e dell'esperienza degli ospiti per le navi della compagnia con base in Asia, nella regione del Golfo e nel Mar Mediterraneo. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_454500\" align=\"alignright\" width=\"289\"] Alban Gjoka[/caption]\r

Gjoka è entrato a far parte di Explora Journeys all'inizio del 2022 come Senior Lead Culinary Operation, dopo aver lavorato per 15 anni per il gruppo Apollo. In quest’ultima esperienza, ha ricoperto il ruolo di Executive Chef Senior e Culinary Manager per una compagnia di crociere di lusso, dove ha supervisionato le operazioni internazionali nel settore food & beverage su larga scala.","post_title":"Explora Journeys potenzia la squadra manageriale con due nuove figure senior","post_date":"2023-10-20T15:14:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697814852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate.\r

\r

“Essere 'small' è bellissimo, è prezioso, è sostenibile - afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta.\r

\r

Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud.\r

\r

“Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”.\r

\r

Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta.\r

\r

Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”.","post_title":"Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024","post_date":"2023-10-20T12:39:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["donna-carmela","hotel-de-la-ville","small-luxury-hotel"],"post_tag_name":["donna carmela","hotel de la ville","small luxury hotel"]},"sort":[1697805555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno.\r

La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona.\r

Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese.\r

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.\r

","post_title":"Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre","post_date":"2023-10-20T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697802221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida.\r

\r

Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure.\r

\r

Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.\r

\r

«Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante».\r

\r

«In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici».\r

\r

","post_title":"La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast","post_date":"2023-10-20T10:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697798964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.\r

\r

La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località.\r

\r

«Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato».\r

\r

Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme».\r

\r

Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma \"upgrade\".\r

","post_title":"Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto","post_date":"2023-10-19T14:59:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697727552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445778\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Dina Ravera[/caption]\r

\r

Destination Italia ha lanciato due importanti progetti Incoming Italia, dopo aver appena inaugurato a New York la sede americana del Gruppo per lo sviluppo del business Usa.\r

\r

La società sta avviando su scala nazionale il progetto “Destination Local Expert”: si tratta di una rete di professionisti ed imprenditori del turismo che, in qualità di esperti del proprio territorio, avranno l’obiettivo di individuare e valorizzare le eccellenze che costituiscono attrazioni turistiche e trasformarle in servizi esperienziali e motivazioni di viaggio; tutto ciò raccontando ai mercati esteri un’Italia nuova, unica, autentica ed ancora più attrattiva, spingendo in particolare mete e territori alternativi anche in periodi di bassa stagione e sviluppando il settore nell’arco di tutto l’anno. I “Destination Local Expert” rappresentano il punto di contatto locale per l’assistenza ai clienti di Destination Italia.\r

\r

Nelle intenzioni del management vi è l’inserimento di 70 nuovi esperti del turismo locale per raggiungere, con i Local già operativi in Sardegna, circa 90 unità dislocate sul territorio italiano. Destination Italia ha già avviato il progetto di selezione dei nuovi “Local Expert”, tra le caratteristiche che dovranno possedere rientrano uno spiccato spirito imprenditoriale, manageriale e commerciale con un forte orientamento all’accoglienza, all’ospitalità ed alla gestione del cliente, e l’ambizione a diventare i prossimi protagonisti dello sviluppo turistico del proprio territorio.\r

\r

Il secondo nuovo progetto lanciato da Destination Italia è Smart Tours, la piattaforma di Destination Discovery per scoprire le destinazioni turistiche – città d’arte e borghi, percorsi enogastronomici, itinerari nella natura e tanto altro – attraverso il linguaggio smart e social di video informativi, che vengono geolocalizzati e seguiti dai turisti in maniera autonoma. Diversamente dai servizi professionali di guida turistica, essenziali per approfondire e conoscere nel dettaglio, gli Smart Tours consistono in video-pillole, spesso girate con il contributo di guide turistiche professionali, costruite intorno a formati “smart” – veloci, interessanti, curiosi, adattabili a interessi verticali. Il Gruppo Destination Italia sta progressivamente integrando gli Smart Tour nei suoi cataloghi di prodotto.\r

\r

«L'Italia è l’unica destinazione nel panorama turistico mondiale a possedere eccellenze in ognuno dei cinque comparti principali (mare, montagna, arte, terme, laghi) – spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - a cui si aggiunge il mondo enogastronomico in continua crescita. Tuttavia le nostre eccellenze da sole non possono bastare perché ciò che la clientela esige sempre più è la qualità del servizio in ogni fase del processo di acquisto. La cura assoluta dei dettagli, la ricerca continua di innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’attenzione agli impatti ambientali e sociali del turismo sono i valori che guidano la nostra azione».\r

\r

","post_title":"Destination Italia: il futuro dell’incoming passa per i progetti Local Expert e Smart Tours","post_date":"2023-10-19T11:50:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1697716225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali».\r

\r

I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali».\r

\r

Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia».\r

\r

[gallery ids=\"454375,454378,454380,454376,454377,454379\"]","post_title":"Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze","post_date":"2023-10-19T10:18:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697710683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama AirPass Explorer il nuovo prodotto firmato Binter che consente ai passeggeri in volo verso le Canarie di esplorare diverse isole a tariffe altamente competitive. La compagnia aerea aumenta così la connettività all'interno dell'arcipelago, agevolando l'accesso a tutte le isole.\r

\r

Un obiettivo già raggiunto da prodotti come Discover, lo scalo di Binter che si converte in una meta, progettato per visitare due isole nello stesso viaggio; o il volo di coincidenza gratuito per le Isole, offerto dalla compagnia su tutti i voli domestici che hanno origine fuori dalle isole e sui voli internazionali verso l'Italia.\r

\r

La tariffa speciale di 40 euro a volo, più le tasse, consente quindi di visitare più di due isole e scoprire la varietà di paesaggi ed esperienze che l'arcipelago ha da offrire. Attraverso il sito web di Binter, i passeggeri possono acquistare e personalizzare il proprio AirPass Explorer con almeno sette giorni di anticipo rispetto al primo volo, scegliendo tra un minimo di tre e un massimo di otto voli. \r

\r

Non è previsto un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno quattro notti tra il primo e l'ultimo volo e 24 ore tra ciascuno di essi. Con AirPass Explorer, al momento del check-in o dell'imbarco, sarà richiesto di presentare un biglietto di andata e ritorno con partenza fuori dalle Isole Canarie.\r

\r

Per promuovere l'AirPass Explorer Binter ha stretto una partnership con Promotur, l'ente turistico delle Canarie: l'obiettivo è acquisire visibilità sui mercati internazionali e posizionarsi come marchio di riferimento e destinazione turistica principale. L'intesa mira a consolidare le Isole Canarie come un arcipelago e una destinazione globale, fornendo servizi di almeno 200 voli di collegamento al giorno tra le isole.\r

\r

","post_title":"Binter: alla scoperta di più isole in un solo viaggio con l'AirPass Explorer","post_date":"2023-10-19T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697706931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi.\r

\r

“É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”.\r

\r

La tecnologia è ancora uno spauracchio?\r

\r

“Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”.\r

\r

Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience.\r

\r

Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”.\r

\r

Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive.\r

\r

Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista.\r

\r

Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati.\r

\r

Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”.","post_title":"Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale","post_date":"2023-10-18T11:17:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["gattinoni","intelligenza-artificiale","tecnologie"],"post_tag_name":["gattinoni","intelligenza artificiale","tecnologie"]},"sort":[1697627821000]}]}}