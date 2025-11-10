Explora Journeys, l’esperienza di viaggio comincia dal sito web Explora Journeys lancia un sito web rinnovato e una visual identity raffinata, segnando un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio. Questo importante traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Explora Journeys nell’offrire esperienze ispirazionali e di alto livello in ogni punto di contatto con l’ospite. Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole. Pagine di viaggio Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio. Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni. Una nuova collezione di immagini cinematografiche e visual d’autore cattura l’essenza della visione di Explora Journeys – un hotel contemporaneo ed elegante il cui luogo d’elezione è l’oceano. Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Seascape arriva nel nuovo homeport di Galveston, in vista delle partenze dal Texas. La nave propone itinerari di 7 notti nei Caraibi occidentali facendo tappa a Costa Maya e Cozumel, in Messico, e all’isola di Roatán, in Honduras. Le crociere partiranno ogni domenica dal cruise terminal 16. Un nuovo capitolo negli Usa «L’arrivo di Msc Seascape a Galveston rappresenta un nuovo capitolo nella crescita di Msc Crociere in Nord America. Portare la nostra esperienza unica, che unisce l’eleganza europea al calore dell’ospitalità americana, in Texas è per noi motivo di orgoglio. Con Msc Seascape vogliamo offrire agli ospiti texani e a tutti i viaggiatori internazionali la possibilità di scoprire la bellezza dei Caraibi partendo da un homeport strategico, con una nave tra le più innovative e spettacolari della nostra flotta» ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe, Msc Crociere. Msc Seascape offre un’esperienza che connette gli ospiti con il mare grazie a spazi esterni spettacolari progettati per esaltare la crociera ai Caraibi. La nave offre opzioni di relax, ristorazione e intrattenimento pensate per tutti, dai viaggiatori solitari alle famiglie multi generazionali. [post_title] => Msc Seascape, al via le crociere da Galveston in Texas [post_date] => 2025-11-10T13:54:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762782869000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emblems Collection, marchio di lusso del gruppo Accor, presenta Lucknam Park Hotel & Spa, la prima proprietà della nuova collezione ispirata a un lusso che non si impone, ma si svela. Lucknam Park Hotel & Spa si trova nella campagna del Wiltshire, tra le colline delle Cotswold. Alla struttura, nei prossimi due anni i affiancheranno altre aperture in tutto il mondo, accomunate da un’unica filosofia. Ogni hotel Emblems Collection è un racconto a sé: una dimora con un’anima, un luogo dove il tempo scorre più lentamente e l’eleganza si misura nei dettagli. Dalle grandi residenze storiche a icone architettoniche contemporanee, fino a retreat immersi nella natura, ogni proprietà celebra la propria individualità e il legame profondo con il territorio. Il brand si rivolge ai viaggiatori culturalmente curiosi, amanti dell’autenticità e della bellezza senza ostentazione. Il risultato è una collezione di luoghi dal carisma discreto, dove il servizio diventa gesto d’arte e ogni elemento racconta una storia. La filosofia è racchiusa in una frase semplice e poetica: “It’s the soul that makes Emblems” – è l’anima a rendere unico ogni luogo. «Emblems Collection nasce dal desiderio di riscoprire un lusso intimo e autentico, dove l’eleganza risiede nella discrezione - spiega Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery e Emblems Collection -. In un mondo sempre più rumoroso, vogliamo creare rifugi dove il lusso non si mostra, ma si sente. Ogni hotel è un invito alla calma, alla bellezza e alla connessione con sé stessi.». L'anima della collezione Alla base della collezione c’è un’idea di arte di vivere che combina la cultura del luogo e la grazia del servizio. Ogni proprietà è un piccolo universo, una narrazione fatta di materia, profumi e gesti. In ciascun hotel, un “Emblematic ingredient” – un ingrediente simbolico, scelto per il suo valore culturale e naturale – diventa filo conduttore dell’esperienza. Questo elemento attraversa ogni dettaglio: dai menù ispirati alle tradizioni locali ai laboratori sensoriali, dai profumi d’ambiente ai prodotti artigianali realizzati in esclusiva. Così, la mela del Wiltshire o il fico della Puglia diventano simboli del legame tra gusto e territorio, trasformando la cucina in un linguaggio universale di appartenenza. E se l’ospitalità è fatta anche di dolcezza, Emblems la racconta attraverso le sue Travel Cakes, le torte da viaggio create dalla pastry chef coreana Yun Eunyoung. Sette ricette – dalla castagna all’Earl Grey dal Matcha al Marble – che evocano ricordi e territori, da gustare lentamente, magari durante un afternoon tea . Nei salotti di ogni hotel trova spazio anche Emblems Editions, un’antologia di romanzi, poesie e saggi ispirati allo spirito dei luoghi. A orchestrare questa sinfonia di attenzioni è il Master of the House, figura simbolo del brand. Più che un direttore, un custode dell’anima del luogo. [caption id="attachment_501201" align="alignright" width="200"] Lucknam Park Hotel - Guisarde©[/caption] Si comincia con il Lucknam Park Hotel & Spa Oltre nove secoli di storia abitano le mura di Lucknam Park Hotel & Spa, una tenuta che da semplice fattoria si è trasformata, nei secoli, in una residenza aristocratica immersa in oltre 200 ettari di campagna inglese. A pochi chilometri da Bath, il resort incarna la filosofia Emblems: intimità, grazia e radici. Tra due ristoranti – uno dei quali stellato Michelin da 20 anni, guidato dallo chef Hywel Jones – una spa pluripremiata, un centro equestre e giardini perfettamente conservati, Lucknam Park rappresenta l’essenza del country living britannico. Le 42 camere e suite, insieme ai nove cottage indipendenti, raccontano il dialogo tra passato e contemporaneità. Dopo l’apertura inglese, tre nuovi indirizzi italiani porteranno la filosofia Emblems nel cuore del Mediterraneo. A Siena sorgerà Palazzo Sozzini Malavolti, Emblems Collection: un capolavoro ottocentesco impreziosito da affreschi originali del XIX secolo. A pochi passi da Piazza del Campo, offrirà 38 camere e suite, un centro benessere ricavato negli antichi spazi sotterranei e ambienti dove artigianalità e design si fondono in perfetto equilibrio. A Perugia, l’ex convento benedettino Relais San Clemente, Emblems Collection, si trasformerà in un elegante rifugio immerso in 5 ettari di verde. Le 51 camere e 9 ville private respirano un’atmosfera di spiritualità e natura. In Puglia, la Masseria Furnirussi, Emblems Collection, nel cuore del Salento, è circondata dal più grande ficheto d’Europa. Sessanta suite con piscine e terrazze private, una lagoon pool, una spa mediterranea e un giardino di erbe e agrumi rendono omaggio alla dolcezza della vita del Sud. Nel 2026, la collezione attraverserà l’Atlantico con Rimrock Banff, Emblems Collection, tra le Montagne Rocciose Canadesi. Dopo un ampio restauro, l’hotel offrirà un nuovo concetto di lusso alpino discreto, dove benessere e avventura convivono tra sorgenti termali e panorami incontaminati. Nello stesso anno, in Grecia, aprirà Elatos Resort, Emblems Collection, un retreat eco-wellness sul monte Parnaso, a due ore da Atene. Quaratntadue chalet privati con sauna e 15 camere offriranno un’esperienza stagionale e sensoriale. Infine, nel 2027, sarà la volta di hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo, Emblems Collection, nel cuore delle Dolomiti. Un gioiello alpino con 80 camere, 27 suite e una spa di 500 metri quadrati dove il design incontra la natura. Con sette hotel flagship già annunciati in Europa e nelle Americhe e oltre 15 nuove proprietà in sviluppo nei cinque continenti, Emblems Collection guarda avanti con un obiettivo preciso: raggiungere 60 indirizzi d’eccezione nel mondo entro il prossimo decennio. [post_title] => Emblems Collection, il piano d'espansione europeo del "lusso discreto" [post_date] => 2025-11-10T13:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762781977000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys lancia un sito web rinnovato e una visual identity raffinata, segnando un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio. Questo importante traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Explora Journeys nell’offrire esperienze ispirazionali e di alto livello in ogni punto di contatto con l’ospite. Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole. Pagine di viaggio Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio. Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni. Una nuova collezione di immagini cinematografiche e visual d’autore cattura l’essenza della visione di Explora Journeys - un hotel contemporaneo ed elegante il cui luogo d’elezione è l’oceano. Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale. [post_title] => Explora Journeys, l'esperienza di viaggio comincia dal sito web [post_date] => 2025-11-10T12:23:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762777403000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Wtm Global Travel Report prevede una crescita annua del settore dei viaggi pari al 3,5% nel prossimo decennio, superando la crescita economica globale e trainata dal cambiamento del comportamento dei viaggiatori e dall'espansione della capacità. Secondo l'ultimo Wtm Global Travel Report, si prevede che il settore dei viaggi a livello globale crescerà più rapidamente dell'economia mondiale nel prossimo decennio. Lo studio prevede una crescita annua del settore dei viaggi del 3,5% fino al 2035, rispetto a una crescita economica globale prevista del 2,5% annuo. Entro il 2035, si prevede che il settore genererà oltre 16.000 miliardi di dollari in tutto il mondo, pari a quasi il 12% del Pil globale. I risultati si basano sulla ricerca sull'impatto economico del Wttc del 2025, realizzata in collaborazione con Oxford Economics. Le prospettive positive seguono un anno record per il turismo globale, con arrivi internazionali nel 2025 destinati a superare 1,5 miliardi, oltrepassando i livelli del 2019. Il rapporto Il rapporto attribuisce l'aumento della domanda ai viaggiatori che prenotano soggiorni più lunghi, esplorano destinazioni più lontane e aumentano la partecipazione dei mercati emergenti, in particolare nell'area Asia-Pacifico. Nonostante l'aumento del costo della vita in molte regioni, viaggiare rimane una priorità per i consumatori, supportata da una crescente preferenza per le esperienze rispetto ai beni materiali. Anche gli eventi dal vivo influenzano la domanda, con le destinazioni in competizione attiva per ospitare grandi concerti. Il rapporto osserva: «Le destinazioni stanno incoraggiando attivamente i principali artisti in tournée a ospitare eventi nelle loro città in seguito al successo di una serie di concerti di alto profilo, tra cui l'Eras ​​Tour di Taylor Swift, a cui hanno partecipato più di 10 milioni di persone, e il Live '25 Tour degli Oasis, che dovrebbe attrarre quasi due milioni di fan in 13 paesi nel 2025». La "coolcation" Altri cambiamenti comportamentali includono la ricerca di destinazioni meno affollate, la scelta di viaggi in bassa stagione e di climi più freschi. Si prevede che la tendenza delle "coolcation" aumenterà gli arrivi in ​​Svezia, Norvegia e Finlandia del 9% nel 2025. Allo stesso tempo, le destinazioni preferite dai viaggiatori continuano a beneficiare della visibilità sui social media. Anche la crescita della capacità produttiva, come riporta TravelDailyNews, contribuisce a generare prospettive positive. Boeing e Airbus hanno ordinato oltre 15.000 nuovi aeromobili, il mercato globale delle crociere dovrebbe aumentare di quasi il 6% nel 2025 e quest'anno apriranno oltre 500.000 nuove camere d'albergo, con un altro milione in fase di sviluppo. Le piattaforme digitali continuano a essere un catalizzatore di crescita, con social media, agenzie di viaggio online e siti di recensioni in continua crescita. Il rapporto evidenzia il ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale, osservando che "il triplo dei professionisti del settore viaggi afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale contribuiranno ad aumentare, anziché ridurre, la spesa complessiva per i viaggi". Le sfide a breve termine Tuttavia, il rapporto mette in guardia dalle sfide a breve termine, citando l'incertezza geopolitica ed economica, i dazi commerciali introdotti dall'amministrazione Trump, l'aumento dei costi aziendali e la continua carenza di competenze nel settore. Le prospettive per il Nord America sono meno positive rispetto ad altre regioni, con un calo previsto del 6% degli arrivi negli Stati Uniti nel 2025. Il rapporto afferma che i livelli di visitatori del 2019 potrebbero non tornare prima del 2029. Chris Carter-Chapman, direttore eventi del Wtm di Londra, ha dichiarato: «Considerato il ritmo accelerato del cambiamento nel settore dei viaggi, il nostro evento e contenuti come questo report supporteranno i professionisti del settore nell'affrontare le opportunità e le sfide future. Il Wtm Global Travel Report riflette il tema di quest'anno "Reinventare il viaggio in un mondo che cambia" ed esplora gli argomenti che saranno trattati più in dettaglio, spaziando dalla diversità e inclusione alla geoeconomia, alla sostenibilità, alla tecnologia e alle tendenze». [post_title] => Wtm Global Travel Report: la crescita del turismo supererà quella dell'economia globale [post_date] => 2025-11-07T15:11:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762528265000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre. Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello. Le caratteristiche dei resort I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan "Beyond Everything" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti. Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere. [post_title] => H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi [post_date] => 2025-11-07T14:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762526575000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti». Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%). Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento. Le più richieste A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà. A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali. «Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili». [post_title] => Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso [post_date] => 2025-11-07T12:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762518969000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sport a 360 gradi nella proposta messa a punto da Made by Turisanda, che ha costruito una serie di proposte ad hoc per rispondere alle diverse passioni della clientela. Ogni idea nasce con l’intento di consentire a tutti gli sport addicted di seguire le tappe internazionali dei più importanti sport, come il calcio, il tennis, il basket, la F1 e il MotoGp. Il calendario dei prossimi mesi è ricco di appuntamenti. È iniziata da poco la nuova stagione 2025/2026 dell’Nba, a dicembre si disputerà la Supercoppa italiana a Riyadh e il 2026 si apre con gli Open di tennis a Melbourne. Gli eventi L’esperienza legata al mondo dell’Nba prende vita al Madison Square Garden: una meta leggendaria per gli appassionati di sport, e non solo. Con Made by Turisanda si ha l’opportunità di assistere non solo al match, ma anche al riscaldamento delle squadre, seduti in prima fila, entrando al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio della partita. Il viaggio di 5 notti comprende diversi itinerari per vivere l’atmosfera newyorkese, accompagnati da guide esperte. A seconda dei propri interessi si può scegliere tra più opzioni che includono i cinque distretti della città: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Un nuovo tour è stato creato per gli appassionati di calcio pronti a vivere momenti di forte emozione in occasione della Supercoppa italiana, che si terrà il 18-19 e 22 dicembre in Arabia Saudita. In attesa di scoprire chi solleverà il trofeo verso il cielo dell’Awwal Park Stadium è possibile visitare la grande ricchezza culturale della capitale Riyad. L’itinerario è sviluppato su 2 o più notti e chi soggiornerà per tutto il periodo della Supercoppa italiana potrà aggiungere l’escursione in 4X4 nel deserto di Riyadh. Un programma di 9 giorni con 6 notti in hotel durante il quale condividere il tifo insieme ai Carota Boys, i migliori compagni di viaggio per tutti gli appassionati di tennis, che si preparano a sostenere Jannik Sinner e gli altri campioni italiani durante gli Open di Tennis a Melbourne, che si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Il viaggio prevede 2 giornate nelle quali assistere a 4 sessioni di partite in abbinamento ad ulteriori momenti per visitare la città. Incluso nel pacchetto il walking tour guidato di 3 ore. Made by Turisanda propone poi i tour serali in kayak lungo lo Yarra River per contemplare lo skyline da una diversa prospettiva. Infine, la stagione 2025 della F1 e del MotoGP è in chiusura. Novembre e dicembre sono il momento ideale per partire con il t.o. alla volta del Qatar, Abu Dhabi e Valencia. Tuttavia, per chi non riuscirà a partire in tempo, a marzo riparte la programmazione 2026 Made by Turisanda, che permetterà ancora una volta di vivere dal vivo le più emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP. [post_title] => Made by Turisanda: fitto calendario di viaggi per gli amanti dello sport [post_date] => 2025-11-07T12:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762518374000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina presto che sospenderà il 10% di tutti i voli di linea nei quaranta mercati più grandi del Paese, circa 44.000 al giorno, a partire da venerdì, a causa della carenza di controllori di volo e per evitare un caos aeronautico che potrebbe essere senza precedenti . Gli Stati Uniti sono senza fondi dal 1° ottobre e i suoi 13.000 controllori di volo, che non ricevono lo stipendio, operano con innumerevoli assenze, causando gravi problemi alla rete di servizi aerei. Pertanto, per evitare che la situazione peggiori, il governo stesso sta bloccando i voli. La FAA non ha specificato quali 40 aeroporti fossero inclusi, ma sembra che il numero comprenda l'intero Paese. Il responsabile della FAA ha riconosciuto che "nei miei 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, non ho mai visto una situazione che giustificasse queste misure". Rischio I controllori di volo ricevono cibo dalle compagnie aeree e sono senza stipendio da due mesi. Molti, senza reddito, accettano altri lavori, conciliandoli come meglio possono con il loro lavoro regolare, a cui sono legalmente obbligati. Ma le assenze si stanno moltiplicando, creando persino rischi per la sicurezza. La FAA sostiene che non può aspettare che si verifichi un rischio reale per la sicurezza prima di intervenire, perché la situazione peggiora di giorno in giorno. Allo stesso modo, gli Stati Uniti sono senza governo da quasi un mese. La loro legislazione stabilisce che senza un bilancio approvato, non si può spendere denaro, quindi tutta la spesa pubblica americana è congelata. E sapete chi ne sta risentendo e non può più sopportarlo? L'industria alberghiera americana, che annovera il governo, direttamente o indirettamente, tra i suoi migliori clienti [post_title] => La FAA sospende il 40% dei voli. Controllori di volo senza stipendio da 2 mesi [post_date] => 2025-11-07T11:23:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762514608000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501017" align="alignleft" width="300"] Bw grand hotel Catanzaro[/caption] Bwh Hotels Italy & South-East Europe rafforza il brand Best Western con l’ingresso del grand hotel Catanzaro e dell’hotel Colaiaco, nel Frusinate. Il Bw grand hotel Catanzaro è il secondo ingresso nel network Bwh da parte del Gruppo Notaris, , portando a quattro il numero di strutture attive in Calabria. Situato in una posizione strategica, l’hotel dista appena 10 minuti da Catanzaro Lido, circa mezz’ora dall’aeroporto di Lamezia Terme e pochi minuti dall’università Magna Grecia e dalla sede della Regione Calabria, proponendosi come punto di riferimento per soggiorni business e leisure. Le 39 camere, completamente rinnovate nel 2025, offrono anche ampie soluzioni con soppalco, ideali per accogliere genitori e figli con il massimo del comfort. «Con il grand hotel Catanzaro, nostro secondo ingresso nel network Best Western dopo l’esperienza positiva con il Bw Hotel Class di Lamezia Terme, prosegue il percorso di crescita del Gruppo Notaris all’interno di Bwh Hotels, con l’obiettivo di valorizzare l’ospitalità calabrese attraverso strutture che uniscono qualità e identità locale, consolidando la collaborazione con un brand che condivide i nostri valori e la visione di un’ospitalità attenta al territorio, soprattutto in una regione come la Calabria, in cui crediamo fortemente come destinazione turistica e strategica» ha sottolineato Annibale Notaris, proprietario del Gruppo Notaris. [caption id="attachment_501016" align="alignright" width="300"] Bw hotel Colaiaco[/caption] Il Bw Hotel Colaiaco Immerso nel verde e impreziosito da un raffinato stile liberty, il Bw hotel Colaiaco accoglie i suoi ospiti ad Anagni, nel Frusinate, a pochi minuti dall’autostrada e facilmente raggiungibile, questo versatile quattro stelle rappresenta la scelta ideale per viaggiatori d’affari, turisti e famiglie in cerca di comfort. Le 51 camere, ampie e luminose, sono curate nei minimi dettagli per garantire un soggiorno all’insegna del benessere. A completare l’esperienza, l’ampio spazio esterno con piscina immerso nel verde. Affacciata sul giardino, la moderna sala congressi, dotata di ampie vetrate panoramiche e attrezzature all’avanguardia, perfetta per ospitare meeting, riunioni ed eventi aziendali in un ambiente luminoso e stimolante. Infine, fiore all’occhiello dell’hotel Colaiaco è il ristorante interno, che propone una cucina autentica e creativa. «Accogliere gli ospiti con autenticità, eleganza e attenzione ai dettagli è da sempre la nostra missione. L’ingresso nel network Bwh Hotels rappresenta per noi un’opportunità di crescita e condivisione, mantenendo salde le radici del nostro territorio e valorizzando ogni esperienza di soggiorno. Siamo felici di entrare a far parte di un brand che condivide i nostri valori e ci accompagna in un percorso di sviluppo attento alla qualità e al territorio» ha commentato Vittorio Colaiaco, proprietario del Bw hotel Colaiaco. A commentare l’ingresso delle due strutture nel brand è anche Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy & South-East Europe: «Siamo orgogliosi di accogliere il Bw grand hotel Catanzaro e il Bw hotel Colaiaco nel nostro network. Due strutture diverse per storia e posizionamento, ma accomunate dalla volontà di offrire un’ospitalità autentica, radicata nel territorio e orientata alla qualità». [post_title] => Bwh Hotels, due nuove strutture a Catanzaro e Anagni [post_date] => 2025-11-06T12:44:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762433072000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys lesperienza di viaggio comincia dal sito web" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1803,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Seascape arriva nel nuovo homeport di Galveston, in vista delle partenze dal Texas. La nave propone itinerari di 7 notti nei Caraibi occidentali facendo tappa a Costa Maya e Cozumel, in Messico, e all’isola di Roatán, in Honduras. Le crociere partiranno ogni domenica dal cruise terminal 16.\r

\r

Un nuovo capitolo negli Usa\r

«L’arrivo di Msc Seascape a Galveston rappresenta un nuovo capitolo nella crescita di Msc Crociere in Nord America. Portare la nostra esperienza unica, che unisce l’eleganza europea al calore dell’ospitalità americana, in Texas è per noi motivo di orgoglio. Con Msc Seascape vogliamo offrire agli ospiti texani e a tutti i viaggiatori internazionali la possibilità di scoprire la bellezza dei Caraibi partendo da un homeport strategico, con una nave tra le più innovative e spettacolari della nostra flotta» ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe, Msc Crociere.\r

Msc Seascape offre un’esperienza che connette gli ospiti con il mare grazie a spazi esterni spettacolari progettati per esaltare la crociera ai Caraibi. La nave offre opzioni di relax, ristorazione e intrattenimento pensate per tutti, dai viaggiatori solitari alle famiglie multi generazionali.","post_title":"Msc Seascape, al via le crociere da Galveston in Texas","post_date":"2025-11-10T13:54:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762782869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emblems Collection, marchio di lusso del gruppo Accor, presenta Lucknam Park Hotel & Spa, la prima proprietà della nuova collezione ispirata a un lusso che non si impone, ma si svela. Lucknam Park Hotel & Spa si trova nella campagna del Wiltshire, tra le colline delle Cotswold.\r

Alla struttura, nei prossimi due anni i affiancheranno altre aperture in tutto il mondo, accomunate da un’unica filosofia. Ogni hotel Emblems Collection è un racconto a sé: una dimora con un’anima, un luogo dove il tempo scorre più lentamente e l’eleganza si misura nei dettagli.\r

Dalle grandi residenze storiche a icone architettoniche contemporanee, fino a retreat immersi nella natura, ogni proprietà celebra la propria individualità e il legame profondo con il territorio. Il brand si rivolge ai viaggiatori culturalmente curiosi, amanti dell’autenticità e della bellezza senza ostentazione. Il risultato è una collezione di luoghi dal carisma discreto, dove il servizio diventa gesto d’arte e ogni elemento racconta una storia.\r

La filosofia è racchiusa in una frase semplice e poetica: “It’s the soul that makes Emblems” – è l’anima a rendere unico ogni luogo.\r

«Emblems Collection nasce dal desiderio di riscoprire un lusso intimo e autentico, dove l’eleganza risiede nella discrezione - spiega Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery e Emblems Collection -. In un mondo sempre più rumoroso, vogliamo creare rifugi dove il lusso non si mostra, ma si sente. Ogni hotel è un invito alla calma, alla bellezza e alla connessione con sé stessi.».\r

\r

L'anima della collezione\r

Alla base della collezione c’è un’idea di arte di vivere che combina la cultura del luogo e la grazia del servizio. Ogni proprietà è un piccolo universo, una narrazione fatta di materia, profumi e gesti. In ciascun hotel, un “Emblematic ingredient” – un ingrediente simbolico, scelto per il suo valore culturale e naturale – diventa filo conduttore dell’esperienza. Questo elemento attraversa ogni dettaglio: dai menù ispirati alle tradizioni locali ai laboratori sensoriali, dai profumi d’ambiente ai prodotti artigianali realizzati in esclusiva. Così, la mela del Wiltshire o il fico della Puglia diventano simboli del legame tra gusto e territorio, trasformando la cucina in un linguaggio universale di appartenenza.\r

E se l’ospitalità è fatta anche di dolcezza, Emblems la racconta attraverso le sue Travel Cakes, le torte da viaggio create dalla pastry chef coreana Yun Eunyoung. Sette ricette – dalla castagna all’Earl Grey dal Matcha al Marble – che evocano ricordi e territori, da gustare lentamente, magari durante un afternoon tea . Nei salotti di ogni hotel trova spazio anche Emblems Editions, un’antologia di romanzi, poesie e saggi ispirati allo spirito dei luoghi.\r

A orchestrare questa sinfonia di attenzioni è il Master of the House, figura simbolo del brand. Più che un direttore, un custode dell’anima del luogo.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501201\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Lucknam Park Hotel - Guisarde©[/caption]\r

Si comincia con il Lucknam Park Hotel & Spa\r

Oltre nove secoli di storia abitano le mura di Lucknam Park Hotel & Spa, una tenuta che da semplice fattoria si è trasformata, nei secoli, in una residenza aristocratica immersa in oltre 200 ettari di campagna inglese. A pochi chilometri da Bath, il resort incarna la filosofia Emblems: intimità, grazia e radici. Tra due ristoranti – uno dei quali stellato Michelin da 20 anni, guidato dallo chef Hywel Jones – una spa pluripremiata, un centro equestre e giardini perfettamente conservati, Lucknam Park rappresenta l’essenza del country living britannico. Le 42 camere e suite, insieme ai nove cottage indipendenti, raccontano il dialogo tra passato e contemporaneità.\r

\r

Dopo l’apertura inglese, tre nuovi indirizzi italiani porteranno la filosofia Emblems nel cuore del Mediterraneo. A Siena sorgerà Palazzo Sozzini Malavolti, Emblems Collection: un capolavoro ottocentesco impreziosito da affreschi originali del XIX secolo. A pochi passi da Piazza del Campo, offrirà 38 camere e suite, un centro benessere ricavato negli antichi spazi sotterranei e ambienti dove artigianalità e design si fondono in perfetto equilibrio.\r

A Perugia, l’ex convento benedettino Relais San Clemente, Emblems Collection, si trasformerà in un elegante rifugio immerso in 5 ettari di verde. Le 51 camere e 9 ville private respirano un’atmosfera di spiritualità e natura. In Puglia, la Masseria Furnirussi, Emblems Collection, nel cuore del Salento, è circondata dal più grande ficheto d’Europa. Sessanta suite con piscine e terrazze private, una lagoon pool, una spa mediterranea e un giardino di erbe e agrumi rendono omaggio alla dolcezza della vita del Sud.\r

Nel 2026, la collezione attraverserà l’Atlantico con Rimrock Banff, Emblems Collection, tra le Montagne Rocciose Canadesi. Dopo un ampio restauro, l’hotel offrirà un nuovo concetto di lusso alpino discreto, dove benessere e avventura convivono tra sorgenti termali e panorami incontaminati.\r

Nello stesso anno, in Grecia, aprirà Elatos Resort, Emblems Collection, un retreat eco-wellness sul monte Parnaso, a due ore da Atene. Quaratntadue chalet privati con sauna e 15 camere offriranno un’esperienza stagionale e sensoriale.\r

Infine, nel 2027, sarà la volta di hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo, Emblems Collection, nel cuore delle Dolomiti. Un gioiello alpino con 80 camere, 27 suite e una spa di 500 metri quadrati dove il design incontra la natura.\r

Con sette hotel flagship già annunciati in Europa e nelle Americhe e oltre 15 nuove proprietà in sviluppo nei cinque continenti, Emblems Collection guarda avanti con un obiettivo preciso: raggiungere 60 indirizzi d’eccezione nel mondo entro il prossimo decennio.\r

","post_title":"Emblems Collection, il piano d'espansione europeo del \"lusso discreto\"","post_date":"2025-11-10T13:39:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762781977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys lancia un sito web rinnovato e una visual identity raffinata, segnando un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio. Questo importante traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Explora Journeys nell’offrire esperienze ispirazionali e di alto livello in ogni punto di contatto con l’ospite.\r

\r

Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole.\r

Pagine di viaggio\r

Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio. Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni.\r

\r

Una nuova collezione di immagini cinematografiche e visual d’autore cattura l’essenza della visione di Explora Journeys - un hotel contemporaneo ed elegante il cui luogo d’elezione è l’oceano.\r

\r

Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale.","post_title":"Explora Journeys, l'esperienza di viaggio comincia dal sito web","post_date":"2025-11-10T12:23:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762777403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Wtm Global Travel Report prevede una crescita annua del settore dei viaggi pari al 3,5% nel prossimo decennio, superando la crescita economica globale e trainata dal cambiamento del comportamento dei viaggiatori e dall'espansione della capacità.\r

\r

\r

Secondo l'ultimo Wtm Global Travel Report, si prevede che il settore dei viaggi a livello globale crescerà più rapidamente dell'economia mondiale nel prossimo decennio. Lo studio prevede una crescita annua del settore dei viaggi del 3,5% fino al 2035, rispetto a una crescita economica globale prevista del 2,5% annuo.\r

Entro il 2035, si prevede che il settore genererà oltre 16.000 miliardi di dollari in tutto il mondo, pari a quasi il 12% del Pil globale. I risultati si basano sulla ricerca sull'impatto economico del Wttc del 2025, realizzata in collaborazione con Oxford Economics. Le prospettive positive seguono un anno record per il turismo globale, con arrivi internazionali nel 2025 destinati a superare 1,5 miliardi, oltrepassando i livelli del 2019.\r

\r

Il rapporto\r

Il rapporto attribuisce l'aumento della domanda ai viaggiatori che prenotano soggiorni più lunghi, esplorano destinazioni più lontane e aumentano la partecipazione dei mercati emergenti, in particolare nell'area Asia-Pacifico. Nonostante l'aumento del costo della vita in molte regioni, viaggiare rimane una priorità per i consumatori, supportata da una crescente preferenza per le esperienze rispetto ai beni materiali. Anche gli eventi dal vivo influenzano la domanda, con le destinazioni in competizione attiva per ospitare grandi concerti. Il rapporto osserva: «Le destinazioni stanno incoraggiando attivamente i principali artisti in tournée a ospitare eventi nelle loro città in seguito al successo di una serie di concerti di alto profilo, tra cui l'Eras ​​Tour di Taylor Swift, a cui hanno partecipato più di 10 milioni di persone, e il Live '25 Tour degli Oasis, che dovrebbe attrarre quasi due milioni di fan in 13 paesi nel 2025».\r

\r

La \"coolcation\"\r

Altri cambiamenti comportamentali includono la ricerca di destinazioni meno affollate, la scelta di viaggi in bassa stagione e di climi più freschi. Si prevede che la tendenza delle \"coolcation\" aumenterà gli arrivi in ​​Svezia, Norvegia e Finlandia del 9% nel 2025. Allo stesso tempo, le destinazioni preferite dai viaggiatori continuano a beneficiare della visibilità sui social media.\r

\r

Anche la crescita della capacità produttiva, come riporta TravelDailyNews, contribuisce a generare prospettive positive. Boeing e Airbus hanno ordinato oltre 15.000 nuovi aeromobili, il mercato globale delle crociere dovrebbe aumentare di quasi il 6% nel 2025 e quest'anno apriranno oltre 500.000 nuove camere d'albergo, con un altro milione in fase di sviluppo.\r

Le piattaforme digitali continuano a essere un catalizzatore di crescita, con social media, agenzie di viaggio online e siti di recensioni in continua crescita. Il rapporto evidenzia il ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale, osservando che \"il triplo dei professionisti del settore viaggi afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale contribuiranno ad aumentare, anziché ridurre, la spesa complessiva per i viaggi\".\r

\r

Le sfide a breve termine\r

Tuttavia, il rapporto mette in guardia dalle sfide a breve termine, citando l'incertezza geopolitica ed economica, i dazi commerciali introdotti dall'amministrazione Trump, l'aumento dei costi aziendali e la continua carenza di competenze nel settore. \r

Le prospettive per il Nord America sono meno positive rispetto ad altre regioni, con un calo previsto del 6% degli arrivi negli Stati Uniti nel 2025. Il rapporto afferma che i livelli di visitatori del 2019 potrebbero non tornare prima del 2029. \r

Chris Carter-Chapman, direttore eventi del Wtm di Londra, ha dichiarato: «Considerato il ritmo accelerato del cambiamento nel settore dei viaggi, il nostro evento e contenuti come questo report supporteranno i professionisti del settore nell'affrontare le opportunità e le sfide future. Il Wtm Global Travel Report riflette il tema di quest'anno \"Reinventare il viaggio in un mondo che cambia\" ed esplora gli argomenti che saranno trattati più in dettaglio, spaziando dalla diversità e inclusione alla geoeconomia, alla sostenibilità, alla tecnologia e alle tendenze».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wtm Global Travel Report: la crescita del turismo supererà quella dell'economia globale","post_date":"2025-11-07T15:11:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762528265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. \r

\r

Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre.\r

Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello.\r

\r

Le caratteristiche dei resort\r

I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan \"Beyond Everything\" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti.\r

Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere.\r

","post_title":"H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi","post_date":"2025-11-07T14:42:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762526575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

«Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti».\r

\r

Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%).\r

Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento.\r

Le più richieste\r

A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà.\r

\r

A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali.\r

«Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili».","post_title":"Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso","post_date":"2025-11-07T12:36:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762518969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sport a 360 gradi nella proposta messa a punto da Made by Turisanda, che ha costruito una serie di proposte ad hoc per rispondere alle diverse passioni della clientela. Ogni idea nasce con l’intento di consentire a tutti gli sport addicted di seguire le tappe internazionali dei più importanti sport, come il calcio, il tennis, il basket, la F1 e il MotoGp.\r

Il calendario dei prossimi mesi è ricco di appuntamenti. È iniziata da poco la nuova stagione 2025/2026 dell’Nba, a dicembre si disputerà la Supercoppa italiana a Riyadh e il 2026 si apre con gli Open di tennis a Melbourne.\r

\r

Gli eventi\r

L’esperienza legata al mondo dell’Nba prende vita al Madison Square Garden: una meta leggendaria per gli appassionati di sport, e non solo. Con Made by Turisanda si ha l’opportunità di assistere non solo al match, ma anche al riscaldamento delle squadre, seduti in prima fila, entrando al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio della partita. Il viaggio di 5 notti comprende diversi itinerari per vivere l’atmosfera newyorkese, accompagnati da guide esperte. A seconda dei propri interessi si può scegliere tra più opzioni che includono i cinque distretti della città: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.\r

Un nuovo tour è stato creato per gli appassionati di calcio pronti a vivere momenti di forte emozione in occasione della Supercoppa italiana, che si terrà il 18-19 e 22 dicembre in Arabia Saudita. In attesa di scoprire chi solleverà il trofeo verso il cielo dell’Awwal Park Stadium è possibile visitare la grande ricchezza culturale della capitale Riyad. L’itinerario è sviluppato su 2 o più notti e chi soggiornerà per tutto il periodo della Supercoppa italiana potrà aggiungere l’escursione in 4X4 nel deserto di Riyadh.\r

Un programma di 9 giorni con 6 notti in hotel durante il quale condividere il tifo insieme ai Carota Boys, i migliori compagni di viaggio per tutti gli appassionati di tennis, che si preparano a sostenere Jannik Sinner e gli altri campioni italiani durante gli Open di Tennis a Melbourne, che si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Il viaggio prevede 2 giornate nelle quali assistere a 4 sessioni di partite in abbinamento ad ulteriori momenti per visitare la città. Incluso nel pacchetto il walking tour guidato di 3 ore. Made by Turisanda propone poi i tour serali in kayak lungo lo Yarra River per contemplare lo skyline da una diversa prospettiva.\r

Infine, la stagione 2025 della F1 e del MotoGP è in chiusura. Novembre e dicembre sono il momento ideale per partire con il t.o. alla volta del Qatar, Abu Dhabi e Valencia. Tuttavia, per chi non riuscirà a partire in tempo, a marzo riparte la programmazione 2026 Made by Turisanda, che permetterà ancora una volta di vivere dal vivo le più emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP.","post_title":"Made by Turisanda: fitto calendario di viaggi per gli amanti dello sport","post_date":"2025-11-07T12:26:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762518374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina presto che sospenderà il 10% di tutti i voli di linea nei quaranta mercati più grandi del Paese, circa 44.000 al giorno, a partire da venerdì, a causa della carenza di controllori di volo e per evitare un caos aeronautico che potrebbe essere senza precedenti .\r

Gli Stati Uniti sono senza fondi dal 1° ottobre e i suoi 13.000 controllori di volo, che non ricevono lo stipendio, operano con innumerevoli assenze, causando gravi problemi alla rete di servizi aerei. Pertanto, per evitare che la situazione peggiori, il governo stesso sta bloccando i voli. \r

La FAA non ha specificato quali 40 aeroporti fossero inclusi, ma sembra che il numero comprenda l'intero Paese. Il responsabile della FAA ha riconosciuto che \"nei miei 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, non ho mai visto una situazione che giustificasse queste misure\".\r

\r

Rischio\r

I controllori di volo ricevono cibo dalle compagnie aeree e sono senza stipendio da due mesi. Molti, senza reddito, accettano altri lavori, conciliandoli come meglio possono con il loro lavoro regolare, a cui sono legalmente obbligati. Ma le assenze si stanno moltiplicando, creando persino rischi per la sicurezza.\r

La FAA sostiene che non può aspettare che si verifichi un rischio reale per la sicurezza prima di intervenire, perché la situazione peggiora di giorno in giorno.\r

Allo stesso modo, gli Stati Uniti sono senza governo da quasi un mese. La loro legislazione stabilisce che senza un bilancio approvato, non si può spendere denaro, quindi tutta la spesa pubblica americana è congelata. E sapete chi ne sta risentendo e non può più sopportarlo? L'industria alberghiera americana, che annovera il governo, direttamente o indirettamente, tra i suoi migliori clienti ","post_title":"La FAA sospende il 40% dei voli. Controllori di volo senza stipendio da 2 mesi","post_date":"2025-11-07T11:23:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762514608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501017\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bw grand hotel Catanzaro[/caption]\r

Bwh Hotels Italy & South-East Europe rafforza il brand Best Western con l’ingresso del grand hotel Catanzaro e dell’hotel Colaiaco, nel Frusinate.\r

Il Bw grand hotel Catanzaro è il secondo ingresso nel network Bwh da parte del Gruppo Notaris, , portando a quattro il numero di strutture attive in Calabria. Situato in una posizione strategica, l’hotel dista appena 10 minuti da Catanzaro Lido, circa mezz’ora dall’aeroporto di Lamezia Terme e pochi minuti dall’università Magna Grecia e dalla sede della Regione Calabria, proponendosi come punto di riferimento per soggiorni business e leisure.\r

Le 39 camere, completamente rinnovate nel 2025, offrono anche ampie soluzioni con soppalco, ideali per accogliere genitori e figli con il massimo del comfort. «Con il grand hotel Catanzaro, nostro secondo ingresso nel network Best Western dopo l’esperienza positiva con il Bw Hotel Class di Lamezia Terme, prosegue il percorso di crescita del Gruppo Notaris all’interno di Bwh Hotels, con l’obiettivo di valorizzare l’ospitalità calabrese attraverso strutture che uniscono qualità e identità locale, consolidando la collaborazione con un brand che condivide i nostri valori e la visione di un’ospitalità attenta al territorio, soprattutto in una regione come la Calabria, in cui crediamo fortemente come destinazione turistica e strategica» ha sottolineato Annibale Notaris, proprietario del Gruppo Notaris.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501016\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Bw hotel Colaiaco[/caption]\r

Il Bw Hotel Colaiaco\r

Immerso nel verde e impreziosito da un raffinato stile liberty, il Bw hotel Colaiaco accoglie i suoi ospiti ad Anagni, nel Frusinate, a pochi minuti dall’autostrada e facilmente raggiungibile, questo versatile quattro stelle rappresenta la scelta ideale per viaggiatori d’affari, turisti e famiglie in cerca di comfort.\r

Le 51 camere, ampie e luminose, sono curate nei minimi dettagli per garantire un soggiorno all’insegna del benessere. A completare l’esperienza, l’ampio spazio esterno con piscina immerso nel verde. Affacciata sul giardino, la moderna sala congressi, dotata di ampie vetrate panoramiche e attrezzature all’avanguardia, perfetta per ospitare meeting, riunioni ed eventi aziendali in un ambiente luminoso e stimolante. Infine, fiore all’occhiello dell’hotel Colaiaco è il ristorante interno, che propone una cucina autentica e creativa. «Accogliere gli ospiti con autenticità, eleganza e attenzione ai dettagli è da sempre la nostra missione. L’ingresso nel network Bwh Hotels rappresenta per noi un’opportunità di crescita e condivisione, mantenendo salde le radici del nostro territorio e valorizzando ogni esperienza di soggiorno. Siamo felici di entrare a far parte di un brand che condivide i nostri valori e ci accompagna in un percorso di sviluppo attento alla qualità e al territorio» ha commentato Vittorio Colaiaco, proprietario del Bw hotel Colaiaco.\r

A commentare l’ingresso delle due strutture nel brand è anche Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy & South-East Europe: «Siamo orgogliosi di accogliere il Bw grand hotel Catanzaro e il Bw hotel Colaiaco nel nostro network. Due strutture diverse per storia e posizionamento, ma accomunate dalla volontà di offrire un’ospitalità autentica, radicata nel territorio e orientata alla qualità».","post_title":"Bwh Hotels, due nuove strutture a Catanzaro e Anagni","post_date":"2025-11-06T12:44:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762433072000]}]}}