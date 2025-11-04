Explora Journeys lancia la speciale promozione Exclusive Invitation Explora Journeys presenta la formula Exclusive Invitation, che offre agli ospiti la possibilità di ottenere benefici speciali su una selezione di itinerari globali. Per tutte le prenotazioni effettuate fino al 1° dicembre 2025, sarà possibile usufruire di fino al 40% di sconto sulle Journeys Collections accuratamente selezionate dal brand, con un deposito iniziale del solo 5% per confermare la prenotazione. La promozione L’Exclusive Invitation è valido per tutte le categorie di suite e su tutte le Journeys Collections, che comprendono destinazioni nei Caraibi, nel Mediterraneo, nell’Europa del Nord, in Alaska, in Asia, nel Mar Rosso, nella Penisola Arabica, in Sud America, lungo l’Amazzonia e le coste di Stati Uniti e Canada. Gli ospiti potranno godere di tutte le esperienze distintive di Explora Journeys — dalle suite fronte oceano con terrazza privata ai percorsi di benessere olistico ispirati al mare, fino a una raffinata selezione gastronomica e alle Destination Experiences che consentono di scoprire sia porti iconici che tesori nascosti. Condividi

","post_title":"Turismo open air: nel 2025 superati i 74 milioni di presenze, +3,3% sul 2024","post_date":"2025-11-03T12:30:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762173048000]}]}}