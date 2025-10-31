Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu” in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l’opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve. Mike Horn Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano. Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili. «La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare». Condividi

