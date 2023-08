Explora I ha mollato gli ormeggi: crociera inaugurale in Nord Europa E’ salpata ieri da Copenaghen per il suo viaggio inaugurale Explora I, la prima nave ad unirsi alla flotta di Explora Journeys: l’itinerario di 7 notti condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik Durante il mese di agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l’Atlantico e trascorrerà l’inverno in Nord America e nel mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell’estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo. “I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso” ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys. Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell’agosto 2024. Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' salpata ieri da Copenaghen per il suo viaggio inaugurale Explora I, la prima nave ad unirsi alla flotta di Explora Journeys: l'itinerario di 7 notti condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik Durante il mese di agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l'Atlantico e trascorrerà l'inverno in Nord America e nel mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo. "I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso" ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys. Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell'agosto 2024. Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027. [post_title] => Explora I ha mollato gli ormeggi: crociera inaugurale in Nord Europa [post_date] => 2023-08-03T11:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691061363000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama 'Uniquely Anguilla' la rivista realizzata dall'Ente del Turismo di Anguilla per promuovere la destinazione. Le immagini suggestive, gli approfondimenti su ogni aspetto del patrimonio culturale e storico dell'isola, insieme a preziosi consigli di viaggio rendono questa rivista - disponibile online sul sito dell’ente o in versione stampata e gratuita presso gli uffici dello stesso - la fonte più completa per avere informazioni sull’isola. "Ci auguriamo che questa rivista possa diventare un edizione annuale - commenta Haydn Hughes, Ministro del Turismo -. I lettori scopriranno tutte le sfaccettature che distinguono Anguilla dalle altre isole. Siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa sia per il nostro team che per i partner all’interno dei mercati in cui promuoviamo e vendiamo Anguilla” Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla sottolinea: "Questa rivista è una fonte di informazioni utili sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori, sia per i visitatori che per i residenti. Siamo entusiasti del supporto ricevuto da parte degli stakeholder di ogni settore dell’isola, il cui generoso contributo ci ha aiutati a realizzare questa meravigliosa rivista”. Le 110 pagine della rivista offrono un approfondimento su cosa rende l’isola unica, ed esplora la varietà di esperienze che offre per famiglie, coppie in luna di miele, appassionati di cultura, avventurieri, amanti della buona cucina, sportivi, subacquei e gli amanti del mare. Inoltre, la rivista fornisce informazioni su come investire ad Anguilla, e parla del programma governativo per i nomadi digitali. [post_title] => Uniquely Anguilla: l'ente del turismo promuove l'Isola con una rivista su misura [post_date] => 2023-07-31T13:07:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690808845000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_320780" align="alignleft" width="300"] La Symphony of the Seas di Royal Caribbean[/caption] Royal Caribbean International ha siglato una partnership con Trenitalia in base alla quale - fino a gennaio 2024 - i crocieristi che salperanno da Ravenna e da Civitavecchia hanno la possibilità di prenotare un trasferimento in treno sulle Frecce, Intercity e Intercity Notte a tariffe speciali con sconti fino all'80% sui prezzi Base. E' dunque possibile sfruttare al massimo l’intermodalità treno + nave: in particolare, dall’estate 2023, i crocieristi in partenza da Ravenna e Civitavecchia potranno salpare a bordo delle navi Symphony, Odyssey, Enchantment ed Explorer of the Seas. Oltre alla convenienza e alla comodità di non doversi preoccupare del trasferimento in auto e del parcheggio, la varietà di scelta delle opzioni di viaggio in treno è un altro elemento che rende la promozione interessante e funzionale a vivere in modo rilassato i trasferimenti: le agevolazioni riguardano, infatti, i viaggi di 1^ e 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nei servizi cuccette e vagoni letto. L'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto può essere effettuato in modo molto semplice attraverso il sito o l'app di Trenitalia, inserendo il codice "ROYAL23" nel corso del processo di prenotazione, oppure recandosi nelle agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia. [post_title] => Royal Caribbean fa coppia con Trenitalia nel segno dell'intermodalità [post_date] => 2023-07-31T10:59:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690801174000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450428 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Viva Coral Nursery ed è un ambizioso progetto conservativo legato alla barriera corallina. E' quello a cui ha dato il via nei mesi scorsi il Viva Resorts Diving, in concomitanza con l'entrata del centro diving del Viva Fortuna Beach by Wyndham di Grand Bahama Island nel Reef Rescue Network di Nassau. L'idea è quella di creare una piccola foresta di coralli: ad Arrow Point, a dieci minuti di barca dal resort, sono state state impiantate, su un fondale profondo 12 metri, strutture alte 6 metri in cui vengono letteralmente appesi frammenti di coralli. La loro crescita in questi casi è molto più rapida rispetto a quella che avviene nella barriera corallina, in quanto lo staff si occupa regolarmente di ripulire i frammenti dalle alghe. I coralli appesi verranno poi re-innestati nel reef ogni sei mesi. Al momento si stanno sperimentando cinque alberi, ma se il flusso delle correnti porterà il necessario plancton, ne verranno posizionati altri. Gli ospiti del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che abbiano compiuto 12 anni e acquistato un’immersione durante il soggiorno, potranno vedere coi propri occhi questo esperimento di biologia marina; una volta la settimana parte l’imbarcazione direttamente dal resort. Per educare le nuove generazioni, il Viva Resorts Diving ha creato inoltre il corso Bubble nel Rainbow Reef per chi ha almeno otto anni, con spiegazione dei coralli e della loro delicatezza. Per quelli ancora più piccoli è invece disponibile uno snorkeling guidato. Il centro diving all’interno del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che in estate è collegato all’Italia da un charter Alpitour, organizza poi varie escursioni per rivelare la bellezza del mare di Grand Bahama. Fra queste, lo snorkeling a Peterson Cay, immersioni al Rainbow Reef, Pirates Beach nel Lucayan National Park. A ciò si aggiungono l’osservazione di squali, tartarughe e delfini, la pagaiata in kayak nelle mangrovie e la crociera in catamarano al tramonto e altro ancora. [post_title] => Al via a Grand Bahama un progetto di coral restoration a cura di Viva Resorts [post_date] => 2023-07-27T10:21:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690453274000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trainline mette nero su bianco il grande appeal dei viaggi in treno dei turisti 2023, che sempre più spesso scelgono destinazioni che vanno oltre quelle balneari per premiare anche le cosiddette località minori. I dati delle prenotazioni per il periodo estivo della app specializzata nel booking di prenotazione di biglietti di treni e pullman, premiano innanzitutto le grandi città d'arte, da Roma a Milano e Firenze, con alcuni exploit ad esempio per Caserta, che con un +123% è tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti, sia stranieri che italiani. Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono state: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%). Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma. Nella classifica delle destinazioni estere ad aver visto il maggior incremento di passeggeri ci sono invece Chambéry (+681%), seguita da Granada (+282%) e Malaga (+263%). Quanto ai flussi incoming, la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia proviene da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare, tra le località che hanno visto il maggior incremento ci sono Pompei, Sorrento, Montecatini, Livorno, Torino e Peschiera del Garda. [post_title] => Trainline fotografa le mete predilette dell'estate 2023, dalle città d'arte ai centri minori [post_date] => 2023-07-27T09:29:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690450184000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nave di lusso dallo stile sobrio ed elegante. Un’unità all’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale, della sostenibilità. E' la descrizione che Pierfrancesco Vago, ha fatto della Explora I, in occasione della cerimonia di consegna della nave della scorsa settimana a Monfalcone: “Ma il nostro brand Explora Journeys garantisce esperienza non solo nell’hardware della nave - ha sottolineato l'executive chairman di Msc Crociere -. Lo fa anche nel servizio: un modo per visitare il mondo in grande comfort, competitivo rispetto alle strutture alberghiere di lusso e dal valore aggiunto, quali sono gli itinerari esperienziali dell’Ocean State of Mind”. La Explora I è stata realizzata per il trasporto circa 900 ospiti, distribuiti in 461 suite con terrazzo privato, a cui si aggiungono nove esperienze culinarie a bordo in sei bar/ristoranti, nonché tre piscine, tra cui una coperta. Poche insegne per essere meno invasivi possibili e far sentire il viaggiatore come a casa propria. Non c’è reception ma isole dell’accoglienza: un nuovo concept dove il cliente si rilassa in salotto con un drink in attesa del check-in. Il teatro è un ambiente tipo lounge, dove la gente può incontrarsi e bere un drink accompagnata da un minimo di intrattenimento. Si parla infatti non di intrattenimento ma di arricchimento, condotti sia nelle escursioni, sia a bordo da esploratori dal calibro di Mike Horn. Aromaterapia e nuovi brand in commercio in esclusiva per Msc arricchiscono inoltre l’area wellness. “Questa nave segna l’ingresso del nostro gruppo nel segmento delle crociere di lusso - ha aggiunto Vago -. Un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Abbiamo infatti coniato una nuova espressione, la Ocean State of Mind, per caratterizzare l’esperienza che il nuovo marchio saprà offrire agli ospiti: uno stato della mente e del corpo che trae ispirazione dalla bellezza del mare interagendo con esso e con quanto avviene sulle nostre navi, per offrire un lusso semplice e raffinato. Explora I sarà una delle ambasciatrici del made in Italy. Non solo: il settore crocieristico oggi è all’avanguardia mondiale sul fronte della decarbonizzazione. Ma serve anche il supporto delle istituzioni, perché sviluppino politiche efficaci e di sostegno alla Blu Economy. Una compagnia di crociere non può fare tutto da sola. Basti pensare alla produzione del carburante Gnl, difficile da reperire. Auspico che le crociere ricevano l’adeguata considerazione e siano considerate dal governo come player realmente strategico per il Paese. Occorre inoltre un grande piano del turismo, che punti soprattutto sui trasporti, sullo shipping e il mare in generale”. [post_title] => Vago: Explora Journeys compete con gli hotel di lusso, ma con il valore aggiunto dei suoi itinerari [post_date] => 2023-07-25T11:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690284092000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in distribuzione il catalogo Giver dedicato alle crociere fluviali per l'inverno 2023. Il volume di 20 pagine contiene la totalità della programmazione lungo il Danubio e il Reno, in occasione dei ponti festivi Sant'Ambrogio/Immacolata, Natale e Capodanno. Gli itinerari si svolgeranno su navi noleggiate da Giver in esclusiva per il pubblico italiano con direzione di crociera e staff turistico dell'operatore genovese. Le proposte includono la crociera di Sant’ambrogio e Immacolata mercatini di Natale dal 5 al 9 dicembre attraverso tre paesi e tre magnifiche capitali (Vienna, Budapest e Bratislava); la crociera di natale dal 21 al 27 dicembre attraverso tre paesi, tre capitali e non solo... (Vienna, Budapest, Bratislava e valle del Wachau); la crociera di Capodanno dal 27 dicembre al 3 gennaio attraverso tre paesi e tre scintillanti capitali (Budapest, Bratislava, Durnstein, Melk, Vienna). Per gli itinerari sul Danubio, Giver ha scelto la Vivienne, unità fluviale costruita nel 2000 e ristrutturata nel 2020. La nave dispone di sala feste, bar e ristorante con ampie finestre panoramiche. Dispone inoltre di ascensore e montascale, boutique, sala lettura, servizio wifi (gratuito salvo copertura di rete), servizio lavanderia. La Vivienne è dotata di quattro ponti passeggeri; tutte le cabine, comprese suite e Grand suite, sono esterne doppie. Le cabine standard misurano 15 metri quadrati, sul ponte superiore ci sono due suite di 22 mq e una Grand suite di 30 mq. Sul Reno, infine, il to propone il Grand Tour d'Olanda e Fiandre, crociera di Capodanno dal 27 dicembre al 2 gennaio. In questo caso la nave è la Dutch Melody, costruita nel 1999 e costantemente rinnovata. L'unità dispone di ascensore tra il ponte intermedio e il ponte superiore (il ponte principale è raggiungibile solo con scale e il ponte sole con scale o montascale), servizio lavanderia, sala fitness e sauna. La Dutch Melody è dotata di tre ponti passeggeri; tutte le cabine, sono esterne e misurano 14 metri quadrati. [post_title] => Giver: in distribuzione il catalogo Crociere Fluviali Inverno 2023 [post_date] => 2023-07-25T10:33:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690281234000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scali nelle città di Kusadasi e Istanbul (con soggiorno prolungato) in Turchia, al Pireo vicino ad Atene in Grecia e a Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma in Italia. Per il prossimo autunno, la Msc Poesia propone un itinerario di crociera unico, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta della cultura e della bellezza di alcune delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. Da settembre a novembre 2023, la Poesia offrirà questo programma di undici notti che darà agli ospiti l'opportunità di immergersi completamente nei siti storici, nell'architettura, nelle specialità culinarie e nei paesaggi di Italia, Grecia e Turchia, approfittando del piacevole clima autunnale, perfetto per le visite turistiche e le attività all'aperto. Sia a bordo sia a terra, Msc proporrà una vasta gamma di attività ed escursioni divertenti per gli ospiti di tutte le età. [post_title] => Le crociere autunnali di Msc Poesia: Italia, Grecia e Turchia in un unico viaggio [post_date] => 2023-07-24T10:28:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690194494000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo prodotto, che necessita del pieno supporto da parte delle agenzie di viaggio. Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv. "Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori - racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest'ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”. [post_title] => Valentini: Explora Journeys è un nuovo prodotto che richiede il sostegno delle agenzie di viaggio [post_date] => 2023-07-21T14:58:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689951499000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora i ha mollato gli ormeggi crociera inaugurale in nord europa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":539,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' salpata ieri da Copenaghen per il suo viaggio inaugurale Explora I, la prima nave ad unirsi alla flotta di Explora Journeys: l'itinerario di 7 notti condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik\r

Durante il mese di agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l'Atlantico e trascorrerà l'inverno in Nord America e nel mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo. \r

\"I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso\" ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys.\r

Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell'agosto 2024. Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027.","post_title":"Explora I ha mollato gli ormeggi: crociera inaugurale in Nord Europa","post_date":"2023-08-03T11:16:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691061363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama 'Uniquely Anguilla' la rivista realizzata dall'Ente del Turismo di Anguilla per promuovere la destinazione. Le immagini suggestive, gli approfondimenti su ogni aspetto del patrimonio culturale e storico dell'isola, insieme a preziosi consigli di viaggio rendono questa rivista - disponibile online sul sito dell’ente o in versione stampata e gratuita presso gli uffici dello stesso - la fonte più completa per avere informazioni sull’isola.\r

\r

\"Ci auguriamo che questa rivista possa diventare un edizione annuale - commenta Haydn Hughes, Ministro del Turismo -. I lettori scopriranno tutte le sfaccettature che distinguono Anguilla dalle altre isole. Siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa sia per il nostro team che per i partner all’interno dei mercati in cui promuoviamo e vendiamo Anguilla”\r

\r

Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla sottolinea: \"Questa rivista è una fonte di informazioni utili sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori, sia per i visitatori che per i residenti. Siamo entusiasti del supporto ricevuto da parte degli stakeholder di ogni settore dell’isola, il cui generoso contributo ci ha aiutati a realizzare questa meravigliosa rivista”.\r

\r

Le 110 pagine della rivista offrono un approfondimento su cosa rende l’isola unica, ed esplora la varietà di esperienze che offre per famiglie, coppie in luna di miele, appassionati di cultura, avventurieri, amanti della buona cucina, sportivi, subacquei e gli amanti del mare. Inoltre, la rivista fornisce informazioni su come investire ad Anguilla, e parla del programma governativo per i nomadi digitali.","post_title":"Uniquely Anguilla: l'ente del turismo promuove l'Isola con una rivista su misura","post_date":"2023-07-31T13:07:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690808845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_320780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Symphony of the Seas di Royal Caribbean[/caption]\r

Royal Caribbean International ha siglato una partnership con Trenitalia in base alla quale - fino a gennaio 2024 - i crocieristi che salperanno da Ravenna e da Civitavecchia hanno la possibilità di prenotare un trasferimento in treno sulle Frecce, Intercity e Intercity Notte a tariffe speciali con sconti fino all'80% sui prezzi Base.\r

E' dunque possibile sfruttare al massimo l’intermodalità treno + nave: in particolare, dall’estate 2023, i crocieristi in partenza da Ravenna e Civitavecchia potranno salpare a bordo delle navi Symphony, Odyssey, Enchantment ed Explorer of the Seas. \r

Oltre alla convenienza e alla comodità di non doversi preoccupare del trasferimento in auto e del parcheggio, la varietà di scelta delle opzioni di viaggio in treno è un altro elemento che rende la promozione interessante e funzionale a vivere in modo rilassato i trasferimenti: le agevolazioni riguardano, infatti, i viaggi di 1^ e 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nei servizi cuccette e vagoni letto.\r

L'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto può essere effettuato in modo molto semplice attraverso il sito o l'app di Trenitalia, inserendo il codice \"ROYAL23\" nel corso del processo di prenotazione, oppure recandosi nelle agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia. \r

\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean fa coppia con Trenitalia nel segno dell'intermodalità","post_date":"2023-07-31T10:59:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690801174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Viva Coral Nursery ed è un ambizioso progetto conservativo legato alla barriera corallina. E' quello a cui ha dato il via nei mesi scorsi il Viva Resorts Diving, in concomitanza con l'entrata del centro diving del Viva Fortuna Beach by Wyndham di Grand Bahama Island nel Reef Rescue Network di Nassau. L'idea è quella di creare una piccola foresta di coralli: ad Arrow Point, a dieci minuti di barca dal resort, sono state state impiantate, su un fondale profondo 12 metri, strutture alte 6 metri in cui vengono letteralmente appesi frammenti di coralli. La loro crescita in questi casi è molto più rapida rispetto a quella che avviene nella barriera corallina, in quanto lo staff si occupa regolarmente di ripulire i frammenti dalle alghe. I coralli appesi verranno poi re-innestati nel reef ogni sei mesi. Al momento si stanno sperimentando cinque alberi, ma se il flusso delle correnti porterà il necessario plancton, ne verranno posizionati altri.\r

\r

Gli ospiti del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che abbiano compiuto 12 anni e acquistato un’immersione durante il soggiorno, potranno vedere coi propri occhi questo esperimento di biologia marina; una volta la settimana parte l’imbarcazione direttamente dal resort. Per educare le nuove generazioni, il Viva Resorts Diving ha creato inoltre il corso Bubble nel Rainbow Reef per chi ha almeno otto anni, con spiegazione dei coralli e della loro delicatezza. Per quelli ancora più piccoli è invece disponibile uno snorkeling guidato.\r

\r

Il centro diving all’interno del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che in estate è collegato all’Italia da un charter Alpitour, organizza poi varie escursioni per rivelare la bellezza del mare di Grand Bahama. Fra queste, lo snorkeling a Peterson Cay, immersioni al Rainbow Reef, Pirates Beach nel Lucayan National Park. A ciò si aggiungono l’osservazione di squali, tartarughe e delfini, la pagaiata in kayak nelle mangrovie e la crociera in catamarano al tramonto e altro ancora.","post_title":"Al via a Grand Bahama un progetto di coral restoration a cura di Viva Resorts","post_date":"2023-07-27T10:21:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690453274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trainline mette nero su bianco il grande appeal dei viaggi in treno dei turisti 2023, che sempre più spesso scelgono destinazioni che vanno oltre quelle balneari per premiare anche le cosiddette località minori. \r

\r

I dati delle prenotazioni per il periodo estivo della app specializzata nel booking di prenotazione di biglietti di treni e pullman, premiano innanzitutto le grandi città d'arte, da Roma a Milano e Firenze, con alcuni exploit ad esempio per Caserta, che con un +123% è tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti, sia stranieri che italiani. Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono state: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%).\r

\r

Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma.\r

\r

Nella classifica delle destinazioni estere ad aver visto il maggior incremento di passeggeri ci sono invece Chambéry (+681%), seguita da Granada (+282%) e Malaga (+263%).\r

\r

Quanto ai flussi incoming, la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia proviene da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare, tra le località che hanno visto il maggior incremento ci sono Pompei, Sorrento, Montecatini, Livorno, Torino e Peschiera del Garda.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trainline fotografa le mete predilette dell'estate 2023, dalle città d'arte ai centri minori","post_date":"2023-07-27T09:29:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690450184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nave di lusso dallo stile sobrio ed elegante. Un’unità all’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale, della sostenibilità. E' la descrizione che Pierfrancesco Vago, ha fatto della Explora I, in occasione della cerimonia di consegna della nave della scorsa settimana a Monfalcone: “Ma il nostro brand Explora Journeys garantisce esperienza non solo nell’hardware della nave - ha sottolineato l'executive chairman di Msc Crociere -. Lo fa anche nel servizio: un modo per visitare il mondo in grande comfort, competitivo rispetto alle strutture alberghiere di lusso e dal valore aggiunto, quali sono gli itinerari esperienziali dell’Ocean State of Mind”.\r

\r

La Explora I è stata realizzata per il trasporto circa 900 ospiti, distribuiti in 461 suite con terrazzo privato, a cui si aggiungono nove esperienze culinarie a bordo in sei bar/ristoranti, nonché tre piscine, tra cui una coperta. Poche insegne per essere meno invasivi possibili e far sentire il viaggiatore come a casa propria. Non c’è reception ma isole dell’accoglienza: un nuovo concept dove il cliente si rilassa in salotto con un drink in attesa del check-in. Il teatro è un ambiente tipo lounge, dove la gente può incontrarsi e bere un drink accompagnata da un minimo di intrattenimento. Si parla infatti non di intrattenimento ma di arricchimento, condotti sia nelle escursioni, sia a bordo da esploratori dal calibro di Mike Horn. Aromaterapia e nuovi brand in commercio in esclusiva per Msc arricchiscono inoltre l’area wellness.\r

\r

“Questa nave segna l’ingresso del nostro gruppo nel segmento delle crociere di lusso - ha aggiunto Vago -. Un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Abbiamo infatti coniato una nuova espressione, la Ocean State of Mind, per caratterizzare l’esperienza che il nuovo marchio saprà offrire agli ospiti: uno stato della mente e del corpo che trae ispirazione dalla bellezza del mare interagendo con esso e con quanto avviene sulle nostre navi, per offrire un lusso semplice e raffinato. Explora I sarà una delle ambasciatrici del made in Italy. Non solo: il settore crocieristico oggi è all’avanguardia mondiale sul fronte della decarbonizzazione. Ma serve anche il supporto delle istituzioni, perché sviluppino politiche efficaci e di sostegno alla Blu Economy. Una compagnia di crociere non può fare tutto da sola. Basti pensare alla produzione del carburante Gnl, difficile da reperire. Auspico che le crociere ricevano l’adeguata considerazione e siano considerate dal governo come player realmente strategico per il Paese. Occorre inoltre un grande piano del turismo, che punti soprattutto sui trasporti, sullo shipping e il mare in generale”.\r

\r

","post_title":"Vago: Explora Journeys compete con gli hotel di lusso, ma con il valore aggiunto dei suoi itinerari","post_date":"2023-07-25T11:21:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690284092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in distribuzione il catalogo Giver dedicato alle crociere fluviali per l'inverno 2023. Il volume di 20 pagine contiene la totalità della programmazione lungo il Danubio e il Reno, in occasione dei ponti festivi Sant'Ambrogio/Immacolata, Natale e Capodanno. Gli itinerari si svolgeranno su navi noleggiate da Giver in esclusiva per il pubblico italiano con direzione di crociera e staff turistico dell'operatore genovese.\r

\r

Le proposte includono la crociera di Sant’ambrogio e Immacolata mercatini di Natale dal 5 al 9 dicembre attraverso tre paesi e tre magnifiche capitali (Vienna, Budapest e Bratislava); la crociera di natale dal 21 al 27 dicembre attraverso tre paesi, tre capitali e non solo... (Vienna, Budapest, Bratislava e valle del Wachau); la crociera di Capodanno dal 27 dicembre al 3 gennaio attraverso tre paesi e tre scintillanti capitali (Budapest, Bratislava, Durnstein, Melk, Vienna). Per gli itinerari sul Danubio, Giver ha scelto la Vivienne, unità fluviale costruita nel 2000 e ristrutturata nel 2020. La nave dispone di sala feste, bar e ristorante con ampie finestre panoramiche. Dispone inoltre di ascensore e montascale, boutique, sala lettura, servizio wifi (gratuito salvo copertura di rete), servizio lavanderia. La Vivienne è dotata di quattro ponti passeggeri; tutte le cabine, comprese suite e Grand suite, sono esterne doppie. Le cabine standard misurano 15 metri quadrati, sul ponte superiore ci sono due suite di 22 mq e una Grand suite di 30 mq.\r

\r

Sul Reno, infine, il to propone il Grand Tour d'Olanda e Fiandre, crociera di Capodanno dal 27 dicembre al 2 gennaio. In questo caso la nave è la Dutch Melody, costruita nel 1999 e costantemente rinnovata. L'unità dispone di ascensore tra il ponte intermedio e il ponte superiore (il ponte principale è raggiungibile solo con scale e il ponte sole con scale o montascale), servizio lavanderia, sala fitness e sauna. La Dutch Melody è dotata di tre ponti passeggeri; tutte le cabine, sono esterne e misurano 14 metri quadrati.","post_title":"Giver: in distribuzione il catalogo Crociere Fluviali Inverno 2023","post_date":"2023-07-25T10:33:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690281234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scali nelle città di Kusadasi e Istanbul (con soggiorno prolungato) in Turchia, al Pireo vicino ad Atene in Grecia e a Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma in Italia. Per il prossimo autunno, la Msc Poesia propone un itinerario di crociera unico, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta della cultura e della bellezza di alcune delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. \r

\r

Da settembre a novembre 2023, la Poesia offrirà questo programma di undici notti che darà agli ospiti l'opportunità di immergersi completamente nei siti storici, nell'architettura, nelle specialità culinarie e nei paesaggi di Italia, Grecia e Turchia, approfittando del piacevole clima autunnale, perfetto per le visite turistiche e le attività all'aperto. Sia a bordo sia a terra, Msc proporrà una vasta gamma di attività ed escursioni divertenti per gli ospiti di tutte le età.","post_title":"Le crociere autunnali di Msc Poesia: Italia, Grecia e Turchia in un unico viaggio","post_date":"2023-07-24T10:28:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690194494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo prodotto, che necessita del pieno supporto da parte delle agenzie di viaggio. Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv.\r

\r

\"Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori - racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest'ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”.","post_title":"Valentini: Explora Journeys è un nuovo prodotto che richiede il sostegno delle agenzie di viaggio","post_date":"2023-07-21T14:58:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689951499000]}]}}