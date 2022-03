Europa World (Quality): bene le prenotazioni 2022. Ripartono anche gli individuali

Sono Irlanda & Scozia, Spagna & Portogallo, Azzorre incluse, nonché la Turchia le tre destinazioni che viaggiano testa a testa in cima alla classifica delle prenotazioni Europa World. E’ in particolare la penisola anatolica, riaperta alle vendite da poche settimane, a far segnare in questo periodo le performance migliori per il to dedicato al Vecchio continente di Quality Group, avendo raggiunto nel brevissimo periodo i volumi delle due capofila.

Tra le tendenze, si evidenzia una crescita di combinati con estensioni mare, soprattutto tra Spagna e Grecia e le isole di prossimità, ma anche di combinati molto singolari con mari esotici quali Scozia e Seychelles, Turchia e Maldive o ancora Islanda e Grecia: prodotti molto richiesti soprattutto per i viaggi di nozze. La Turchia in particolare, favorita dal suo hub internazionale, permette oggi collegamenti in tutto il mondo e si presta quindi a viaggi che permettono di unire archeologia, città, natura e vita mondana a relax nei mari caldi e cristallini. Se la pandemia aveva fatto inoltre intravedere una crescita rilevante dei viaggi privati individuali (più associabili a una percezione di distanziamento), l’analisi delle prenotazioni vede ora una pari richiesta di viaggi individuali e di gruppo.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro che stanno avendo i nostri prodotti – spiega la titolare di Europa World, Daniela Fecchio -: già lo scorso anno avevamo evidenziato buone performance e anche il 2022 è iniziato con segno positivo malgrado il rallentamento di un paio di settimane, dovuto agli inaspettati conflitti geopolitici. Per renderci sempre più attrattivi sul mercato abbiamo quindi rinnovato la nostra programmazione: in uscita ci sono quattro nuovi cataloghi, che offrono una ricca proposta di itinerari in esclusiva; soluzioni di viaggio inusuali in mete poco battute dal turismo, come per esempio i parchi nazionali della Croazia o le meraviglie delle Azzorre, il cui tour include l’accesso a un vulcano ancora attivo. Ci sono poi itinerari combinabili tra loro e ancora estensioni mare e molte proposte QExperience, nate per far scoprire il volto più autentico di una destinazione. Da non dimenticare i fiori all’occhiello della nostra programmazione, i “tutto incluso” a Istanbul e Cappadocia super richiesti dalla clientela. Un’attenzione particolare è stata inoltre posta al rinnovamento del catalogo Irlanda & Scozia, impreziosito da esperienze autentiche e molto particolari: solo per citarne alcune si passa dall’afternoon tea nella iconica Signet Library di Edimburgo a visite a fattorie i cui proprietari parlano ancora il gaelico, fino ai viaggi a bordo di treni storici anni ’50, o ancora la visita del castello di Hillsborough, la residenza ufficiale della regina Elisabetta nell’Irlanda del Nord”.