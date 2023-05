Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l’operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente.

“La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”. Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445130" align="alignleft" width="290"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption] Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa. Quali sono le caratteristiche della vostra associazione? L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei. Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa? Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione. Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa? Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati? Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa. In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. Quali sono i soci? ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/ Quali sono i benefici di entrare in Etoa? Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci. [post_title] => Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale [post_date] => 2023-05-09T11:31:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683631867000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il numero dei partner di Volare, il programma di fidelizzazione targato Ita Airways, con tre new entry: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi. Dallo scorso 5 maggio i soci Volare possono quindi accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. In parallelo è possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture. «Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per Ita Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente - afferma Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive.” «Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”. [post_title] => Ita: tre nuovi partner per Volare con l'ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi [post_date] => 2023-05-09T11:08:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683630537000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azul e United Airlines hanno ampliato l'esistente accordo di codeshare semplificando le connessioni verso altre città degli Stati Uniti. I viaggiatori potranno infatti collegarsi da Fort Lauderdale e Orlando verso sei nuove destinazioni Usa: Chicago, Cleveland, Denver, San Francisco, Washington e Los Angeles. Con le nuove opzioni di volo in codeshare, i passeggeri potranno beneficiare di un unico biglietto che comprende sia i voli operati da Azul che quelli operati da United, nonché di una maggiore comodità nel giorno del viaggio grazie ad un unico check-in e trasferimento dei bagagli. L'accordo si aggiunge alle rotte in codeshare già esistenti tra i due vettori da Houston e Newark. Dal Brasile, Azul opera 16 voli diretti che collegano Fort Lauderdale a Recife, Manaus, Viracopos, Belém e Belo Horizonte, oltre ai voli diretti da Orlando a Viracopos. "L'espansione del nostro accordo con United Airlines rafforza la missione di Azul di offrire ai passeggeri la migliore esperienza e un'ampia varietà di destinazioni da esplorare. Stiamo ampliando la nostra presenza internazionale e ora i nostri ospiti potranno lasciare i nostri hub e raggiungere un numero ancora maggiore di grandi città con un unico biglietto", ha dichiarato André Mercadante, direttore alleanze, pianificazione di Azul. [post_title] => Azul e United Airlines ampliano il codeshare sulle rotte verso altre sei città statunitensi [post_date] => 2023-05-09T10:25:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627944000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro. Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024). Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024). Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi. Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%). A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474). Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%). «I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda». [post_title] => Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico [post_date] => 2023-05-09T10:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627717000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo oltre tre anni di assenza, Ncl torna in Asia con la Norwegian Jewel che salperà da Tokyo il prossimo 19 ottobre. La compagnia offrirà 16 itinerari ricchi di scali che toccheranno 11 Paesi e navigheranno da nove diversi porti di partenza, tra cui Tokyo e Yokohama in Giappone, Taipei (Keelung) a Taiwan, Bangkok (Laem Chabang) in Thailandia, Bali (Benoa) in Indonesia e Kuala Lumpur (Port Klang) in Malesia. Con crociere della durata compresa tra dieci e 14 giorni, la stagione presenta una serie di novità per il brand, tra cui le prime partenze di Ncl da Manila, Filippine e Seoul (Incheon), Corea del Sud, oltre a sei nuovi porti di scalo: Manila, Boracay, Palawan e Salomague nelle Filippine; l'isola di Bintan, in Indonesia; e Hualien a Taiwan. "Sappiamo che i nostri ospiti non vedono l'ora di tornare in questa incredibile regione e la Norwegian Jewel ha le dimensioni perfette per esplorare i porti meno conosciuti dell'Asia - spiega il managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Ncl, Kevin Bubolz -, offrendo al contempo tutte le facilities che sappiamo essere amate dai nostri ospiti, tra cui la discoteca e lo spettacolo di burlesque, Velvet". [post_title] => Ncl trona in Asia con la Norwegian Jewel a partire dal prossimo 19 ottobre [post_date] => 2023-05-09T09:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683625766000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità. «Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone». Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019». Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe». [gallery ids="445079,445078,445080"] [post_title] => Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa [post_date] => 2023-05-09T09:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683625002000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia. Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura. [caption id="attachment_445070" align="alignleft" width="260"] Stefano Tamborino[/caption] Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”. [caption id="attachment_445069" align="aligncenter" width="501"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption] All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni. Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata. [caption id="attachment_445071" align="aligncenter" width="496"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption] Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it Caribe Bay via Michelangelo Buonarroti, 15 30016 Lido di Jesolo (VE) Tel. 0421 371648 www.caribebay.it [post_title] => Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia [post_date] => 2023-05-09T09:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => caribe-bay-lido-di-jesolo [1] => caribe-bay-parco-acquatico [2] => caribe-bay-park [3] => jesolo-venezia [4] => lido-di-jesolo-parco-acquatico [5] => parco-a-tema-jesolo [6] => parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Caribe Bay Lido di Jesolo [1] => Caribe Bay parco acquatico [2] => Caribe Bay park [3] => Jesolo Venezia [4] => Lido di Jesolo parco acquatico [5] => parco a tema jesolo [6] => parco giochi acquatico per famiglie Jesolo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683622805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento. Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio. Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull'app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito. “Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli. [post_title] => Ita Airways: è attivo il nuovo servizio "Blocca la tariffa", fino a otto giorni prima della partenza [post_date] => 2023-05-08T13:42:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683553357000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta giovedì scorso la quarta tappa della seconda edizione del roadshow Azemar - Sun Siyam Resorts, per illustrare le strutture del gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore milanese. L'evento si è svolto questa volta alla Maison Delfino di Moncalieri, vicino a Torino. Alla serata piemontese hanno partecipato Patrizia Di Patrizio, responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, Loris Giusti, key account Azemar, Monica Micheli, product manager Azemar, e Federico Calo’, area sales Azemar Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Tra gli agenti presenti, Fabrizio della Book & Travel, Paola della Lancaster Viaggi, Marco della Marco Viaggi, Gabriella della Easynite Viaggi, Mariagrazia e Renato della Farfalla Viaggi, Delia della Clips Tour, Paolo della Smiling Sun Travel, Edoardo della Tide Travel, Giovanni della Saili Viaggi, Gianluigi della Viaggi Chiara, Tiziana della Gulp Viaggi, Gianfranco, Bruna e Celeste della Mondo Quadro Viaggi, Laura della Geca Viaggi, Danilo della Cercavacanze, Gianni della Borgo Po Viaggi, Gianluca della Lingotto Viaggi, Stefania della Bluvacanze Le Gru, Nadia della Vivere&Viaggiare Torino C.So Francia, Maura della Turnova Viaggi, Giuseppe della Faraway Viaggi, Aurora e Monica della Elephase Viaggi, Andrea dei Viaggi di Gabry e Max, nonché Elisabetta della Interasse Viaggi. [post_title] => Si è tenuta a Moncalieri la quarta tappa del roadshow 2023 Azemar - Sun Siyam [post_date] => 2023-05-08T13:08:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683551311000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "enjoy destinations prenotazioni in crescita boom di giordania e giappone" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4412,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445130\" align=\"alignleft\" width=\"290\"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption]\r

\r

Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa.\r

\r

Quali sono le caratteristiche della vostra associazione?\r

\r

L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei.\r

\r

Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa?\r

\r

Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. \r

\r

Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione.\r

\r

Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa?\r

\r

Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee\r

\r

Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati?\r

\r

Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa.\r

\r

In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. \r

\r

A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. \r

\r

Quali sono i soci?\r

\r

ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/\r

\r

Quali sono i benefici di entrare in Etoa?\r

\r

Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. \r

\r

Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale","post_date":"2023-05-09T11:31:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683631867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il numero dei partner di Volare, il programma di fidelizzazione targato Ita Airways, con tre new entry: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi. Dallo scorso 5 maggio i soci Volare possono quindi accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. In parallelo è possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture.\r

«Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per Ita Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente - afferma Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive.”\r

«Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”.","post_title":"Ita: tre nuovi partner per Volare con l'ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi","post_date":"2023-05-09T11:08:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683630537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azul e United Airlines hanno ampliato l'esistente accordo di codeshare semplificando le connessioni verso altre città degli Stati Uniti. I viaggiatori potranno infatti collegarsi da Fort Lauderdale e Orlando verso sei nuove destinazioni Usa: Chicago, Cleveland, Denver, San Francisco, Washington e Los Angeles.\r

\r

Con le nuove opzioni di volo in codeshare, i passeggeri potranno beneficiare di un unico biglietto che comprende sia i voli operati da Azul che quelli operati da United, nonché di una maggiore comodità nel giorno del viaggio grazie ad un unico check-in e trasferimento dei bagagli. L'accordo si aggiunge alle rotte in codeshare già esistenti tra i due vettori da Houston e Newark.\r

\r

Dal Brasile, Azul opera 16 voli diretti che collegano Fort Lauderdale a Recife, Manaus, Viracopos, Belém e Belo Horizonte, oltre ai voli diretti da Orlando a Viracopos.\r

\r

\"L'espansione del nostro accordo con United Airlines rafforza la missione di Azul di offrire ai passeggeri la migliore esperienza e un'ampia varietà di destinazioni da esplorare. Stiamo ampliando la nostra presenza internazionale e ora i nostri ospiti potranno lasciare i nostri hub e raggiungere un numero ancora maggiore di grandi città con un unico biglietto\", ha dichiarato André Mercadante, direttore alleanze, pianificazione di Azul.\r

\r

","post_title":"Azul e United Airlines ampliano il codeshare sulle rotte verso altre sei città statunitensi","post_date":"2023-05-09T10:25:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683627944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro.\r

\r

Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi.\r

\r

Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).\r

\r

A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).\r

\r

Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).\r

\r

«I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda».\r

\r

","post_title":"Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico","post_date":"2023-05-09T10:21:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683627717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo oltre tre anni di assenza, Ncl torna in Asia con la Norwegian Jewel che salperà da Tokyo il prossimo 19 ottobre. La compagnia offrirà 16 itinerari ricchi di scali che toccheranno 11 Paesi e navigheranno da nove diversi porti di partenza, tra cui Tokyo e Yokohama in Giappone, Taipei (Keelung) a Taiwan, Bangkok (Laem Chabang) in Thailandia, Bali (Benoa) in Indonesia e Kuala Lumpur (Port Klang) in Malesia. Con crociere della durata compresa tra dieci e 14 giorni, la stagione presenta una serie di novità per il brand, tra cui le prime partenze di Ncl da Manila, Filippine e Seoul (Incheon), Corea del Sud, oltre a sei nuovi porti di scalo: Manila, Boracay, Palawan e Salomague nelle Filippine; l'isola di Bintan, in Indonesia; e Hualien a Taiwan.\r

\r

\"Sappiamo che i nostri ospiti non vedono l'ora di tornare in questa incredibile regione e la Norwegian Jewel ha le dimensioni perfette per esplorare i porti meno conosciuti dell'Asia - spiega il managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Ncl, Kevin Bubolz -, offrendo al contempo tutte le facilities che sappiamo essere amate dai nostri ospiti, tra cui la discoteca e lo spettacolo di burlesque, Velvet\".","post_title":"Ncl trona in Asia con la Norwegian Jewel a partire dal prossimo 19 ottobre","post_date":"2023-05-09T09:49:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683625766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità.\r

\r

«Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone».\r

\r

Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019».\r

\r

Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe».\r

\r

[gallery ids=\"445079,445078,445080\"]\r

\r

","post_title":"Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa","post_date":"2023-05-09T09:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683625002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia.\r

\r

Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura.\r

\r

[caption id=\"attachment_445070\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Stefano Tamborino[/caption]\r

\r

Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”.\r

\r

[caption id=\"attachment_445069\" align=\"aligncenter\" width=\"501\"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption]\r

\r

All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni.\r

\r

Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata.\r

\r

[caption id=\"attachment_445071\" align=\"aligncenter\" width=\"496\"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it\r

\r

Caribe Bay\r

via Michelangelo Buonarroti, 15\r

30016 Lido di Jesolo (VE)\r

Tel. 0421 371648\r

www.caribebay.it\r

\r

","post_title":"Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia","post_date":"2023-05-09T09:00:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["caribe-bay-lido-di-jesolo","caribe-bay-parco-acquatico","caribe-bay-park","jesolo-venezia","lido-di-jesolo-parco-acquatico","parco-a-tema-jesolo","parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo"],"post_tag_name":["Caribe Bay Lido di Jesolo","Caribe Bay parco acquatico","Caribe Bay park","Jesolo Venezia","Lido di Jesolo parco acquatico","parco a tema jesolo","parco giochi acquatico per famiglie Jesolo"]},"sort":[1683622805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento.\r

\r

Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio.\r

\r

Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull'app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito.\r

\r

“Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli.","post_title":"Ita Airways: è attivo il nuovo servizio \"Blocca la tariffa\", fino a otto giorni prima della partenza","post_date":"2023-05-08T13:42:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683553357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta giovedì scorso la quarta tappa della seconda edizione del roadshow Azemar - Sun Siyam Resorts, per illustrare le strutture del gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore milanese. L'evento si è svolto questa volta alla Maison Delfino di Moncalieri, vicino a Torino. Alla serata piemontese hanno partecipato Patrizia Di Patrizio, responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, Loris Giusti, key account Azemar, Monica Micheli, product manager Azemar, e Federico Calo’, area sales Azemar Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.\r

\r

Tra gli agenti presenti, Fabrizio della Book & Travel, Paola della Lancaster Viaggi, Marco della Marco Viaggi, Gabriella della Easynite Viaggi, Mariagrazia e Renato della Farfalla Viaggi, Delia della Clips Tour, Paolo della Smiling Sun Travel, Edoardo della Tide Travel, Giovanni della Saili Viaggi, Gianluigi della Viaggi Chiara, Tiziana della Gulp Viaggi, Gianfranco, Bruna e Celeste della Mondo Quadro Viaggi, Laura della Geca Viaggi, Danilo della Cercavacanze, Gianni della Borgo Po Viaggi, Gianluca della Lingotto Viaggi, Stefania della Bluvacanze Le Gru, Nadia della Vivere&Viaggiare Torino C.So Francia, Maura della Turnova Viaggi, Giuseppe della Faraway Viaggi, Aurora e Monica della Elephase Viaggi, Andrea dei Viaggi di Gabry e Max, nonché Elisabetta della Interasse Viaggi.","post_title":"Si è tenuta a Moncalieri la quarta tappa del roadshow 2023 Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-05-08T13:08:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683551311000]}]}}