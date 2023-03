Educational, webinar, incontri, eventi… Nicolaus lancia un ambizioso piano trade Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l’obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato. Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare. “La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione – spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro”. Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis.

