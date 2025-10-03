Ed è Subito Viaggi invita a riscoprire l’autentica Cuba Un’isola ricca di storia, cultura, natura ma, soprattutto, autenticità. È questa l’immagine che Cuba ha regalato durante l’evento “Incontro con Cuba”, organizzato dal tour operator Ed è Subito Viaggi in collaborazione con l’ambasciata di Cuba a Roma. Ad aprire la serata è stata Stefania Picari, managing director del tour operator, che ha accompagnato i partecipanti in un vero e proprio viaggio virtuale nell’isola caraibica, presentando le nuove proposte turistiche dedicate a una delle mete più affascinanti dei Caraibi. «Cuba è un’isola unica, ricca di bellezze naturali, cultura e storia – ha sottolineato Picari – ed è la destinazione ideale per chi cerca esperienze autentiche, fuori dai percorsi più battuti. Il nostro obiettivo è offrire viaggi sicuri, di qualità e capaci di lasciare un ricordo davvero indimenticabile». Tra gli aspetti evidenziati, anche quello della sicurezza: un tema centrale per chi sceglie di viaggiare oggi. «Cuba è attualmente una delle mete più sicure dell’America Latina ed è un elemento che sempre più viaggiatori considerano prioritario». Nel corso dell’incontro, spazio anche all’intervento istituzionale di Yanet Mora Ferguson, consigliera per gli affari turistici dell’ambasciata di Cuba, che ha presentato un ritratto vivido e appassionato dell’isola: oltre 300 spiagge, 4.000 isolotti, chilometri di barriere coralline, una biodiversità straordinaria e un patrimonio culturale ricchissimo. «Cuba conquista con la sua autenticità – ha raccontato Mora – con i suoi sapori, la sua musica, il calore della gente e la varietà del suo territorio. È un’isola che ha molto da offrire a chi desidera vivere un’esperienza diversa, profonda e coinvolgente». L’offerta Sul fronte dell’offerta turistica, la consigliera ha sottolineato come il Paese stia investendo sul settore, mantenendo buoni standard qualitativi e un’attenzione particolare alla regolamentazione. Oggi Cuba può contare su oltre 85.000 camere, più di 15.000 bed & breakfast e una rete di infrastrutture moderne: 10 aeroporti internazionali, 3 porti per crociere e 10 marine turistiche. Tra le novità, spicca l’arrivo della catena italiana Domina Hotel, pronta a gestire tre nuove strutture: due all’Avana e una a Varadero. «È una grande opportunità per i turisti italiani – ha spiegato Mora – che potranno vivere la qualità del servizio italiano immersi nella cultura cubana». Interessante anche l’offerta firmata Ed è Subito Viaggi, illustrata da Gianluca Spadaro, responsabile booking, che ha presentato i nuovi programmi con partenze garantite: mini tour “Profumo cubano” con estensione mare, tour “Il cuore di Cuba”, “La perla dei Caraibi”, con partenza libera dai principali aeroporti italiani. Tutti pensati per piccoli gruppi, con un minimo di 2 e un massimo di 19 partecipanti. Un dettaglio che fa la differenza? La possibilità, in alcuni itinerari, di soggiornare nelle “case particulares”, ovvero abitazioni private, per vivere Cuba non da turisti, ma da veri cubani. I n conclusione, Mora ha voluto rassicurare sullo stato attuale del turismo post-pandemia: «Come ogni Paese, anche Cuba ha affrontato sfide importanti dopo il Covid. Ma oggi siamo pronti ad accogliere i visitatori in piena sicurezza, con strutture nuove, controllate e hotel a 5 stelle che offrono standard elevati a prezzi accessibili». (Quirino Falessi) Condividi

