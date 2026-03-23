Easy Week: Finlandia più vicina grazie a Finnair Tra le destinazioni che i piemontesi da quest’anno potranno raggiungere più agevolmente c’è la Finlandia. Dal 3 maggio Finnair avvierà infatti tre frequenze dirette settimanali tra Torino ed Helsinki (domenica, mercoledì e venerdì), collegando per la prima volta la capitale finlandese al capoluogo piemontese. Tra le destinazioni che i piemontesi da quest’anno potranno raggiungere più agevolmente c’è la. Dalavvierà infatti tre frequenze dirette settimanali tra(domenica, mercoledì e venerdì), collegando per la prima volta la capitale finlandese al capoluogo piemontese. Non è un caso che Easy Week al recente Tod di Torino abbia puntato sul Nord Europa, suo prodotto di punta, pur vantando una programmazione che spazia dall’America Latina a Spagna e Portogallo. Un bacino interessante «Il nuovo collegamento è per noi sicuramente un valore aggiunto – dichiara Gianna Forlastro, general manager del tour operator marchigiano – e ci aspettiamo numeri interessanti da un bacino di traffico che per noi ha un grande potenziale, sia in ambito nel leisure che nel comparto business. I segnali sono già positivi e non si esclude che il collegamento prosegua con un volo settimanale anche per la stagione invernale». Il turista italiano guarda con crescente interesse all’area scandinava, anche per via dei cambiamenti climatici che spingono verso destinazioni più fresche e oggi sempre più percepite come sicure in un momento di incertezze legate alla crisi internazionale. Il Tod si è rivelato un banco di prova interessante per Easy Week. «Abbiamo partecipato ai workshop di Roma e ora di Torino – ha aggiunto la manager – e ho verificato che gli agenti di viaggio incontrati finora sono molto interessati alle nostre destinazioni. Pensiamo sia una formula agile e congeniale alle nostre esigenze». (Federica De Luca) Condividi

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L'offerta per le nuove rotte nazionali e i nuovi collegamenti salirà a 106.832 posti, con un aumento del 950% rispetto alla summer 2025. Considerando l'intero network, compresi i voli verso Roma Fiumicino e Milano Linate, quest'estate Aeroitalia offrirà un totale di 1.482.102 posti, +29%. \r

«Il nostro obiettivo è chiaro: essere una compagnia vicina alle esigenze del territorio, proponendo soluzioni di mobilità che aiutino concretamente i cittadini nelle loro necessità quotidiane, sia per motivi di lavoro che di svago, senza mai dimenticare chi vuole raggiungere la Sardegna da tutta Italia - ha commentato il cco di Aeroitalia, Massimo Di Perna -. Crediamo fortemente nel potenziale di questa regione e intendiamo sostenere la crescita economica e turistica del territorio, rafforzando anche le rotte interne all’isola e quelle con i principali aeroporti italiani. L’investimento che stiamo facendo su Cagliari, e su tutta la Sardegna, è una testimonianza concreta della nostra volontà di crescita continua e della nostra attenzione a un servizio puntuale e di qualità. Per Aeroitalia la Sardegna non rappresenta soltanto una destinazione strategica, ma un impegno a lungo termine».\r

«Siamo estremamente soddisfatti dell’evoluzione della collaborazione con Aeroitalia, che continua a investire sul nostro scalo ampliando il proprio network con un totale di 8 collegamenti diretti ai quali si aggiungono quelli già operati in continuità territoriale - ha sottolineato David Crognaletti, cco Sogaer -. Questo ulteriore sviluppo, supportato anche dal recente bando per le nuove rotte lanciato dall’assessorato ai trasporti, conferma la fiducia della compagnia nelle potenzialità della nostra destinazione. Siamo certi che la partnership potrà proseguire in questa direzione, contribuendo a rafforzare l’offerta di destinazioni raggiungibili da Cagliari sia in estate che in inverno».\r

","post_title":"Aeroitalia da Cagliari: voli interni in Sardegna e nuove rotte domestiche","post_date":"2026-03-23T13:44:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774273491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468632\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh direttore generale di Iata[/caption]\r

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Sempre molto ottimista il ceo di Iata Willie Walsh che a Parigi ha dichiarato che «Un aumento dei prezzi dei biglietti aerei è \"inevitabile\" alla luce dell'impennata dei prezzi degli idrocarburi dovuta alla guerra in Medio Oriente».\r

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Dall'inizio della guerra in Iran il 28 febbraio - ha osservato Walsh - il prezzo al barile del cherosene è raddoppiato, con un incremento persino superiore a quello del greggio. «Le compagnie aeree avevano previsto di destinare in media il 26% dei loro costi operativi al carburante quest'anno, sulla base di un prezzo del cherosene a 88 dollari al barile» ha ricordato Walsh.\r

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Ieri invece il prezzo e' stato fissato in chiusura a 216 dollari. Il margine medio di queste imprese, pur vicino ai livelli record, si attesta attualmente al 4%. «Non bisogna essere un genio per dedurre che i costi aggiuntivi che le compagnie dovranno affrontare, se la situazione persiste, saranno ben superiori a cio' che possono assorbire» ha aggiunto Willie Walsh.\r

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Naturalmente Walsh non ha detto che ci sono compagnie aeree che hanno firmato contratti a prezzi fissi e che quindi non dovrebbero aumentare il biglietto. ","post_title":"Walsh (Iata): «I prezzi dei biglietti aerei aumenteranno»","post_date":"2026-03-23T13:01:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774270861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra le destinazioni che i piemontesi da quest’anno potranno raggiungere più agevolmente c’è la Finlandia. Dal 3 maggio Finnair avvierà infatti tre frequenze dirette settimanali tra Torino ed Helsinki (domenica, mercoledì e venerdì), collegando per la prima volta la capitale finlandese al capoluogo piemontese.\r

Non è un caso che Easy Week al recente Tod di Torino abbia puntato sul Nord Europa, suo prodotto di punta, pur vantando una programmazione che spazia dall’America Latina a Spagna e Portogallo.\r

Un bacino interessante\r

«Il nuovo collegamento è per noi sicuramente un valore aggiunto – dichiara Gianna Forlastro, general manager del tour operator marchigiano – e ci aspettiamo numeri interessanti da un bacino di traffico che per noi ha un grande potenziale, sia in ambito nel leisure che nel comparto business. I segnali sono già positivi e non si esclude che il collegamento prosegua con un volo settimanale anche per la stagione invernale».\r

Il turista italiano guarda con crescente interesse all’area scandinava, anche per via dei cambiamenti climatici che spingono verso destinazioni più fresche e oggi sempre più percepite come sicure in un momento di incertezze legate alla crisi internazionale.\r

Il Tod si è rivelato un banco di prova interessante per Easy Week. «Abbiamo partecipato ai workshop di Roma e ora di Torino – ha aggiunto la manager – e ho verificato che gli agenti di viaggio incontrati finora sono molto interessati alle nostre destinazioni. Pensiamo sia una formula agile e congeniale alle nostre esigenze».\r

(Federica De Luca)","post_title":"Easy Week: Finlandia più vicina grazie a Finnair","post_date":"2026-03-23T12:17:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774268247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_510043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Bless Ibiza The Site[/caption]\r

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Palladium Hotel Group inaugura la stagione 2026 all'insegna nuove aperture, riaperture stagionali e nuove esperienze esclusive nelle strutture a Ibiza, Minorca, Sicilia, Marbella e Castellón.\r

Il traguardo più importante della stagione è l’apertura di The Site Ibiza che ridefinisce il concetto di destinazione lifestyle, unendo sistemazioni di lusso, retail esperienziale, arte contemporanea e alta gastronomia internazionale in un unico luogo. Progettato come una location in grado di unire cultura e leisure, The Site Ibiza proporrà un’offerta culinaria guidata da chef e offerta gastronomica di fama internazionale. Il complesso comprenderà inoltre Ibiza Gallery, uno spazio dedicato all’arte e al retail, che ospiterà boutique di moda internazionale e mostre di arte contemporanea curate da Cardi Gallery.\r

Due strutture di lusso firmate Palladium Hotel Group rappresentano l’eccellenza ricettiva dell’isola: Bless Ibiza The Site e The Unexpected Ibiza Hotel.\r

Bless Ibiza The Site aprirà ufficialmente il 5 giugno, offrirà 461 camere dagli interni firmati da Lázaro Rosa-Violán Studio. L’hotel disporrà di un’offerta gastronomica di alto livello e di un esclusivo centro benessere. Bless Ibiza The Site incarna la filosofia di eccellenza esperienziale, design distintivo, alta gastronomia e un approccio al wellness incentrato sul piacere consapevole.\r

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Bless Ibiza Cala Nova, che aprirà la stagione il 23 aprile, offre un rifugio mediterraneo sereno, pensato per gli ospiti in cerca di un’esperienza rilassata e autentica a Ibiza. La proposta gastronomica valorizzerà ingredienti locali e sapori mediterranei, con nuovi concept come La Calita, un ristorante e lounge ispirato all’essenza mediterranea, e Tora Omakase Ibiza, un’esperienza di omakase giapponese, curata dallo chef con ingredienti di stagione. L’hotel metterà a disposizione anche un’ampia gamma di servizi, tra cui la Magness Soulful Spa, una palestra e un salone di bellezza.\r

Bless aprirà poi una nuova property in Italia a Milano e presto annuncerà altri dettagli.\r

Le riaperture estive\r

Palladium Hotel Group debutterà inoltre nella regione di Castellón con l’apertura di Palladium Hotel Peñíscola il 27 marzo. La proprietà disporrà di 315 camere con terrazze panoramiche con vista sul mare o sul centro storico. Ideata con un’estetica mediterranea, la struttura presenterà cinque piscine, una spa completa di ogni servizio, una palestra completamente attrezzata e si troverà vicino la spiaggia e a pochi passi dal centro storico di Peñíscola.\r

In Italia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, esclusivo hotel all-inclusive 5 stelle della Sicilia situato sul litorale nord tra Capo Zafferano e Cefalù, si prepara alla riapertura il prossimo 1 aprile. Il programma The Signature Level consente inoltre agli ospiti più esigenti di accedere a servizi esclusivi e aree riservate, per un’esperienza ancora più raffinata. Per il benessere, lo Zentropia Palladium Spa & Wellness propone percorsi rigeneranti. L’offerta gastronomica spazia dalla tradizione siciliana con lo showcooking del ristorante Sicania ai sapori internazionali di Chang Thai ed El Dorado. Grande attenzione è riservata alle famiglie, con servizi dedicati a tutte le fasce d’età con spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento.\r

The Unexpected Ibiza Hotel, che riaprirà il 22 aprile, presenta un concept di lusso innovativo in cui musica, gastronomia e intrattenimento si fondono in un’unica esperienza. Tra le nuove proposte figurano le Coffee Raves, che combinano fitness, colazione e musica, insieme a eventi come The Sunrise e Minami Enkai. La struttura ospiterà inoltre una nuova collaborazione con lo stilista Roberto Cavalli, che firmerà il restyling dell’iconica piscina rossa del The Oyster & Caviar Bar.\r

Nel frattempo, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel continuerà ad accogliere alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale con sessioni dj esclusive di David Guetta, Calvin Harris e Swedish House Mafia. Per gli ospiti in cerca di comfort e relax, il gruppo riaprirà a Ibiza due delle sue strutture all-inclusive di punta: il Grand Palladium Select Palace Ibiza (apertura prevista per il 1° aprile) e il Grand Palladium White Island Resort & Spa (apertura prevista per il 20 aprile).\r

Trs Ibiza Hotel riaprirà il 24 aprile, proponendo esperienze wellness selezionate come il Sound Healing Yoga e il Gravity Sky Bar. Tra le novità di quest’anno spicca Eclipse Full View Event, un evento che si terrà durante l’eclissi a base di musica live, mixology e cucina.\r

Le ulteriori riaperture stagionali includono quelle del Palladium Hotel Cala Llonga a Ibiza (1° aprile, in seguito a una ristrutturazione) e del Palladium Hotel Menorca (24 aprile).\r

Parallelamente, Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife resteranno aperti tutto l’anno.\r

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","post_title":"Palladium Hotel Group: le nuove aperture all'insegna del lifestyle","post_date":"2026-03-20T10:19:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774001987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Natura protagonista, senza tralasciare arte, cultura ed eventi. Il tutto, però, raccontato attraverso le esperienze, nuove e diverse, in grado cioè di fare la differenza nella pianificazione di un viaggio.\r

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Il 2026 di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia passa anche da qui e, come ormai da tradizione, i quattro enti del turismo insieme hanno dedicato una giornata di presentazione di prodotti e novità all’interno del Nordic Workshop a Milano.\r

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Destinazioni dove la destagionalizzazione ha assunto ormai forme concrete, complice il cambiamento climatico (è ancora tempo di ‘coolcation’), ma anche la programmazione voli che dall’Italia è andata via via aumentando sia in termini di compagnie impegnate a offrire collegamenti diretti sia in termini di allungamento degli operativi alle stagioni di spalla. Un trend che risponde perfettamente a quell’idea di turismo sostenibile che storicamente vede questi paesi in prima linea.\r

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Mete che oggi, considerato il delicato contesto geopolitico internazionale, vengono percepite ancora più sicure: «Pur non avendo dati concreti – afferma Giulia Ciceri, travel trade manager, Italy & France di VisitDenmark – possiamo già notare diverse iniziative degli operatori: i generalisti che ricercano destinazioni alternative per differenziare la loro offerta, gli specialisti del Nord che invece ampliano con prodotti differenti una programmazione già consolidata, guardando spesso oltre i classici, nel nostro caso Copenhagen, per andare a scoprire il resto del Paese».\r

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«Certamente quest’anno, da quanto già ci riferiscono gli operatori, aumenterà il traffico intra-europeo. E questa è una diretta conseguenza della crisi in Medio Oriente» puntualizza David Campano, country manager Spain & Italy di Visit Finland. «Dall'Italia, in particolare, le aspettative sono elevate per la stagione in arrivo, anche grazie ai più recenti investimenti di Finnair, che copre con voli diretto tutto il Paese e si appresta ad aggiungere anche Torino». E proprio la Finlandia quest'anno, per la nona volta consecutiva, ha ottenuto il titolo di paese più felice del mondo nel Rapporto mondiale sulla felicità 2026 delle Nazioni Unite. \r

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In crescita anche la destinazione Islanda, ma senza le problematiche di overtourism che affliggono altre mete: «Sostenibilità e viaggi slow rimangono il nostro focus principale - afferma Hrafnhildur Porisdottir, account manager international events & relations di Visit Iceland -. La promozione spinge a favore delle stagioni di spalla - aprile maggio e da metà settembre a metà novembre - e all'allungamento della durata media dei soggiorni, così da apprezzare diverse esperienze sul nostro territorio».\r

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«Tutta la Norvegia, tutto l'anno è certamente un impegno che come ente perseguiamo ormai da tempo - sottolinea Marco Bertolini, travel trade manager di Innovation Norway -. Il mercato italiano risponde bene in questo senso: negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, abbiamo registrato sempre maggiori richieste oltre le classiche mete di Capo Nord e fiordi, così come un aumento più significativo dei flussi in autunno e primavera».\r

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","post_title":"Nordic Workshop: esperienze e viaggi slow in tutte le stagioni dell'anno","post_date":"2026-03-19T15:38:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773934682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Attualmente non abbiamo indicazioni che ci saranno effetti negativi sul nostro turismo»: Kyriakos Mitsotakis, primo ministro della Grecia, tranquillizza i viaggiatori sulla situazione del Paese in relazione alla crisi in Medio Oriente. Un'area che geograficamente può anche essere «vicina, ma allo stesso tempo ci troviamo a una distanza di sicurezza».\r

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Nel corso di un'intervista, Mitsotakis sottolinea che non c’è «assolutamente alcun motivo di preoccuparsi» esprimendo la speranza che, entro l'avvio della stagione turistica estiva, le interruzioni dei voli a lungo raggio attraverso il Golfo Persico, saranno terminate. In sostanza il ministro riafferma che la Grecia è un paese sicuro per i turisti, dalla cui presenza dipende in gran parte l’economia.\r

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«Credo che nei prossimi mesi ci sarà un completo ritorno alla normalità nel trasporto aereo (...) Io pianificherei sicuramente senza esitazioni una visita in Grecia in estate».\r

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Mitsotakis è stato costretto a annullare una visita programmata in Australia, dove vive una numerosa comunità greca, a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Ha affermato che cercherà di riprogrammarla per l’estate.","post_title":"Grecia, Mitsotakis tranquillizza i viaggiatori: «Il nostro Paese è sicuro. Nessun effetto negativo sul turismo»","post_date":"2026-03-19T13:36:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773927418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Firenze continua a rappresentare una delle mete italiane più attrattive del turismo internazionale, ma la forte concentrazione dei flussi nel centro storico pone oggi sfide sempre più urgenti in termini di sostenibilità e gestione del territorio. In questo contesto, la Fondazione Destination Florence svolge un ruolo chiave nel coordinamento delle strategie di promozione e nello sviluppo di modelli più equilibrati. Ne abbiamo parlato con la presidente Laura Masi.\r

Qual è oggi lo stato dell'arte dei flussi turistici a Firenze? State osservando cambiamenti rispetto agli anni passati?\r

Firenze si conferma una delle mete più magnetiche a livello globale, con un pieno ritorno ai livelli pre-pandemici. Oggi la priorità non è più solo accogliere, ma interpretare i dati per orientare politiche turistiche equilibrate. In questa direzione lavoriamo con il Comune e l'assessore Jacopo Vicini al potenziamento della dashboard di monitoraggio dell'area fiorentina, anche grazie alla collaborazione con player globali come Getyourguide, Expedia e Trainline, oltre allo sviluppo di progetti specifici, come la mappatura dell’escursionismo giornaliero, per governare i flussi in tempo reale.\r

Quali sono le principali azioni per contrastare l'overtourism nel centro storico?\r

[caption id=\"attachment_509931\" align=\"alignleft\" width=\"338\"] Laura Masi, Presidente Fondazione Destination Florence[/caption]\r

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Il nostro ruolo è affiancare istituzioni e operatori, fornendo strumenti utili a guidare il turismo verso modelli più sostenibili. Interveniamo su segmenti qualificati come il congressuale e i matrimoni di destinazione, e promuoviamo campagne di sensibilizzazione rivolte ai visitatori, come #enjoyrespectfirenze. Allo stesso tempo collaboriamo alla gestione delle criticità, con attenzione alla legalità e all’equilibrio tra accoglienza e vita quotidiana dei residenti.\r

Come state lavorando sulla redistribuzione dei flussi verso l'area metropolitana?\r

La redistribuzione è una priorità. Promuoviamo Firenze come una destinazione diffusa, valorizzando borghi, percorsi naturalistici ed eccellenze artigianali oltre il centro storico. Anche la comunicazione incoraggia una fruizione più consapevole, orientata a itinerari alternativi, in dialogo costante con le amministrazioni locali.\r

Qual è il ruolo degli operatori e quali obiettivi vi ponete per il futuro?\r

Gli operatori sono il motore di questa trasformazione. La Fondazione, che riunisce oltre 150 realtà della filiera, favorisce la condivisione di competenze e progetti comuni, puntando su segmenti capaci di generare valore per il territorio. L’obiettivo è uno sviluppo turistico che contribuisca non solo all’economia, ma anche al benessere della comunità.\r

Per chi conosce già Firenze, quali esperienze suggerire per una scoperta più autentica?\r

Oltre il centro storico esiste una Firenze più intima, fatta di quartieri, giardini e botteghe artigiane, come l’Oltrarno, e di un territorio metropolitano ricco di ville e paesaggi. Sono luoghi che valorizziamo anche attraverso iniziative dedicate agli studenti internazionali, promuovendo un approccio più lento e consapevole, capace di creare un legame autentico con la città.","post_title":"Firenze, Destination Florence accelera su sostenibilità e gestione dei flussi","post_date":"2026-03-19T12:21:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["firenze-2","toscana"],"post_tag_name":["firenze","toscana"]},"sort":[1773922919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Une Campagne en Provence (Bras) nel XII secolo era una fattoria templare circondata da prati e colline. Oggi è una struttura immersa in una foresta privata di 190 ettari che offre un’accoglienza fatta di camere in bed & breakfast, monolocali ed appartamenti, per un totale di 30 posti letto.\r

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La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia.\r

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Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali.\r

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«I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza».\r

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La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ».\r

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Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie.\r

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«Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati».\r

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(Maria Carniglia)\r

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","post_title":"Une campagne en Provence punta sul mercato italiano, vacanze relax tra natura e cultura","post_date":"2026-03-18T12:42:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773837768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni il settore turistico ha accelerato fortemente la propria trasformazione digitale. Hotel, compagnie aeree e operatori turistici stanno cercando nuovi strumenti per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.\r

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Tra le soluzioni più semplici ed efficaci che stanno emergendo ci sono i QR code.\r

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Oggi i QR code sono utilizzati in molti contesti del turismo: nelle hall degli hotel, nei musei, negli aeroporti e perfino nelle destinazioni turistiche. Basta una scansione con lo smartphone per accedere immediatamente a contenuti utili per il viaggio.\r

Informazioni di viaggio sempre aggiornate\r

Uno dei vantaggi principali dei QR code è la possibilità di collegare i viaggiatori a informazioni aggiornate in tempo reale.\r

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In una struttura alberghiera, ad esempio, un QR code può essere utilizzato per accedere al menu del ristorante, prenotare servizi della spa o consultare una guida della città. Nei musei o nei siti culturali, invece, i codici possono fornire contenuti multimediali o spiegazioni aggiuntive sulle opere.\r

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In molti casi, queste soluzioni permettono di ridurre la necessità di materiale cartaceo e di offrire informazioni sempre aggiornate.\r

Un supporto per il turismo digitale\r

Molte destinazioni stanno adottando QR code anche per migliorare l’esperienza dei visitatori. In alcune città europee, ad esempio, i codici vengono posizionati vicino a monumenti o punti di interesse per offrire informazioni storiche, mappe o suggerimenti di itinerari.\r

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Questa tecnologia è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali, che possono accedere facilmente a contenuti digitali nella propria lingua.\r

Il vantaggio dei QR code dinamici\r

Oltre ai QR code tradizionali, nel turismo stanno guadagnando popolarità anche i codici dinamici. A differenza dei codici statici, questi permettono di aggiornare il contenuto collegato senza dover ristampare il codice.\r

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Per esempio, un hotel può modificare il link collegato al codice per aggiornare informazioni sui servizi o sugli eventi stagionali.\r

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Strumenti come un generatore qr code dinamico permettono alle aziende del settore turistico di gestire queste informazioni in modo flessibile, mantenendo lo stesso codice su materiali stampati o segnaletica.\r

Una tecnologia semplice ma efficace\r

Nel turismo, l’esperienza del viaggiatore dipende spesso dalla facilità con cui può accedere alle informazioni durante il soggiorno. I QR code rappresentano una soluzione semplice per collegare il mondo fisico hotel, musei o destinazioni con contenuti digitali sempre disponibili.\r

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Per questo motivo sempre più operatori del settore stanno integrando questa tecnologia nei propri servizi, trasformando un semplice codice in uno strumento utile per migliorare il viaggio.\r

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","post_title":"Come i QR code stanno migliorando l’esperienza digitale nel turismo","post_date":"2026-03-18T10:37:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773830252000]}]}}