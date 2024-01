E’ valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024. L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Antitrust avvia una procedura d'indagine sull'uso degli algoritmi sui voli per la Sicilia e la Sardegna. Naturalmente fa bene. E' una richiesta che arriva da varie parti e non solo dalle associazioni dei consumatori. L'indagine punta a indagare il modo in cui questi algoritmi sono stati programmati. Perché è oggettivamente folle pagare biglietti dalle cifre astronomiche per andare in Sicilia o in Sardegna. Bene. Secondo il nostro modesto parere però l'Antitrust si è mossa con grave ritardo. E' da almeno un anno che va avanti questa pantomima. Con la regione Sicilia che denuncia, il governo che tenta di intervenire senza riuscirci peraltro. Con associazioni di consumatori che fanno la voce grossa da mesi e passeggeri vessati da una politica di prezzi francamente incomprensibile. Primi segnali L'Antitrust si sarebbe dovuto muovere ai primi segnali di disagio. Non si può sempre iniziare un'indagine quando la cosa diventa così eclatante. C'è anche il modo di intervenire appena il fenomeno si presenta. Così si riesce almeno a fare un po' di prevenzione. Naturalmente l'Antitrust non si muove preventivamente, ma le storture sui prezzi si sono susseguite per tutto lo scorso anno, con picchi notevolissimi in estate. Bisogna essere più rapidi. Bloccare le disarmonie quando sono all'inizio così da evitare che migliaia di passeggeri rimangano oppressi da prezzi che non hanno nessuna ragione di esistere. [post_title] => Antitrust: indagine su vettori per le isole. Meglio tardi che mai! [post_date] => 2024-01-23T10:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706007586000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines stima un risultato in perdita nel primo trimestre del 2024 a causa del grounding dei Boeing 737 Max 9, in linea con la decisione della Federal Aviation Administration, successiva all'incidente che ha coinvolto Alaska Airlines. Nonostante la battuta d'arresto prevista per il primo trimestre, United rimane ottimista per l'intero anno, prevedendo un utile compreso tra 9 e 11 dollari per azione. La compagnia statunitense conta 79 velivoli di questo tipo in flotta, più di qualsiasi altro vettore, seguito da Alaska. Ieri, United ha dichiarato che si aspetta che gli aerei rimangano a terra fino al 26 gennaio, anche se la previsione presuppone che non sarà in grado di riportarli in servizio per tutto il mese. L'allarme per il primo trimestre di United arriva dopo un periodo festivo relativamente forte, anche se le compagnie aeree hanno dovuto affrontare condizioni meteo complesse nelle prime settimane di gennaio. La compagnia ha dunque chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 600 milioni di dollari, in calo di quasi il 29% rispetto a un anno fa; il fatturato è stato di 13,63 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto all'anno precedente e superiore alle stime degli analisti. United ha trasportato il maggior numero di passeggeri di sempre in un anno con 165 milioni e ha registrato un load factor record per l'anno con l'86,4%. «Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di eps che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri passeggeri - ha affermato Scott Kirby, ceo di United Airlines - Guardando al futuro, ci aspettiamo che questo trend prosegua e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine». [post_title] => United Airlines: il grounding dei B737 Max 9 si ripercuote sui risultati del primo trimestre 2024 [post_date] => 2024-01-23T10:50:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706007038000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024. L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia [post_title] => E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines [post_date] => 2024-01-23T10:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706006992000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo. La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee). «Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio». [post_title] => Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo [post_date] => 2024-01-23T10:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706005396000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways aprirà il volo diretto fra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, nella seconda metà del nuovo anno fiscale (1° aprile -31 marzo 2025). La compagnia ha ufficialmente annunciato la decisione in occasione della presentazione dell'operativo della prossima stagione, ma gli indizi c'erano già tutti. Dal trasferimento della sede italiana da Roma a Milano all'accordo di codeshare con Ita Airways. Complessivamente Ana lancerà tre nuove rotte tra Tokyo e tre città europee (oltre a Milano, Stoccolma e Istanbul) nell'anno fiscale 2024 e riprenderà o amplierà il servizio sulle rotte esistenti, sfruttando la rinnovata domanda di viaggi in Giappone dopo la pandemia. L'apertura di tutte e tre i collegamenti europei era stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. Ana riprenderà in agosto anche il servizio tra Haneda e Vienna, dopo una pausa di oltre quattro anni, con tre voli settimanali di andata e ritorno. Insieme alle nuove città, le rotte europee del vettore salgono quindi a nove rispetto alle attuali cinque. A luglio verranno aggiunti altri voli per Monaco e Parigi, con sette voli settimanali ciascuno. «Nel prossimo anno finanziario il fulcro della nostra crescita sarà concentrato sui voli internazionali - ha dichiarato Koji Shibata, presidente e ceo del vettore giapponese -. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante la pandemia e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo Ana. Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, in linea con la nostra mission di crescita sostenibile». L'espansione in Europa si inserisce nel contesto di un forte rimbalzo del turismo in entrata in Giappone dalla fine della pandemia, anche se la necessità di evitare lo spazio aereo russo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha reso i voli verso il continente più lunghi e costosi. I più recenti dati del Jnto mostrano che il numero di visitatori in Giappone è aumentato dell'8% nel dicembre 2023 rispetto al dato pre-Covid: gli arrivi dal Nord America, dall'Australia, dal Medio Oriente e dall'Asia sono tutti aumentati nello stesso periodo. I visitatori dall'Europa sono ancora in difetto di un 10%-20%, ma si prevede una rapida ripresa. [post_title] => Ana aprirà la Milano-Tokyo Haneda tra il prossimo ottobre e marzo 2025 [post_date] => 2024-01-23T09:35:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706002521000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain punta i riflettori sulle potenzialità del cineturismo e sigla un memorandum d'intesa con la British Film Commission per incrementare questa forma di turismo nelle nazioni e regioni del paese. Il set-jetting è una tendenza in forte espansione nel settore dei viaggi: secondo Expedia Group, più della metà dei viaggiatori internazionali ha dichiarato che i programmi televisivi e i film ispirano i loro piani di viaggio. Secondo il British Film Institute (BFI), i turisti internazionali hanno speso circa 892,6 milioni di sterline facendo cineturismo nel Regno Unito solo nel 2019, rendendolo una parte sempre più preziosa dell'offerta turistica globale del Regno Unito. Un fenomeno che rappresenta un grandissimo volano anche per i viaggiatori italiani, da sempre appassionati di cineturismo, in particolare dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter nel 2001. Questa ulteriore iniziativa promozionale, darà un grande impulso alle visite nel Regno Unito. L'Italia è un mercato da un miliardo di sterline per il Regno Unito. All’8° posto per visite (1,3 milioni) e 9° per valore (798 milioni di sterline) nel 2022. «Le ricerche di VisitBritain dimostrano che i film e la tv sono dei potenti motivatori per i viaggi - osserva Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Con quasi un terzo dei potenziali visitatori della Gran Bretagna desiderosi di visitare i luoghi utilizzati come location e visti sullo schermo, il cineturismo è una parte preziosa e in costante sviluppo della nostra offerta turistica globale. Mostrare le esperienze ispirate al cinema e alla televisione che si possono vivere solo in Gran Bretagna incoraggia un maggior numero di visitatori a venire a scoprire le nostre straordinarie destinazioni il prima possibile, e a incrementare il turismo nelle nazioni e nelle regioni del Paese, a beneficio delle economie locali». E per citare alcune delle destinazioni portate alla ribalta dal cineturismo basta ricordare Castle Howard, nel North Yorkshire, che ha riferito che il numero di visitatori di età compresa tra i 18 e i 24 anni sul suo sito web è aumentato di oltre il 3400% dopo l'uscita di Bridgerton. Secondo la West Midlands Growth Company, il numero di visitatori di Birmingham è aumentato del 26% tra il 2013, quando la prima stagione di Peaky Blinders è stata trasmessa dalla BBC, e il 2018. Sex Education, girato in Galles, ha incoraggiato un nuovo pubblico a innamorarsi della bellissima Wye Valley e il Tower Museum di Londonderry ha registrato un numero record di visitatori mensili dopo il lancio di una mostra basata sulla serie televisiva di successo Derry Girls. Le ricerche di VisitScotland mostrano che fino al 18% dei visitatori provenienti dai principali mercati internazionali visitano una location cinematografica o televisiva durante il loro viaggio in Scozia. Famosi franchise cinematografici e televisivi come James Bond, Paddington, Harry Potter, Star Wars, Outlander e The Crown hanno sempre scelto le location e gli studios del Regno Unito per le loro produzioni. [post_title] => Il Regno Unito scommette sul cineturismo con l'intesa VisitBritain-British Film Commission [post_date] => 2024-01-22T14:58:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705935482000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air archivia il 2023 superando se stessa con un totale di oltre 60 milioni di passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 32% rispetto al 2022. Sempre lo scorso anno la low cost ha lanciato quasi una trentina di nuove rotte, preso in consegna 32 nuovi aeromobili Airbus A321neo e volato per 263 milioni di chilometri complessivi. Lo scorso anno la compagnia aerea ha completato il 99,31% dei voli programmati, che è il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Wizz Air si è inoltre classificata tra le prime tre compagnie aeree in Europa per la percentuale di voli operati in orario. Risultati col segno più anche sul mercato Italia dove il vettore ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80 mila voli da e per l'Italia, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Mantenendo il suo impegno verso gli obiettivi di sostenibilità, Wizz Air ha effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all'aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea ha inoltre sponsorizzato il primo evento podistico in Italia - Wizz Air Venicemarathon - e ha annunciato una partnership con la Milano Marathon nel 2024. È stato, dunque, un anno di record per Wizz Air: le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, rafforza la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti. «Chiudiamo il 2023 con un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative - commenta la corporate communication manager, Tamara Nikiforova -. Il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L'Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024. E il prossimo anno festeggeremo 20 anni di attività». [post_title] => Wizz Air vola alto e archivia il 2023 con oltre 60 milioni di passeggeri, +32% [post_date] => 2024-01-22T13:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705931208000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per B&B Hotels l’obiettivo ambizioso è di aprire ancora 10 strutture sul territorio nazionale (attualmente sono 70) e 4 hotel in franchising. «Grazie ad aperture come Ischia, Santa Margherita Ligure, Trapani, Bari e Catania – spiega Sara Schiaffonati, Commercial & Marketing Director del Gruppo - B&B HOTELS diventa ulteriormente un punto di riferimento per il segmento Leisure ma soprattutto punto di riferimento per il segmento MICE, grazie ad ampi spazi meeting all'interno degli hotel. Con il lancio del progetto Franchising, che conta oggi due strutture in Lombardia a Cassano e Ornago, abbiamo aperto il nostro Gruppo a un nuovo modello di business con l’ambizione di approdare in nuove località ad interesse sia leisure che business». Sviluppo, qualità, attenzione al servizio e al cliente, posizionamento attento sul mercato in ottica value for money insieme alla continua ricerca e innovazione, sono alla base delle azioni del Gruppo per un'accoglienza tailor made sia per il cliente business, leisure che per il mix dei due, il bleisure di oggi e di domani. «Stiamo sviluppando – aggiunge Schiaffonati - anche un'offerta legata alle bike, e-bike e agli e-charger per una mobilità più sostenibile e consapevole al fine di esplorare nuovi segmenti e modalità di viaggio». Per l’inverno 2023/2024 è stata lanciata la nuova winter promo dedicata in esclusiva agli iscritti al nuovo programma fedeltà di Gruppo, B&me. [post_title] => B&B Hotels, entro l’anno altre 10 strutture sul territorio nazionale tra leisure e mice [post_date] => 2024-01-22T11:32:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705923167000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427295" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Tullio[/caption] Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese. "Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva". Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale. "Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle». Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel. [post_title] => Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo [post_date] => 2024-01-22T11:17:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705922257000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e valida sino al 30 aprile la promo primavera estate new advanced booking di grimaldi lines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":101,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4483,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust avvia una procedura d'indagine sull'uso degli algoritmi sui voli per la Sicilia e la Sardegna. Naturalmente fa bene. E' una richiesta che arriva da varie parti e non solo dalle associazioni dei consumatori. L'indagine punta a indagare il modo in cui questi algoritmi sono stati programmati. Perché è oggettivamente folle pagare biglietti dalle cifre astronomiche per andare in Sicilia o in Sardegna.\r

\r

Bene. Secondo il nostro modesto parere però l'Antitrust si è mossa con grave ritardo. E' da almeno un anno che va avanti questa pantomima. Con la regione Sicilia che denuncia, il governo che tenta di intervenire senza riuscirci peraltro. Con associazioni di consumatori che fanno la voce grossa da mesi e passeggeri vessati da una politica di prezzi francamente incomprensibile.\r

Primi segnali\r

L'Antitrust si sarebbe dovuto muovere ai primi segnali di disagio. Non si può sempre iniziare un'indagine quando la cosa diventa così eclatante.\r

\r

C'è anche il modo di intervenire appena il fenomeno si presenta. Così si riesce almeno a fare un po' di prevenzione. Naturalmente l'Antitrust non si muove preventivamente, ma le storture sui prezzi si sono susseguite per tutto lo scorso anno, con picchi notevolissimi in estate. Bisogna essere più rapidi. Bloccare le disarmonie quando sono all'inizio così da evitare che migliaia di passeggeri rimangano oppressi da prezzi che non hanno nessuna ragione di esistere.","post_title":"Antitrust: indagine su vettori per le isole. Meglio tardi che mai!","post_date":"2024-01-23T10:59:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines stima un risultato in perdita nel primo trimestre del 2024 a causa del grounding dei Boeing 737 Max 9, in linea con la decisione della Federal Aviation Administration, successiva all'incidente che ha coinvolto Alaska Airlines.\r

\r

Nonostante la battuta d'arresto prevista per il primo trimestre, United rimane ottimista per l'intero anno, prevedendo un utile compreso tra 9 e 11 dollari per azione.\r

\r

La compagnia statunitense conta 79 velivoli di questo tipo in flotta, più di qualsiasi altro vettore, seguito da Alaska. Ieri, United ha dichiarato che si aspetta che gli aerei rimangano a terra fino al 26 gennaio, anche se la previsione presuppone che non sarà in grado di riportarli in servizio per tutto il mese.\r

\r

L'allarme per il primo trimestre di United arriva dopo un periodo festivo relativamente forte, anche se le compagnie aeree hanno dovuto affrontare condizioni meteo complesse nelle prime settimane di gennaio.\r

\r

La compagnia ha dunque chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 600 milioni di dollari, in calo di quasi il 29% rispetto a un anno fa; il fatturato è stato di 13,63 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto all'anno precedente e superiore alle stime degli analisti. United ha trasportato il maggior numero di passeggeri di sempre in un anno con 165 milioni e ha registrato un load factor record per l'anno con l'86,4%.\r

\r

«Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di eps che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri passeggeri - ha affermato Scott Kirby, ceo di United Airlines - Guardando al futuro, ci aspettiamo che questo trend prosegua e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine».","post_title":"United Airlines: il grounding dei B737 Max 9 si ripercuote sui risultati del primo trimestre 2024","post_date":"2024-01-23T10:50:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706007038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.\r

\r

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia","post_title":"E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines","post_date":"2024-01-23T10:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo.\r

La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee).\r

«Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio».","post_title":"Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo","post_date":"2024-01-23T10:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706005396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways aprirà il volo diretto fra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, nella seconda metà del nuovo anno fiscale (1° aprile -31 marzo 2025). La compagnia ha ufficialmente annunciato la decisione in occasione della presentazione dell'operativo della prossima stagione, ma gli indizi c'erano già tutti. Dal trasferimento della sede italiana da Roma a Milano all'accordo di codeshare con Ita Airways.\r

\r

Complessivamente Ana lancerà tre nuove rotte tra Tokyo e tre città europee (oltre a Milano, Stoccolma e Istanbul) nell'anno fiscale 2024 e riprenderà o amplierà il servizio sulle rotte esistenti, sfruttando la rinnovata domanda di viaggi in Giappone dopo la pandemia. L'apertura di tutte e tre i collegamenti europei era stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. \r

\r

Ana riprenderà in agosto anche il servizio tra Haneda e Vienna, dopo una pausa di oltre quattro anni, con tre voli settimanali di andata e ritorno. Insieme alle nuove città, le rotte europee del vettore salgono quindi a nove rispetto alle attuali cinque. A luglio verranno aggiunti altri voli per Monaco e Parigi, con sette voli settimanali ciascuno.\r

\r

«Nel prossimo anno finanziario il fulcro della nostra crescita sarà concentrato sui voli internazionali - ha dichiarato Koji Shibata, presidente e ceo del vettore giapponese -. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante la pandemia e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo Ana. Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, in linea con la nostra mission di crescita sostenibile».\r

\r

L'espansione in Europa si inserisce nel contesto di un forte rimbalzo del turismo in entrata in Giappone dalla fine della pandemia, anche se la necessità di evitare lo spazio aereo russo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha reso i voli verso il continente più lunghi e costosi.\r

\r

I più recenti dati del Jnto mostrano che il numero di visitatori in Giappone è aumentato dell'8% nel dicembre 2023 rispetto al dato pre-Covid: gli arrivi dal Nord America, dall'Australia, dal Medio Oriente e dall'Asia sono tutti aumentati nello stesso periodo. I visitatori dall'Europa sono ancora in difetto di un 10%-20%, ma si prevede una rapida ripresa.","post_title":"Ana aprirà la Milano-Tokyo Haneda tra il prossimo ottobre e marzo 2025","post_date":"2024-01-23T09:35:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706002521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain punta i riflettori sulle potenzialità del cineturismo e sigla un memorandum d'intesa con la British Film Commission per incrementare questa forma di turismo nelle nazioni e regioni del paese.\r

Il set-jetting è una tendenza in forte espansione nel settore dei viaggi: secondo Expedia Group, più della metà dei viaggiatori internazionali ha dichiarato che i programmi televisivi e i film ispirano i loro piani di viaggio. Secondo il British Film Institute (BFI), i turisti internazionali hanno speso circa 892,6 milioni di sterline facendo cineturismo nel Regno Unito solo nel 2019, rendendolo una parte sempre più preziosa dell'offerta turistica globale del Regno Unito.\r

Un fenomeno che rappresenta un grandissimo volano anche per i viaggiatori italiani, da sempre appassionati di cineturismo, in particolare dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter nel 2001. Questa ulteriore iniziativa promozionale, darà un grande impulso alle visite nel Regno Unito. L'Italia è un mercato da un miliardo di sterline per il Regno Unito. All’8° posto per visite (1,3 milioni) e 9° per valore (798 milioni di sterline) nel 2022.\r

«Le ricerche di VisitBritain dimostrano che i film e la tv sono dei potenti motivatori per i viaggi - osserva Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Con quasi un terzo dei potenziali visitatori della Gran Bretagna desiderosi di visitare i luoghi utilizzati come location e visti sullo schermo, il cineturismo è una parte preziosa e in costante sviluppo della nostra offerta turistica globale. Mostrare le esperienze ispirate al cinema e alla televisione che si possono vivere solo in Gran Bretagna incoraggia un maggior numero di visitatori a venire a scoprire le nostre straordinarie destinazioni il prima possibile, e a incrementare il turismo nelle nazioni e nelle regioni del Paese, a beneficio delle economie locali».\r

E per citare alcune delle destinazioni portate alla ribalta dal cineturismo basta ricordare Castle Howard, nel North Yorkshire, che ha riferito che il numero di visitatori di età compresa tra i 18 e i 24 anni sul suo sito web è aumentato di oltre il 3400% dopo l'uscita di Bridgerton. Secondo la West Midlands Growth Company, il numero di visitatori di Birmingham è aumentato del 26% tra il 2013, quando la prima stagione di Peaky Blinders è stata trasmessa dalla BBC, e il 2018. Sex Education, girato in Galles, ha incoraggiato un nuovo pubblico a innamorarsi della bellissima Wye Valley e il Tower Museum di Londonderry ha registrato un numero record di visitatori mensili dopo il lancio di una mostra basata sulla serie televisiva di successo Derry Girls. Le ricerche di VisitScotland mostrano che fino al 18% dei visitatori provenienti dai principali mercati internazionali visitano una location cinematografica o televisiva durante il loro viaggio in Scozia.\r

Famosi franchise cinematografici e televisivi come James Bond, Paddington, Harry Potter, Star Wars, Outlander e The Crown hanno sempre scelto le location e gli studios del Regno Unito per le loro produzioni.\r

","post_title":"Il Regno Unito scommette sul cineturismo con l'intesa VisitBritain-British Film Commission","post_date":"2024-01-22T14:58:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705935482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air archivia il 2023 superando se stessa con un totale di oltre 60 milioni di passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 32% rispetto al 2022. Sempre lo scorso anno la low cost ha lanciato quasi una trentina di nuove rotte, preso in consegna 32 nuovi aeromobili Airbus A321neo e volato per 263 milioni di chilometri complessivi. \r

Lo scorso anno la compagnia aerea ha completato il 99,31% dei voli programmati, che è il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Wizz Air si è inoltre classificata tra le prime tre compagnie aeree in Europa per la percentuale di voli operati in orario.\r

Risultati col segno più anche sul mercato Italia dove il vettore ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80 mila voli da e per l'Italia, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Mantenendo il suo impegno verso gli obiettivi di sostenibilità, Wizz Air ha effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all'aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea ha inoltre sponsorizzato il primo evento podistico in Italia - Wizz Air Venicemarathon - e ha annunciato una partnership con la Milano Marathon nel 2024.\r

È stato, dunque, un anno di record per Wizz Air: le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, rafforza la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti.\r

«Chiudiamo il 2023 con un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative - commenta la corporate communication manager, Tamara Nikiforova -. Il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L'Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024. E il prossimo anno festeggeremo 20 anni di attività».","post_title":"Wizz Air vola alto e archivia il 2023 con oltre 60 milioni di passeggeri, +32%","post_date":"2024-01-22T13:46:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705931208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per B&B Hotels l’obiettivo ambizioso è di aprire ancora 10 strutture sul territorio nazionale (attualmente sono 70) e 4 hotel in franchising.\r

\r

«Grazie ad aperture come Ischia, Santa Margherita Ligure, Trapani, Bari e Catania – spiega Sara Schiaffonati, Commercial & Marketing Director del Gruppo - B&B HOTELS diventa ulteriormente un punto di riferimento per il segmento Leisure ma soprattutto punto di riferimento per il segmento MICE, grazie ad ampi spazi meeting all'interno degli hotel. Con il lancio del progetto Franchising, che conta oggi due strutture in Lombardia a Cassano e Ornago, abbiamo aperto il nostro Gruppo a un nuovo modello di business con l’ambizione di approdare in nuove località ad interesse sia leisure che business».\r

\r

Sviluppo, qualità, attenzione al servizio e al cliente, posizionamento attento sul mercato in ottica value for money insieme alla continua ricerca e innovazione, sono alla base delle azioni del Gruppo per un'accoglienza tailor made sia per il cliente business, leisure che per il mix dei due, il bleisure di oggi e di domani. \r

\r

«Stiamo sviluppando – aggiunge Schiaffonati - anche un'offerta legata alle bike, e-bike e agli e-charger per una mobilità più sostenibile e consapevole al fine di esplorare nuovi segmenti e modalità di viaggio».\r

\r

Per l’inverno 2023/2024 è stata lanciata la nuova winter promo dedicata in esclusiva agli iscritti al nuovo programma fedeltà di Gruppo, B&me.","post_title":"B&B Hotels, entro l’anno altre 10 strutture sul territorio nazionale tra leisure e mice","post_date":"2024-01-22T11:32:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705923167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427295\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Tullio[/caption]\r

\r

Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese.\r

\r

\"Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva\".\r

\r

Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale.\r

\r

\"Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle».\r

\r

Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel.","post_title":"Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo","post_date":"2024-01-22T11:17:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705922257000]}]}}