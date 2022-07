E’ online la programmazione invernale di Teorema Vacanze

E’ già disponibile sul portale l’inverno di Teorema Vacanze, che comprende anche i pacchetti di volo più soggiorno e tour per il periodo di Natale e Capodanno. Forte degli ottimi risultati di vendita per la stagione estiva, il nuovo operatore del gruppo Volonline ha aumentato gli investimenti in pre-acquisto di volato e in catene di voli su alcune destinazioni particolarmente richieste durante la nostra stagione fredda, ma soprattutto per Natale e Capodanno. L’operatore ha affiancato all’attività di creazione di pacchetti di viaggi pronti alla vendita, una business unit di flight consolidator con l’obiettivo di ottimizzare i revenue e ridurre al minimo i rischi di invenduto.

“Il volato è uno degli asset strategici della nostra compagnia – racconta Luigi Deli, ceo & founder del gruppo Volonline -. In passato, abbiamo investito molto sul fronte tecnologico per quanto riguarda l’attività di flight consolidation, con sistemi che consentono di cercare e selezionare i voli utilizzando non solo i principali gds, ma anche ndc e low cost consolidator, appoggiandoci pertanto anche a fornitori e canali alternativi di volato. La nuova business unit di flight consolidation di Teorema Vacanze ci permetterà quindi di offrire su alcune destinazioni caraibiche (Repubblica Dominicana, Cancun e Cuba) e dell’oceano Indiano (Maldive e Mauritius) le migliori soluzioni possibili per quanto riguarda disponibilità, classi e tariffa, consentendo a partner tour operator, Ota e ale agenzie di viaggi che lavorano con noi una maggiore competitività sul mercato sia in termini di offerta sia di pricing”.

La programmazione invernale di Teorema Vacanze propone perciò un ventaglio di destinazioni di corto, medio e lungo raggio molto ampio. ”Si parte dalle mete più vicine con Malta, i principali paesi del Medio Oriente, Giordania e Turchia e naturalmente il Mar Rosso, con Marsa Alam, Sharm El Sheikh e Hurghada e il Marocco – dichiara Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze -. Sempre per quanto riguarda il medio raggio, proponiamo le Canarie con Tenerife e Fuerteventura. E non mancano i pacchetti di soggiorno per numerose capitali europee e altre città dell’area mediterranea.”

Ma il vero protagonista della prima stagione invernale di Teorema Vacanze sarà il lungo raggio e in particolare i mari esotici. “Offriamo una selezione di hotel e resort tra le isole dell’oceano Indiano, Maldive, Mauritius, Seychelles e Zanzibar anche in abbinata con tour in Tanzania – conclude Frolimo -. A ovest, i Caraibi con Cuba, Messico e Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti con New York. Un piccolo assaggio infine anche di Estremo Oriente con Phuket e Thailandia. I voli in programmazione partono dai principali aeroporti italiani, ma è da Milano, Roma e Napoli che è prevista la maggior parte delle rotazioni in programmazione per esempio per Natale e Capodanno”.