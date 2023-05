E’ attivo da oggi il nuovo accordo Ota Viaggi – Trenitalia Già anticipato dal direttore commerciale del to, Massimo Diana, in occasione dell’evento siciliano Obiettivo X, è attivo da oggi il nuovo accordo di partnership tra Ota Viaggi e Trenitalia. Le agenzie possono in questo modo prenotare direttamente il viaggio prescelto dai clienti con Frecciarossa all’interno dell’area utente a loro dedicata sul sito www.otaviaggi.com. Il contratto è stato firmato dallo stesso Diana e la divisione business Av di Trenitalia e permetterà agli adv di avere a disposizione, si legge in una nota, “un ulteriore strumento, semplice da utilizzare, pratico e intuitivo, che permetterà loro di offrire una sempre migliore esperienza di prenotazione ai clienti finali che si rivolgono a loro per acquistare le proprie vacanze e decidono di raggiungere le loro mete via treno”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Italica Hotels & Resorts il nuovo gruppo alberghiero che nasce dall'iniziativa della dmc omonima, già attiva nel settore in passato in partnership con la compagnia spagnola Smy Hotels. L'operatore vanta al momento cinque strutture di proprietà a gestione diretta: l’hotel Bellamonte in Trentino, il Borgo Magliano resort nella Maremma Toscana, il Garden Area a Roma, il Sighientu resort, in Sardegna, a Cagliari, e la Tonnara di Bonagìa resort, tra Trapani e San Vito Lo Capo, in Sicilia. “Torniamo sul mercato con un brand che riprende l’originale Italica Turismo, che è anche il nome della nostra dmc per l’incoming, dopo una parentesi con altri marchi (Smy Hotels, ndr) e proponendoci con una veste nuova - commenta il chief commercial officer della compagnia, Mauro Mazzola -. L’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali sono le basi sulle quali abbiamo rivisto il brand, il logo e il posizionamento”. A questo nuovo percorso si affianca il forte know how tecnologico: “Il nostro reparto commerciale si avvale di strumenti che consentono di creare flussi turistici grazie ad attività di early booking, promozioni e piani tariffari che incontrano le esigenze di selezionati target, come quello delle famiglie - prosegue Mazzola -. Attualmente lavoriamo con i principali tour operator e network di agenzie italiane, che hanno apprezzato il nuovo posizionamento sul mercato e la nostra capacità di fornire risposte immediate alle richieste di prenotazione, mantenendo un rapporto equilibrato tra l’offerta b2b e quella b2c”. Il gruppo Italica Hotels & Resorts ha fatturato 11 milioni di euro nel 2022 e ha in progetto un’espansione con l’ingresso di nuove strutture nei prossimi mesi. “Siamo interessati ad alberghi di media grandezza nelle località di vacanza italiane, sia in montagna sia al mare, in particolare in Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma anche a catene alberghiere di piccole e medie dimensioni che abbiano la necessità di affidare la gestione di tutta l’operatività a terzi - conclude Mazzola -. Uno dei nostri obiettivi, oltre a crescere, è quello di soddisfare il numero sempre più importante di richieste dall’estero e principalmente di quei tour operator europei che necessitano di un prodotto all inclusive, da vendita immediata sul mercato”. [post_title] => Nasce il nuovo gruppo Italica: cinque gli hotel in portfolio ma l'obiettivo è crescere ancora [post_date] => 2023-05-24T13:48:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684936100000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Volonline che acquisisce nuovi partner finanziari, a cui va il 15% del gruppo, tramite un processo di aumento di capitale. L’operazione, annunciata oggi dal ceo e founder Luigi Deli, che resta saldamente azionista di maggioranza con più dell’80% delle quote, mentre circa il 5% è di Mario Malerba, presidente del network Team Valore, risponde all’esigenza di finanziare la crescita del gruppo. Al momento non è stata rivelata l'identità degli investitori finanziari coinvolti. La compagnia, nei soli primi quattro mesi di quest’anno, ha totalizzato i ricavi dell’intero 2022: anno in cui si erano già recuperati i volumi pre-pandemia. L’operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio, che dà il nome all’intero gruppo, vale in particolare circa il 50% degli oltre 65 milioni di euro di giro di affari complessivo da gennaio ad aprile del 2023; la business unit della biglietteria si attesta invece sui 20 milioni, mentre Mister Holiday, con la sua rete di agenzie di viaggio, supera gli 11 milioni e il broker di contratti alberghieri Reisenplatz si attesta su 3,5 milioni. “Nel 2023 prevediamo di raddoppiare i ricavi conseguiti nel 2022 e ci attendiamo di crescere di un ulteriore 50% durante l’anno successivo - spiega lo stesso Deli -. Puntiamo, inoltre, sempre più a internazionalizzare i nostri servizi e continueremo a rafforzare la struttura tecnologica. Tutto ciò ha bisogno di un boost, che in questo momento abbiamo ritenuto potesse essere fornito anche da un rafforzamento patrimoniale della società, attraverso un apporto di capitale da parte di investitori finanziari”. In una congiuntura di mercato contrassegnata da una marcata tendenza al sotto data e dove il ticket medio cresce in valore, principalmente a causa del trasporto aereo che propone sempre meno voli e sempre più cari, il gruppo Volonline, prosegue Deli, è riuscito ad andare incontro alle nuove esigenze della domanda: “Prima della pandemia le prenotazioni sotto data erano il 20-22% del totale, oggi arriviamo a superare il 50%: un trend dovuto sicuramente al forte di clima di incertezza che si respira a livello internazionale. In questo contesto risulta vincente poter contare su un impianto tecnologico che consente di dare alle agenzie riscontro immediato sulle richieste dei loro clienti”. L’altra grande tendenza vede una forte destagionalizzazione, frutto ancora una volta dell’incertezza e del timore generalizzato che l’estate porti i prezzi a lievitare oltre le capacità di spesa. Il mese di aprile si intesta così un fatturato superiore al mese di agosto dello scorso anno, premiando destinazioni che vanno dall’Egitto di Teorema Vacanze fino alle grandi capitali di New York, Parigi e Dubai per Volonclick, per arrivare sino alla crescente domanda per Africa, Oceano Indiano, Oriente e Stati Uniti, soddisfatta da Volonline. [post_title] => Nuovi partner finanziari per Volonline: a loro il 15% della società [post_date] => 2023-05-24T12:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684930315000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli internazionali sul Paese è all'86% rispetto al periodo pre pandemia. Ed entro settembre salirà all'89%». E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere». La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure». E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole». [post_title] => L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare» [post_date] => 2023-05-24T11:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684928333000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarebbe fissato per domani, 25 maggio, l'incontro fra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per la firma dell'accordo che - ottenuto l'avallo della Commissione europea - segnerà il passaggio del 40% del capitale di Ita Airways al gruppo tedesco. Lufthansa, secondo i rumors comparsi sulla stampa, avrebbe alzato l'offerta fino a 320 milioni di euro, che saranno versati attraverso un aumento di capitale riservato, dopo l'ok dell'Ue, probabilmente in autunno. Il previsto shareholder agreement è fissato al 2025, quando cioè Ita dovrebbe aver raggiunto il break even, con il conseguente acquisto da parte dei tedeschi di un altro 50-55% per circa 500 milioni di euro. A quel punto al ministero resterebbe il 5-10%. Nodo Malpensa Confermato il versamento nelle casse di Ita da parte del Mef de l’ultima tranche di 250 milioni di euro, come previsto dagli accordi con l’antitrust europea arrivando ai 1,35 miliardi di euro. Le medesime indiscrezioni di stampa evidenziano un ruolo sempre più in bilico per l'aeroporto di Milano Malpensa - dove sarebbe in forse anche l'unico volo per New York, che potrebbe essere trasferito al City Airport utilizzando aeromobili differenti - a fronte di una sempre crescente presenza su Linate e Roma Fiumicino. [post_title] => Lufthansa-Ita: la firma con il Mef domani, 25 maggio. Malpensa in bilico [post_date] => 2023-05-24T09:59:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684922348000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono le iniziative promozionale di Alidays che, oltre al Bully Wolkswagen T1 brandizzato e allestito con Sun Siyam Resorts in questi giorni in giro per le strade del Veneto, porta sui tram di Milano e Roma l'isola di Aruba. I colori della destinazione caraibica, partner dell’iniziativa, accendono infatti lo spazio a bordo delle linee 1 e 10 di Milano e delle linee 5, 14 e 19 di Roma fino al 9 giugno. Il Nord-Est è invece protagonista dei racconti delle spiagge delle Maldive che ritornano sul Bully Wolkswagen T1. Dopo il successo delle prime tappe, che hanno visto protagoniste le agenzie di viaggio della Lombardia, il tour arriva a Verona, Castel D’Azzano, Bussolengo, Vicenza e Padova nelle giornate di oggi e di domani. Un mezzo originale che Alidays utilizza per incontrare le agenzie e partner e raccontare le idee di viaggio più allettanti e le destinazioni che attendono i viaggiatori diretti alle Maldive. Dopo il Nord Italia, a settembre si aggiungeranno nuove tappe in giro per la penisola. [post_title] => Oltre il Bully Wolkswagen la promozione Alidays sale anche sui tram di Milano e Roma [post_date] => 2023-05-24T09:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684921854000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways dedica una promozione speciale ai cittadini siciliani che si recheranno nel proprio comune di residenza per votare alle prossime elezioni amministrative, che si terranno in Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio. La compagnia ha previsto uno sconto sul biglietto di andata e ritorno per un volo domestico verso Catania e Palermo: la promozione, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r. L’offerta si applica sui biglietti acquistati fino al 28 maggio 2023, per viaggiare nel periodo compreso tra il 25 e il 31 maggio 2023. L’acquisto può essere effettuato esclusivamente sul sito Ita, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale. [post_title] => Ita Airways: tariffe speciali per gli elettori che voleranno in Sicilia per votare alle amministrative [post_date] => 2023-05-24T09:40:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684921233000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle nostre navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line. Dall'inizio di questa settimana è attiva anche per gli adv di viaggio italiani la procedura di registrazione per richiedere il codice agenzie, diventare Travel Partner Disney Cruise Line ed essere abilitati alla vendita delle crociere della compagnia. Il processo di registrazione prevede diverse fasi ed è consultabile al seguente link. Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e a Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le navi della compagnia. Nelle prossime settimane saranno inoltre implementate alcune attività specificamente dedicate alle adv. Tra queste, webinar per illustrare l’intera flotta di cinque navi, gli itinerari dal Mediterraneo alle Bahamas, passando per il Messico e i fiordi norvegesi, nonché i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars, con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite. [post_title] => Aperte alle adv italiane le registrazioni per diventare Travel Partner Disney Cruise Line [post_date] => 2023-05-23T11:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684840585000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francesco Cefalù è il nuovo chief development officer del gruppo Mandarin Oriental. Dopo un'esperienza pluriennale in Satrwood, Four Seasons e Hilton, Cefalù entra nella compagnia con base a Hong Kong nel 2016 in qualità di regional development director per l’area Emea, concludendo tra le altre cose gli accordi per le aperture sul lago di Como, a Muscat, in Kuwait, a Zurigo, a Tel Aviv, a Vienna e a Cortina. Nel suo nuovo ruolo di chief development officer, supervisionerà lo sviluppo degli hotel in apertura e delle residenze a livello globale. Contemporaneamente alla nomina di Cefalù, Amanda Hyndman, parte della compagnia dal 2007, è stata promossa a chief people officer. Responsabile nel definire, implementare e valutare il piano strategico globale per le risorse umane dell’intero gruppo, Amanda Hyndman vanta una carriera di oltre 30 anni nell’hôtellerie di lusso, durante i quali ha ricoperto vari profili senior nel Regno Unito, a Hong Kong, a Bangkok e a Washington. Il suo contributo al gruppo Mandarin Oriental, l’ha portata alla nomina a group director of quality and rooms nel 2020. Nel suo nuovo ruolo di chief people officer, si occuperà di supervisionare le strategie delle risorse umane, supportando la crescita sia del brand sia dello sviluppo delle carriere. [post_title] => Nuove nomine ai vertici Mandarin: Francesco Cefalù diventa chief development officer [post_date] => 2023-05-23T10:28:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684837709000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines e JetBlue sono costrette a sciogliere la loro partnership (Northeast Alliance) entro i prossimi 30 giorni, dopo che un giudice statunitense ha dato ragione al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una causa legale, che ha bollato come anti concorrenziale l'alleanza. "Questi due potenti vettori agiscono come un'unica entità nelNord-est, ripartendo i mercati tra di loro e sostituendo la piena concorrenza con un'ampia cooperazione", ha dichiarato il giudice Leo Sorokin, della Corte distrettuale del Massachusett, nella sua sentenza. "I querelanti hanno dimostrato in modo convincente che questo accordo altera in modo sostanziale l'equilibrio competitivo in un settore altamente concentrato". Sei Stati e il Distretto di Columbia si sono uniti al DOJ per presentare la causa antitrust nel settembre 2021 e il processo si è svolto tra settembre e novembre dello scorso anno. La partnership è cominciata con le operazioni a Boston e nei tre principali aeroporti dell'area di New York. Nel gennaio 2023, i dirigenti di JetBlue hanno dichiarato che l'alleanza era diventata redditizia e nell'aprile 2023 avrebbero operato 290 voli combinati dell'alleanza al Jfk International di New York, 190 al LaGuardia e 220 al Logan International di Boston. Il Doj ha sostenuto che l'alleanza è una "fusione di fatto" e Sorokin ha concordato, sottolineando nella sua sentenza quella che ha definito la natura anti concorrenziale della partnership. [post_title] => American Airlines e JetBlue costrette a sciogliere l'alleanza strategica [post_date] => 2023-05-23T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684837163000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e attivo da oggi il nuovo accordo ota viaggi trenitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3060,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Italica Hotels & Resorts il nuovo gruppo alberghiero che nasce dall'iniziativa della dmc omonima, già attiva nel settore in passato in partnership con la compagnia spagnola Smy Hotels. L'operatore vanta al momento cinque strutture di proprietà a gestione diretta: l’hotel Bellamonte in Trentino, il Borgo Magliano resort nella Maremma Toscana, il Garden Area a Roma, il Sighientu resort, in Sardegna, a Cagliari, e la Tonnara di Bonagìa resort, tra Trapani e San Vito Lo Capo, in Sicilia.\r

\r

“Torniamo sul mercato con un brand che riprende l’originale Italica Turismo, che è anche il nome della nostra dmc per l’incoming, dopo una parentesi con altri marchi (Smy Hotels, ndr) e proponendoci con una veste nuova - commenta il chief commercial officer della compagnia, Mauro Mazzola -. L’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali sono le basi sulle quali abbiamo rivisto il brand, il logo e il posizionamento”. A questo nuovo percorso si affianca il forte know how tecnologico: “Il nostro reparto commerciale si avvale di strumenti che consentono di creare flussi turistici grazie ad attività di early booking, promozioni e piani tariffari che incontrano le esigenze di selezionati target, come quello delle famiglie - prosegue Mazzola -. Attualmente lavoriamo con i principali tour operator e network di agenzie italiane, che hanno apprezzato il nuovo posizionamento sul mercato e la nostra capacità di fornire risposte immediate alle richieste di prenotazione, mantenendo un rapporto equilibrato tra l’offerta b2b e quella b2c”.\r

\r

Il gruppo Italica Hotels & Resorts ha fatturato 11 milioni di euro nel 2022 e ha in progetto un’espansione con l’ingresso di nuove strutture nei prossimi mesi. “Siamo interessati ad alberghi di media grandezza nelle località di vacanza italiane, sia in montagna sia al mare, in particolare in Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma anche a catene alberghiere di piccole e medie dimensioni che abbiano la necessità di affidare la gestione di tutta l’operatività a terzi - conclude Mazzola -. Uno dei nostri obiettivi, oltre a crescere, è quello di soddisfare il numero sempre più importante di richieste dall’estero e principalmente di quei tour operator europei che necessitano di un prodotto all inclusive, da vendita immediata sul mercato”.","post_title":"Nasce il nuovo gruppo Italica: cinque gli hotel in portfolio ma l'obiettivo è crescere ancora","post_date":"2023-05-24T13:48:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684936100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Volonline che acquisisce nuovi partner finanziari, a cui va il 15% del gruppo, tramite un processo di aumento di capitale. L’operazione, annunciata oggi dal ceo e founder Luigi Deli, che resta saldamente azionista di maggioranza con più dell’80% delle quote, mentre circa il 5% è di Mario Malerba, presidente del network Team Valore, risponde all’esigenza di finanziare la crescita del gruppo. Al momento non è stata rivelata l'identità degli investitori finanziari coinvolti.\r

\r

La compagnia, nei soli primi quattro mesi di quest’anno, ha totalizzato i ricavi dell’intero 2022: anno in cui si erano già recuperati i volumi pre-pandemia. L’operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio, che dà il nome all’intero gruppo, vale in particolare circa il 50% degli oltre 65 milioni di euro di giro di affari complessivo da gennaio ad aprile del 2023; la business unit della biglietteria si attesta invece sui 20 milioni, mentre Mister Holiday, con la sua rete di agenzie di viaggio, supera gli 11 milioni e il broker di contratti alberghieri Reisenplatz si attesta su 3,5 milioni.\r

\r

“Nel 2023 prevediamo di raddoppiare i ricavi conseguiti nel 2022 e ci attendiamo di crescere di un ulteriore 50% durante l’anno successivo - spiega lo stesso Deli -. Puntiamo, inoltre, sempre più a internazionalizzare i nostri servizi e continueremo a rafforzare la struttura tecnologica. Tutto ciò ha bisogno di un boost, che in questo momento abbiamo ritenuto potesse essere fornito anche da un rafforzamento patrimoniale della società, attraverso un apporto di capitale da parte di investitori finanziari”.\r

\r

In una congiuntura di mercato contrassegnata da una marcata tendenza al sotto data e dove il ticket medio cresce in valore, principalmente a causa del trasporto aereo che propone sempre meno voli e sempre più cari, il gruppo Volonline, prosegue Deli, è riuscito ad andare incontro alle nuove esigenze della domanda: “Prima della pandemia le prenotazioni sotto data erano il 20-22% del totale, oggi arriviamo a superare il 50%: un trend dovuto sicuramente al forte di clima di incertezza che si respira a livello internazionale. In questo contesto risulta vincente poter contare su un impianto tecnologico che consente di dare alle agenzie riscontro immediato sulle richieste dei loro clienti”.\r

\r

L’altra grande tendenza vede una forte destagionalizzazione, frutto ancora una volta dell’incertezza e del timore generalizzato che l’estate porti i prezzi a lievitare oltre le capacità di spesa. Il mese di aprile si intesta così un fatturato superiore al mese di agosto dello scorso anno, premiando destinazioni che vanno dall’Egitto di Teorema Vacanze fino alle grandi capitali di New York, Parigi e Dubai per Volonclick, per arrivare sino alla crescente domanda per Africa, Oceano Indiano, Oriente e Stati Uniti, soddisfatta da Volonline.","post_title":"Nuovi partner finanziari per Volonline: a loro il 15% della società","post_date":"2023-05-24T12:11:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684930315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. \r

\r

Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli internazionali sul Paese è all'86% rispetto al periodo pre pandemia. Ed entro settembre salirà all'89%». \r

\r

E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». \r

Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere».\r

\r

La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure».\r

\r

E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole».","post_title":"L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare»","post_date":"2023-05-24T11:38:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684928333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe fissato per domani, 25 maggio, l'incontro fra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per la firma dell'accordo che - ottenuto l'avallo della Commissione europea - segnerà il passaggio del 40% del capitale di Ita Airways al gruppo tedesco.\r

\r

\r

Lufthansa, secondo i rumors comparsi sulla stampa, avrebbe alzato l'offerta fino a 320 milioni di euro, che saranno versati attraverso un aumento di capitale riservato, dopo l'ok dell'Ue, probabilmente in autunno. Il previsto shareholder agreement è fissato al 2025, quando cioè Ita dovrebbe aver raggiunto il break even, con il conseguente acquisto da parte dei tedeschi di un altro 50-55% per circa 500 milioni di euro. A quel punto al ministero resterebbe il 5-10%.\r

\r

\r

\r

Nodo Malpensa\r

Confermato il versamento nelle casse di Ita da parte del Mef de l’ultima tranche di 250 milioni di euro, come previsto dagli accordi con l’antitrust europea arrivando ai 1,35 miliardi di euro.\r

Le medesime indiscrezioni di stampa evidenziano un ruolo sempre più in bilico per l'aeroporto di Milano Malpensa - dove sarebbe in forse anche l'unico volo per New York, che potrebbe essere trasferito al City Airport utilizzando aeromobili differenti - a fronte di una sempre crescente presenza su Linate e Roma Fiumicino. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita: la firma con il Mef domani, 25 maggio. Malpensa in bilico","post_date":"2023-05-24T09:59:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1684922348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono le iniziative promozionale di Alidays che, oltre al Bully Wolkswagen T1 brandizzato e allestito con Sun Siyam Resorts in questi giorni in giro per le strade del Veneto, porta sui tram di Milano e Roma l'isola di Aruba. I colori della destinazione caraibica, partner dell’iniziativa, accendono infatti lo spazio a bordo delle linee 1 e 10 di Milano e delle linee 5, 14 e 19 di Roma fino al 9 giugno.\r

\r

Il Nord-Est è invece protagonista dei racconti delle spiagge delle Maldive che ritornano sul Bully Wolkswagen T1. Dopo il successo delle prime tappe, che hanno visto protagoniste le agenzie di viaggio della Lombardia, il tour arriva a Verona, Castel D’Azzano, Bussolengo, Vicenza e Padova nelle giornate di oggi e di domani. Un mezzo originale che Alidays utilizza per incontrare le agenzie e partner e raccontare le idee di viaggio più allettanti e le destinazioni che attendono i viaggiatori diretti alle Maldive. Dopo il Nord Italia, a settembre si aggiungeranno nuove tappe in giro per la penisola.","post_title":"Oltre il Bully Wolkswagen la promozione Alidays sale anche sui tram di Milano e Roma","post_date":"2023-05-24T09:50:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684921854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways dedica una promozione speciale ai cittadini siciliani che si recheranno nel proprio comune di residenza per votare alle prossime elezioni amministrative, che si terranno in Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio.\r

\r

La compagnia ha previsto uno sconto sul biglietto di andata e ritorno per un volo domestico verso Catania e Palermo: la promozione, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r.\r

\r

L’offerta si applica sui biglietti acquistati fino al 28 maggio 2023, per viaggiare nel periodo compreso tra il 25 e il 31 maggio 2023. L’acquisto può essere effettuato esclusivamente sul sito Ita, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata.\r

\r

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.","post_title":"Ita Airways: tariffe speciali per gli elettori che voleranno in Sicilia per votare alle amministrative","post_date":"2023-05-24T09:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684921233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle nostre navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line. Dall'inizio di questa settimana è attiva anche per gli adv di viaggio italiani la procedura di registrazione per richiedere il codice agenzie, diventare Travel Partner Disney Cruise Line ed essere abilitati alla vendita delle crociere della compagnia. Il processo di registrazione prevede diverse fasi ed è consultabile al seguente link.\r

\r

Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e a Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le navi della compagnia. Nelle prossime settimane saranno inoltre implementate alcune attività specificamente dedicate alle adv. Tra queste, webinar per illustrare l’intera flotta di cinque navi, gli itinerari dal Mediterraneo alle Bahamas, passando per il Messico e i fiordi norvegesi, nonché i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars, con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite.","post_title":"Aperte alle adv italiane le registrazioni per diventare Travel Partner Disney Cruise Line","post_date":"2023-05-23T11:16:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684840585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francesco Cefalù è il nuovo chief development officer del gruppo Mandarin Oriental. Dopo un'esperienza pluriennale in Satrwood, Four Seasons e Hilton, Cefalù entra nella compagnia con base a Hong Kong nel 2016 in qualità di regional development director per l’area Emea, concludendo tra le altre cose gli accordi per le aperture sul lago di Como, a Muscat, in Kuwait, a Zurigo, a Tel Aviv, a Vienna e a Cortina. Nel suo nuovo ruolo di chief development officer, supervisionerà lo sviluppo degli hotel in apertura e delle residenze a livello globale.\r

\r

Contemporaneamente alla nomina di Cefalù, Amanda Hyndman, parte della compagnia dal 2007, è stata promossa a chief people officer. Responsabile nel definire, implementare e valutare il piano strategico globale per le risorse umane dell’intero gruppo, Amanda Hyndman vanta una carriera di oltre 30 anni nell’hôtellerie di lusso, durante i quali ha ricoperto vari profili senior nel Regno Unito, a Hong Kong, a Bangkok e a Washington. Il suo contributo al gruppo Mandarin Oriental, l’ha portata alla nomina a group director of quality and rooms nel 2020. Nel suo nuovo ruolo di chief people officer, si occuperà di supervisionare le strategie delle risorse umane, supportando la crescita sia del brand sia dello sviluppo delle carriere.","post_title":"Nuove nomine ai vertici Mandarin: Francesco Cefalù diventa chief development officer","post_date":"2023-05-23T10:28:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684837709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines e JetBlue sono costrette a sciogliere la loro partnership (Northeast Alliance) entro i prossimi 30 giorni, dopo che un giudice statunitense ha dato ragione al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una causa legale, che ha bollato come anti concorrenziale l'alleanza.\r

\r

\"Questi due potenti vettori agiscono come un'unica entità nelNord-est, ripartendo i mercati tra di loro e sostituendo la piena concorrenza con un'ampia cooperazione\", ha dichiarato il giudice Leo Sorokin, della Corte distrettuale del Massachusett, nella sua sentenza. \"I querelanti hanno dimostrato in modo convincente che questo accordo altera in modo sostanziale l'equilibrio competitivo in un settore altamente concentrato\".\r

\r

Sei Stati e il Distretto di Columbia si sono uniti al DOJ per presentare la causa antitrust nel settembre 2021 e il processo si è svolto tra settembre e novembre dello scorso anno.\r

\r

La partnership è cominciata con le operazioni a Boston e nei tre principali aeroporti dell'area di New York. Nel gennaio 2023, i dirigenti di JetBlue hanno dichiarato che l'alleanza era diventata redditizia e nell'aprile 2023 avrebbero operato 290 voli combinati dell'alleanza al Jfk International di New York, 190 al LaGuardia e 220 al Logan International di Boston.\r

\r

Il Doj ha sostenuto che l'alleanza è una \"fusione di fatto\" e Sorokin ha concordato, sottolineando nella sua sentenza quella che ha definito la natura anti concorrenziale della partnership.\r

\r

\r

\r

","post_title":"American Airlines e JetBlue costrette a sciogliere l'alleanza strategica","post_date":"2023-05-23T10:19:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684837163000]}]}}