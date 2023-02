Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia. “La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama – dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia – preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4×4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas. “Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach – aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.” “Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach – le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia. “La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas. “Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.” “Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”. [post_title] => Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach [post_date] => 2023-02-28T12:38:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677587935000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l'11° anno consecutivo del titolo di "Destinazione balneare leader in Medio Oriente" ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento. Amplia l'offerta di resort a cinque stelle a completamento dell'esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island. Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola. Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l'espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d'arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l'anno. L'iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d'arte aperte al pubblico. Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza. [post_title] => Abu Dhabi: l'Isola di Saadiyat è la "Destinazione balneare leader in Medio Oriente" [post_date] => 2023-02-28T12:22:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677586961000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440356" align="alignleft" width="300"] Emma Walker[/caption] L'opportunità di confrontarsi con i produttori e altri intenditori di vino attraverso seminari, degustazioni, cene con abbinamento, dimostrazioni culinarie interattive ed esperienze meet-and-greets a bordo. Sulle navi Norwegian Cruise Line torna il programma Meet the Winemaker, giunto ormai alla sua settima edizione. "Ogni anno puntiamo a migliorare questa esperienza esclusiva - spiega il president e ceo di Ncl, Harry Sommer -. Queste crociere uniche offrono la rara opportunità di conoscere da vicino stimati produttori e la loro rassegna di vini. Il tutto visitando più destinazioni e godendo di una vacanza indimenticabile." Un'aggiunta nuova e degna di nota di quest'anno è rappresentata dall'ospite speciale Emma Walker, master blender di Johnnie Walker. Parteciperà alla crociera del 17 settembre 2023 sulla nuova Norwegian Prima nel Nord Europa per il primo itinerario Ncl dedicato a Johnnie Walker, durante il quale gli ospiti potranno conoscere la storia del marchio e assaporare una vasta gamma di whisky invecchiati. Il programma prevede inoltre la presenza della chef Ashley Breneman, che ha iniziato la propria carriera studiando all'istituto culinario Le Cordon Bleu e ha lavorato per numerosi cuochi famosi, tra cui Gordon Ramsay, nel noto programma Master Chef. Oggi è executive chef di certified Angus Beef. Si unirà all'enologo Antonio Hidalgo per la crociera del 9 luglio 2023 a bordo della Norwegian Encore verso l'Alaska, per aggiungere una componente culinaria all'esperienza Meet the Winemaker. L'enologo di quarta generazione Miguel Torres, che è stato il pioniere della coltivazione del Cabernet Sauvignon in Spagna creando il Mas la Plana nel 1970, farà il suo debutto nel programma culinario Ncl a bordo della Norwegian Encore il 9 aprile 2023 per un viaggio nei Caraibi Orientali. L'azienda vinicola della famiglia Miguel Torres Chile è presente in oltre 100 Paesi e si è affermata negli ultimi 30 anni come uno dei principali produttori di vini di alta qualità. Tra gli ospiti più amati dai fan ci saranno poi il famoso chef Aaron Sanchez, l'enologo di fama mondiale e membro della storica casa di moda Salvatore Ferragamo, l'icona della Napa Valley Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate e Gérard Bertrand, vincitore del "The Drinks Business" Master Winemaker of the Year 2023. Il programma completo Meet the Winemaker 2023: • 2 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Riviera messicana: con la partecipazione del pluripremiato chef e personaggio televisivo Aaron Sanchez. • 9 aprile 2023 - Norwegian Encore, Caraibi orientali: con la partecipazione di Miguel Torres, enologo di quarta generazione. • 22 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: con la partecipazione dell'enologo di fama mondiale Salvatore Ferragamo della tenuta Il Borro in Toscana, Italia, che produce vini di prim’ordine. • 10 giugno 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: cena a base di vino con la partecipazione di Domaines Barons de Rothschild Lafite e un ospite speciale: Diane Flamand. • 9 luglio 2023 - Norwegian Encore, Alaska: con la partecipazione di Antonio Hidalgo della casa di sherry spagnola Bodegas Hidalgo La Gitana, riconosciuta a livello mondiale, e l’executive chef di Certified Angus Beef Ashley Breneman. • 17 settembre 2023 - Norwegian Prima, Nord Europa: Meet the master blender con la partecipazione di Emma Walker, master blender di Johnnie Walker. • 22 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate • 28 ottobre 2023 - Norwegian Joy, Caraibi occidentali: con la partecipazione di Gérard Bertrand, vincitore del premio Master Winemaker of the Year 2023 di The Drinks Business. • 29 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Randy Ullom della famiglia Kendall-Jackson. [post_title] => Sulle navi Ncl torna Meet the Winemaker. Tra gli ospiti di quest'anno Emma Walker di Johnny Walker [post_date] => 2023-02-28T11:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677585154000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo The Red Sea. La società di sviluppo controllata dal fondo pubblico d'investimento saudita Pif, Red Sea Global, si sta occupando della realizzazione di un altro mega-hub turistico situato nella riserva naturale del principe Mohammad bin Salman, lungo la costa nord-occidentale del Paese. Destinato a estendersi su una superficie di 4.155 chilometri quadrati, con un'offerta a regime di oltre 3 mila camere distribuite in 25 hotel, a cui si aggiungeranno circa 900 ville, Amaala Triple Bay, questo il nome del complesso, ha recentemente siglato un accordo con la Clinique La Prairie. L'obiettivo è quello di aprire un centro benessere di 36.115 metri quadrati, composto da 13 ville e 52 camere e suite. "Le strutture di fama mondiale e le esperienze maturate nel campo della salute e del benessere di Clinique La Prairie, immerse negli straordinari paesaggi naturali dell'Arabia Saudita, accompagneranno i nostri visitatori in viaggi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del mar Rosso - commenta il ceo di Red Sea Global, John Pagano -. Il resort, frutto dell'architettura islamica e dell'artigianato moderno, offrirà un luogo sereno in cui rilassarsi, meditare e rigenerarsi". L'approccio al benessere della Prairie è incentrato sulla longevità. Ciò è simboleggiato dalla Longevity Plaza: piazza centrale che conduce a quattro aree distinte, corrispondenti a ciascuno dei pilastri della struttura: cure mediche, nutrizione, movimento e benessere. Queste aree ospiteranno una vasta gamma di attività e servizi. Il resort disporrà anche di un laboratorio diagnostico, di un museo, di un beach club, di sale per workshop e formazione, di spazi per la ristorazione privata e persino di una scuola di cucina. "Ad Amaala stiamo creando il più importante resort incentrato sulla salute e sulla longevità mai realizzato - sottolinea il ceo della Clinique La Prairie, Simone Gibertoni -. Siamo lieti di costruire la nostra prima destinazione in un ambiente così straordinario e di contribuire a dare vita alla visione di Red Sea Global di un turismo rigenerativo e ultra-lusso". La fase uno della costruzione di Amaala Triple Bay è peraltro già avviata e prevede di accogliere i primi ospiti nel 2024. Sarà composta da otto resort che offriranno più di 1.300 posti letto. [post_title] => Red Sea Global: ad Amaala in arrivo anche un resort Clinique La Prairie [post_date] => 2023-02-28T10:14:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677579258000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air China consolida la ripresa da Roma Fiumicino, dove tornerà a decollare verso Pechino, dal prossimo 26 marzo. La rotta sarà servita da quattro collegamenti alla settimana operati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Sulla Roma-Pechino, come riferito da ItaliaVola, la Air China impiegherà un Airbus A350-900, in sostituzione del Boeing 787-9 Dreamliner utilizzato in passato. Da Roma la compagnia aerea opera già la rotta verso Hangzhou: il collegamento - che era stato inaugurato nel giugno del 2019 - viene effettuato tre volte alla settimana con un Airbus A330-300. [post_title] => Air China torna a collegare Roma a Pechino, con quattro voli alla settimana [post_date] => 2023-02-28T10:12:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677579136000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. "Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela". [post_title] => Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept [post_date] => 2023-02-27T10:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677492608000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440194" align="alignleft" width="300"] La Costa Fortuna[/caption] Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia. Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche. “Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”. [post_title] => Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo [post_date] => 2023-02-24T12:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242011000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Nh torna finalmente in territorio positivo dopo i terribili anni della pandemia. La compagnia spagnola, parte di Minor International, ha infatti registrato nel 2022 utili netti su base ricorrente pari a 76 milioni di euro, ritornando a vedere per la prima volta il nero in bottom line dall'ormai lontano 2019. Senza tener conto del primo trimestre dell'anno, ancora condizionato dagli effetti della variante Omicron, il risultato non ricorrente del gruppo è risultato persino più alto del 29% rispetto all'anno pre-Covid, avendo raggiunto quota 156 milioni di euro. Tali performance sono state raggiunte grazie a profitti per 1,76 miliardi (intero 2022), contro gli 834 milioni del 2021 e gli 1,72 miliardi di quattro anni fa. I margini operativi lordi (ebitda) sono ammontati a 519 milioni, pari al 94% del risultato toccato nel 2019. A pesare, ancora una volta, sono stati i primi tre mesi segnati dalla variante Omicron. In Italia, infine, le tariffe medie delle camere sono state del 14% più alte rispetto al 2019, giungendo fino a 154 euro, mentre i tassi di occupazioni sono rimasti sotto di sei punti percentuali, al 63%. A trainare il business tricolore, sono state in particolare Roma e le destinazioni secondarie, mentre Milano si è ripresa soprattutto a partire dal terzo trimestre in avanti. [post_title] => Nh Hotel Group torna all'utile dopo tre anni [post_date] => 2023-02-24T11:49:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677239352000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440113" align="alignleft" width="300"] Giovanna Della Posta[/caption] E’ sorta l’idea e la possibilità di riqualificare una zona che negli ultimi anni è sempre andata a ritroso. Si tratta dell’area Piazza d’Armi, di cui uno dei fondi gestiti Invimit possiede circa 388 mila metri quadrati. Si trova attorno alla Caserma Santa Barbara e all’Ospedale Militare di Baggio, uno dei più estesi complessi militari cittadini esistenti in Italia. Per quasi 50 anni ci sono stati addestramenti militari e manovre con i carri armati. Dagli anni ‘80 è rimasto inutilizzato. Il 75% di quell’area che fa da confine tra la città e i piccoli comuni limitrofi diventerà un parco. Giovanna Della Posta, l’amministratrice delegata di Invimit ha espresso più giudizi riguardo alla questione:« Sarà il secondo più grande di Milano dopo il Parco Sempione». E ha aggiunto che ci sarà edilizia abitativa e negozi, nessun centro commerciale, nessun insediamento industriale o logistico. I numeri «Abbiamo avviato le attività propedeutiche alle bonifiche, mandato via gli ortisti abusivi, demolito le baracche, portato via un centinaio di bombole di gas. L’asset è pronto». Comunica l’ad che fa luce anche sulla questione fondi: «Parlo con gli investitori internazionali. Dai tedeschi Ece e Union Investment real estate fino al Public Investment Fund in Arabia Saudita, cerchiamo i più bravi. Parlando di cifre, l’asset Piazza d’Armi vale circa 80 milioni di euro dati ancora da definire bene. Per lo sviluppo ci vogliono altri 500 milioni. L’idea è decuplicare il valore del terreno». [post_title] => Baggio, Milano: servono fondi per un nuovo maxi progetto [post_date] => 2023-02-23T13:03:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677157388000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dopo tre anni di assenza forzata torna alle bahamas il bravo viva fortuna beach" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1104,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia.\r

\r

“La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas.\r

\r

“Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.”\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”.","post_title":"Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach","post_date":"2023-02-28T12:38:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677587935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l'11° anno consecutivo del titolo di \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\" ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento.\r

Amplia l'offerta di resort a cinque stelle a completamento dell'esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island.\r

Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola.\r

Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l'espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d'arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l'anno. L'iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d'arte aperte al pubblico.\r

Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza.","post_title":"Abu Dhabi: l'Isola di Saadiyat è la \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\"","post_date":"2023-02-28T12:22:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677586961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emma Walker[/caption]\r

\r

L'opportunità di confrontarsi con i produttori e altri intenditori di vino attraverso seminari, degustazioni, cene con abbinamento, dimostrazioni culinarie interattive ed esperienze meet-and-greets a bordo. Sulle navi Norwegian Cruise Line torna il programma Meet the Winemaker, giunto ormai alla sua settima edizione. \"Ogni anno puntiamo a migliorare questa esperienza esclusiva - spiega il president e ceo di Ncl, Harry Sommer -. Queste crociere uniche offrono la rara opportunità di conoscere da vicino stimati produttori e la loro rassegna di vini. Il tutto visitando più destinazioni e godendo di una vacanza indimenticabile.\"\r

\r

Un'aggiunta nuova e degna di nota di quest'anno è rappresentata dall'ospite speciale Emma Walker, master blender di Johnnie Walker. Parteciperà alla crociera del 17 settembre 2023 sulla nuova Norwegian Prima nel Nord Europa per il primo itinerario Ncl dedicato a Johnnie Walker, durante il quale gli ospiti potranno conoscere la storia del marchio e assaporare una vasta gamma di whisky invecchiati.\r

\r

Il programma prevede inoltre la presenza della chef Ashley Breneman, che ha iniziato la propria carriera studiando all'istituto culinario Le Cordon Bleu e ha lavorato per numerosi cuochi famosi, tra cui Gordon Ramsay, nel noto programma Master Chef. Oggi è executive chef di certified Angus Beef. Si unirà all'enologo Antonio Hidalgo per la crociera del 9 luglio 2023 a bordo della Norwegian Encore verso l'Alaska, per aggiungere una componente culinaria all'esperienza Meet the Winemaker.\r

\r

L'enologo di quarta generazione Miguel Torres, che è stato il pioniere della coltivazione del Cabernet Sauvignon in Spagna creando il Mas la Plana nel 1970, farà il suo debutto nel programma culinario Ncl a bordo della Norwegian Encore il 9 aprile 2023 per un viaggio nei Caraibi Orientali. L'azienda vinicola della famiglia Miguel Torres Chile è presente in oltre 100 Paesi e si è affermata negli ultimi 30 anni come uno dei principali produttori di vini di alta qualità.\r

\r

Tra gli ospiti più amati dai fan ci saranno poi il famoso chef Aaron Sanchez, l'enologo di fama mondiale e membro della storica casa di moda Salvatore Ferragamo, l'icona della Napa Valley Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate e Gérard Bertrand, vincitore del \"The Drinks Business\" Master Winemaker of the Year 2023.\r

\r

Il programma completo Meet the Winemaker 2023:\r

• 2 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Riviera messicana: con la partecipazione del pluripremiato chef e personaggio televisivo Aaron Sanchez.\r

• 9 aprile 2023 - Norwegian Encore, Caraibi orientali: con la partecipazione di Miguel Torres, enologo di quarta generazione.\r

• 22 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: con la partecipazione dell'enologo di fama mondiale Salvatore Ferragamo della tenuta Il Borro in Toscana, Italia, che produce vini di prim’ordine.\r

• 10 giugno 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: cena a base di vino con la partecipazione di Domaines Barons de Rothschild Lafite e un ospite speciale: Diane Flamand.\r

• 9 luglio 2023 - Norwegian Encore, Alaska: con la partecipazione di Antonio Hidalgo della casa di sherry spagnola Bodegas Hidalgo La Gitana, riconosciuta a livello mondiale, e l’executive chef di Certified Angus Beef Ashley Breneman.\r

• 17 settembre 2023 - Norwegian Prima, Nord Europa: Meet the master blender con la partecipazione di Emma Walker, master blender di Johnnie Walker.\r

• 22 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate\r

• 28 ottobre 2023 - Norwegian Joy, Caraibi occidentali: con la partecipazione di Gérard Bertrand, vincitore del premio Master Winemaker of the Year 2023 di The Drinks Business.\r

• 29 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Randy Ullom della famiglia Kendall-Jackson.","post_title":"Sulle navi Ncl torna Meet the Winemaker. Tra gli ospiti di quest'anno Emma Walker di Johnny Walker","post_date":"2023-02-28T11:52:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677585154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo The Red Sea. La società di sviluppo controllata dal fondo pubblico d'investimento saudita Pif, Red Sea Global, si sta occupando della realizzazione di un altro mega-hub turistico situato nella riserva naturale del principe Mohammad bin Salman, lungo la costa nord-occidentale del Paese. Destinato a estendersi su una superficie di 4.155 chilometri quadrati, con un'offerta a regime di oltre 3 mila camere distribuite in 25 hotel, a cui si aggiungeranno circa 900 ville, Amaala Triple Bay, questo il nome del complesso, ha recentemente siglato un accordo con la Clinique La Prairie. L'obiettivo è quello di aprire un centro benessere di 36.115 metri quadrati, composto da 13 ville e 52 camere e suite. \r

\r

\"Le strutture di fama mondiale e le esperienze maturate nel campo della salute e del benessere di Clinique La Prairie, immerse negli straordinari paesaggi naturali dell'Arabia Saudita, accompagneranno i nostri visitatori in viaggi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del mar Rosso - commenta il ceo di Red Sea Global, John Pagano -. Il resort, frutto dell'architettura islamica e dell'artigianato moderno, offrirà un luogo sereno in cui rilassarsi, meditare e rigenerarsi\".\r

\r

L'approccio al benessere della Prairie è incentrato sulla longevità. Ciò è simboleggiato dalla Longevity Plaza: piazza centrale che conduce a quattro aree distinte, corrispondenti a ciascuno dei pilastri della struttura: cure mediche, nutrizione, movimento e benessere. Queste aree ospiteranno una vasta gamma di attività e servizi. Il resort disporrà anche di un laboratorio diagnostico, di un museo, di un beach club, di sale per workshop e formazione, di spazi per la ristorazione privata e persino di una scuola di cucina.\r

\r

\"Ad Amaala stiamo creando il più importante resort incentrato sulla salute e sulla longevità mai realizzato - sottolinea il ceo della Clinique La Prairie, Simone Gibertoni -. Siamo lieti di costruire la nostra prima destinazione in un ambiente così straordinario e di contribuire a dare vita alla visione di Red Sea Global di un turismo rigenerativo e ultra-lusso\". La fase uno della costruzione di Amaala Triple Bay è peraltro già avviata e prevede di accogliere i primi ospiti nel 2024. Sarà composta da otto resort che offriranno più di 1.300 posti letto.","post_title":"Red Sea Global: ad Amaala in arrivo anche un resort Clinique La Prairie","post_date":"2023-02-28T10:14:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677579258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air China consolida la ripresa da Roma Fiumicino, dove tornerà a decollare verso Pechino, dal prossimo 26 marzo. La rotta sarà servita da quattro collegamenti alla settimana operati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato.\r

Sulla Roma-Pechino, come riferito da ItaliaVola, la Air China impiegherà un Airbus A350-900, in sostituzione del Boeing 787-9 Dreamliner utilizzato in passato.\r

Da Roma la compagnia aerea opera già la rotta verso Hangzhou: il collegamento - che era stato inaugurato nel giugno del 2019 - viene effettuato tre volte alla settimana con un Airbus A330-300.\r

\r

\r

","post_title":"Air China torna a collegare Roma a Pechino, con quattro voli alla settimana","post_date":"2023-02-28T10:12:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677579136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. \r

\r

\"Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela\".","post_title":"Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept","post_date":"2023-02-27T10:10:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677492608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Fortuna[/caption]\r

\r

Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche.\r

\r

“Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”.","post_title":"Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo","post_date":"2023-02-24T12:33:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677242011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nh torna finalmente in territorio positivo dopo i terribili anni della pandemia. La compagnia spagnola, parte di Minor International, ha infatti registrato nel 2022 utili netti su base ricorrente pari a 76 milioni di euro, ritornando a vedere per la prima volta il nero in bottom line dall'ormai lontano 2019. Senza tener conto del primo trimestre dell'anno, ancora condizionato dagli effetti della variante Omicron, il risultato non ricorrente del gruppo è risultato persino più alto del 29% rispetto all'anno pre-Covid, avendo raggiunto quota 156 milioni di euro.\r

\r

Tali performance sono state raggiunte grazie a profitti per 1,76 miliardi (intero 2022), contro gli 834 milioni del 2021 e gli 1,72 miliardi di quattro anni fa. I margini operativi lordi (ebitda) sono ammontati a 519 milioni, pari al 94% del risultato toccato nel 2019. A pesare, ancora una volta, sono stati i primi tre mesi segnati dalla variante Omicron. In Italia, infine, le tariffe medie delle camere sono state del 14% più alte rispetto al 2019, giungendo fino a 154 euro, mentre i tassi di occupazioni sono rimasti sotto di sei punti percentuali, al 63%. A trainare il business tricolore, sono state in particolare Roma e le destinazioni secondarie, mentre Milano si è ripresa soprattutto a partire dal terzo trimestre in avanti.","post_title":"Nh Hotel Group torna all'utile dopo tre anni","post_date":"2023-02-24T11:49:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677239352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440113\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanna Della Posta[/caption]\r

\r

E’ sorta l’idea e la possibilità di riqualificare una zona che negli ultimi anni è sempre andata a ritroso. Si tratta dell’area Piazza d’Armi, di cui uno dei fondi gestiti Invimit possiede circa 388 mila metri quadrati. Si trova attorno alla Caserma Santa Barbara e all’Ospedale Militare di Baggio, uno dei più estesi complessi militari cittadini esistenti in Italia.\r

\r

Per quasi 50 anni ci sono stati addestramenti militari e manovre con i carri armati. Dagli anni ‘80 è rimasto inutilizzato. Il 75% di quell’area che fa da confine tra la città e i piccoli comuni limitrofi diventerà un parco.\r

\r

Giovanna Della Posta, l’amministratrice delegata di Invimit ha espresso più giudizi riguardo alla questione:« Sarà il secondo più grande di Milano dopo il Parco Sempione». E ha aggiunto che ci sarà edilizia abitativa e negozi, nessun centro commerciale, nessun insediamento industriale o logistico.\r

I numeri\r

«Abbiamo avviato le attività propedeutiche alle bonifiche, mandato via gli ortisti abusivi, demolito le baracche, portato via un centinaio di bombole di gas. L’asset è pronto». Comunica l’ad che fa luce anche sulla questione fondi: «Parlo con gli investitori internazionali. Dai tedeschi Ece e Union Investment real estate fino al Public Investment Fund in Arabia Saudita, cerchiamo i più bravi.\r

\r

Parlando di cifre, l’asset Piazza d’Armi vale circa 80 milioni di euro dati ancora da definire bene. Per lo sviluppo ci vogliono altri 500 milioni. L’idea è decuplicare il valore del terreno».\r

\r

","post_title":"Baggio, Milano: servono fondi per un nuovo maxi progetto","post_date":"2023-02-23T13:03:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677157388000]}]}}