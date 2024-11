Dino Sagani sarà il comandante della nuova Msc World America Con l’avvicinarsi del debutto della World America, che sarà battezzata ufficialmente a Miami il prossimo 9 aprile, è arrivata anche la nomina del comandante destinato a guidare la nuova ammiraglia Msc: “L’assegnazione di questo comando rappresenta per me l’apice della carriera, con l’opportunità di seguire e supervisionare le fasi della costruzione della nave e la preparazione dell’equipaggio alla navigazione – sottolinea Dino Sagani -. Sono onorato per la fiducia dell’armatore nei miei riguardi e non vedo l’ora di far salpare la nuova ammiraglia della flotta verso Miami. Gli ultimi mesi della costruzione di una nave sono sicuramente i più entusiasmanti, perché si partecipa alla nascita di un nuovo gioiello dei mari che, per un comandante, è come se diventasse un vero e proprio figlio di cui prendersi cura”. Caratterizzata dal tipico design elegante europeo, considerato ormai un tratto stilistico distintivo di tutte le navi targate Msc, la World America sarà la prima a disporre di sette distretti a bordo, ognuno caratterizzato da atmosfere, strutture ed esperienze diverse. A bordo saranno inoltre presenti nuovi ristoranti, bar, esperienze e spazi, tra cui il ritorno di Eataly su una nave da crociera, il locale greco Paxos e il primo comedy club Msc, The Loft. La nave, inoltre, sarà dotata dell’innovativo The Harbour, parte del distretto Family Aventura: un nuovissimo luogo all’aperto appositamente progettato per bambini e famiglie per stare insieme, giocare e rilassarsi. È lì che si troverà anche Cliffhanger, un’attrazione con un’altalena a 50 metri sopra l’oceano.

