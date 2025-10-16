Dimensione Turismo, l’Uzbekistan new entry della programmazione Dimensione Turismo aggiunge l’Uzbekistan alle destinazioni in programma per il 2026. Una scelta che nasce dal desiderio di offrire ai viaggiatori una meta autentica, ricca di storia e rappresentativa dello spirito del viaggio come esplorazione e conoscenza.

L’Uzbekistan, con le sue città leggendarie – Samarcanda, Bukhara, Khiva – e il fascino intatto dell’antica Via della Seta, si propone come espressione perfetta della vocazione culturale che da sempre contraddistingue la programmazione del tour operator. «Abbiamo voluto inserire l’Uzbekistan nel nostro catalogo non solo per la bellezza unica dei suoi siti storici, ma per il significato profondo che questa meta racchiude. Si tratta di un Paese che parla di civiltà, di scambi culturali millenari, di connessioni tra mondi. Un invito a viaggiare con lo sguardo curioso e consapevole grazie al quale continuare a conoscere ed esplorare» spiega il presidente, Mario Di Nicolantonio. I programmi Per il 2026 due sono i tour proposti dal t.o. da 8 giorni e 6 notti su base collettiva con partenze fisse. Il primo è Dimensione Uzbekistan, un tour con guida parlante italiano di categoria smart che porta al cuore della via della seta. Partenze garantite minimo 4 partecipanti a date fisse di martedì con voli di linea dal 17 marzo al 10 novembre. Il secondo è Uzbekistan Discovery, un tour con guida parlante italiano di categoria smart che celebra gli antichi tesori della Via della Seta a partire dalla magica Khiva. Partenze garantite minimo 4 partecipanti a date fisse di mercoledì con voli di linea dal 18 marzo all’11 novembre. Il t.o. propone inoltre il tour Silk Road Comfort, un tour privato esclusivo Dimensione Turismo di 10 giorni e 8 notti, caratterizzato da un comfort di categoria superiore, che conduce il viaggiatore alla scoperta del Paese con guida parlante italiano e pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle.

Infine, per la Pasqua 2026 Dimensione Turismo ha appena pubblicato l’offerta per una partenza speciale garantita il 29 marzo con ritorno 7 aprile. Un tour con piccolo gruppo esclusivo Dimensione Turismo di 10 giorni e 8 notti, guida in italiano e trattamento di mezza pensione. Voli di linea Turkish Airlines da Milano, Venezia e Bologna e pernottamento in strutture a 4 stelle. Condividi

