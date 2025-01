Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost E’ la principale sfida del mercato, non solo di quest’anno: “L’Italia è l’unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione“. E’ un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell’anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia. La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: “Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita – Alitalia – ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona – Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c’è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti“. Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E’ il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l’attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: “Finalmente l’aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l’autostrada è ora un’arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido”. Uno sviluppo simile l’ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell’anno da Capitale della cultura europea: “Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono – ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta. "Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia". Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. "Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria". Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. "Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta". [post_title] => Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo [post_date] => 2025-01-28T14:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738073199000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: "L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia. La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: "Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti". Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: "Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido". Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: "Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti". [post_title] => Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost [post_date] => 2025-01-28T13:42:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738071778000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483302" align="alignleft" width="300"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption] Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche. “Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.” Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile. Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti. Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino. Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti. L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026. Eventi e target diversificati Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura. La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti. [post_title] => Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano [post_date] => 2025-01-28T10:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barbados ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Barbados ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738058609000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'operatore crocieristico Gioco Viaggi evidenzia che una delle tendenze dei passeggeri alto spendenti è quella di puntare su navi piccole. Per questo molte compagnie stanno tornando su navi di dimensioni più ridotte. Per quanto riguarda il lusso top, l’offerta è targata Le Ponant, compagnia rinomata per il rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot, progettato per navigare attraverso spessi strati di ghiaccio polare. Lanciato nel 2021 può ospitare massimo 245 passeggeri. The Spirit of Ponant è invece uno yacht di 24 metri, con sei cabine; può ospitare fino a 12 passeggeri, assistiti da un equipaggio dedicato di quattro membri, tra cui un capitano, uno chef selezionato da Ponant, un marinaio e un assistente di cabina. Gli itinerari sono co-costruiti con gli ospiti, offrendo un'esperienza di viaggio unica e personalizzata. Il veliero Le Ponant è per 32 ospiti alloggiati in 16 cabine, serviti da un equipaggio di 34 membri per un’esperienza altamente personalizzata. La nave è andata incontro a un importante rinnovamento nel 2022, con interni riprogettati dallo studio Jean-Philippe Nuel per donargli un'estetica moderna e sofisticata. «Anche se non è prettamente lusso, nel nostro portfolio c’è poi sempre Carnival, la miglior compagnia sui Caraibi - spiega il responsabile Gioco Viaggi, Gigi Torre –. Così come Cunard, che nel 2024 ha aggiunto in flotta la Queen Anne. È l’unica compagnia che continua a fare le traversate atlantiche dagli Usa all’Europa. E non dimentichiamo Holland America Line, con navi di dimensioni contenute. Una delle tendenze dei passeggeri alto spendenti è infatti quella di puntare su navi piccole. Per questo molte compagnie stanno tornando su unità di dimensioni più ridotte». [post_title] => Gioco Viaggi, le compagnie di crociera oggi puntano anche su navi di dimensioni più piccole [post_date] => 2025-01-28T09:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738055123000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». [post_title] => Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto [post_date] => 2025-01-27T13:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737983905000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic amplia il network transatlantico con l'aggiunta di nuova rotta tra Los Angeles e Atene: il nuovo collegamento decollerà il prossimo 3 giugno con quattro frequenze alla settimana e sarà operato da un Boeing 787 Dreamliner. La rotta per la capitale greca si affianca a quelle già operate da Norse da Los Angeles per Londra, Parigi e Roma. «Prevediamo un'accoglienza positiva per la nuova rotta - afferma Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore del vettore low cost - che aprirà ai nostri passeggeri più opzioni di scelta sul network transatlantico e l'opportunità di esplorare l'antica città di Atene nonché la città di Los Angeles. Il nostro obiettivo è quello di rendere i viaggi accessibili e alla portata di tutti e questo è un altro passo avanti in questa missione e nel nostro impegno a offrire nuove destinazioni». [post_title] => Norse Atlantic rilancia da Los Angeles con una nuova rotta per Atene [post_date] => 2025-01-27T10:04:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737972271000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesima accusa di Ryanair a Boeing: quest'ultima, secondo la low cost, non sarebbe in grado di fornire un numero di aeromobili sufficiente a soddisfare piani di crescita della compagnia che si trova così costretta, per la seconda volta, a tagliare le previsioni di crescita sul numero di passeggeri. Ryanair stima di trasportare 206 milioni di passeggeri nel prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2025, rispetto alla precedente stima di 210 milioni, dopo che lo scorso novembre aveva già rivisto al ribasso l'obiettivo di crescita a causa dei problemi di Boeing, abbassando le previsioni da 215 milioni a 210 milioni di passeggeri. «Mentre la produzione dei B737 si sta riprendendo dopo lo sciopero di Boeing alla fine del 2024, non ci aspettiamo più che Boeing consegni un numero sufficiente di aeromobili prima dell'estate 2025”, ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair. Boeing è in ritardo di 38 aerei rispetto all'accordo di consegna iniziale con Ryanair per il B737 Max 8, e la compagnia aerea ha ancora bisogno di altri nove aerei prima della stagione estiva per poter rispettare i piani di crescita già ridimensionati. Per l'esercizio finanziario in corso, la low cost ha previsto “cautamente” un utile al netto delle imposte compreso tra 1,55 e 1,61 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,92 miliardi di euro dell'anno precedente. La domanda di viaggi per la stagione estiva sembra forte, ha dichiarato il cfo, Neil Sorahan, anche se ha avvertito che è ancora troppo presto per fare previsioni finanziarie significative. Nel terzo trimestre (terminato il 31 dicembre scorso) Ryanair ha registrato un utile al netto delle imposte di 149 milioni di euro, rispetto ai 15 milioni di euro dell'anno precedente, dopo che il numero di passeggeri e le tariffe sono aumentati grazie a una forte corsa alle prenotazioni per le festività, in particolare da parte dei viaggiatori che hanno prenotato all'ultimo minuto. Il trimestre in corso sarà però più difficile, soprattutto a causa del ritardo della Pasqua, che quest'anno cadrà in aprile. Ryanair ha dichiarato che destinerà la “scarsa crescita di capacità” ai Paesi che stanno riducendo o abolendo le tasse sull'aviazione per incentivare la crescita del traffico. Questo non include il Regno Unito, dove Ryanair si è a lungo lamentata dei livelli di tassazione sui voli, e neppure l'Italia. [post_title] => Ryanair: nuovo taglio alle stime di crescita a causa dei ritardi delle consegne Boeing [post_date] => 2025-01-27T09:42:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737970964000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale. «Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema». Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta. La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente [post_date] => 2025-01-27T08:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737967629000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483191" align="alignleft" width="300"] In foto. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Paolo Petiziol, presidente del Gect Go, Samo Turel, sindaco di Nova Gorica e Romina Kocina, direttrice del Gect Go.[/caption] «La nostra Capitale Europea della Cultura è la prima capitale ad essere doppia e transfrontaliera - dichiara Romina Kocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect Go -. Nova Gorica e Gorizia hanno deciso di presentare nel 2019 la propria candidatura insieme, facendo leva sulla collaborazione transfrontaliera e su un confine inteso non come divisione ma come punto di forza e opportunità». GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 è un riconoscimento che accomuna due città e un territorio segnati da conflitti e divisioni, ma che oggi rappresenta un'opportunità unica di condivisione e uno stimolo per promuovere il dialogo tra comunità diverse «creando attraverso la cultura un’area senza confini» come sostiene il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. «Si tratta di un confine testimone delle tragedie del Novecento che è stato fortemente e drammaticamente divisivo finalmente è un confine dove vediamo germogliare in modo importante rapporti di coesione e di collaborazione internazionale», evidenzia Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Stojan Pelko, direttore del programma GO! 2025, svela i quattro temi portanti: Guerra e pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche che avranno inizio l’8 febbraio nella recentemente riqualificata piazza Transalpina, con una cerimonia di apertura simbolica al confine tra Italia e Slovenia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Nataša Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia. In calendario per tutto il 2025 un migliaio di eventi che avranno due epicentri a Gorizia e Nova Gorica ma che coinvolgeranno tutto il territorio, grazie alla sinergia di enti sloveni e italiani, in particolare del Gect Go e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Al folto programma di GO! 2025, tra cinema, teatro, musica, arte e sostenibilità si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali come Sting o Robbie Williams e altre iniziative che coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Intensificata anche la rete di trasporti pubblici che, come rivela il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per la prima volta collegherà Gorizia e Nova Gorica rendendole vivibili come fossero un’unica città. [post_title] => GO! 2025 alza il sipario sul fitto calendario di eventi tra Nova Gorica e Gorizia [post_date] => 2025-01-24T14:57:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737730622000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "diana ota viaggi italia unica piu del 65 delle tratte servite low cost" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1939,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta.\r

\r

\"Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia\".\r

\r

Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. \"Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria\".\r

\r

Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. \"Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta\".","post_title":"Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo","post_date":"2025-01-28T14:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738073199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption]\r

\r

Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche.\r

\r

“Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.”\r

Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta\r

Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile.\r

Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti.\r

\r

Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino.\r

Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri\r

Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti.\r

\r

L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026.\r

Eventi e target diversificati\r

Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura.\r

La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti.","post_title":"Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano","post_date":"2025-01-28T10:03:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barbados"],"post_tag_name":["Barbados"]},"sort":[1738058609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'operatore crocieristico Gioco Viaggi evidenzia che una delle tendenze dei passeggeri alto spendenti è quella di puntare su navi piccole. Per questo molte compagnie stanno tornando su navi di dimensioni più ridotte.\r

\r

Per quanto riguarda il lusso top, l’offerta è targata Le Ponant, compagnia rinomata per il rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot, progettato per navigare attraverso spessi strati di ghiaccio polare. Lanciato nel 2021 può ospitare massimo 245 passeggeri.\r

\r

The Spirit of Ponant è invece uno yacht di 24 metri, con sei cabine; può ospitare fino a 12 passeggeri, assistiti da un equipaggio dedicato di quattro membri, tra cui un capitano, uno chef selezionato da Ponant, un marinaio e un assistente di cabina. Gli itinerari sono co-costruiti con gli ospiti, offrendo un'esperienza di viaggio unica e personalizzata. Il veliero Le Ponant è per 32 ospiti alloggiati in 16 cabine, serviti da un equipaggio di 34 membri per un’esperienza altamente personalizzata. La nave è andata incontro a un importante rinnovamento nel 2022, con interni riprogettati dallo studio Jean-Philippe Nuel per donargli un'estetica moderna e sofisticata.\r

\r

«Anche se non è prettamente lusso, nel nostro portfolio c’è poi sempre Carnival, la miglior compagnia sui Caraibi - spiega il responsabile Gioco Viaggi, Gigi Torre –. Così come Cunard, che nel 2024 ha aggiunto in flotta la Queen Anne. È l’unica compagnia che continua a fare le traversate atlantiche dagli Usa all’Europa. E non dimentichiamo Holland America Line, con navi di dimensioni contenute. Una delle tendenze dei passeggeri alto spendenti è infatti quella di puntare su navi piccole. Per questo molte compagnie stanno tornando su unità di dimensioni più ridotte».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, le compagnie di crociera oggi puntano anche su navi di dimensioni più piccole","post_date":"2025-01-28T09:05:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738055123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria.\r

\r

Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. \r

\r

Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. \r

\r

«Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi».\r

\r

Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia.\r

\r

«Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi».\r

\r

","post_title":"Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto","post_date":"2025-01-27T13:18:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737983905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic amplia il network transatlantico con l'aggiunta di nuova rotta tra Los Angeles e Atene: il nuovo collegamento decollerà il prossimo 3 giugno con quattro frequenze alla settimana e sarà operato da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

La rotta per la capitale greca si affianca a quelle già operate da Norse da Los Angeles per Londra, Parigi e Roma.\r

\r

«Prevediamo un'accoglienza positiva per la nuova rotta - afferma Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore del vettore low cost - che aprirà ai nostri passeggeri più opzioni di scelta sul network transatlantico e l'opportunità di esplorare l'antica città di Atene nonché la città di Los Angeles. Il nostro obiettivo è quello di rendere i viaggi accessibili e alla portata di tutti e questo è un altro passo avanti in questa missione e nel nostro impegno a offrire nuove destinazioni».","post_title":"Norse Atlantic rilancia da Los Angeles con una nuova rotta per Atene","post_date":"2025-01-27T10:04:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737972271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima accusa di Ryanair a Boeing: quest'ultima, secondo la low cost, non sarebbe in grado di fornire un numero di aeromobili sufficiente a soddisfare piani di crescita della compagnia che si trova così costretta, per la seconda volta, a tagliare le previsioni di crescita sul numero di passeggeri.\r

\r

Ryanair stima di trasportare 206 milioni di passeggeri nel prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2025, rispetto alla precedente stima di 210 milioni, dopo che lo scorso novembre aveva già rivisto al ribasso l'obiettivo di crescita a causa dei problemi di Boeing, abbassando le previsioni da 215 milioni a 210 milioni di passeggeri.\r

\r

«Mentre la produzione dei B737 si sta riprendendo dopo lo sciopero di Boeing alla fine del 2024, non ci aspettiamo più che Boeing consegni un numero sufficiente di aeromobili prima dell'estate 2025”, ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair.\r

\r

Boeing è in ritardo di 38 aerei rispetto all'accordo di consegna iniziale con Ryanair per il B737 Max 8, e la compagnia aerea ha ancora bisogno di altri nove aerei prima della stagione estiva per poter rispettare i piani di crescita già ridimensionati.\r

\r

Per l'esercizio finanziario in corso, la low cost ha previsto “cautamente” un utile al netto delle imposte compreso tra 1,55 e 1,61 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,92 miliardi di euro dell'anno precedente.\r

\r

La domanda di viaggi per la stagione estiva sembra forte, ha dichiarato il cfo, Neil Sorahan, anche se ha avvertito che è ancora troppo presto per fare previsioni finanziarie significative.\r

\r

Nel terzo trimestre (terminato il 31 dicembre scorso) Ryanair ha registrato un utile al netto delle imposte di 149 milioni di euro, rispetto ai 15 milioni di euro dell'anno precedente, dopo che il numero di passeggeri e le tariffe sono aumentati grazie a una forte corsa alle prenotazioni per le festività, in particolare da parte dei viaggiatori che hanno prenotato all'ultimo minuto.\r

\r

Il trimestre in corso sarà però più difficile, soprattutto a causa del ritardo della Pasqua, che quest'anno cadrà in aprile. Ryanair ha dichiarato che destinerà la “scarsa crescita di capacità” ai Paesi che stanno riducendo o abolendo le tasse sull'aviazione per incentivare la crescita del traffico.\r

\r

Questo non include il Regno Unito, dove Ryanair si è a lungo lamentata dei livelli di tassazione sui voli, e neppure l'Italia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair: nuovo taglio alle stime di crescita a causa dei ritardi delle consegne Boeing","post_date":"2025-01-27T09:42:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737970964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale.\r

\r

«Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema».\r

\r

Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta.\r

\r

La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente","post_date":"2025-01-27T08:47:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737967629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483191\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] In foto. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Paolo Petiziol, presidente del Gect Go, Samo Turel, sindaco di Nova Gorica e Romina Kocina, direttrice del Gect Go.[/caption]\r

\r

«La nostra Capitale Europea della Cultura è la prima capitale ad essere doppia e transfrontaliera - dichiara Romina Kocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect Go -. Nova Gorica e Gorizia hanno deciso di presentare nel 2019 la propria candidatura insieme, facendo leva sulla collaborazione transfrontaliera e su un confine inteso non come divisione ma come punto di forza e opportunità». \r

\r

GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 è un riconoscimento che accomuna due città e un territorio segnati da conflitti e divisioni, ma che oggi rappresenta un'opportunità unica di condivisione e uno stimolo per promuovere il dialogo tra comunità diverse «creando attraverso la cultura un’area senza confini» come sostiene il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. «Si tratta di un confine testimone delle tragedie del Novecento che è stato fortemente e drammaticamente divisivo finalmente è un confine dove vediamo germogliare in modo importante rapporti di coesione e di collaborazione internazionale», evidenzia Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.\r

\r

Stojan Pelko, direttore del programma GO! 2025, svela i quattro temi portanti: Guerra e pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche che avranno inizio l’8 febbraio nella recentemente riqualificata piazza Transalpina, con una cerimonia di apertura simbolica al confine tra Italia e Slovenia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Nataša Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia.\r

\r

In calendario per tutto il 2025 un migliaio di eventi che avranno due epicentri a Gorizia e Nova Gorica ma che coinvolgeranno tutto il territorio, grazie alla sinergia di enti sloveni e italiani, in particolare del Gect Go e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.\r

\r

Al folto programma di GO! 2025, tra cinema, teatro, musica, arte e sostenibilità si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali come Sting o Robbie Williams e altre iniziative che coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia.\r

\r

Intensificata anche la rete di trasporti pubblici che, come rivela il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per la prima volta collegherà Gorizia e Nova Gorica rendendole vivibili come fossero un’unica città.","post_title":"GO! 2025 alza il sipario sul fitto calendario di eventi tra Nova Gorica e Gorizia","post_date":"2025-01-24T14:57:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1737730622000]}]}}