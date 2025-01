Cresce ancora l’offerta Ota: 103 le strutture a catalogo Cresce ancora l’offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall’inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell’extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta. “Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione – ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz’altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia“. Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. “Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l’opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria”. Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l’advance booking. “Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un’attività commerciale nel segno della continuità – ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest’anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta“. Condividi

Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta.\r

\r

\"Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia\".\r

\r

Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. \"Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria\".\r

\r

Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. \"Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta\".","post_title":"Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo","post_date":"2025-01-28T14:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738073199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse.\r

\r

Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera.\r

\r

«Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano».\r

\r

Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile».\r

\r

[gallery ids=\"483332,483334,483331\"]","post_title":"Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città","post_date":"2025-01-28T12:16:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738066575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475960\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Arcadia, Matteo Mombelli[/caption]\r

\r

Nuova partnership per l'operatore romagnolo Arcadia Viaggi, che sigla un accordo con Falk Tours. La novità permetterà alla dmc di casa Falkensteiner di espandere il proprio portfolio di prodotti in Italia, nonché di debuttare in Slovenia e Croazia. Arcadia vanta infatti con 3 mila strutture alberghiere contrattualizzate nella nostra Penisola, nonché 50 e 250 rispettivamente nei due Stati balcanici. Numeri peraltro in costante crescita visto che il to guidato da Matteo Mombelli incrementa annualmente la propria offerta alberghiera di circa il 20%.\r

\r

\"Di grande valore è soprattutto l'opportunità di migliorare la nostra proposta con strutture che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo nel Centro e Nord Italia - si legge sul post Linkedin di Falk Tours che annuncia l'accordo -. Un nuovo ventaglio di opzioni che si integra perfettamente nei nostri pacchetti solo hotel, mettendo a disposizione dei nostri partner e clienti una selezione ancora maggiore di prodotti\".","post_title":"Nuova partnership per Arcadia Viaggi: è con Falk Tours, la dmc di casa Falkensteiner","post_date":"2025-01-28T11:56:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738065386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Capri[/caption]\r

\r

Arriva la conferma del passaggio di mano del Caesar Augustus di Anacapri. Come anticipato da noi di Travel Quotidiano a fine dicembre, ad acquisire lo storico 5 stelle è stato il gruppo Statuto che lo ha comprato, si legge sul Mattino, per 180 milioni di euro dalla famiglia napoletana Signorini, già proprietaria dell'hotel dal 1940. Stando ai rumours a noi pervenuti le intenzioni sarebbero ora quella di affidarne l’operatività a Four Seasons.\r

\r

La struttura, situata nella parte meno mondana dell'isola, deve il suo nome alla statua dell'imperatore romano fatta installare nel 1900 dall'allora proprietario dell'immobile, il principe russo Emmanuel Bulhak. Il complesso venne poi ceduto appunto alla famiglia Signorini, che lo trasformò in un albergo, oggi dotato di 49 camere e sei suite a picco sul mare. \r

\r

Proseguono insomma gli investimenti nell'ospitalità del gruppo Statuto, che pochi mesi fa ha acquisito per circa 100 milioni di euro l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028. La società è inoltre proprietaria di alcune delle più prestigiose strutture italiane, quali il Mandarin Oriental e i prossimi Marriott Piazzetta Bossi (che verrà inaugurato a breve), Rosewood (2025) e Six Senses (2026) di Milano, nonché l’Edition Rome e Le Ginestre di Porto Cervo (che diventerà Mandarin Oriental), oltre naturalmente al San Domenico di Taormina e al Danieli di Venezia. Recenti infine pure le acquisizioni all’estero dei Six Senses London e Ibiza, del Mandarin Oriental Paris e dell’Hotel de Rome di Berlino.","post_title":"Arriva la conferma: il Caesar Augustus di Anacapri è del gruppo Statuto","post_date":"2025-01-28T11:36:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738064198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quest'anno, il Grimaldi Forum Monaco (GFM), celebra il suo 25° anniversario con un’importante novità: l'espansione delle sue strutture all'interno di Mareterra, il nuovo ecodistretto monegasco.\r

\r

L’ampliamento aggiunge ben 6.000 m² di spazi flessibili, di cui 2.000 m² di aree all’aperto, ideali per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti con il fine di organizzare eventi di grandi dimensioni. Progettato secondo gli standard ambientali HQE e BREEAM, il nuovo complesso si integra perfettamente con l’ambiente circostante, un’area di 6 ettari sul mare che include 27.000 m² di spazi verdi e 19.000 m² di aree pedonali.\r

\r

Dalla sua inaugurazione nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco ha ospitato complessivamente 2.700 eventi e 8 milioni di visitatori nei suoi primi 25 anni. Ogni anno, il grande spazio congressuale registra in media 100 eventi e oltre 300.000 visitatori.\r

\r

Il centro rappresenta un pilastro per l’economia Monaco, generando un impatto economico indiretto stimato in 70 milioni di euro all’anno. Con 140 dipendenti fissi, 300 collaboratori temporanei e 5.000 posti di lavoro, il Grimaldi Forum è un motore di crescita per il territorio.\r

\r

Inoltre, la struttura è certificata ISO 14001 e ISO 20121, simboli di impegno ambientale e sociale. Grazie a un edificio eco-progettato e eco-gestito, dal 2008 il GFM ha aumentato del 40% la propria efficienza energetica (utilizzando energia 100% rinnovabile), ridotto del 50% il consumo di acqua per visitatore e dimezzato le proprie emissioni di gas serra rispetto al 2019.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Forum Monaco, nel 25° anniversario amplia i suoi spazi nel rispetto dell'ambiente","post_date":"2025-01-28T11:19:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738063159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si amplia il raggio d'azione di Quimmo Prestige, società del gruppo Illimity specializzata nella compravendita e locazione di immobili di prestigio, che entra nel segmento hospitality affidandone la responsabilità a Cristina Gentile. La nuova offerta prevede un servizio di ricerca personalizzato e tempestivo delle proprietà in vendita o locazione, oltre che un supporto in tutte le fasi dell’investimento immobiliare in ambito hospitality. Tale ampliamento nasce con l’obiettivo di rispondere a una crescente domanda, proponendo opportunità nel mercato libero, off market e judicial in linea con i piani di sviluppo o investimento di gruppi alberghieri, owner operator, OpCo, investitori istituzionali, fondi e family office.\r

\r

Cristina Gentile coordinerà la negoziazione di hospitality asset e management company, oltre che la creazione di partnership tra i maggiori player dell’industria alberghiera italiana e internazionale. Porta con sé un’esperienza ultraventennale nel settore real estate e, in particolare, nel segmento di mercato legato alle strutture ricettive, con una profonda competenza maturata nel corso di significative esperienze all’estero.\r

\r

“Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà - commenta la stessa Cristina Gentile -. La visione innovativa e l’unicità del modello di business hanno rappresentato per me fattori cruciali nella scelta di unirmi a questo team. Credo fortemente nel progetto di Quimmo Prestige in ambito ricettivo che integra, inoltre, le esclusive opportunità off market al segmento giudiziale. Vogliamo proporre, da un lato, nuovi e ancor più interessanti investimenti e, dall’altro, un’importante leva per la riqualificazione del patrimonio alberghiero italiano esistente e la rigenerazione del territorio in cui le strutture si collocano”.","post_title":"Cristina Gentile alla guida della nuova divisione hospitality di Quimmo Prestige","post_date":"2025-01-28T11:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738062903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483349\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] New York è stata la destinazione protagonista degli incontri di Trapani e Palermo[/caption]\r

\r

Si sono concluse da poco le tappe siciliani e pugliesi del roadshow Alidays, organizzate il 22 e il 23 gennaio scorsi. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta di Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le agenzie di viaggio. “Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine - racconta il ceo dalla Sicilia -. Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le adv su tutto il territorio nazionale”.\r

\r

Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager dell'operatore milanese, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo, una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso. Alidays on Tour, il Mondo in scena, rappresenta un’estensione della programmazione classica del to, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti.\r

\r

Nel dettaglio, in Sicilia, il 22 gennaio è stata la volta di Trapani e Palermo, dove è stato presentato il nuovo collegamento Palermo New York/Newark operativo dal prossimo 22 maggio associandolo a promozioni dedicate. “Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York - ha sottolineato Marcel Fuchs, managing director international sales, United Airlines -. Dalla prossima estate i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”. Il 23 gennaio, invece, lo staff Alidays si è concentrato su Catania. Oltre al ceo, le agenzie siciliane hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria\r

\r

In Puglia il 22 le adv si sono state invitate nel contesto barocco di Lecce, Bari e Foggia, dove Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone hanno fatto gli onori di casa e presentato la mission del tour operator, i prodotti, e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo. In occasione degli incontri, è stata presentata anche l'evoluzione di Alyda, il sistema di progettazione del viaggio, che si arricchisce di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente ed efficace il lavoro delle agenzie. Tra le novità più significative, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare i processi di personalizzazione dell'itinerario e di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei viaggiatori.","post_title":"Focus sul nuovo Palermo - New York durante le tappe siciliane del roadshow Alidays","post_date":"2025-01-28T10:56:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738061806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea chiuderà la sua base di Atene al termine dell'estate 2025, ma manterrà l'operativo voli da e per l'aeroporto greco con 330.000 posti annui e oltre 100 rotte attraverso l'accordo di codeshare con il partner e azionista di minoranza Aegean.\r

\r

La base di Atene è stata aperta sei anni fa: Volotea, come riferisce ch-aviation, offre attualmente voli diretti verso 16 destinazioni con il proprio codice e altre 16 destinazioni con quello di Aegean. La capitale greca è l'unica base della compagnia aerea nel Paese, mentre la Grecia stessa è il più piccolo dei mercati di base di Volotea, rappresentando solo lo 0,7% della sua capacità settimanale di linea. Oltre il 90% della capacità settimanale di linea della compagnia aerea è concentrata in soli tre Paesi: Francia, Spagna e Italia.\r

\r

La compagnia spagnola trasferirà quindi i due A320-200 basati ad Atene e offre i dipendenti locali la possibilità di trasferirsi all'interno del network.","post_title":"Volotea chiuderà la base di Atene a fine estate, ma manterrà l'operativo con 330.000 posti all'anno","post_date":"2025-01-28T10:23:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738059829000]}]}}