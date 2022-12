Dall’iniziativa di tre adv piemontesi nasce il to – network Community Travel Un po’ tour operator, un po’ network, ma soprattutto un nuovo concept di condivisione di servizi da e per le agenzie di viaggi. Dall’iniziativa di tre adv piemontesi, Marco Naso, della Marco Viaggi di San Maurizio Canavese, nonché Gianfranco Aniello e Paola Monasterolo, della Mondoquadro Viaggi e della Lancaster Viaggi, entrambe di Torino, nasce nella città della Mole Community Travel: una rete taylor made, “per non essere più soli, ma una comunità di tanti professionisti al servizio della clientela, che è diventata sempre più difficile e diffidente e oggi, più che in passato, è bombardata continuamente da Internet e social media con offerte discutibili, ma al tempo stesso, disorientata e bisognosa del supporto e della professionalità che solo un’agenzia di viaggi può dare – spiega lo stesso Marco Naso -. Noi crediamo in questo progetto e siamo convinti che la nostra community abbraccerà molte altre agenzie che oggi non ci hanno ancora conosciuto”.

Tutto è iniziato forse non sorprendentemente due anni fa, “in quel periodo buio in cui è piombato di colpo il mondo e che ha spazzato via in pochissimo tutte le connessioni esistenti tra individui, interi popoli e Paesi – prosegue Naso -. E’ iniziato il periodo del silenzio, della paura e della solitudine. Ma durante questo periodo di resilienza è anche successo qualcosa: si è imparato a resistere, a condividere e ad aiutarsi. E anche noi professionisti del turismo abbiamo iniziato a pensare che il mondo dei viaggi non sarebbe stato più lo stesso. Ci siamo chiesti cosa ci avrebbe aiutato a risollevarci. E la prima risposta è stata uniamoci e aiutiamoci a vicenda. E così è stato“.



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network. “L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”. La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno. “Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”. L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”. Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”. In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà. Le tendenze in agenzia per l’inverno Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare. “Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”. Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”. Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”. Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”. [post_title] => Sergio Testi, Gattinoni: "Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista" [post_date] => 2022-12-21T16:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671638708000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. "Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda". Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future. [post_title] => Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp [post_date] => 2022-12-21T12:06:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671624419000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana. Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest'ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai. “L'aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”. [post_title] => Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio [post_date] => 2022-12-21T11:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671623089000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più enogastronomia e più cultura nel paniere della domanda di turismo in Italia. Lo evidenzia il timelapse realizzato dall'Istituto nazionale di ricerche turistiche (Isnart) che, per festeggiare il proprio trentesimo anniversario, ha tracciato una sorta di breve sintesi dei trend dell'industria dei viaggi nel nostro Paese in tre decadi di storia Il primo dato che si evidenzia è naturalmente la crescita dei flussi turistici: nel 1990 le presenze totali erano infatti 252 milioni; sono arrivate a quota 436 milioni nel 2022. Ma sono soprattutto i turisti stranieri ad aver incrementato i propri numeri, passando dagli 84 milioni del 1990 ai 220 milioni dell'anno pre-Covid 2019 (+160%). Cambia inoltre il paniere dei consumi: in forte crescita sono in particolare i turisti che acquistano prodotti enogastronomici tipici (passando dal 26% del 2008 al 34% nel 2019) e quelli che spendono per la fruizione di beni culturali (biglietti di accesso/card/guide musei), che passano dal 16% al 24%. Per quanto riguarda l’anagrafica d’impresa del settore, infine, troviamo che nel terzo trimestre di quest'anno le aziende di alloggio e ristorazione sono 461 mila con quasi 2 milioni di addetti. Rispetto al 2010, c’è stato un aumento del 20% delle imprese registrate e del 32% degli addetti, dato che ben fotografa il peso crescente della filiera del turismo nel complesso dell’economia del nostro Paese. [post_title] => Trent'anni di turismo in Italia: il timelapse dell'industria dei viaggi nel trentennale dell'Isnart [post_date] => 2022-12-21T11:39:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671622770000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal amplia l'operativo verso le Americhe per l'estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona. Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell'estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O'Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana. Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un'offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l'alta stagione. In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all'estate 2019. [post_title] => Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela [post_date] => 2022-12-21T11:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671621446000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436351" align="alignleft" width="300"] Marco Naso[/caption] Un po' tour operator, un po' network, ma soprattutto un nuovo concept di condivisione di servizi da e per le agenzie di viaggi. Dall'iniziativa di tre adv piemontesi, Marco Naso, della Marco Viaggi di San Maurizio Canavese, nonché Gianfranco Aniello e Paola Monasterolo, della Mondoquadro Viaggi e della Lancaster Viaggi, entrambe di Torino, nasce nella città della Mole Community Travel: una rete taylor made, "per non essere più soli, ma una comunità di tanti professionisti al servizio della clientela, che è diventata sempre più difficile e diffidente e oggi, più che in passato, è bombardata continuamente da Internet e social media con offerte discutibili, ma al tempo stesso, disorientata e bisognosa del supporto e della professionalità che solo un’agenzia di viaggi può dare - spiega lo stesso Marco Naso -. Noi crediamo in questo progetto e siamo convinti che la nostra community abbraccerà molte altre agenzie che oggi non ci hanno ancora conosciuto". Tutto è iniziato forse non sorprendentemente due anni fa, "in quel periodo buio in cui è piombato di colpo il mondo e che ha spazzato via in pochissimo tutte le connessioni esistenti tra individui, interi popoli e Paesi - prosegue Naso -. E’ iniziato il periodo del silenzio, della paura e della solitudine. Ma durante questo periodo di resilienza è anche successo qualcosa: si è imparato a resistere, a condividere e ad aiutarsi. E anche noi professionisti del turismo abbiamo iniziato a pensare che il mondo dei viaggi non sarebbe stato più lo stesso. Ci siamo chiesti cosa ci avrebbe aiutato a risollevarci. E la prima risposta è stata uniamoci e aiutiamoci a vicenda. E così è stato". [gallery ids="436353,436352"] [post_title] => Dall'iniziativa di tre adv piemontesi nasce il to - network Community Travel [post_date] => 2022-12-21T11:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671621315000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436348" align="alignleft" width="298"] assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella[/caption] Il sud si muove in campo turistico e lo fa bene. Le modalità di partecipazione al fondo "Four Season", previsto dalla Regione Basilicata per la «destagionalizzazione delle presenze turistiche», sono state illustrate agli operatori del settore turistico dall'assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella, e dal presidente dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. Il fondo, che è di 1 milione di euro, è stato creato per «accrescere le presenze in Basilicata, incentivando la domanda e favorendo la destagionalizzazione in unione con l'Agenzia di Promozione Territoriale». E ad esso potranno accedere gli organizzatori di convegni e congressi in Basilicata, le agenzie di viaggio, i tour operator, le strutture ricettive, le scuole pubbliche e private, le società sportive iscritte alla Federazione o al Coni, gli organismi culturali e religiosi, in relazione all'organizzazione sul territorio lucano di eventi che agevolino il turismo sportivo, congressuale, scolastico, culturale e religioso nei periodi non feriali tra settembre e giugno. [post_title] => Basilicata: fondo "Four Season" di 1 milione di euro per destagionalizzare [post_date] => 2022-12-21T10:59:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671620345000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa sarebbe pronta a mettere sul piatto tra i 180 e i 200 milioni di euro per acquisire il 40% di Ita Airways, valutando quindi il vettore meno di 500 milioni di euro. Come riferisce Il Corriere della Sera ieri, 20 dicembre, si è svolto un incontro fra Tesoro e Palazzo Chigi per esaminare l'attuale situazione del dossier e decidere i passi futuri, quando arriverà la manifestazione di interesse ufficiale da parte del vettore tedesco. Nei progetti di Lufthansa anticipati dal quotidiano, c’è la chiara intenzione di risanare subito i conti di Ita e di rilanciare l’espansione del network aumentando la connettività dell’Italia. Ma innanzitutto sarà necessario soddisfare una serie di priorità: "trovare una linea comune Mef-Lufthansa sia sullo 'shareholder agreement', sia sulla governance nuova del vettore, sia sul board e il management". Cause di lavoro Resta, inoltre, l'interrogativo sulle oltre 1.147 cause di lavoro che pendono sulla testa di Ita, quelle intentate dai dipendenti di Alitalia in cassa integrazione che ritengono che Ita non sarebbe una società del tutto nuova ma che, al contrario, opererebbe in continuità con Alitalia. Quindi dovrebbe farsi carico dei suoi ex dipendenti. Lufthansa avrebbe chiesto chiaramente allo Stato italiano di rispondere del risarcimento che spetterebbe ai potenziali vincitori delle cause. Il Mef avrebbe preventivamente suggerito a Ita un cambio nelle relazioni sindacali, iniziando dall'eliminare il veto a partecipare alle selezioni per le assunzioni del 2023 finora in vigore per chi avesse una causa in corso contro la compagnia. Infine, è fissato per le 17 di oggi, 21 dicembre, il secondo confronto tra i vertici di Ita e i sindacati sui salari. All’ordine del giorno c’è la questione dell’aumento degli stipendi dei dipendenti della compagnia dopo la fase di start up. [post_title] => Lufthansa: pronti 200 milioni di euro per il 40% di Ita Airways [post_date] => 2022-12-21T10:36:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671618995000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche la toscana isola del Giglio e Sauris in Friuli Venezia Giulia tra i “Best Tourism Villages” individuati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) che premia in questo modo le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità. L'iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti - economici, sociali e ambientali - e l'attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Nell’elenco ci sono 32 borghi di 18 Paesi selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti. «Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l'eccellenza turistica italiana e che sono l'occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l'Italia più autentica. Grazie all'Unwto per questo prezioso riconoscimento» commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè. [post_title] => Unwto, tra i Best Tourism Villages 2022 ci sono Sauris e Isola del Giglio [post_date] => 2022-12-21T10:25:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671618354000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dalliniziativa di tre adv piemontesi nasce il to network community travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4990,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. \"Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda\".\r

\r

Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future.","post_title":"Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp","post_date":"2022-12-21T12:06:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671624419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana.\r

Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest'ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai.\r

“L'aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”.","post_title":"Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio","post_date":"2022-12-21T11:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671623089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più enogastronomia e più cultura nel paniere della domanda di turismo in Italia. Lo evidenzia il timelapse realizzato dall'Istituto nazionale di ricerche turistiche (Isnart) che, per festeggiare il proprio trentesimo anniversario, ha tracciato una sorta di breve sintesi dei trend dell'industria dei viaggi nel nostro Paese in tre decadi di storia\r

\r

Il primo dato che si evidenzia è naturalmente la crescita dei flussi turistici: nel 1990 le presenze totali erano infatti 252 milioni; sono arrivate a quota 436 milioni nel 2022. Ma sono soprattutto i turisti stranieri ad aver incrementato i propri numeri, passando dagli 84 milioni del 1990 ai 220 milioni dell'anno pre-Covid 2019 (+160%).\r

\r

Cambia inoltre il paniere dei consumi: in forte crescita sono in particolare i turisti che acquistano prodotti enogastronomici tipici (passando dal 26% del 2008 al 34% nel 2019) e quelli che spendono per la fruizione di beni culturali (biglietti di accesso/card/guide musei), che passano dal 16% al 24%. Per quanto riguarda l’anagrafica d’impresa del settore, infine, troviamo che nel terzo trimestre di quest'anno le aziende di alloggio e ristorazione sono 461 mila con quasi 2 milioni di addetti. Rispetto al 2010, c’è stato un aumento del 20% delle imprese registrate e del 32% degli addetti, dato che ben fotografa il peso crescente della filiera del turismo nel complesso dell’economia del nostro Paese.","post_title":"Trent'anni di turismo in Italia: il timelapse dell'industria dei viaggi nel trentennale dell'Isnart","post_date":"2022-12-21T11:39:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671622770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal amplia l'operativo verso le Americhe per l'estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona.\r

\r

Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell'estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O'Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana.\r

\r

Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un'offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l'alta stagione.\r

\r

In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.\r

\r

Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all'estate 2019.","post_title":"Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela","post_date":"2022-12-21T11:17:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671621446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436351\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Naso[/caption]\r

\r

Un po' tour operator, un po' network, ma soprattutto un nuovo concept di condivisione di servizi da e per le agenzie di viaggi. Dall'iniziativa di tre adv piemontesi, Marco Naso, della Marco Viaggi di San Maurizio Canavese, nonché Gianfranco Aniello e Paola Monasterolo, della Mondoquadro Viaggi e della Lancaster Viaggi, entrambe di Torino, nasce nella città della Mole Community Travel: una rete taylor made, \"per non essere più soli, ma una comunità di tanti professionisti al servizio della clientela, che è diventata sempre più difficile e diffidente e oggi, più che in passato, è bombardata continuamente da Internet e social media con offerte discutibili, ma al tempo stesso, disorientata e bisognosa del supporto e della professionalità che solo un’agenzia di viaggi può dare - spiega lo stesso Marco Naso -. Noi crediamo in questo progetto e siamo convinti che la nostra community abbraccerà molte altre agenzie che oggi non ci hanno ancora conosciuto\".\r

\r

\r

Tutto è iniziato forse non sorprendentemente due anni fa, \"in quel periodo buio in cui è piombato di colpo il mondo e che ha spazzato via in pochissimo tutte le connessioni esistenti tra individui, interi popoli e Paesi - prosegue Naso -. E’ iniziato il periodo del silenzio, della paura e della solitudine. Ma durante questo periodo di resilienza è anche successo qualcosa: si è imparato a resistere, a condividere e ad aiutarsi. E anche noi professionisti del turismo abbiamo iniziato a pensare che il mondo dei viaggi non sarebbe stato più lo stesso. Ci siamo chiesti cosa ci avrebbe aiutato a risollevarci. E la prima risposta è stata uniamoci e aiutiamoci a vicenda. E così è stato\".\r

\r

[gallery ids=\"436353,436352\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dall'iniziativa di tre adv piemontesi nasce il to - network Community Travel","post_date":"2022-12-21T11:15:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671621315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436348\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella[/caption]\r

\r

Il sud si muove in campo turistico e lo fa bene. Le modalità di partecipazione al fondo \"Four Season\", previsto dalla Regione Basilicata per la «destagionalizzazione delle presenze turistiche», sono state illustrate agli operatori del settore turistico dall'assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella, e dal presidente dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.\r

Il fondo, che è di 1 milione di euro, è stato creato per «accrescere le presenze in Basilicata, incentivando la domanda e favorendo la destagionalizzazione in unione con l'Agenzia di Promozione Territoriale».\r

\r

E ad esso potranno accedere gli organizzatori di convegni e congressi in Basilicata, le agenzie di viaggio, i tour operator, le strutture ricettive, le scuole pubbliche e private, le società sportive iscritte alla Federazione o al Coni, gli organismi culturali e religiosi, in relazione all'organizzazione sul territorio lucano di eventi che agevolino il turismo sportivo, congressuale, scolastico, culturale e religioso nei periodi non feriali tra settembre e giugno.","post_title":"Basilicata: fondo \"Four Season\" di 1 milione di euro per destagionalizzare","post_date":"2022-12-21T10:59:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671620345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa sarebbe pronta a mettere sul piatto tra i 180 e i 200 milioni di euro per acquisire il 40% di Ita Airways, valutando quindi il vettore meno di 500 milioni di euro. Come riferisce Il Corriere della Sera ieri, 20 dicembre, si è svolto un incontro fra Tesoro e Palazzo Chigi per esaminare l'attuale situazione del dossier e decidere i passi futuri, quando arriverà la manifestazione di interesse ufficiale da parte del vettore tedesco. \r

\r

Nei progetti di Lufthansa anticipati dal quotidiano, c’è la chiara intenzione di risanare subito i conti di Ita e di rilanciare l’espansione del network aumentando la connettività dell’Italia. Ma innanzitutto sarà necessario soddisfare una serie di priorità: \"trovare una linea comune Mef-Lufthansa sia sullo 'shareholder agreement', sia sulla governance nuova del vettore, sia sul board e il management\".\r

\r

Cause di lavoro\r

Resta, inoltre, l'interrogativo sulle oltre 1.147 cause di lavoro che pendono sulla testa di Ita, quelle intentate dai dipendenti di Alitalia in cassa integrazione che ritengono che Ita non sarebbe una società del tutto nuova ma che, al contrario, opererebbe in continuità con Alitalia. Quindi dovrebbe farsi carico dei suoi ex dipendenti. Lufthansa avrebbe chiesto chiaramente allo Stato italiano di rispondere del risarcimento che spetterebbe ai potenziali vincitori delle cause. Il Mef avrebbe preventivamente suggerito a Ita un cambio nelle relazioni sindacali, iniziando dall'eliminare il veto a partecipare alle selezioni per le assunzioni del 2023 finora in vigore per chi avesse una causa in corso contro la compagnia.\r

\r

\r

Infine, è fissato per le 17 di oggi, 21 dicembre, il secondo confronto tra i vertici di Ita e i sindacati sui salari. All’ordine del giorno c’è la questione dell’aumento degli stipendi dei dipendenti della compagnia dopo la fase di start up.","post_title":"Lufthansa: pronti 200 milioni di euro per il 40% di Ita Airways","post_date":"2022-12-21T10:36:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1671618995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche la toscana isola del Giglio e Sauris in Friuli Venezia Giulia tra i “Best Tourism Villages” individuati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) che premia in questo modo le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità.\r

L'iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti - economici, sociali e ambientali - e l'attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.\r

Nell’elenco ci sono 32 borghi di 18 Paesi selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti.\r

\r

«Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l'eccellenza turistica italiana e che sono l'occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l'Italia più autentica. Grazie all'Unwto per questo prezioso riconoscimento» commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè.","post_title":"Unwto, tra i Best Tourism Villages 2022 ci sono Sauris e Isola del Giglio","post_date":"2022-12-21T10:25:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671618354000]}]}}