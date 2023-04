Dal 21 al 28 maggio la Costa Diadema porta il Piemonte a bordo e in cucina Piatti e prodotti del Piemonte a cena navigando tra Savona e Civitavecchia (per poi visitare Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia), nonché la possibilità di conoscere il territorio con due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, già rettore dell’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, ma anche tramite video e filmati trasmessi sui monitor a bordo e materiali promozionali in più lingue. E’ il cuore del progetto firmato da regione Piemonte, in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte per portare le eccellenze del territorio a bordo della Diadema. Il programma prevede tra l’altro una cena con menù ad hoc, uno show cooking dedicato al riso dop, due conferenze e corner promozionali presidiati dalle Atl per l’intera durata della crociera nel Mediterraneo in calendario dal 21 al 28 maggio. A bordo sarà anche presente il comico, autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti. «Siamo lieti di portare sulla Diadema le eccellenze del Piemonte, facendole scoprire ai nostri ospiti e offrendo loro un’occasione davvero unica di conoscere questa splendida regione, a cui siamo legati storicamente – commenta il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. È un’iniziativa che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che contribuisca a generare valore economico e sociale nei territori dove operiamo» Il menù dedicato alle eccellenze piemontesi è stato studiato dagli chef di Costa Crociere e in tavola spiccheranno vitello tonnato della tradizione, carne cruda di fassona, agnolotti, gorgonzola e castelmagno dop, riso dop, i tipici rabaton dell’Alessandrino, la salsiccia di Bra e le nocciole igp.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager). “Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri". Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole. [post_title] => Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels [post_date] => 2023-04-20T11:41:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681990886000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando "inevitabili disagi e ritardi" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio). Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che "la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate". Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero. [post_title] => Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione [post_date] => 2023-04-20T10:27:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986457000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piatti e prodotti del Piemonte a cena navigando tra Savona e Civitavecchia (per poi visitare Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia), nonché la possibilità di conoscere il territorio con due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, già rettore dell'Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, ma anche tramite video e filmati trasmessi sui monitor a bordo e materiali promozionali in più lingue. E' il cuore del progetto firmato da regione Piemonte, in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte per portare le eccellenze del territorio a bordo della Diadema. Il programma prevede tra l'altro una cena con menù ad hoc, uno show cooking dedicato al riso dop, due conferenze e corner promozionali presidiati dalle Atl per l’intera durata della crociera nel Mediterraneo in calendario dal 21 al 28 maggio. A bordo sarà anche presente il comico, autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti. «Siamo lieti di portare sulla Diadema le eccellenze del Piemonte, facendole scoprire ai nostri ospiti e offrendo loro un’occasione davvero unica di conoscere questa splendida regione, a cui siamo legati storicamente - commenta il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. È un’iniziativa che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che contribuisca a generare valore economico e sociale nei territori dove operiamo» Il menù dedicato alle eccellenze piemontesi è stato studiato dagli chef di Costa Crociere e in tavola spiccheranno vitello tonnato della tradizione, carne cruda di fassona, agnolotti, gorgonzola e castelmagno dop, riso dop, i tipici rabaton dell’Alessandrino, la salsiccia di Bra e le nocciole igp. [post_title] => Dal 21 al 28 maggio la Costa Diadema porta il Piemonte a bordo e in cucina [post_date] => 2023-04-20T10:13:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681985616000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio. Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. [post_title] => Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani [post_date] => 2023-04-20T10:01:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681984871000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha presentato ieri l’Airbus A320neo con i nuovi interni, e inaugurato la nuova Hangar Lounge dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Presenti l’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, il presidente di Ita, Antonino Turicchi, il ministro del turismo Daniela Santanchè e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, alla quale il nuovo A320neo è dedicato. “Questo Airbus A320neo è il primo aereo, benché abbiamo introdotto 15 velivoli negli ultimi mesi, che è esattamente come l’abbiamo designato noi, con le poltrone e la moquette nostre e le luci pensato come le volevano noi”, ha esordito Fabio Lazzarini. “Ora tutti gli aerei nuovi, sia di corto che di lungo raggio, avranno questa configurazione. Gli aeromobili di nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia, hanno un consumo di carburante intorno al 25-28% in meno rispetto a quelli tradizionali. Entro il 2026 l’80% della flotta avrà velivoli di nuova generazione e già quest’anno, con l’arrivo di 33 aerei nuovi, circa il 55% della flotta sarà già di nuova generazione”. Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, da oggi a bordo di tutti i voli della compagnia. A coronare la giornata dedicata alle novità di Ita Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge, dedicata ai passeggeri in partenza su voli domestici ed internazionali dall’area Schengen. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 la lounge, aperta tutti i giorni dalle 06:00 alle 23:00, è adatta sia al relax che al business, ed è possibile acquistare l’accesso attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto Ita Airways. [post_title] => Ita Airways “Gli aerei della nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia” [post_date] => 2023-04-20T09:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681983948000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Austrian Airlines corre lungo il percorso di rinnovo della flotta a lungo raggio che prevede l'arrivo di dieci Boeing 787-9, il primo dei quali entrerà in servizio dal 2024 e porterà a quota 66 gli aeromobili operativi del vettore, già durante l'orario di volo estivo. Entro il 2028, altri nove Boeing 787-9 sostituiranno gli attuali velivoli a lungo raggio delle famiglie 777 e 767. I "Dreamliner" saranno trasferiti gradualmente da Lufthansa Airlines rispettivamente dagli ordini esistenti del Gruppo Lufthansa. "Con il Dreamliner Austrian Airlines sta entrando in una nuova era di aeromobili e si sta avviando verso la crescita. L'introduzione in flotta di dieci Boeing 787-9 nei prossimi cinque anni dimostra che siamo pronti per gli investimenti e per il futuro", ha dichiarato Annette Mann, ceo di Austrian Airlines. Con 2,5 litri di carburante per passeggero su una tratta aerea di 100 chilometri, il consumo di carburante si riduce fino al 20% rispetto a un Boeing 767. A bordo, un innovativo sistema di illuminazione può essere regolato in base al bioritmo del giorno e della notte, riducendo così il jet lag. Anche i finestrini sono speciali: sono tra i più grandi di tutti i tipi di aeromobili attuali e consentono ai passeggeri delle file centrali di godere della vista sull'orizzonte. [post_title] => Austrian Airlines: in flotta entro l'estate 2024 il primo di dieci B797-9 [post_date] => 2023-04-20T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681983035000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia. Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili. Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti. Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021. [post_title] => L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani [post_date] => 2023-04-20T09:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681982121000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre chiuso con 402 milioni in cassa, rispetto al 424 milioni del 2022, “avendo pagato anche 30 milioni di anticipo per la consegna di nuovi aerei e di motori”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways durante la conferenza stampa di ieri a bordo del nuovo A320neo della compagnia all’aeroporto di Fiumicino. “Se avessimo considerato la gestione operativa l’azienda ha generato 432 milioni di cassa, aumentando di otto milioni la cassa nel primo trimestre. Il fatturato è una cosa bella da scrivere, ma finché non diventa cassa e rientra nelle possibilità dell’azienda, rimane vanità”. Parlando delle “eccellenti previsioni per l’estate”, Lazzerini ha aggiunto che le prenotazioni nel secondo e terzo trimestre sono state tra il 40 e il 50% di più rispetto allo scorso anno. Sul nazionale attualmente abbiamo uno share del 30% mentre sul permanente raggio il load factor sta quasi all’80%”. La presentazione a Fiumicino non era solo della nuova A320neo dedicata a Carolina Kostner pluri-campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio, presente insieme al ministro del turismo Daniela Santanchè e al presidente Ita Airways Antonio Turicchi, ma anche delle nuove divise per il personale di bordo firmate Bruno Cucinelli. [post_title] => Ita Airways, Lazzerini: "Eccellenti previsioni per l'estate" [post_date] => 2023-04-20T08:30:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681979425000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dal 21 al 28 maggio la costa diadema porta il piemonte a bordo e in cucina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4105,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager).\r

\r

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri\".\r

\r

Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole.","post_title":"Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels","post_date":"2023-04-20T11:41:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681990886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza.\r

\r

Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando \"inevitabili disagi e ritardi\" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).\r

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che \"la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate\".\r

\r

Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.","post_title":"Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione","post_date":"2023-04-20T10:27:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681986457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piatti e prodotti del Piemonte a cena navigando tra Savona e Civitavecchia (per poi visitare Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia), nonché la possibilità di conoscere il territorio con due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, già rettore dell'Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, ma anche tramite video e filmati trasmessi sui monitor a bordo e materiali promozionali in più lingue. E' il cuore del progetto firmato da regione Piemonte, in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte per portare le eccellenze del territorio a bordo della Diadema.\r

\r

Il programma prevede tra l'altro una cena con menù ad hoc, uno show cooking dedicato al riso dop, due conferenze e corner promozionali presidiati dalle Atl per l’intera durata della crociera nel Mediterraneo in calendario dal 21 al 28 maggio. A bordo sarà anche presente il comico, autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti.\r

\r

«Siamo lieti di portare sulla Diadema le eccellenze del Piemonte, facendole scoprire ai nostri ospiti e offrendo loro un’occasione davvero unica di conoscere questa splendida regione, a cui siamo legati storicamente - commenta il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. È un’iniziativa che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che contribuisca a generare valore economico e sociale nei territori dove operiamo»\r

\r

Il menù dedicato alle eccellenze piemontesi è stato studiato dagli chef di Costa Crociere e in tavola spiccheranno vitello tonnato della tradizione, carne cruda di fassona, agnolotti, gorgonzola e castelmagno dop, riso dop, i tipici rabaton dell’Alessandrino, la salsiccia di Bra e le nocciole igp.","post_title":"Dal 21 al 28 maggio la Costa Diadema porta il Piemonte a bordo e in cucina","post_date":"2023-04-20T10:13:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681985616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio.\r

\r

Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo.\r

\r

I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.","post_title":"Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani","post_date":"2023-04-20T10:01:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681984871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha presentato ieri l’Airbus A320neo con i nuovi interni, e inaugurato la nuova Hangar Lounge dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Presenti l’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, il presidente di Ita, Antonino Turicchi, il ministro del turismo Daniela Santanchè e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, alla quale il nuovo A320neo è dedicato.\r

\r

“Questo Airbus A320neo è il primo aereo, benché abbiamo introdotto 15 velivoli negli ultimi mesi, che è esattamente come l’abbiamo designato noi, con le poltrone e la moquette nostre e le luci pensato come le volevano noi”, ha esordito Fabio Lazzarini. “Ora tutti gli aerei nuovi, sia di corto che di lungo raggio, avranno questa configurazione. Gli aeromobili di nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia, hanno un consumo di carburante intorno al 25-28% in meno rispetto a quelli tradizionali. Entro il 2026 l’80% della flotta avrà velivoli di nuova generazione e già quest’anno, con l’arrivo di 33 aerei nuovi, circa il 55% della flotta sarà già di nuova generazione”. \r

\r

Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, da oggi a bordo di tutti i voli della compagnia. A coronare la giornata dedicata alle novità di Ita Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge, dedicata ai passeggeri in partenza su voli domestici ed internazionali dall’area Schengen. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 la lounge, aperta tutti i giorni dalle 06:00 alle 23:00, è adatta sia al relax che al business, ed è possibile acquistare l’accesso attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto Ita Airways.\r

\r

","post_title":"Ita Airways “Gli aerei della nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia”","post_date":"2023-04-20T09:45:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681983948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines corre lungo il percorso di rinnovo della flotta a lungo raggio che prevede l'arrivo di dieci Boeing 787-9, il primo dei quali entrerà in servizio dal 2024 e porterà a quota 66 gli aeromobili operativi del vettore, già durante l'orario di volo estivo. Entro il 2028, altri nove Boeing 787-9 sostituiranno gli attuali velivoli a lungo raggio delle famiglie 777 e 767. I \"Dreamliner\" saranno trasferiti gradualmente da Lufthansa Airlines rispettivamente dagli ordini esistenti del Gruppo Lufthansa. \r

\r

\"Con il Dreamliner Austrian Airlines sta entrando in una nuova era di aeromobili e si sta avviando verso la crescita. L'introduzione in flotta di dieci Boeing 787-9 nei prossimi cinque anni dimostra che siamo pronti per gli investimenti e per il futuro\", ha dichiarato Annette Mann, ceo di Austrian Airlines.\r

\r

Con 2,5 litri di carburante per passeggero su una tratta aerea di 100 chilometri, il consumo di carburante si riduce fino al 20% rispetto a un Boeing 767. A bordo, un innovativo sistema di illuminazione può essere regolato in base al bioritmo del giorno e della notte, riducendo così il jet lag. Anche i finestrini sono speciali: sono tra i più grandi di tutti i tipi di aeromobili attuali e consentono ai passeggeri delle file centrali di godere della vista sull'orizzonte.","post_title":"Austrian Airlines: in flotta entro l'estate 2024 il primo di dieci B797-9","post_date":"2023-04-20T09:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681983035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia.\r

\r

Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili.\r

\r

Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti.\r

\r

Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021.\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani","post_date":"2023-04-20T09:15:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681982121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre chiuso con 402 milioni in cassa, rispetto al 424 milioni del 2022, “avendo pagato anche 30 milioni di anticipo per la consegna di nuovi aerei e di motori”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways durante la conferenza stampa di ieri a bordo del nuovo A320neo della compagnia all’aeroporto di Fiumicino.\r

\r

“Se avessimo considerato la gestione operativa l’azienda ha generato 432 milioni di cassa, aumentando di otto milioni la cassa nel primo trimestre. Il fatturato è una cosa bella da scrivere, ma finché non diventa cassa e rientra nelle possibilità dell’azienda, rimane vanità”. \r

\r

Parlando delle “eccellenti previsioni per l’estate”, Lazzerini ha aggiunto che le prenotazioni nel secondo e terzo trimestre sono state tra il 40 e il 50% di più rispetto allo scorso anno. Sul nazionale attualmente abbiamo uno share del 30% mentre sul permanente raggio il load factor sta quasi all’80%”.\r

\r

La presentazione a Fiumicino non era solo della nuova A320neo dedicata a Carolina Kostner pluri-campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio, presente insieme al ministro del turismo Daniela Santanchè e al presidente Ita Airways Antonio Turicchi, ma anche delle nuove divise per il personale di bordo firmate Bruno Cucinelli. ","post_title":"Ita Airways, Lazzerini: \"Eccellenti previsioni per l'estate\"","post_date":"2023-04-20T08:30:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681979425000]}]}}