Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l'estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi. "Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo", commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo. Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia.

