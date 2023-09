Cunard porta il wifi SpaceX’s Starlink a bordo della propria flotta Una maggiore capacità, che consente la condivisione di foto e video, lo streaming di film e la fruizione di altri contenuti a bordo, grazie a una connessione wifi affidabile e a velocità elevata. Cunard porta il nuovo servizio wifi SpaceX’s Starlink a bordo di tutta la propria flotta. L’implementazione ha avuto inizio a giugno e si completerà entro la fine del 2023, quando sarà disponibile negli spazi pubblici e nelle cabine di Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Queen Anne, la nuova nave Cunard, partirà già con SpaceX’s Starlink a bordo nel maggio 2024. “Condividere momenti indimenticabili con amici e familiari a casa è una parte importante di ogni vacanza – sottolinea il presidente di Carnival Uk, Paul Ludlow -. Che si tratti di caricare la foto di un tramonto in navigazione o di leggere notizie, eventi dal vivo o contenuti da casa, Starlink renderà ancora più facile restare connessi ai nostri ospiti”. “La nuovissima e ultra tecnologica Queen Anne sarà protagonista nel Mediterraneo 2024 e le prenotazioni sono già aperte” ricorda per parte sua Gioco Viaggi, agente di Cunard per l’Italia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Float out per la Utopia of the Seas, nuova nave della classe Oasis di Royal Caribbean International in arrivo a luglio 2024. L'operazione segna l’inizio della prossima fase di costruzione presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia. Il processo per consentire il primo galleggiamento è durato quasi 15 ore dal momento del suo inizio, nel corso della notte, con il riempimento del bacino di carenaggio della nuova nave che ha richiesto oltre 174 milioni di litri d'acqua. Utopia è stata successivamente spostata in un bacino di allestimento, dove sarà completata in vista dell’estate 2024. Da quando la costruzione della prossima nave della Oasis Class è iniziata, ad aprile del 2022, l'unità ha iniziato a prendere forma con il sollevamento e l’assemblamento di oltre 74 blocchi di acciaio. Utopia offrirà weekend caratterizzati da una combinazione di oltre 40 diverse opzioni per cenare e bere, un numero di piscine maggiore di quello dei giorni a bordo, opportunità per rilassarsi e molto altro ancora. Le formule del fine settimana di tre notti e della fuga di quattro notti nei giorni feriali saranno i primi della classe Oasis a offrire brevi fughe caraibiche quando la nave debutterà a luglio del 2024. Ogni vacanza prevede tappe a Nassau, alle Bahamas, e a Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean, che da gennaio del 2024 offrirà il suo primo spazio per soli adulti, Hideaway Beach. [post_title] => Rcl: float out per la Utopia of the Seas agli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire [post_date] => 2023-09-19T14:47:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695134863000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una maggiore capacità, che consente la condivisione di foto e video, lo streaming di film e la fruizione di altri contenuti a bordo, grazie a una connessione wifi affidabile e a velocità elevata. Cunard porta il nuovo servizio wifi SpaceX’s Starlink a bordo di tutta la propria flotta. L'implementazione ha avuto inizio a giugno e si completerà entro la fine del 2023, quando sarà disponibile negli spazi pubblici e nelle cabine di Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Queen Anne, la nuova nave Cunard, partirà già con SpaceX’s Starlink a bordo nel maggio 2024. "Condividere momenti indimenticabili con amici e familiari a casa è una parte importante di ogni vacanza - sottolinea il presidente di Carnival Uk, Paul Ludlow -. Che si tratti di caricare la foto di un tramonto in navigazione o di leggere notizie, eventi dal vivo o contenuti da casa, Starlink renderà ancora più facile restare connessi ai nostri ospiti". “La nuovissima e ultra tecnologica Queen Anne sarà protagonista nel Mediterraneo 2024 e le prenotazioni sono già aperte” ricorda per parte sua Gioco Viaggi, agente di Cunard per l’Italia. [post_title] => Cunard porta il wifi SpaceX’s Starlink a bordo della propria flotta [post_date] => 2023-09-19T14:09:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695132576000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Edelweiss è pronta a rinnovare la propria flotta, sostituendo cinque A340-300 con sei Airbus A350-900, precedentemente utilizzati da Latam Airlines. Edelweiss introdurrà i nuovi aeromobili a partire dall'estate 2025 e porterà a termine il rinnovo entro la fine del 2026. La compagnia aerea svizzera spiega che i primi quattro velivoli manterranno temporaneamente la configurazione interna di Latam, che prevede 339 posti in tre classi. Questi includono 30 poltrone business lie-flat e 63 posti nella cabina premium-economy. Una decisione da ricondurre, secondo il vettore, alla "carenza di forniture a livello mondiale" e alla riduzione della capacità di manutenzione. In un secondo momento, invece, è prevista l'installazione di un interno di cabina "completamente nuovo". "Questo migliorerà ancora una volta in modo significativo il comfort e l'esperienza di viaggio per tutti i passeggeri - spiega una nota del vettore -. Edelweiss sta investendo una cifra a tre zeri". La compagnia sottolinea come il passaggio agli A350, grazie alla maggiore autonomia, consentirà di proporre nuove destinazioni all'intero del network. Gli aeromobili saranno impiegati sull'intera rete di Edelweiss da Zurigo, circa 20 destinazioni nelle Americhe, in Africa, in Asia e nell'oceano Indiano. [post_title] => Edelweiss rinnova la flotta con sei Airbus A350-900; phase-out per gli A340-300 [post_date] => 2023-09-19T10:25:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695119101000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates estende a tutte le rotte in Europa il servizio di pre-ordine dei pasti a bordo: l'iniziativa, introdotta inizialmente sui voli per Londra, sarà disponibile anche sulle tratte italiane per Roma, Bologna e Venezia, ma anche Varsavia, Praga, Vienna, Mosca, Istanbul, Dublino, Amburgo, San Pietroburgo, Bruxelles e Madrid, nonché da e per le Seychelles e Mauritius. E nei prossimi mesi sarà allargata anche ad altre rotte globali. Il nuovo servizio consentirà ai passeggeri in Business Class di preselezionare la portata principale con un anticipo compreso tra 14 giorni e 24 ore rispetto alla partenza del volo, garantendo sempre a bordo la scelta preferita e contribuendo a ridurre lo spreco alimentare. I passeggeri potranno sfogliare il menu di bordo su Emirates.com o sull'app Emirates per scegliere tra una selezione di piatti di ispirazione regionale con ingredienti di provenienza locale, fino a quindici giorni prima del volo. I pasti della Business Class includono un’ampia scelta di piatti tra cui pancake al cioccolato e alla nocciola con composta di albicocche e crema acida di ricotta per colazione, filetto di manzo con salsa al timo, spicchi di patate arrostite e verdure al vapore per pranzo e trota salmonata in padella con crema allo zafferano, fagiolini scottati, barbabietola brasata e polenta con cipollotti per cena. A bordo dell'aereo, il personale di bordo utilizzerà dispositivi digitali per visualizzare la selezione preordinata e servire al passeggero il piatto scelto. Il pre-ordine dei pasti a bordo si aggiunge alla suite esistente che, attraverso l’intelligenza artificiale, traccia le preferenze dei clienti che lo richiedono e le segnala all’equipaggio di cabina. In questo modo viene facilitata la pianificazione dei menu, il carico di cibo viene ottimizzato e gli sprechi vengono ridotti. [post_title] => Emirates: il servizio di pre-ordine dei pasti è disponibile ora in tutta Europa [post_date] => 2023-09-19T09:15:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695114950000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Catalogna diventa un polo di attrazione per il settore Mice. Ottime infrastrutture, varietà di spazi, ambienti ricercati, servizi personalizzati altamente qualificati, un’offerta enogastronomica ricercata e varia, professionalità e spirito imprenditoriale, oltre alla lunga e consolidata offerta turistica, sono solo alcuni dei plus della regione spagnola che ne fanno una destinazione ideale per l’organizzazione di meeting, congressi, convention e viaggi incentive. Secondo i dati diffusi dal Catalunya Convention Bureau (Ccb), l’Italia è al quinto posto per afflusso di presenze bt e Mice in Catalogna, con 75.600 italiani registrati tra gennaio e luglio 2023 (pari al 10,7% del totale del Business Travel internazionale– 708.600 passeggeri), con una spesa totale da parte degli italiani di 45,8 milioni di euro, sempre nello stesso periodo. Secondo il rapporto Icca 2022 (International Congress & Conventions Association), Barcellona si colloca al quarto posto nella top ten delle città più gettonate a livello internazionale dal Mice e dal bt. “La Catalogna è al passo con gli eventi internazionali più importanti per i professionisti di un settore che si sta rapidamente muovendo verso l’elettrificazione dei motori e l’emergere di nuove esperienze di mobilità condivisa – afferma Marta Teixidor, direttrice dell’Ente per il Turismo della Catalogna –. È anche un punto di riferimento europeo nei campi dell’innovazione, della creatività e del design e in termini di capacità dinamica e imprenditoriale del suo tessuto produttivo e imprenditoriale, il che contribuisce a spiegare la sua reputazione nel mondo automobilistico e il successo delle iniziative che ospita come regione di grandi eventi”. Traino del comparto Mice catalano, è la Fira de Barcelona che ha chiuso la prima metà dell’anno rafforzando il proprio posizionamento internazionale quale sede di mostre e congressi tecnologici di alto profilo. Dal 7 al 9 novembre, arriverà Smart City Expo World Congress, l’imperdibile evento internazionale sulle città e le soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, che quest’anno prevede di riunire più di 1.000 espositori e 25.000 visitatori professionali, insieme a Tomorrow Mobility World Congress, il salone che promuove la progettazione e l’adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile e l’Eit Urban Mobility. Non da ultimo, Tomorrow Building, sull’innovazione nelle costruzioni e Tomorrow Oceans, convegno sulla blue economy. [post_title] => La Catalogna promuove la propria offerta Mice [post_date] => 2023-09-18T12:16:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695039417000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy. L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea. "Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia - ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall'Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell'Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l'aeroporto Changi". [post_title] => Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile [post_date] => 2023-09-18T11:48:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695037725000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442664" align="alignleft" width="300"] Il bully di Alidays[/caption] Tornano gli appuntamenti con Alidays Home, le occasioni di incontro, confronto e aggiornamento che il to milanese organizza nella propria lounge di casa per le agenzie partner. Si riparte quindi il 27 e 28 settembre, in partnership con Brand Usa e e Cathay Pacific, per poi esplorare, grazie a Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone. La Giamaica è stata inoltre la protagonista di un recente light dinner a Brescia, con Sandals e il Jamaica Tourist Board: Ambientazione giamaicana, cibo, bevande e atmosfera a tema, per un transfer emozionale direzione Caraibi. È infine ritornato anche, sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ricevuto, il tour itinerante a bordo di un Van vintage, ma con in più il twist maldiviano garantito dal partner Sun Siyam Resorts; dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il Bully Wolkswagen T1 si è spostato nel Lazio il 13, 14 e 15 settembre, continuando il suo servizio dedicato, porta a porta, presso le agenzie di viaggio in grande fermento e in attesa di parlare di Maldive. [post_title] => Alidays: focus sulla formazione con gli Alidays Home, i light dinner e il Bully Wolkswagen [post_date] => 2023-09-15T13:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694784450000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media. Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione. Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese. L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto "Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook" e con i criteri del "Global Sustainable Tourism Council". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina. Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo. [post_title] => Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade [post_date] => 2023-09-15T11:32:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694777547000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è da aspettare ancora qualche tempo, la dodicesima edizione dell'Usali sarà pubblicata nel 2025, ma già cominciano a trapelare i primi dettagli sul nuovo documento che guiderà le pratiche contabili dell'industria alberghiera a livello internazionale, lo Uniform system of accounts for the lodging industry. Le modifiche periodiche si rendono necessarie per adeguare gli standard alle nuove pratiche di business e all'evoluzione tecnologica. E questa volta le novità riguarderanno in particolare l'inclusioni di criteri legati ai principi esg (environmental, social e governance). La sezione dedicata alla "pianificazione utenze" (Utilities schedule, in inglese) cambierà infatti denominazione, diventando "pianificazione energia, acqua e rifiuti" (Energy, water, and waste (Eww) schedule). Includerà nuove categoria di spesa al fine di tracciare le uscite per l'energia, l'acqua, la gestione degli scarichi e dei rifiuti, nonché i contratti di servizio. Ma conterrà anche una raccomandazione per l'indicazione delle emissioni nocive e le statistiche relative. La nuova sezione Eww è stata pensata per venire incontro alle aspettative crescenti di ospiti, investitori e compagnie in tema di reportistica esg, spiega in un blog Robert Mandelbaum, membreo del Global Finance Comitee (Gfc) e director of research information services di Cbre Hotels Research. Tra gli altri cambiamenti in arrivo, da segnalare l'ampliamento ulteriore delle definizioni dedicate alle categorie tariffarie utilizzate per segmentare i ricavi camera, nonché l'introduzione di una scheda opzionale per la pianificazione del channel mix. Le novità sono state pensate per migliorare la capacità del documento di tenere conto dei costi legati ai servizi e alle amenities offerte ai membri dei programmi fedeltà. Una serie di aggiornamenti saranno inoltre introdotti nelle sezioni bilancio, per riflettere le più recenti normative in tema di affitti e in generale tutti i cambiamenti legislativi intercorsi rispetto all'edizione precedente. Infime saranno aggiunte ulteriori voci di spesa dedicate alle divisioni sales and marketing, per includere le nuove strategie digitali implementate dagli hotel per la propria promozione. [post_title] => Usali: cambia il modo di fare i conti degli hotel. Più spazio all'esg e alla segmentazione camere [post_date] => 2023-09-15T11:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694777386000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cunard porta il wifi spacexs starlink a bordo della propria flotta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2826,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Float out per la Utopia of the Seas, nuova nave della classe Oasis di Royal Caribbean International in arrivo a luglio 2024. L'operazione segna l’inizio della prossima fase di costruzione presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia. Il processo per consentire il primo galleggiamento è durato quasi 15 ore dal momento del suo inizio, nel corso della notte, con il riempimento del bacino di carenaggio della nuova nave che ha richiesto oltre 174 milioni di litri d'acqua. Utopia è stata successivamente spostata in un bacino di allestimento, dove sarà completata in vista dell’estate 2024.\r

\r

Da quando la costruzione della prossima nave della Oasis Class è iniziata, ad aprile del 2022, l'unità ha iniziato a prendere forma con il sollevamento e l’assemblamento di oltre 74 blocchi di acciaio. Utopia offrirà weekend caratterizzati da una combinazione di oltre 40 diverse opzioni per cenare e bere, un numero di piscine maggiore di quello dei giorni a bordo, opportunità per rilassarsi e molto altro ancora. Le formule del fine settimana di tre notti e della fuga di quattro notti nei giorni feriali saranno i primi della classe Oasis a offrire brevi fughe caraibiche quando la nave debutterà a luglio del 2024. Ogni vacanza prevede tappe a Nassau, alle Bahamas, e a Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean, che da gennaio del 2024 offrirà il suo primo spazio per soli adulti, Hideaway Beach.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rcl: float out per la Utopia of the Seas agli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire","post_date":"2023-09-19T14:47:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695134863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una maggiore capacità, che consente la condivisione di foto e video, lo streaming di film e la fruizione di altri contenuti a bordo, grazie a una connessione wifi affidabile e a velocità elevata. Cunard porta il nuovo servizio wifi SpaceX’s Starlink a bordo di tutta la propria flotta. L'implementazione ha avuto inizio a giugno e si completerà entro la fine del 2023, quando sarà disponibile negli spazi pubblici e nelle cabine di Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Queen Anne, la nuova nave Cunard, partirà già con SpaceX’s Starlink a bordo nel maggio 2024.\r

\r

\"Condividere momenti indimenticabili con amici e familiari a casa è una parte importante di ogni vacanza - sottolinea il presidente di Carnival Uk, Paul Ludlow -. Che si tratti di caricare la foto di un tramonto in navigazione o di leggere notizie, eventi dal vivo o contenuti da casa, Starlink renderà ancora più facile restare connessi ai nostri ospiti\". “La nuovissima e ultra tecnologica Queen Anne sarà protagonista nel Mediterraneo 2024 e le prenotazioni sono già aperte” ricorda per parte sua Gioco Viaggi, agente di Cunard per l’Italia.","post_title":"Cunard porta il wifi SpaceX’s Starlink a bordo della propria flotta","post_date":"2023-09-19T14:09:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695132576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Edelweiss è pronta a rinnovare la propria flotta, sostituendo cinque A340-300 con sei Airbus A350-900, precedentemente utilizzati da Latam Airlines. Edelweiss introdurrà i nuovi aeromobili a partire dall'estate 2025 e porterà a termine il rinnovo entro la fine del 2026.\r

\r

La compagnia aerea svizzera spiega che i primi quattro velivoli manterranno temporaneamente la configurazione interna di Latam, che prevede 339 posti in tre classi.\r

Questi includono 30 poltrone business lie-flat e 63 posti nella cabina premium-economy. Una decisione da ricondurre, secondo il vettore, alla \"carenza di forniture a livello mondiale\" e alla riduzione della capacità di manutenzione. In un secondo momento, invece, è prevista l'installazione di un interno di cabina \"completamente nuovo\". \r

\r

\"Questo migliorerà ancora una volta in modo significativo il comfort e l'esperienza di viaggio per tutti i passeggeri - spiega una nota del vettore -. Edelweiss sta investendo una cifra a tre zeri\".\r

\r

La compagnia sottolinea come il passaggio agli A350, grazie alla maggiore autonomia, consentirà di proporre nuove destinazioni all'intero del network. Gli aeromobili saranno impiegati sull'intera rete di Edelweiss da Zurigo, circa 20 destinazioni nelle Americhe, in Africa, in Asia e nell'oceano Indiano.","post_title":"Edelweiss rinnova la flotta con sei Airbus A350-900; phase-out per gli A340-300","post_date":"2023-09-19T10:25:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695119101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates estende a tutte le rotte in Europa il servizio di pre-ordine dei pasti a bordo: l'iniziativa, introdotta inizialmente sui voli per Londra, sarà disponibile anche sulle tratte italiane per Roma, Bologna e Venezia, ma anche Varsavia, Praga, Vienna, Mosca, Istanbul, Dublino, Amburgo, San Pietroburgo, Bruxelles e Madrid, nonché da e per le Seychelles e Mauritius.\r

E nei prossimi mesi sarà allargata anche ad altre rotte globali. Il nuovo servizio consentirà ai passeggeri in Business Class di preselezionare la portata principale con un anticipo compreso tra 14 giorni e 24 ore rispetto alla partenza del volo, garantendo sempre a bordo la scelta preferita e contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.\r

I passeggeri potranno sfogliare il menu di bordo su Emirates.com o sull'app Emirates per scegliere tra una selezione di piatti di ispirazione regionale con ingredienti di provenienza locale, fino a quindici giorni prima del volo. I pasti della Business Class includono un’ampia scelta di piatti tra cui pancake al cioccolato e alla nocciola con composta di albicocche e crema acida di ricotta per colazione, filetto di manzo con salsa al timo, spicchi di patate arrostite e verdure al vapore per pranzo e trota salmonata in padella con crema allo zafferano, fagiolini scottati, barbabietola brasata e polenta con cipollotti per cena.\r

A bordo dell'aereo, il personale di bordo utilizzerà dispositivi digitali per visualizzare la selezione preordinata e servire al passeggero il piatto scelto. Il pre-ordine dei pasti a bordo si aggiunge alla suite esistente che, attraverso l’intelligenza artificiale, traccia le preferenze dei clienti che lo richiedono e le segnala all’equipaggio di cabina. In questo modo viene facilitata la pianificazione dei menu, il carico di cibo viene ottimizzato e gli sprechi vengono ridotti.","post_title":"Emirates: il servizio di pre-ordine dei pasti è disponibile ora in tutta Europa","post_date":"2023-09-19T09:15:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695114950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna diventa un polo di attrazione per il settore Mice. Ottime infrastrutture, varietà di spazi, ambienti ricercati, servizi personalizzati altamente qualificati, un’offerta enogastronomica ricercata e varia, professionalità e spirito imprenditoriale, oltre alla lunga e consolidata offerta turistica, sono solo alcuni dei plus della regione spagnola che ne fanno una destinazione ideale per l’organizzazione di meeting, congressi, convention e viaggi incentive.\r

\r

Secondo i dati diffusi dal Catalunya Convention Bureau (Ccb), l’Italia è al quinto posto per afflusso di presenze bt e Mice in Catalogna, con 75.600 italiani registrati tra gennaio e luglio 2023 (pari al 10,7% del totale del Business Travel internazionale– 708.600 passeggeri), con una spesa totale da parte degli italiani di 45,8 milioni di euro, sempre nello stesso periodo.\r

\r

Secondo il rapporto Icca 2022 (International Congress & Conventions Association), Barcellona si colloca al quarto posto nella top ten delle città più gettonate a livello internazionale dal Mice e dal bt.\r

\r

“La Catalogna è al passo con gli eventi internazionali più importanti per i professionisti di un settore che si sta rapidamente muovendo verso l’elettrificazione dei motori e l’emergere di nuove esperienze di mobilità condivisa – afferma Marta Teixidor, direttrice dell’Ente per il Turismo della Catalogna –. È anche un punto di riferimento europeo nei campi dell’innovazione, della creatività e del design e in termini di capacità dinamica e imprenditoriale del suo tessuto produttivo e imprenditoriale, il che contribuisce a spiegare la sua reputazione nel mondo automobilistico e il successo delle iniziative che ospita come regione di grandi eventi”.\r

\r

Traino del comparto Mice catalano, è la Fira de Barcelona che ha chiuso la prima metà dell’anno rafforzando il proprio posizionamento internazionale quale sede di mostre e congressi tecnologici di alto profilo. Dal 7 al 9 novembre, arriverà Smart City Expo World Congress, l’imperdibile evento internazionale sulle città e le soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, che quest’anno prevede di riunire più di 1.000 espositori e 25.000 visitatori professionali, insieme a Tomorrow Mobility World Congress, il salone che promuove la progettazione e l’adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile e l’Eit Urban Mobility. Non da ultimo, Tomorrow Building, sull’innovazione nelle costruzioni e Tomorrow Oceans, convegno sulla blue economy.","post_title":"La Catalogna promuove la propria offerta Mice","post_date":"2023-09-18T12:16:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1695039417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy.\r

L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea.\r

\"Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia - ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall'Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell'Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l'aeroporto Changi\".","post_title":"Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile","post_date":"2023-09-18T11:48:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695037725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il bully di Alidays[/caption]\r

\r

Tornano gli appuntamenti con Alidays Home, le occasioni di incontro, confronto e aggiornamento che il to milanese organizza nella propria lounge di casa per le agenzie partner. Si riparte quindi il 27 e 28 settembre, in partnership con Brand Usa e e Cathay Pacific, per poi esplorare, grazie a Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone.\r

\r

La Giamaica è stata inoltre la protagonista di un recente light dinner a Brescia, con Sandals e il Jamaica Tourist Board: Ambientazione giamaicana, cibo, bevande e atmosfera a tema, per un transfer emozionale direzione Caraibi. È infine ritornato anche, sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ricevuto, il tour itinerante a bordo di un Van vintage, ma con in più il twist maldiviano garantito dal partner Sun Siyam Resorts; dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il Bully Wolkswagen T1 si è spostato nel Lazio il 13, 14 e 15 settembre, continuando il suo servizio dedicato, porta a porta, presso le agenzie di viaggio in grande fermento e in attesa di parlare di Maldive.","post_title":"Alidays: focus sulla formazione con gli Alidays Home, i light dinner e il Bully Wolkswagen","post_date":"2023-09-15T13:27:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694784450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media.\r

\r

Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione.\r

\r

Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese.\r

\r

L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto \"Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook\" e con i criteri del \"Global Sustainable Tourism Council\". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina.\r

\r

Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo.","post_title":"Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade","post_date":"2023-09-15T11:32:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694777547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è da aspettare ancora qualche tempo, la dodicesima edizione dell'Usali sarà pubblicata nel 2025, ma già cominciano a trapelare i primi dettagli sul nuovo documento che guiderà le pratiche contabili dell'industria alberghiera a livello internazionale, lo Uniform system of accounts for the lodging industry. Le modifiche periodiche si rendono necessarie per adeguare gli standard alle nuove pratiche di business e all'evoluzione tecnologica. E questa volta le novità riguarderanno in particolare l'inclusioni di criteri legati ai principi esg (environmental, social e governance).\r

\r

La sezione dedicata alla \"pianificazione utenze\" (Utilities schedule, in inglese) cambierà infatti denominazione, diventando \"pianificazione energia, acqua e rifiuti\" (Energy, water, and waste (Eww) schedule). Includerà nuove categoria di spesa al fine di tracciare le uscite per l'energia, l'acqua, la gestione degli scarichi e dei rifiuti, nonché i contratti di servizio. Ma conterrà anche una raccomandazione per l'indicazione delle emissioni nocive e le statistiche relative.\r

\r

La nuova sezione Eww è stata pensata per venire incontro alle aspettative crescenti di ospiti, investitori e compagnie in tema di reportistica esg, spiega in un blog Robert Mandelbaum, membreo del Global Finance Comitee (Gfc) e director of research information services di Cbre Hotels Research.\r

\r

Tra gli altri cambiamenti in arrivo, da segnalare l'ampliamento ulteriore delle definizioni dedicate alle categorie tariffarie utilizzate per segmentare i ricavi camera, nonché l'introduzione di una scheda opzionale per la pianificazione del channel mix. Le novità sono state pensate per migliorare la capacità del documento di tenere conto dei costi legati ai servizi e alle amenities offerte ai membri dei programmi fedeltà. Una serie di aggiornamenti saranno inoltre introdotti nelle sezioni bilancio, per riflettere le più recenti normative in tema di affitti e in generale tutti i cambiamenti legislativi intercorsi rispetto all'edizione precedente. Infime saranno aggiunte ulteriori voci di spesa dedicate alle divisioni sales and marketing, per includere le nuove strategie digitali implementate dagli hotel per la propria promozione.","post_title":"Usali: cambia il modo di fare i conti degli hotel. Più spazio all'esg e alla segmentazione camere","post_date":"2023-09-15T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694777386000]}]}}