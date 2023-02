Cuba Latin Travel: nuovo tour a tema fotografia. Special guest un filmmaker che ha lavorato con Castro Con la ripresa del turismo, dopo il terribile periodo di down che ha visto il mondo protagonista, Cuba Latin Travel torna con una grande voglia di ripresa e novità. Il tour operator specializzato nei viaggi su misura diretti verso l’affascinate Isla Grande propone una nuova tipologia di prodotto: un tour esclusivo pensato per fotografi e fotoamatori, che però non sarà solamente destinato a questa particolare nicchia di mercato, ma anche ad accompagnatori che vorranno godersi la bellezza intramontabile del Paese caraibico. Cuba in uno Scatto, questo il nome dell’itinerario, avrà come tour leader un fotografo professionista italiano che ha deciso di unire i suoi due grandi amori, Cuba e la fotografia, e che affiancherà e accompagnerà i partecipanti provenienti da tutto il mondo. In loco ci sarà anche un special guest, un filmmaker e fotografo che per 30 anni ha lavorato al fianco di Fidel Castro, che aprirà le porte della sua casa e del suo cuore, per condividere conoscenze, esperienze, idee e sogni.

