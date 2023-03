Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un’iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta.

Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia. Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.

Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo» [post_date] => 2023-03-07T12:58:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678193894000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440933" align="alignleft" width="300"] La Costa Smeralda[/caption] Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un'iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta. Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia. Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa. [post_title] => Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa [post_date] => 2023-03-07T11:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678189051000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Diventare il player di riferimento per i tour operator che desiderano interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i loro tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche. E' l'ambizioso obiettivo di Community.Travel, che sbarca sul mercato italiano come naturale evoluzione della piattaforma professionale cloud Adalte. Quest'ultimo applicativo negli anni si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni con dmc specializzate spesso nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite su base collettiva, spesso con guida che accompagna i passeggeri durante tutto il viaggio e che può parlare una o più lingue a seconda dei casi. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo. E il numero è destinato a crescere. Sebbene gli operatori ricettivi che collaborano con la società It genovese si interfaccino con tour operator in differenti Paesi, il mercato di riferimento per Adalte è sempre restata l’Italia. "La piattaforma - si legge in una nota - lavora al fianco (oltre che a supporto) di tutti gli attori correlati alla vendita di tour: dalle dmc, che godono di una nuova forma di distribuzione, ai tour operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei to". Adalte non vende però alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace b2b, anche se l’accesso per i buyer è gratuito, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, una dmc deve essere invitata da un tour operator o da un'altra dmc. Stesso discorso vale per i buyer che possono essere invitati solo da altri partecipanti. Per potersi registrare e operare è quindi necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepari alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è invece richiesta solo una call o un incontro di presentazione. I fornitori hanno poi facoltà di autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la propria consolle di gestione. La pagina delle dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti. Chi lavora con Adalte può tra le altre cose accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, nonché importare tutti i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti. [post_title] => Nasce Community.Travel, naturale evoluzione del marketplace b2b cloud Adalte [post_date] => 2023-03-07T10:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678186770000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata Dubai la meta del primo educational griffato da creo in collaborazione con Air Arabia. Nato un anno e mezzo fa, il tour operator pesarese ha coinvolto nel proprio fam trip inaugurale otto agenti di viaggi, invitati a a vivere la destinazione con gli occhi dei suoi product manager. "Il primo educational non si scorda mai - racconta la direttrice commerciale e marketing, Anya Bracci -. Partiti da Bergamo, gli agenti e i nostri accompagnatori sono atterrati a Sharjah, un’ottima soluzione sia di prezzo sia di servizio. Il programma, ricco di visite ai migliori hotel di Dubai, ha incluso numerose attività che hanno permesso agli agenti di vivere in prima persona il viaggio dei loro clienti: dai suck tradizionali (senza lasciarsi sfuggire qualche trattativa nel mercato delle spezie), al safari nel deserto; dalla vista mozzafiato del Burj Khalifa alla crociera notturna in Dhow Cruise a Dubai Marina, dove non sono mancate danze tradizionali improvvisate dai passeggeri". Immancabile anche la salita al The View per ammirare l’isola a forma di palma e lo skyline di Dubai. "E come non concedersi un fine serata a bocca aperta guardando La Perle: il primo show permanente di Dubai in cui si mixano performance artistiche e visioni futuristiche del Paese - prosegue Anya Bracci -. Imprevisti (valige perse e ritrovate), risate, ore nel deserto a fotografarsi con la luce giusta e a tentare anche solo una discesa senza cadere in sandboarding; apertitivi notturni, fontane danzanti, hotel appena aperti (sì... eravamo all’apertura del Royal at The Palm!), infinite site inspection con gli occhi attenti immaginando a quali clienti consigliare la struttura, 20 mila passi al giorno, luci, ruote panoramiche, moschee e una città in continua evoluzione... Esausti, entusiasti ma soprattutto, pronti per raccontare con nuove parole questa destinazione e per organizzare i prossimi educational!". [post_title] => Creo a Dubai con otto agenti: "Il primo educational non si scorda mai" [post_date] => 2023-03-07T10:19:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678184369000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta partecipa alla prossima Bmt, puntando i riflettori sull'offerta ideale per famiglie, un segmento che rientra nella fascia di età 25-44 anni che rappresenta attualmente il main target della destinazione. La kermesse sarà anche un’ulteriore occasione per VisitMalta per incontrare il trade, con cui l’ente ha da sempre un legame forte e a cui dedica attenzione e risorse costanti. Insieme a VisitMalta a Napoli ci sarà anche il dmc Robert Arrigo, a conferma dell’interesse per il bacino turistico del Sud Italia, un’area chiave per i flussi verso le isole maltesi sia in ambito leisure che business. Un'importanza testimoniata dal fatto che ben tre compagnie aree operano voli diretti dall’aeroporto di Capodichino per Malta durante l'estate 2023: infatti, oltre a easyjet e Ryanair anche AirMalta ha scelto di attivare un collegamento tra Napoli e l’Aeroporto Internazionale di Luqa. “Malta, Gozo e Comino sono una meta ideale per le famiglie. Le nostre isole, a meno di due ore di volo da molte città italiane, sono un mix straordinario di proposte per tutte le età, che rivolge seria attenzione al benessere dei bambini, oltre a rappresentare un’offerta flessibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo” spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia. E seppur il target famiglie sia considerato prioritario per il 2023, naturalmente VisitMalta non trascura gli altri segmenti, impegnandosi anche nella promozione delle nicchie, sempre e comunque decisive, come il turismo active o LGBTQI+. In questo ambito va ricordato l’appuntamento con Europride 2023 che si terrà a Valletta a settembre. [post_title] => Malta in Bmt porta alla ribalta il prodotto dedicato a famiglie e turismo attivo [post_date] => 2023-03-07T09:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678181178000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nicko Cruises compagnia leader nel settore delle crociere fluviali presenta la programmazione primavera-estate-autunno con le “Crociere Fluviali a Tema: time to discover”, che caratterizzano la sua offerta sul mercato italiano, con scelta tra i programmi di oltre 500 crociere sui fiumi europei presenti sul catalogo “River Cruises” 2023. Tra i temi proposti con il nuovo concept di slow-cruise, “time to discover”, figurano le “Crociere degli innamorati itinerari particolarmente romantici per le coppie sui fiumi Senna, Douro, Reno e Danubio, le Crociere di Primavera per gli amanti dei fiori e del verde, “Il Reno in fiamme”, le Grandi Crociere di Ferragosto sul Danubio e sul Reno (Grandi Fiumi-Grandi Crociere), le Crociere dei Vini, dei Mercatini di Natale e di Natale e Capodanno. Non mancano crociere per gli appassionati della natura sui fiumi Elba ed Oder fino alle Isole della costa tedesca del Mar Baltico, e, per i cultori della storia, crociere con itinerari alla scoperta delle vestigia dell’Impero Romano lungo il “limes” formato dai fiumi Reno e Danubio nelle città di Colonia, Treviri e Costanza o, sul Rodano, nell’antica città di Arles. Le Crociere di Primavera, da Colonia, trovano il loro clou nel Tour dei Tulipani di 6 ed 8 giorni (21 crociere) in Olanda, con overnight ad Amsterdam, prezzi da 449 euro e nella crociera con visita full-day al BUGA (Bundes Garten), 5 giorni, (5 crociere). L’evento, che si tiene quest’anno a Mannheim, incentrato su floricoltura, orticoltura e architettura green è organizzato in un ambiente espositivo con parchi floreali, padiglioni tematici, architettura biologica, piante esotiche. Una striscia di verde lunga oltre sette chilometri creerà nuovi luoghi per camminare, giocare e rilassarsi, migliorando al contempo la qualità dell'aria e il clima della città. BUGA fa anche parte del progetto del Corridoio Verde Nord-Est, che collega 230 ettari di aree verdi formando un corridoio che si estende nel centro della città. Uno dei punti salienti sarà un sistema di funivia (funicolare) lungo 2 km che attraversa il fiume Neckar, e che collegherà il Luisenpark con il nuovo parco BUGA. Alla Mostra BUGA sono dedicate 5 Crociere, con hub Colonia; partenze dal 21.05 al 24.09, prezzi da 649 euro. [post_title] => Nicko Cruises, crociere fluviali a tema per scoprire l’Europa [post_date] => 2023-03-06T12:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678104152000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo continua a correre. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale: per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti– periodi di picco della domanda – è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche. A lanciare l’allarme è Assoturismo Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da CST. Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che da oltre confine. Una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall’altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà nella ricerca del personale ha assunto anzi un contorno ormai strutturale, che si manifesta regolarmente già dagli anni pre-pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto. «La questione della mancanza di personale nel turismo ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come Assoturismo Confesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. E poi pensare a normative speciali per garantire una ‘staffetta’ tra i lavoratori nelle attività stagionali. Pure la gestione del Reddito di Cittadinanza e dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione. Ma è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio, un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative al ministro del turismo Daniela Santanchè e al ministro del lavoro Marina Elvira Calderone». Le difficoltà di reperimento Per il trimestre febbraio-aprile, vale a dire il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici in Italia, si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. Le figure professionali cercate I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. Ma sono proprio queste ultime figure quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. Per un cameriere semplice si parte da 1560 euro lordi al mese, per capo cuoco o capo barista si parte sopra i 1.740 euro mensili, lo stesso per un primo portiere. Le conseguenze La mancanza di personale porterà nei prossimi mesi le imprese a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo dei processi produttivi, senza trascurare che le destinazioni competitors dell’Italia sono già pronte a migliorare i volumi degli arrivi turistici del 2022. In particolare, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività. [post_title] => Assoturismo: emergenza lavoro. 50 mila lavoratori mancanti a Pasqua [post_date] => 2023-03-06T11:08:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678100932000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E ItaliAbsolutely sarà presente all'ITB Berlino dal 7 al 9 marzo 2023, come Media Partner della più grande fiera del turismo al mondo, e con una edizione speciale stampata di ItaliAbsolutely. Anche quest'anno l'ITB Berlino sarà un luogo d'incontro privilegiato per le migliori destinazioni, tour operator, compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera e fornitori di viaggi provenienti da tutto il mondo. Il gruppo Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely saranno presenti nella zona Media Internazionale della zona fieristica Messe Berlin, dove sarà possibile ritirare una copia dell’edizione speciale stampata. ItaliAbsolutely è l’unico sito web B2B in lingua inglese che promuove il meglio dell'Italia ai specialisti dell’incoming Made in Italy e che raggiunge direttamente oltre 90.000 buyer con la Newsletter settimanale. E quest’anno diventa ancora più globale con "ItaliAbsolutely on Tour" che toccherà Copenaghen, Amburgo, Toronto, New York e Chicago, e con i fam trip che porteranno buyer internazionali selezionati in alcune tra le più belle località italiane, ospiti di ItalyAbsolutely e delle destinazioni partner. Sfoglia ItaliAbsolutely ITB Berlin 2023 [post_title] => ItaliAbsolutely debutta con un’edizione speciale all'ITB Berlino 2023 [post_date] => 2023-03-06T10:43:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678099396000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corsica è un’isola fiera e maestosa, dominata dalla bellezza della natura e segnata dalla storia. Nel mese di febbraio la Camera di Commercio della Corsica e l’Agence du Tourisme della Corsica, accanto ad Atout France, hanno presentato al mondo del turismo un’isola vivace in tutti i mesi dell’anno, attraversata da diagonale montuosa che separa la zona granitica occidentale da quella scistosa orientale. Sul crinale si trovano i percorsi di trekking del noto Grand Randonnée o G20, ma - soprattutto - la città di Corte. Fondata nel ‘400 e, da allora, città universitaria. Circondata da verdi foreste, boschi di castagno e cime innevate attrezzate per lo sci, è il cuore storico e politico della Corsica. Nel 1755 divenne la capitale del governo creato da Pascal Paoli, in lotta contro i genovesi. Paoli, chiamato “il padre della patria”, diede vita al primo stato democratico del 18esimo secolo. Il suo segretario particolare fu Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone. Paoli verrà sconfitto dai francesi nel 1779, ma la famiglia Bonaparte era rientrata ad Ajaccio nel 1769, anno di nascita del grande uomo politico. La “Maison Bonaparte”, che si trova nel centro della città, è oggi un interessante museo, meta di pellegrinaggio sin dall’800. Ajaccio sorge sulla costa occidentale della Corsica, quella granitica, dove le falesie si tuffano nelle acque del mare ospitando le suggestive Torri Genovesi di vedetta. La maggiore città della costa orientale è invece Bastia: porta d'ingresso per il turismo italiano. Collegata a Livorno dalle navi della Corsica Ferries, è stata a lungo capitale politica, economica e religiosa. La Corsica è ricca di siti archeologici, chiese e oratori - significative le processioni pasquali organizzate dalle confraternite locali. Grande l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla preservazione della produzione locale e anche dell’affascinante lingua corsa. Di origine latina e - per vicinanza e storia – ricca di influenze genovesi, toscane e sarde, è oggi riconosciuta come lingua regionale e viene insegnata a scuola ai più piccoli. [gallery ids="440754,440755,440752,440750,440749,440751"] [post_title] => Una Corsica da vivere tutto l’anno, tra natura, storia e sapori [post_date] => 2023-03-06T10:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678097671000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di costa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2353,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperta con il botto, almeno per l'Italia, l'Itb di Berlino. Lo stand che ospitava il nostro Paese ha visto la presenza dei due vertici del turismo italiano, il ministro del turismo, Daniela Santanchè e il ceo di Enit, Ivana Jelinic e anche l'ambasciatore italiano in Germania Armando Verricchio. \r

\r

Durante il dibattito che è seguito all'inaugurazione il ministro ha voluto sottolineare la «fondamentale importanza del turismo tedesco per il nostro Paese. Un turismo, mi piace sottolineare - ha continuato la Santanchè - che non arriva in Italia solo nei periodi canonici ma segue una stagionalità molto più ampia. Per questo noi come Paese cerchiamo di farci trovare sempre pronti alle richieste e alle esigenze del turista tedesco. La nostra presenza qui significa anche cementare ulteriormente il rapporto amichevole e di rispetto reciproco che storicamente lega Italia e Germania sia in termini più generali di relazioni internazionali che, nella fattispecie, in termini squisitamente turistici.\r

\r

«La Germania, infatti, rappresenta la quarta nazione più visitata dagli italiani e, inoltre, è il primo mercato incoming per l’Italia. Nel 2022, per esempio, si sono registrati 9,4 mln di visitatori tedeschi nel Belpaese, con 58,5 mln di pernottamenti e una permanenza media di 6,2 giorni. Si tratta di un turismo sempre più diversificato, di persone che vengono e tornano in Italia per scoprire ogni volta nuove destinazioni e provare nuove esperienze ed esplorare sempre anche destinazioni minori e meno conosciute. I rapporti tra queste due Nazioni, però, sono ancora più profondi, se consideriamo gli oltre 800 mila italiani che risiedono in Germania; è un qualcosa che va oltre il turismo ma che, al contempo, ne è fortemente correlato anche in relazione al turismo delle radici di cui, nel 2024, ci sarà appunto un anno dedicato».\r

\r

[caption id=\"attachment_440947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Battaglioni, ceo di ItaliAbsolutely e dg del gruppo Travel insieme al ceo di Enit Ivana Jelinic e al ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

I viaggiatori tedeschi\r

«Per mettere in pratica questa idea delineata dal ministro l'Enit - ha affermato quindi Ivana Jelinic - lavora a stretto contatto con gli operatori, fornendo assistenza, formazione, qualità di offerta. Lavoriamo sul territorio presentando e migliorando sempre di più la nostra offerta turistica, perché sappiamo quanto valgono i flussi turistici tedeschi.E’ un mercato fiorente che alimenta anche l’indotto.\r

\r

«I viaggiatori dalla Germania amano restare in Italia almeno una settimana: circa il 25% degli arrivi aerei del 2022 copre soggiorni da 6 a 8 notti (26,5% per il 2021). Scelgono l’Italia soprattutto per vacanza. Nel 2022 l’81% degli arrivi aeroportuali dalla Germania è legato al profilo leisure. Segue il target gruppo con una quota dell’11,5%, mentre il segmento business ha un’incidenza del 5,3% sul totale flussi».\r

\r

«Il turismo non è solo una voce fondamentale nel rapporto economico tra Italia e Germania, ma anche e soprattutto un preziosissimo veicolo di conoscenza reciproca tra persone e nazioni. Il turista viaggia e diventa a sua volta ‘Ambasciatore’ e promotore del Paese visitato. Per questo motivo siamo felici e orgogliosi del legame speciale che unisce i nostri due Paesi e che ogni anno porta milioni di visitatori a muoversi nelle due direzioni» ha commentato l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio\r

Capitolo Ischia\r

Il ministero e l'Enit stanno ampliando il raggio d'azione della campagna di promozione per Ischia, per aiutare l'isola a risollevarsi anche grazie al turismo.\r

\r

«La comunicazione su Ischia è una delle basi della nostra campagna. Noi non vogliamo lasciare nessuno indietro e vogliamo spingere affinché Ischia ritorni ad essere una delle mete più ambite del turismo internazionale e specialmente tedesco, visto che i tedeschi amano molto questa nostra meravigliosa isola. Noi stiamo lavorando per questo e per promuovere a trecentosessanta gradi il nostro territorio nel mondo».\r

\r

«Un'altra delle grandi strutture sulle quali poggia la promozione turistica dell'Italia è sicuramente l'enogastronomia - ha detto Ivana Jelinic - che da noi rappresenta una delle eccellenze più importanti e che è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro Paese».\r

\r

Naturalmente c'eravamo anche noi di ItaliAbsolutely, con il ceo Daniela Battaglioni, a seguire gli eventi e a portare una certa idea di Italia in Germania e in generale all'estero.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"440950,440952,440951\"]","post_title":"Itb Berlino. Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo»","post_date":"2023-03-07T12:58:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678193894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440933\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Smeralda[/caption]\r

\r

Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un'iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta.\r

Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.\r

\r

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.","post_title":"Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa","post_date":"2023-03-07T11:37:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678189051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Diventare il player di riferimento per i tour operator che desiderano interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i loro tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche. E' l'ambizioso obiettivo di Community.Travel, che sbarca sul mercato italiano come naturale evoluzione della piattaforma professionale cloud Adalte. Quest'ultimo applicativo negli anni si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni con dmc specializzate spesso nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite su base collettiva, spesso con guida che accompagna i passeggeri durante tutto il viaggio e che può parlare una o più lingue a seconda dei casi. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo. E il numero è destinato a crescere.\r

\r

Sebbene gli operatori ricettivi che collaborano con la società It genovese si interfaccino con tour operator in differenti Paesi, il mercato di riferimento per Adalte è sempre restata l’Italia. \"La piattaforma - si legge in una nota - lavora al fianco (oltre che a supporto) di tutti gli attori correlati alla vendita di tour: dalle dmc, che godono di una nuova forma di distribuzione, ai tour operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei to\".\r

\r

Adalte non vende però alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace b2b, anche se l’accesso per i buyer è gratuito, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, una dmc deve essere invitata da un tour operator o da un'altra dmc. Stesso discorso vale per i buyer che possono essere invitati solo da altri partecipanti. Per potersi registrare e operare è quindi necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepari alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è invece richiesta solo una call o un incontro di presentazione.\r

\r

I fornitori hanno poi facoltà di autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la propria consolle di gestione. La pagina delle dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti. Chi lavora con Adalte può tra le altre cose accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, nonché importare tutti i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Nasce Community.Travel, naturale evoluzione del marketplace b2b cloud Adalte","post_date":"2023-03-07T10:59:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678186770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata Dubai la meta del primo educational griffato da creo in collaborazione con Air Arabia. Nato un anno e mezzo fa, il tour operator pesarese ha coinvolto nel proprio fam trip inaugurale otto agenti di viaggi, invitati a a vivere la destinazione con gli occhi dei suoi product manager. \"Il primo educational non si scorda mai - racconta la direttrice commerciale e marketing, Anya Bracci -. Partiti da Bergamo, gli agenti e i nostri accompagnatori sono atterrati a Sharjah, un’ottima soluzione sia di prezzo sia di servizio. Il programma, ricco di visite ai migliori hotel di Dubai, ha incluso numerose attività che hanno permesso agli agenti di vivere in prima persona il viaggio dei loro clienti: dai suck tradizionali (senza lasciarsi sfuggire qualche trattativa nel mercato delle spezie), al safari nel deserto; dalla vista mozzafiato del Burj Khalifa alla crociera notturna in Dhow Cruise a Dubai Marina, dove non sono mancate danze tradizionali improvvisate dai passeggeri\".\r

\r

Immancabile anche la salita al The View per ammirare l’isola a forma di palma e lo skyline di Dubai. \"E come non concedersi un fine serata a bocca aperta guardando La Perle: il primo show permanente di Dubai in cui si mixano performance artistiche e visioni futuristiche del Paese - prosegue Anya Bracci -. Imprevisti (valige perse e ritrovate), risate, ore nel deserto a fotografarsi con la luce giusta e a tentare anche solo una discesa senza cadere in sandboarding; apertitivi notturni, fontane danzanti, hotel appena aperti (sì... eravamo all’apertura del Royal at The Palm!), infinite site inspection con gli occhi attenti immaginando a quali clienti consigliare la struttura, 20 mila passi al giorno, luci, ruote panoramiche, moschee e una città in continua evoluzione... Esausti, entusiasti ma soprattutto, pronti per raccontare con nuove parole questa destinazione e per organizzare i prossimi educational!\".","post_title":"Creo a Dubai con otto agenti: \"Il primo educational non si scorda mai\"","post_date":"2023-03-07T10:19:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678184369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta partecipa alla prossima Bmt, puntando i riflettori sull'offerta ideale per famiglie, un segmento che rientra nella fascia di età 25-44 anni che rappresenta attualmente il main target della destinazione. La kermesse sarà anche un’ulteriore occasione per VisitMalta per incontrare il trade, con cui l’ente ha da sempre un legame forte e a cui dedica attenzione e risorse costanti.\r

Insieme a VisitMalta a Napoli ci sarà anche il dmc Robert Arrigo, a conferma dell’interesse per il bacino turistico del Sud Italia, un’area chiave per i flussi verso le isole maltesi sia in ambito leisure che business. Un'importanza testimoniata dal fatto che ben tre compagnie aree operano voli diretti dall’aeroporto di Capodichino per Malta durante l'estate 2023: infatti, oltre a easyjet e Ryanair anche AirMalta ha scelto di attivare un collegamento tra Napoli e l’Aeroporto Internazionale di Luqa.\r

\r

“Malta, Gozo e Comino sono una meta ideale per le famiglie. Le nostre isole, a meno di due ore di volo da molte città italiane, sono un mix straordinario di proposte per tutte le età, che rivolge seria attenzione al benessere dei bambini, oltre a rappresentare un’offerta flessibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo” spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.\r

E seppur il target famiglie sia considerato prioritario per il 2023, naturalmente VisitMalta non trascura gli altri segmenti, impegnandosi anche nella promozione delle nicchie, sempre e comunque decisive, come il turismo active o LGBTQI+. In questo ambito va ricordato l’appuntamento con Europride 2023 che si terrà a Valletta a settembre.","post_title":"Malta in Bmt porta alla ribalta il prodotto dedicato a famiglie e turismo attivo","post_date":"2023-03-07T09:26:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678181178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nicko Cruises compagnia leader nel settore delle crociere fluviali presenta la programmazione primavera-estate-autunno con le “Crociere Fluviali a Tema: time to discover”, che caratterizzano la sua offerta sul mercato italiano, con scelta tra i programmi di oltre 500 crociere sui fiumi europei presenti sul catalogo “River Cruises” 2023.\r

\r

Tra i temi proposti con il nuovo concept di slow-cruise, “time to discover”, figurano le “Crociere degli innamorati itinerari particolarmente romantici per le coppie sui fiumi Senna, Douro, Reno e Danubio, le Crociere di Primavera per gli amanti dei fiori e del verde, “Il Reno in fiamme”, le Grandi Crociere di Ferragosto sul Danubio e sul Reno (Grandi Fiumi-Grandi Crociere), le Crociere dei Vini, dei Mercatini di Natale e di Natale e Capodanno.\r

\r

Non mancano crociere per gli appassionati della natura sui fiumi Elba ed Oder fino alle Isole della costa tedesca del Mar Baltico, e, per i cultori della storia, crociere con itinerari alla scoperta delle vestigia dell’Impero Romano lungo il “limes” formato dai fiumi Reno e Danubio nelle città di Colonia, Treviri e Costanza o, sul Rodano, nell’antica città di Arles.\r

\r

Le Crociere di Primavera, da Colonia, trovano il loro clou nel Tour dei Tulipani di 6 ed 8 giorni (21 crociere) in Olanda, con overnight ad Amsterdam, prezzi da 449 euro e nella crociera con visita full-day al BUGA (Bundes Garten), 5 giorni, (5 crociere). L’evento, che si tiene quest’anno a Mannheim, incentrato su floricoltura, orticoltura e architettura green è organizzato in un ambiente espositivo con parchi floreali, padiglioni tematici, architettura biologica, piante esotiche. Una striscia di verde lunga oltre sette chilometri creerà nuovi luoghi per camminare, giocare e rilassarsi, migliorando al contempo la qualità dell'aria e il clima della città. BUGA fa anche parte del progetto del Corridoio Verde Nord-Est, che collega 230 ettari di aree verdi formando un corridoio che si estende nel centro della città. Uno dei punti salienti sarà un sistema di funivia (funicolare) lungo 2 km che attraversa il fiume Neckar, e che collegherà il Luisenpark con il nuovo parco BUGA. Alla Mostra BUGA sono dedicate 5 Crociere, con hub Colonia; partenze dal 21.05 al 24.09, prezzi da 649 euro.","post_title":"Nicko Cruises, crociere fluviali a tema per scoprire l’Europa","post_date":"2023-03-06T12:02:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678104152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua a correre. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale: per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti– periodi di picco della domanda – è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche. A lanciare l’allarme è Assoturismo Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da CST. \r

\r

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che da oltre confine. Una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall’altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà nella ricerca del personale ha assunto anzi un contorno ormai strutturale, che si manifesta regolarmente già dagli anni pre-pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto. \r

\r

«La questione della mancanza di personale nel turismo ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. \r

\r

Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come Assoturismo Confesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. \r

\r

E poi pensare a normative speciali per garantire una ‘staffetta’ tra i lavoratori nelle attività stagionali. Pure la gestione del Reddito di Cittadinanza e dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione. Ma è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio, un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative al ministro del turismo Daniela Santanchè e al ministro del lavoro Marina Elvira Calderone». \r

Le difficoltà di reperimento\r

Per il trimestre febbraio-aprile, vale a dire il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici in Italia, si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. \r

\r

Le figure professionali cercate\r

I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. Ma sono proprio queste ultime figure quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. Per un cameriere semplice si parte da 1560 euro lordi al mese, per capo cuoco o capo barista si parte sopra i 1.740 euro mensili, lo stesso per un primo portiere. \r

Le conseguenze\r

La mancanza di personale porterà nei prossimi mesi le imprese a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo dei processi produttivi, senza trascurare che le destinazioni competitors dell’Italia sono già pronte a migliorare i volumi degli arrivi turistici del 2022. In particolare, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività. \r

","post_title":"Assoturismo: emergenza lavoro. 50 mila lavoratori mancanti a Pasqua","post_date":"2023-03-06T11:08:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678100932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E ItaliAbsolutely sarà presente all'ITB Berlino dal 7 al 9 marzo 2023, come Media Partner della più grande fiera del turismo al mondo, e con una edizione speciale stampata di ItaliAbsolutely.\r

\r

Anche quest'anno l'ITB Berlino sarà un luogo d'incontro privilegiato per le migliori destinazioni, tour operator, compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera e fornitori di viaggi provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Il gruppo Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely saranno presenti nella zona Media Internazionale della zona fieristica Messe Berlin, dove sarà possibile ritirare una copia dell’edizione speciale stampata.\r

\r

ItaliAbsolutely è l’unico sito web B2B in lingua inglese che promuove il meglio dell'Italia ai specialisti dell’incoming Made in Italy e che raggiunge direttamente oltre 90.000 buyer con la Newsletter settimanale. \r

\r

E quest’anno diventa ancora più globale con \"ItaliAbsolutely on Tour\" che toccherà Copenaghen, Amburgo, Toronto, New York e Chicago, e con i fam trip che porteranno buyer internazionali selezionati in alcune tra le più belle località italiane, ospiti di ItalyAbsolutely e delle destinazioni partner.\r

\r

Sfoglia ItaliAbsolutely ITB Berlin 2023","post_title":"ItaliAbsolutely debutta con un’edizione speciale all'ITB Berlino 2023","post_date":"2023-03-06T10:43:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678099396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corsica è un’isola fiera e maestosa, dominata dalla bellezza della natura e segnata dalla storia. Nel mese di febbraio la Camera di Commercio della Corsica e l’Agence du Tourisme della Corsica, accanto ad Atout France, hanno presentato al mondo del turismo un’isola vivace in tutti i mesi dell’anno, attraversata da diagonale montuosa che separa la zona granitica occidentale da quella scistosa orientale.\r

\r

Sul crinale si trovano i percorsi di trekking del noto Grand Randonnée o G20, ma - soprattutto - la città di Corte. Fondata nel ‘400 e, da allora, città universitaria. Circondata da verdi foreste, boschi di castagno e cime innevate attrezzate per lo sci, è il cuore storico e politico della Corsica. Nel 1755 divenne la capitale del governo creato da Pascal Paoli, in lotta contro i genovesi. Paoli, chiamato “il padre della patria”, diede vita al primo stato democratico del 18esimo secolo. Il suo segretario particolare fu Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone. Paoli verrà sconfitto dai francesi nel 1779, ma la famiglia Bonaparte era rientrata ad Ajaccio nel 1769, anno di nascita del grande uomo politico. La “Maison Bonaparte”, che si trova nel centro della città, è oggi un interessante museo, meta di pellegrinaggio sin dall’800.\r

\r

Ajaccio sorge sulla costa occidentale della Corsica, quella granitica, dove le falesie si tuffano nelle acque del mare ospitando le suggestive Torri Genovesi di vedetta. La maggiore città della costa orientale è invece Bastia: porta d'ingresso per il turismo italiano. Collegata a Livorno dalle navi della Corsica Ferries, è stata a lungo capitale politica, economica e religiosa. La Corsica è ricca di siti archeologici, chiese e oratori - significative le processioni pasquali organizzate dalle confraternite locali. Grande l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla preservazione della produzione locale e anche dell’affascinante lingua corsa. Di origine latina e - per vicinanza e storia – ricca di influenze genovesi, toscane e sarde, è oggi riconosciuta come lingua regionale e viene insegnata a scuola ai più piccoli.\r

\r

[gallery ids=\"440754,440755,440752,440750,440749,440751\"]\r

\r

","post_title":"Una Corsica da vivere tutto l’anno, tra natura, storia e sapori","post_date":"2023-03-06T10:14:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678097671000]}]}}