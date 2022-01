Crescono le sinergie tra basket e turismo: Fruit Village nuovo main sponsor della squadra di Napoli

Basket e turismo sempre più a braccetto. Dopo la Reggio Emilia targata Unahotels e la Victoria Libertas Pesaro con il marchio edenviaggi sulle magliette arriva ora infatti l’annuncio di Fruit Village, che diventa main sponsor di Napoli Basket. La presentazione ufficiale dell’accordo di sponsorizzazione, alla presenza anche del presidente della società partenopea, Federico Grassi, e di coach Pino Sacripanti, è quindi in programma già in questo mese di gennaio 2022 con un evento speciale.

“Abbiamo voluto fortemente portare a termine questa operazione poiché pensiamo che la storia del Napoli Basket, tornato a militare in A1 dopo 13 anni, rappresenti un eccellente esempio di determinazione e capacità di creare le condizioni per perseguire ottimi risultati con tenacia e passione – spiega l’amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi -. Ci sentiamo parte del tessuto socio-economico della nostra regione e anche per questo siamo orgogliosi di questa partnership con una società che è motivo di forte orgoglio per Napoli e per tutta la Campania e mette alla base della propria filosofia la funzione socialmente positiva utile dello sport”.

D’altronde lo aveva già detto anche l’head of marketing di Alpitour, Tommaso Bertini, in una recente intervista a noi di Travel Quotidiano: “Investire nel basket significa avvicinarsi a un’attività connessa a valori positivi, dove esiste una spiccata simpatia istintiva tra fan e imprese sponsor, a livelli sconosciuti a molti altri sport. Non lo dico io. Lo affermano approfondite ricerche di mercato”.