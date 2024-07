Costa rafforza l’offerta Giappone – Asia per l’inverno 2025-26 Due nuovi itinerari di 15 giorni completamente dedicata all’Asia. Sono l’ultima novità Costa Crociere per l’inverno 2025-26. Protagonista sarà la Serena nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Il primo viaggio avrà come destinazione il Giappone, per un itinerario alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. Il tour completo include Hong Kong, Keelung (a Taiwan), Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki (in Giappone), Busan (in Corea del Sud) e nuovamente Hong Kong. Il secondo itinerario è invece un’immersione nel Sud-est asiatico: dalle sconfinate campagne del Vietnam ai templi e alle spiagge dorate della Thailandia, fino agli skyline ultramoderni di Singapore e a tutto il verde della natura delle Filippine e del Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni incluse sono Hong Kong, Nha Trang e Phu My (in Vietnam), Koh Samui (in Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (in Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa e Palawan (nelle Filippine), e poi nuovamente il ritorno a Hong Kong. Le crociere in Giappone saranno disponibili con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore. I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera. In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, la Serena sarà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento. Condividi

\r

«Abbiamo ripreso i livelli 2019 già nel 2023 e quest'anno, ad oggi, registriamo una piccola crescita: c’è stata una buona anticipazione nelle prenotazioni e, benché queste settimane siano più tranquille, una discreta crescita è comunque tangibile. E speriamo prosegua»: Davide Catania, ceo di Alidays, traccia i contorni della stagione in corso.\r

\r

Un 2024 che ha messo in luce - a margine degli Stati Uniti, storica destinazione di punta del to «che performa bene e continua a farlo» - la «sorpresa dell'Oriente e del Giappone in particolare: quest'ultimo, che ha riaperto post-Covid un anno dopo rispetto agli altri, si è presentato con un migliore rapporto qualità-prezzo, grazie al cambio favorevole dello yen». Una domanda decisamente forte quella per il Giappone, che sembra destinata a confermarsi nel tempo, malgrado «vediamo sin d'ora aumenti dei prezzi a due cifre per il 2025», aumenti che possono essere letti anche come un tentativo di contenere il dilagante overtourism.\r

\r

Più in generale, a mostrare segnali positivi è «tutto l'Oriente, ma risponde bene anche il Sudafrica come pure l'oceano Indiano, che mantiene buoni numeri».\r

\r

Glance\r

\r

Sempre più apprezzata Glance, la linea di viaggio high-end che ha debuttato in casa Alidays nel 2018: «L'incidenza di Glance è ancora relativa in termini puramente numerici, ma la linea costituisce una sorta di stella cometa per l’azienda, un vero e proprio punto di riferimento qualitativo nell'ottica di creazione di un viaggio luxury. Un viaggio che debba far stare bene, al quale è necessario aggiungere valore: per questo ci piace sorprendere il cliente, spesso con una vera e propria sorpresa in loco, un'experience - che nasce dalla collaborazione con il consulente di viaggio -, cui si aggiungono chicche inaspettate, che alcune volte non sono materiali ma più di relazione».\r

\r

\"Stare Bene\"\r

\r

Il viaggio che diventa elemento fondamentale per star bene, un’opportunità di crescita personale: \"Un bene che fa stare bene\". Questo il tema al centro della giornata di formazione che ieri Alidays ha dedicato ad una selezione di agenzie di viaggio partner, con la partecipazione di diversi relatori tra i quali Emilio Bellini, professor of leadership and innovation School of Management del Politecnico di Milano e Claudia D'Arpiziom senior partner Bain & Company.\r

\r

Osservato speciale quindi il lusso, che abbandona la sua accezione più immediata legata all'eccessivo, al superfluo, al sovrabbondante, per avvicinarsi sempre più al significato dell'aggettivo 'luxos' inteso come 'slogato' e dunque che si stacca, si allontana dal quotidiano, come ricerca di una eccezione. Insomma, il vero lusso diventa la creazione di un benessere più ampiom legato al fare qualcosa di discontinuo e distante rispetto alla quotidianità.","post_title":"Alidays: 2024 positivo, dalla \"sorpresa\" Giappone alla nuova concezione del lusso","post_date":"2024-07-04T14:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720102423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi itinerari di 15 giorni completamente dedicata all'Asia. Sono l'ultima novità Costa Crociere per l'inverno 2025-26. Protagonista sarà la Serena nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Il primo viaggio avrà come destinazione il Giappone, per un itinerario alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. Il tour completo include Hong Kong, Keelung (a Taiwan), Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki (in Giappone), Busan (in Corea del Sud) e nuovamente Hong Kong.\r

\r

Il secondo itinerario è invece un’immersione nel Sud-est asiatico: dalle sconfinate campagne del Vietnam ai templi e alle spiagge dorate della Thailandia, fino agli skyline ultramoderni di Singapore e a tutto il verde della natura delle Filippine e del Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni incluse sono Hong Kong, Nha Trang e Phu My (in Vietnam), Koh Samui (in Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (in Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa e Palawan (nelle Filippine), e poi nuovamente il ritorno a Hong Kong.\r

\r

Le crociere in Giappone saranno disponibili con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore. I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera. In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, la Serena sarà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento.","post_title":"Costa rafforza l'offerta Giappone - Asia per l'inverno 2025-26","post_date":"2024-07-04T12:50:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720097409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Palazzo Adriano[/caption]\r

\r

Un’esperienza di turismo lento e rispettoso delle comunità locali. E' l'alternativa al turismo di massa, che il network Borghi Sicani propone nel cuore dell'isola più grande del Mediterraneo. Tra le numerose iniziative, spicca gli Archi d'Estate a San Biagio Platani, la versione estiva della manifestazione pasquale: un appuntamento dedicato agli amanti dell’arte, della gastronomia e delle tradizioni antiche. Le architetture effimere realizzate con salici e canne intrecciati, legumi e cereali vengono reinterpretate e trasformate in vere e proprie opere d’arte contemporanea esposte fino a metà agosto, donando al paese un'atmosfera unica. “Un lavoro che rappresenta uno dei pochi esempi di arte popolare collettiva in Sicilia\", spiega Paola Busciglio, assessore al Turismo di San Biagio Platani, il comune famoso anche per la grande produzione di pistacchio.\r

Nel campo del cinema, poi, dal 2 al 4 agosto a Palazzo Adriano si terrà il Paradiso Film Fest: un evento che rappresenta un vero e proprio viaggio nella memoria, tra ricostruzioni di scene passate alla storia e nuove narrazioni cinematografiche nei luoghi dove fu girato Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. “In quei giorni l’interno paese, che continua ancora oggi a essere meta prescelta per tante case di produzioni cinematografiche internazionali, mostra ai turisti come si possa realizzare anche nelle aree interne una proposta artistica di alta qualità\", afferma Nicola Granà, sindaco di Palazzo Adriano.\r

\r

Anche la musica sarà protagonista dell’estate sicana, il 7 e l’8 agosto con il Cortili Jazz Festival a Sant'Angelo Muxaro. La manifestazione si svolge tra i vicoli e le stradine del paese, sfruttando i cortili e le piazzette del borgo. Per chi è alla ricerca di sapori autentici, invece, il 10 e 11 agosto a Bivona si terrà la sagra della Pesca, una delle più storiche e golose manifestazioni sul territorio. Da non perdere, poi, le degustazione di vini con Luna Sicana o Luna Minoica, sempre partner della rete Sicani Villages. Momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, in scenari come quello della costa Sicana.\r

\r

","post_title":"Sicani Villages: il turismo lento alternativa all'overtourism","post_date":"2024-07-04T11:36:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1720092975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyageurs mantiene il servizio Alta Velocità per raggiungere Parigi da Milano e Torino: il ripristino parziale del collegamento tra l'Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un servizio sostitutivo Tgv Inoui - Bus -Tgv Inoui.\r

\r

Durante il picco estivo, dal 6 luglio al 25 agosto, il collegamento in bus verrà effettuato tra Modane e Saint-Jean de Maurienne e non da Oulx, permettendo così ai viaggiatori di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un’ora. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’utilizzo del tunnel Moncenisio, che è invece chiuso per lavori in altri periodi di circolazione. Il trasbordo da Oulx verrà ripristinato dopo l’estate.\r

\r

\r

Dal 10 gennaio, quasi un quarto dei clienti abituali dell'offerta Tgv Inoui Italia-Francia ha continuato a viaggiare con l'offerta sostitutiva, contando oltre 280 circolazioni da gennaio 2024 per un tasso di occupazione dell’80% sui treni messi a disposizione.\r

L’offerta di Tgv Inoui comprenderà nuovamente tre andate-ritorno quotidiane tra l’Italia e la Francia, a partire dalla riapertura della linea, prevista entro la fine dell’anno.\r

\r

\r

«Ci siamo impegnati a garantire il collegamento tra Italia e Francia e continuiamo a farlo con convinzione, sperando che i nostri clienti possano a breve riprendere l’esperienza del nostro servizio completo - ha dichiarato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Ciò dimostra l’impegno costante del Gruppo Sncf per offrire un servizio soddisfacente da un punto di vista di sicurezza, di efficienza, e di comfort. Siamo consapevoli del fatto che questo servizio è fondamentale non solo per i viaggiatori, ma anche per le economie locali, poiché favorisce il turismo, facilita gli scambi culturali e commerciali tra l'Italia e la Francia».\r

","post_title":"Sncf: il servizio tra Italia e Francia è garantito, con bus tra Modane e Saint-Jean de Maurienne","post_date":"2024-07-04T11:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720092416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Dubai a ospitare il 24 ottobre la quindicesima edizione di Travel Hashtag, che sarà dedicata alla promozione turistica dell’Italia. Il 14 gennaio poi il debutto a Parigi e due giorni dopo ritorno a Londra; il 25 marzo, infine, rotta su Stoccolma. “È innegabile che l’Italia sia diventata la destinazione calamita in Europa – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Con il nostro format b2b, negli anni, siamo diventati un’opzione credibile ed efficace tra le varie iniziative che, come la nostra, hanno come missione quella di promuovere il nostro paese nei mercati esteri. Da Abu Dhabi a Bangkok fino a Londra e New York, in cinque anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business a destinazioni emergenti, oltre che a operatori incoming e brand attivi nei segmenti hospitality, shopping e wedding”.\r

\r

#experientialtourisminitaly sarà dunque l’hashtag e il titolo delle prossime quattro tappe. “Se in Italia, una o due volte all’anno, Travel Hashtag si trasforma in un vero e proprio summit dai contorni istituzionali con un focus sulle ultime tendenze del turismo globale e nazionale (già annunciata la prossima edizione tricolore che andrà in scena il 12 novembre presso il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa a pochi chilometri da Trieste) – aggiunge Romanelli –, in occasione delle nostre tappe estere, invece, puntiamo a connettere domanda e offerta in un contesto selettivo e profilato di addetti ai lavori altamente qualificati”. Infine, è crescente e continua la richiesta degli operatori italiani per una nuova edizione Travel Hashtag a New York. “Considerato il push anche da parte dei buyer newyorkesi, stiamo lavorando per tornare per la terza volta nella Grande Mela, presumibilmente nella seconda metà di ottobre 2025”, conclude Romanelli.","post_title":"Dubai, Parigi, Londra e Stoccolma le prossime quattro tappe internazionali di Travel Hashtag","post_date":"2024-07-04T10:49:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1720090163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Voco Dubai Hotel la novità a 5 stelle per il 2025 di Idee per Viaggiare sulla destinazione emiratina. Una struttura con vista scenografica su tutta la città, di fronte al museo del Futuro, che va ad arricchire un prodotto sempre più ricco e variegato. . “In 25 anni abbiamo cementato una relazione importante e strategica con il dipartimento del turismo di Dubai (Det), con cui abbiamo studiato e rinnovato ogni anno le nostre attività promozionali congiunte sulla destinazione, condividendo obiettivi sempre più ambiziosi, implementando e aggiornando costantemente la nostra offerta - sottolinea il co-founder di IpV, Roberto Maccari -. Oggi la città emiratina rientra fra le mete più visitate al mondo e il nostro lavoro si è trasformato nel segno della consulenza, per affinare proposte sempre più personalizzate”.\r

\r

Sul fronte della distribuzione, l'operatore capitolino, in collaborazione con lo stesso Det, ha avviato diverse attività di promozione sul territorio, che hanno convolto oltre 130 agenti di viaggio lungo un’inedita roadmap, toccando località che non rientrano nei più tradizioni circuiti: dalla Franciacorta a Reggio Calabria fino a Lamezia Terme, oltre a Roma in cui ha sede l’headquarter IpV. A ciò si aggiunge un’ampia declinazione di attività di engagement focalizzate a promuovere la destinazione, sui canali di promozione del to.\r

\r

\"Abbiamo stretto partnership per la commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano di alcuni hotel indipendenti, come il Media One, dallo stile non convenzionale - aggiunge la product manager, Tiziana Spila -. La collaborazione con l’hotel è iniziata diversi anni fa ed è andata implementandosi di anno in anno, consentendo ai nostri clienti di poter fruire di benefit dedicati, tra i quali l’accesso gratuito a un noto beach club sulla Palm Jumeirah. Nel 2023 abbiamo tra l'altro organizzato con Media One i festeggiamenti del Capodanno, curando i dettagli del menu e del format del cenone presso il ristorante italiano Ciao Bella: la formula si è rivelata vincente e molto apprezzata, tanto che sarà replicata anche per il 2024. Rinnovata per quest’anno pure la partnership con il gruppo Kerzner, in particolare con l'Atlantis The Palm e The Royal, entrambi supportati da Idee per Viaggiare per la promozione sul mercato trade in Italia\".","post_title":"IpV: Il Voco Dubai Hotel rafforza la programmazione del to sulla destinazione emiratina","post_date":"2024-07-04T10:31:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720089094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dhofar - Camels in the beach in Salalah[/caption]\r

\r

L'Oman continua ad attrarre flussi crescenti di turisti italiani: nei primi quattro mesi del 2024 la destinazione ha accolto 22.678 visitatori dal nostro Paese, con una crescita del +4,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Un risultato incoraggiante, dopo un 2023 che, con 70.000 visitatori italiani e un incremento del +133% rispetto all'anno precedente, posiziona l'Italia al terzo posto tra i mercati europei, dopo Regno Unito e Germania.\r

\r

Il Sultanato è sempre più affermato quale meta di viaggi leisure e incentive, congressi ed eventi grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, alla sua ricchezza culturale, all’ampia varietà di attività outdoor da praticare immersi nella natura. \r

\r

«Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati in termini di arrivi dall'Italia, ai quali ha concorso anche il segmento Mice - spiega Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia del ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman -. L’Oman è una location ideale per il comparto: la vasta offerta di hotel di altissimo livello, i centri congressuali, le strutture dedicate ai gruppi di varie dimensioni, le attività organizzate per team building, le meraviglie naturali di un Paese con mille sfaccettature ne fanno una destinazione di eccellenza. A tutto ciò si aggiungono il senso di ospitalità e l’innata gentilezza del popolo omanita».","post_title":"Oman: arrivi italiani a +4,2% nei primi 4 mesi dell'anno, anche grazie al Mice","post_date":"2024-07-04T09:30:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720085421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic amplia il network invernale con il lancio di nuove rotte dall'hub principale di Riga verso Innsbruck, Hurghada e Sharm El Sheikh. I voli per Innsbruck sono una nuova aggiunta alla rete di airBaltic da Riga e saranno operati una volta alla settimana la domenica, a partire dal 22 dicembre: sarà la terza destinazione del vettore in Austria, oltre a Vienna e Salisburgo.\r

\r

Le rotte verso Hurghada e Sharm El Sheikh saranno servite entrambe due volte a settimana; inoltre, TezTour e airBaltic continueranno la loro collaborazione sui voli per entrambe le città egiziane, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di esplorare le spiagge egiziane, il ricco patrimonio storico, i luoghi di immersione di livello mondiale e i vivaci mercati locali.\r

\r

«Mentre continuiamo a valutare le dinamiche del mercato e la domanda dei passeggeri, airBaltic si impegna ad ampliare la propria rete e a migliorare la connettività - afferma Martin Gauss, presidente e ceo del vettore -. Abbiamo individuato l'opportunità di espandere il nostro network per la stagione invernale aggiungendo già una terza rotta per l'Austria, situata in una posizione comoda e vicina alle principali località sciistiche, che offre così un facile accesso agli amanti degli sport e delle attività invernali. Inoltre, inizieremo a operare voli di linea verso destinazioni per il tempo libero in Egitto, offrendo ai passeggeri la possibilità di sfuggire ai mesi invernali più freddi e di godersi il caldo».\r

\r

Durante la winter 2024-25 la compagnia aerea prevede di lanciare un totale di sei nuove rotte dalle repubbliche baltiche: quattro da Riga, una da Tallinn e una da Vilnius. Una di queste destinazioni è Madeira, che sarà collegata da Riga con due voli settimanali.\r

\r

\r

\r

","post_title":"AirBaltic amplia l'offerta invernale con quattro new entry da Riga","post_date":"2024-07-04T09:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720084520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova base operativa di Volotea a Bari, l'ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, consentirà alla compagnia aerea spagnola di operare oltre 1.260 voli, con 224.000 posti in vendita (+37% rispetto al 2023), un Airbus A320, per un totale di 18 destinazioni, 9 delle quali in esclusiva. Otto quelle nuove: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza / Lefkada.\r

«Siamo presenti a Bari sin all’avvio delle nostre attività nel 2012, e l’apertura qui dell’ottava base operativa italiana, la ventunesima a livello di network, rappresenta un’ulteriore conferma del nostro sinergico legame con questo territorio - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Grazie a questo importante investimento, non solo saremo in grado di supportare l’economia locale attraverso un incremento dei flussi turistici in transito dallo scalo, ma offriremo anche maggiori opportunità per le comunità del territorio di viaggiare verso altri Paesi europei, grazie a una ricca offerta di destinazioni».\r

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come l’apertura della base di Volotea rappresenti «una grande ricchezza per il nostro territorio. A beneficiare dei vantaggi che ne derivano, infatti, non sarà solo l’aeroporto, ma anche e soprattutto l’intera economia della comunità su cui insiste lo scalo. La base, quindi rappresenta sì una crescita dei collegamenti, ma anche aumento dell’indotto, a tutto vantaggio del sistema umano ed economico della Puglia. L’apertura di una base rappresenta sempre un passaggio fondamentale nella vita di un aeroporto. Ancor di più se a farlo è un vettore con il quale si è legati da solidi rapporti commerciali. Questo, in linea con il nostro Piano strategico, permetterà una diversificazione dell’offerta da parte delle compagnie, promuovendo la competitività, la concorrenza e l'adattabilità alle mutevoli condizioni di mercato a favore dei consumatori, consentendo di offrire un ventaglio più ampio di destinazioni ai passeggeri e ad Aeroporti di Puglia di ampliare il proprio network».\r

Sono 18 le destinazioni raggiungibili con Volotea dalla nuova base di Bari: 9 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada – Novità 2024, Rodi – Novità 2024, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Italia (Comiso – Novità 2024, Firenze e Olbia), 2 in Francia (Lione e Tolosa – Novità 2024), 2 in Spagna (Bilbao e Malaga – entrambe Novità 2024) e 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato – entrambe Novità 2024).","post_title":"Volotea: aperta a Bari la nuova base operativa, l'ottava in Italia","post_date":"2024-07-04T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720083648000]}]}}