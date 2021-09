Costa è official partner degli Open d’Italia di golf

Costa Crociere sarà official partner degli Open d’Italia di golf, che si terranno da domani fino al 5 settembre presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. In questo modo la compagnia intende avvicinarsi a uno sport con cui condivide la passione per la natura, il tempo libero, il relax e più in generale la vita all’aria aperta, presentando il nuovo concetto di “golf and cruise”, che punta a proporre un’esperienza di crociera dedicata a chi ama praticare questo sport anche in vacanza: la formula prevede la possibilità di praticare golf durante le soste previste dall’itinerario e, per le famiglie al seguito, l’opportunità di godere dei servizi di intrattenimento di bordo o di andare alla scoperta di nuove destinazioni grazie alle escursioni organizzate dalla compagnia.

Non solo: la presenza di Costa al torneo sarà anche il preludio di una possibile partnership con la Federazione italiana golf (Fig) per la creazione di un’iniziativa volta a facilitare l’accesso al mondo del golf da parte di chi ancora non lo pratica abitualmente e offrire ai tesserati della federazione, e ai numerosi golfisti stranieri, la possibilità di praticare questo sport in diverse località turistiche italiane.

“Siamo molto contenti di poterci avvicinare a questo sport – spiega il senior vice president & chief commercial officer di Costa Crociere, Roberto Alberti -. L’Open d’Italia sarà una occasione molto importante di contatto con il mondo del golf per promuovere i valori di una crociera Costa e si sposa perfettamente con la nostra volontà di offrire agli ospiti la possibilità di praticare le loro passioni preferite e garantire esperienze di intrattenimento sempre nuove e differenti. Per questo motivo stiamo studiando una offerta che coinvolga sia i giocatori di golf abituali, attraverso una formula esclusiva e ricca di opportunità, sia coloro che vogliono avvicinarsi gradualmente a questo sport. Guardiamo quindi con interesse a una possibile collaborazione con la Federazione italiana golf come a una splendida occasione per poter creare nuove opportunità e sinergie per la promozione di questo sport e delle destinazioni a esso collegate ”.

Costa sarà presente durante tutta la durata del torneo presso il villaggio commerciale allestito in occasione della manifestazione sportiva, per incontrare i propri partner e operatori del settore e interagire con il pubblico di appassionati che seguirà il torneo.