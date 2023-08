Costa Crociere presenta il Palermo No Mafia Tour in collaborazione con Addiopizzo Si chiama Palermo No Mafia Tour ed è l’itinerario che Costa Crociera ha realizzato nel capoluogo siciliano in collaborazione con Addiopizzo Travel, cooperativa sociale e tour operator nato nell’ambito del movimento Addiopizzo, che propone servizi di turismo etico. In linea con i principi del suo Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, la compagnia di crociere ha voluto così scegliere per i propri ospiti in arrivo ogni giovedì a Palermo a bordo della Costa Smeralda un nuovo modo di visitare la città, dove ogni tappa offre lo spunto per una riflessione sul fenomeno della mafia e sulla mobilitazione civile contro di essa. Durante la passeggiata a piedi di circa tre ore, accompagnata dal racconto di chi la città la vive quotidianamente, gli ospiti potranno così conoscere Palermo nella sua vera essenza, al di là dei luoghi comuni. L’itinerario si snoda tra le vie del centro storico. Dopo l’accoglienza al porto, la prima tappa è il teatro Massimo, luogo che per molti è legato all’immaginario del film Il Padrino. Da lì si raggiunge a piedi il muro della Legalità: un murale di oltre 60 metri, che ritrae i volti dei caduti nella lotta contro la mafia, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Peppino Impastato, ma anche di personaggi della letteratura e cultura siciliane, come Andrea Cammilleri, Leonardo Sciascia e Letizia Battaglia, che sono sempre stati in prima linea nella lotta per la legalità. Il tour prosegue poi per piazza Beati Paoli, per raccontare del legame leggendario, ma infondato, fra la setta del romanzo di Luigi Natoli, i Beati Paoli, e Cosa nostra, passando per il celebre e pittoresco mercato del Capo. La tappa successiva è piazza della Memoria, con il memoriale dedicato ai magistrati uccisi dalla mafia, alle spalle del tribunale, e poi ancora la cattedrale, dove viene affrontata la questione dei rapporti fra mafia e chiesa e l’impegno antimafia di martiri come don Pino Puglisi. Si raggiunge quindi il municipio, per tanti anni simbolo del connubio fra mafia e politica, ma che ha vissuto anche la stagione della Primavera di Palermo. Il tour prevede anche una pausa di consumo critico, in uno dei negozi che espongono il logo della campagna Pago chi non paga: sono negozi che hanno detto no al racket delle estorsioni, dichiarando pubblicamente di non voler più pagare il pizzo. In questo modo gli ospiti di Costa Smeralda potranno non solo contribuire al cambiamento, sostenendo un circuito di economia etica e libera dal pizzo, ma anche conoscere i commercianti della rete Addiopizzo e le loro storie. Condividi

