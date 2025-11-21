Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato. L’itinerario In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l’Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio. Le Land Experiences A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria. Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il settore crocieristico si sta affermando come motore economico. Questa crescita è trainata dall'espansione del segmento del lusso, che è tre volte più rapida della media del settore, grazie all'aggiunta di nuove aziende che operano con marchi alberghieri premium. Guardando al futuro, come riporta Hosteltur, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante e le conseguenze del riscaldamento globale sulle escursioni sono tra i temi chiave affrontati nell'ultima edizione dell'International Cruise Summit. I dati parlano chiaro: lo scorso anno sono stati raggiunti 35 milioni di passeggeri e sono stati creati 440.000 posti di lavoro solo in Europa, oltre a un impatto economico globale di 198 miliardi di dollari , il 18% in più rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i professionisti del settore crocieristico sottolineano che «le autorità governative non sono consapevoli dei benefici che questo tipo di turismo offre alle comunità locali e continuano a creare nuove tasse turistiche che hanno un impatto negativo sul settore». Il nuovo trend Il segmento del lusso sta crescendo tre volte più velocemente della media del settore, con l' aggiunta di nuove aziende emergenti sotto marchi alberghieri come Ritz-Carlton, Four Seasons , Orient Express e Aman. Questi nuovi attori stanno anche determinando un cambiamento di mentalità, dal design delle navi da crociera di lusso ai loro itinerari, che ora includono soste in destinazioni esclusive ed esperienze premium, come l'imbarco e lo sbarco in elicottero. A questo proposito, un altro trend analizzato è stato il cambiamento nella natura delle esperienze dei passeggeri, con fattori di differenziazione che vanno dai percorsi attraverso le location cinematografiche alla trasformazione di un semplice trasferimento aeroportuale in un'escursione in treno attraverso un parco naturale. Allo stesso tempo, queste esperienze stanno generando opportunità promozionali sui social media, un canale diventato essenziale per le compagnie di crociera. L'applicazione dell'IA in tutti gli ambiti operativi del settore è stata un argomento di discussione importante. Per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, ci sono ancora fattori che sbilanciano la preferenza dell'uomo rispetto all'IA , ma in ambiti come l'ottimizzazione dei processi operativi, l'IA gioca già un ruolo significativo. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione, le previsioni di temperature intorno ai 45 gradi in alcune città durante l'estate potrebbero avere un impatto sugli itinerari e sulle operazioni, rendendo impossibile per i passeggeri godersi le escursioni a destinazione. A questo proposito, alcune città stanno iniziando a sviluppare piani di ad hoc. [post_title] => Il business delle crociere di lusso in crescita grazie ai brand alberghieri [post_date] => 2025-11-21T15:01:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737296000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato. L'itinerario In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio. Le Land Experiences A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria. Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay. [post_title] => Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste [post_date] => 2025-11-21T14:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737102000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale". [post_title] => Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» [post_date] => 2025-11-21T14:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763733940000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia. "A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti". "L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale - sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione". [post_title] => Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte [post_date] => 2025-11-21T13:29:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763731748000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani. Intelligenza artificiale L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia. Conto alla rovescia per l'America's Cup Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania. In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. Aree tematiche Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica. Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Premio Mediterraneo e la grande festa Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026 Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo. [post_title] => Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup [post_date] => 2025-11-21T13:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730567000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa. I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri. In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo. Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni. Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata. Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”. [post_title] => La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro [post_date] => 2025-11-21T13:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730204000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida. Cambio di rotta Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit. «Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama. [post_title] => Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine [post_date] => 2025-11-21T12:41:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763728892000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -. Non solo, "considerata l'elevata risposta del mercato" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine. La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik. "Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore. Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali. [post_title] => Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere [post_date] => 2025-11-21T12:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727313000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona. A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia. “Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso". Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”. Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia. "L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta". Scopri di più sul nostro approfondimento "Discover...Brasile" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil Di Elisa Biagioli [post_title] => "Amazzonia: diari di un viaggio straordinario", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur [post_date] => 2025-11-21T12:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727120000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa crociere il giro del mondo in partenza oggi da trieste" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5371,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore crocieristico si sta affermando come motore economico. Questa crescita è trainata dall'espansione del segmento del lusso, che è tre volte più rapida della media del settore, grazie all'aggiunta di nuove aziende che operano con marchi alberghieri premium. \r

\r

Guardando al futuro, come riporta Hosteltur, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante e le conseguenze del riscaldamento globale sulle escursioni sono tra i temi chiave affrontati nell'ultima edizione dell'International Cruise Summit.\r

\r

I dati parlano chiaro: lo scorso anno sono stati raggiunti 35 milioni di passeggeri e sono stati creati 440.000 posti di lavoro solo in Europa, oltre a un impatto economico globale di 198 miliardi di dollari , il 18% in più rispetto all'anno precedente. \r

\r

Tuttavia, i professionisti del settore crocieristico sottolineano che «le autorità governative non sono consapevoli dei benefici che questo tipo di turismo offre alle comunità locali e continuano a creare nuove tasse turistiche che hanno un impatto negativo sul settore».\r

Il nuovo trend\r

Il segmento del lusso sta crescendo tre volte più velocemente della media del settore, con l' aggiunta di nuove aziende emergenti sotto marchi alberghieri come Ritz-Carlton, Four Seasons , Orient Express e Aman. Questi nuovi attori stanno anche determinando un cambiamento di mentalità, dal design delle navi da crociera di lusso ai loro itinerari, che ora includono soste in destinazioni esclusive ed esperienze premium, come l'imbarco e lo sbarco in elicottero.\r

\r

\r

A questo proposito, un altro trend analizzato è stato il cambiamento nella natura delle esperienze dei passeggeri, con fattori di differenziazione che vanno dai percorsi attraverso le location cinematografiche alla trasformazione di un semplice trasferimento aeroportuale in un'escursione in treno attraverso un parco naturale. Allo stesso tempo, queste esperienze stanno generando opportunità promozionali sui social media, un canale diventato essenziale per le compagnie di crociera.\r

\r

L'applicazione dell'IA in tutti gli ambiti operativi del settore è stata un argomento di discussione importante. Per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, ci sono ancora fattori che sbilanciano la preferenza dell'uomo rispetto all'IA , ma in ambiti come l'ottimizzazione dei processi operativi, l'IA gioca già un ruolo significativo. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione, le previsioni di temperature intorno ai 45 gradi in alcune città durante l'estate potrebbero avere un impatto sugli itinerari e sulle operazioni, rendendo impossibile per i passeggeri godersi le escursioni a destinazione. A questo proposito, alcune città stanno iniziando a sviluppare piani di ad hoc.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il business delle crociere di lusso in crescita grazie ai brand alberghieri","post_date":"2025-11-21T15:01:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. \r

La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. \r

Destinazione Egitto\r

«Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977».\r

\r

Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale\".","post_title":"Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso»","post_date":"2025-11-21T14:05:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763733940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. \r

\r

L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia.\r

\r

\"A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti\".\r

\r

\"L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale - sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione\".","post_title":"Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte","post_date":"2025-11-21T13:29:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763731748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.\r

\r

“Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani.\r

Intelligenza artificiale\r

L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare.\r

\r

Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi.\r

\r

Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi.\r

\r

Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia.\r

Conto alla rovescia per l'America's Cup\r

Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.\r

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento.\r

\r

Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte.\r

Aree tematiche\r

Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.\r

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo.\r

Premio Mediterraneo e la grande festa\r

Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026\r

\r

Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.","post_title":"Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup","post_date":"2025-11-21T13:09:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763730567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa.\r

\r

I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri.\r

\r

In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo.\r

\r

Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. \r

\r

Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni.\r

\r

Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata.\r

\r

Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”.","post_title":"La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro","post_date":"2025-11-21T13:03:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763730204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida.\r

\r

Cambio di rotta\r

Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit.\r

\r

«Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. \r

\r

Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama.\r

\r

","post_title":"Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine","post_date":"2025-11-21T12:41:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763728892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -.\r

\r

Non solo, \"considerata l'elevata risposta del mercato\" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine.\r

\r

La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik.\r

\r

\"Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo\" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali.","post_title":"Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere","post_date":"2025-11-21T12:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763727313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona.\r

\r

A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia.\r

\r

“Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso\".\r

\r

Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”.\r

\r

Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia.\r

\r

\"L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta\".\r

\r

Scopri di più sul nostro approfondimento \"Discover...Brasile\" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil \r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"\"Amazzonia: diari di un viaggio straordinario\", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur","post_date":"2025-11-21T12:12:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763727120000]}]}}