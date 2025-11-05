Costa Crociere, al via la speciale promozione Black Friday E’ attiva da oggi e permette di vivere una crociera di 8 giorni a prezzi super vantaggiosi. Si tratta della promozione Black Friday messa in campo da Costa Crociere, che per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025 garantisce quote competitive sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa. La campagna La campagna comprende una grande varietà di itinerari. Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre. Il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri. Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi. L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas. L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille. Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, dove opereranno Costa Diadema e Costa Favolosa con itinerari da 8 a 15 giorni, con un piano voli da tutta Italia. Oltre, infine, alle crociere Transatlantiche e di posizionamento. «Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi target di clienti attraverso quelli che sono i nostri primi ambasciatori: i partner della distribuzione – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday nasce proprio con questo intento: aumentare il traffico in agenzia e offrire un’ulteriore opportunità, un’esperienza ancora più completa per i propri clienti e, al tempo stesso, incrementare il guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno e vedrà tutti i partecipanti ottenere una supercommissione direttamente in estratto conto. Emozionare il cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti». Condividi

