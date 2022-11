Le proposte per il Black friday di Costa Crociere Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022. La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi. Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef – Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L’intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022 Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto. Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia. Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema. Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.

