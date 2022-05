Columbus TO: roadshow per incontrare le agenzie di viaggio

Columbus Tour Operator è partito da Venezia per incontrare le agenzie dal vivo sul territorio, la seconda tappa è stata sold out a Padova. I prossimi appuntamenti di maggio vedono Firenze, Torino e poi Verona, le prime date ci hanno fatto capire che le agenzie vogliono che il brand Columbus nato nel 1956 continui a far viaggiare i propri clienti. Stima ed affetto sono stati dimostrati nei nostri confronti a dichiararlo è Manuela Altinier chief operating officer del to.

«L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far capire che nonostante il periodo che abbiamo attraversato si procede progressivamente al ritorno alla normalità. Incontrare le agenzie in presenza è un supporto psicologico che serve a tutti “E’ come dire noi ci siamo e siamo al fianco vostro” – ha affermato Manuela Altinier -. Il secondo motivo è sicuramente un momento di scambio di idee raccogliere le loro indicazioni, ma soprattutto per illustrare alle agenzie viaggi la prossima estate… un focus sulle destinazioni Spagna – Portogallo- Canarie – Azzorre – Grecia specificando le novità di prodotto e le nuove strutture».

«C’è un gran entusiasmo e grandi novità in casa Columbus – ha conclusoFrancesca Zilio, responsabile marketing -. È chiaro che incontrare dal vivo le agenzie è molto diverso. Tutto questo si percepisce coerentemente con la strategia di medio e lungo periodo. Non mancheremo mai di ringraziare le agenzie che ci stanno sostenendo ed è per questo che in cambio stiamo facendo una campagna radiofonica per mandare i clienti in agenzia a comprare un prodotto Columbus per l’estate»