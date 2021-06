Columbus To a tutto Mediterraneo: partita la campagna per spingere il prodotto

Sono più di 50 le strutture selezionate da Columbus To per il suo prodotto Mediterraneo, di cui alcune in esclusiva per il mercato italiano. L’operatore padovano dà il via alla campagna per spingere l’offerta a medio raggio: Grecia con Rodi e Creta, Malta, la Croazia con Rovigno, Primošten e Umago, la Spagna con una splendida dimora andalusa e bellissimi tour, incluse le Canarie in collaborazione con la compagnia aerea Binter, per una programmazione che si concentra su strutture a Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria con volo da Venezia e Torino.

Il tutto all’insegna della strategia già adottata da tempo da Columbus, che è quella di puntare a un target medio-alto, senza andare in contrasto con gli altri operatori più generalisti su queste stesse destinazioni.

“Adesso che la comunità europea ha approvato il green pass, questo sarà una spinta ulteriore per invogliare la circolazione dei turisti – spiega il patron del to, Ivano Zilio -. Le intenzioni di viaggiare sono infatti in rialzo. Si vede dalle agenzie che stanno contattando i nostri booking di Milano, Padova e Palermo. E cresce costantemente anche il numero delle conferme. E’ vero che la situazione è ancora in bilico, ma dobbiamo continuare a infondere positività nel mercato e soprattutto stimolare i clienti finali ad andare a prenotare nelle agenzie di viaggio per le loro vacanze estive. Con la consapevolezza certo che potremo capire solo a settembre come saranno effettivamente andate le vendite“.